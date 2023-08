O Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 será realizado em Budapeste, na Hungria, de 19 a 27 de agosto. O campeonato contará com mais de 200 eventos, incluindo atletismo, marcha atlética e corrida de rua. Alguns dos eventos mais esperados incluem os 100 metros rasos masculinos, os 100 metros com barreiras femininos, os 400 metros com barreiras masculinos e a maratona feminina. Prepare-se para ver os principais atletas de atletismo do mundo mostrarem suas habilidades em um palco global!

Mesmo que você não possa ir a Budapeste para assistir ao vivo ao Campeonato Mundial de Atletismo, a ExpressVPN vai ajudar você! Saiba como assistir a todo o Campeonato Mundial de Atletismo com uma VPN.

Data Sábado, 19 de agosto – domingo, 27 de agosto de 2023 Local Budapeste, Nemzeti Atlétikai Központ Edição 19ª Principal local Centro Nacional de Atletismo

Como assistir ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 online gratuitamente

Você pode assistir com segurança ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 em apenas algumas etapas simples:

Obtenha a ExpressVPN . Conecte-se a uma localização de servidor que corresponda ao serviço que você deseja assistir, como Reino Unido para BBC iPlayer ou Austrália for SBS. Consulte a programação da emissora que deseja assistir. Sintonize e aproveite!

BBC iPlayer

Preço: Gratuito

Canal: BBC

A BBC detém os direitos de transmissão do Campeonato Mundial de Atletismo no Reino Unido. Você pode acompanhar o Campeonato Mundial de Atletismo ao vivo e online através do BBC iPlayer e do aplicativo móvel. Observe que você pode precisar de um código postal do Reino Unido (por exemplo, KT6 4EU, NW5 2HR) para assistir aos seus eventos favoritos!

Como Assistir com BBC iPlayer

Por que você precisa de uma VPN para assistir ao Campeonato Mundial de Atletismo online?

Aqueles que desejam aproveitar adequadamente o Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 devem adicionar a ExpressVPN ao seu pacote. A ExpressVPN não apenas oferece servidores em 94 países em todo o mundo, todos otimizados para velocidade e segurança, mas você pode assistir a todos os eventos em computadores, smartphones e até mesmo em smart TVs e consoles de jogos. Você pode ter até oito conexões simultâneas, permitindo que você assista aos seus eventos favoritos em HD ultrarrápido.

Melhor VPN para assistir ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2023

ExpressVPN é a melhor VPN para assistir com segurança a todo o Campeonato Mundial de Atletismo de 2023. Nossos servidores de alta velocidade permitem que você aproveite todos os eventos sem perder um único segundo, independentemente do seu dispositivo. A ExpressVPN oferece aplicativos fáceis de usar para Windows, Mac, Android e iOS, bem como plataformas que outras empresas de VPN não suportam, como Linux, Android TV, Amazon Fire TV e roteadores, além de extensões de navegador para Chrome, Firefox e Edge. Se precisar de ajuda, a ExpressVPN oferece suporte via chat 24 horas e uma garantia de reembolso de 30 dias sem compromisso.

Principais funcionalidades:

Servidores de alta velocidade em 94 países em todo o mundo, todos otimizados para velocidade e segurança

Até 8 conexões simultâneas (com uma assinatura de 6 ou 12 meses)

Atendimento ao cliente 5 estrelas com suporte via chat 24 horas

Política de privacidade rígida : sem registros de atividades ou conexão

rígida Site de suporte completo, repleto de artigos para solução de problemas, tutoriais em vídeo e muito mais

A tecnologia de servidor VPN mais avançada do setor, TrustedServer, limpa os dados a cada reinicialização

Nosso inovador Threat Manager protege seu telefone contra malware e outros aplicativos de rastreamento suspeitos

O protocolo Lightway de última geração oferece maior velocidade, segurança e confiabilidade, especialmente em dispositivos móveis

Obtenha a ExpressVPN

Onde assistir ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 em seu país

NBC, BBC iPlayer e SBS estão entre os principais serviços que transmitirão o Campeonato Mundial de Atletismo de 2023. Você pode encontrar a lista completa abaixo.

Assista ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 nos EUA

NBC Sports

A NBC Sports é detentora dos direitos exclusivos do Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 nos EUA. Você pode assistir à NBC em vários serviços de streaming, incluindo YouTube TV (preços a partir de US$ 73/mês), Fubo (US$ 75/mês e DirecTV Stream (US$ 75/mês); todos os três serviços oferecem avaliações gratuitas. Talvez a melhor parte do YouTube TV seja que você pode pagar pelo Google Play em vez de precisar de um cartão de crédito dos EUA.

Como alternativa, você pode assistir à NBC no Hulu+Live TV ou Sling TV, mas lembre-se que nenhum dos serviços oferece avaliações gratuitas.

Obtenha a ExpressVPN

Peacock

Preço: US$ 5/mês

Com o Peacock Premium, você pode assistir aos eventos da Diamond League. o Peacock custa US$ 5/mês e oferece muitos outros eventos esportivos ao vivo, incluindo eventos da PGA Tour e transmissões simultâneas do Sunday Night Football da NFL.

Como Assistir na Tela Grande

Assista ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 no Reino Unido

Eurosport

Preço: Varia

Canais: Eurosport 1 e Eurosport 2

Eurosport fornece transmissões ao vivo do Campeonato Mundial de Atletismo em mercados selecionados. Mas lembre-se de consultar a programação oficial do Eurosport! Você pode assistir ao Eurosport em diversos dispositivos, incluindo sua TV, computador, smartphone e tablet, todos compatíveis com a ExpressVPN. Eurosport oferece uma avaliação gratuita de sete dias.

Obtenha a ExpressVPN

Assista ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 na Austrália

SBS On Demand

Preço: Gratuito

SBS transmitirá gratuitamente o Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 na Austrália. Você pode utilizar o serviço de streaming SBS On Demand e assistir aos eventos ao vivo, replays e destaques. A SBS também fornece cobertura acessível de esportes para pessoas com deficiência, incluindo o fornecimento de descrições em áudio para espectadores cegos e com deficiência visual.

Como Assistir na SBS

Assista ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 no Canadá

CBC

Preço: Gratuito

País: Canadá

CBC é uma das maiores emissoras do Canadá, e seu serviço de transmissão online, CBC Gem, é uma ótima maneira de assistir a notícias sob demanda, entretenimento e muitos esportes populares, como o Campeonato Mundial de Atletismo e hóquei no gelo. Consulte a programação para saber quando você pode assistir aos eventos do Campeonato Mundial de Atletismo ao vivo. CBC Gem tem apps para smartphones e tablets caso você queira assistir onde estiver.

Assista na CBC

Assista ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 na França

France TV

Preço: Gratuito

A France TV oferecerá o Campeonato Mundial de Atletismo gratuitamente. A emissora pública também oferece filmes em francês e em língua estrangeira, séries de TV, documentários e esportes ao vivo. Pode ser necessário inserir um código postal válido da França (por exemplo, 75001) para se inscrever, mas o serviço é totalmente gratuito.

Como Assistir à France TV com uma VPN

Assista ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 na Alemanha

Ard/ZDF

Preço: Gratuito

Ard e ZDF da Alemanha devem oferecer cobertura ao vivo e gratuita em alemão do Campeonato Mundial de Atletismo de 2023. Acompanhe todo o torneio em sportschau.de e zdf.de (não se esqueça de consultar a programação antes de sintonizar).

Assista à ARD e ZDF com uma VPN

Assista ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 na Bélgica

RTBF

Preço: Gratuito

O canal belga RTBF transmitirá o Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 com comentários em francês. Para assistir, basta conectar-se à sua plataforma de streaming online gratuita, Auvio. O RTBF é um canal fantástico para fãs de esportes, pois também oferece transmissões ao vivo gratuitas de Fórmula 1, ciclismo, tênis e muito mais.

Assista ao RTBF Online ao Vivo

Calendário do Campeonato Mundial de Atletismo de 2023

Qual esporte você tem mais vontade de assistir no Campeonato Mundial de Atletismo de 2023? Você pode encontrar a lista completa de eventos aqui.

Processo de classificação para o Campeonato Mundial de Atletismo de 2023

Os atletas podem se classificar para o Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 por meio de um dos três métodos:

A maneira mais direta de se classificar é simplesmente atender aos critérios de qualificação do Campeonato Mundial de Atletismo. Os critérios de classificação são diferentes para cada evento e são baseados no gênero, idade e classificação mundial do atleta.

Obter a classificação através das posições no ranking mundial. O número de vagas disponíveis por meio do ranking depende do número de atletas que se classificaram diretamente. Por exemplo, se 100 atletas atenderem ao critério de classificação para um evento, apenas os 100 melhores atletas classificados que não atenderem aos critérios serão elegíveis para se classificar por meio do ranking.

Classificar-se por meio de posições finais em determinados eventos de atletismo. Em alguns eventos, os atletas podem se classificar para o Campeonato Mundial terminando nas primeiras posições em determinados eventos de atletismo. Por exemplo, os três primeiros colocados na Maratona de Boston de 2023 estão classificados automaticamente para o Campeonato Mundial.

Obtenha a ExpressVPN

ExpressVPN é um serviço VPN que não se destina a ser usado como meio de violação de direitos autorais. Leia os Termos de Serviço da ExpressVPN e os Termos de Uso do seu provedor de conteúdo para obter mais detalhes.