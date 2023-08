I Campionati mondiali di atletica leggera 2023 si terranno a Budapest, in Ungheria, dal 19 al 27 agosto. I campionati proporranno oltre 200 eventi, tra cui l’atletica leggera, la marcia e la corsa su strada. Tra gli eventi più attesi ci sono i 100 metri maschili, i 100 metri a ostacoli femminili, i 400 metri a ostacoli maschili e la maratona femminile. Preparati a seguire gli atleti di atletica leggera più importanti del mondo che mostreranno le loro abilità su un palcoscenico internazionale!

Anche se non puoi recarti a Budapest per i Campionati mondiali di atletica, ExpressVPN ti garantisce un servizio completo! Scopri come guardare l’intero Campionato mondiale di atletica leggera con una VPN.

Data Sabato 19 agosto – Domenica 27 agosto 2023 Luogo Budapest, Centro nazionale di atletica Edizione 19a Sede principale Centro nazionale di atletica leggera

Come guardare i Campionati mondiali di atletica leggera del 2023 online gratis

È possibile guardare in streaming i Campionati mondiali di atletica leggera 2023 in modo sicuro e in pochi semplici step:

Abbonati a ExpressVPN . Esegui la connessione a un server che corrisponde al servizio che si desidera guardare, come il Regno Unito per BBC iPlayer o l’ Australia Consulta il palinsesto dell’emittente che desideri guardare. Sintonizzati e goditi lo spettacolo!

BBC iPlayer

Prezzo: gratis

Canale: BBC

La BBC possiede i diritti per la trasmissione dei Campionati mondiali di atletica leggera nel Regno Unito. È possibile seguire i Campionati mondiali di atletica in diretta online tramite BBC iPlayer e l’applicazione mobile. Per poter seguire in streaming i tuoi eventi preferiti, potresti aver bisogno di un codice postale britannico (ad esempio, KT6 4EU, NW5 2HR)!

Come effettuare lo streaming con BBC iPlayer

Perché è necessaria una VPN per guardare i Campionati mondiali di atletica leggera online?

Per godersi appieno i Campionati mondiali di atletica leggera del 2023, è necessario aggiungere ExpressVPN al proprio menu. Non solo ExpressVPN offre server in 94 Paesi in tutto il mondo, tutti ottimizzati in termini di velocità e sicurezza, ma è anche in grado di trasmettere ogni evento su computer, smartphone e persino su smart TV e console di gioco. È possibile avere fino a otto dispositivi connessi contemporaneamente, consentendo di guardare i propri eventi preferiti in HD ad alta velocità.

La miglior VPN per guardare i Campionati mondiali di atletica 2023

ExpressVPN è la miglior VPN per lo streaming sicuro e protetto di tutti i Campionati mondiali di atletica leggera 2023. I nostri server ad alta velocità ti permettono di goderti ogni evento senza perdere nemmeno un secondo, indipendentemente dal tuo dispositivo. ExpressVPN offre applicazioni facili da usare per Windows, Mac, Android e iOS, oltre a piattaforme che altre società VPN non supportano, come Linux, Android TV, Amazon Fire TV e router, nonché estensioni del browser per Chrome, Firefox ed Edge. Se hai bisogno di aiuto durante il cammino, ExpressVPN offre assistenza in live chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una garanzia di rimborso entro 30 giorni senza rischi!

Caratteristiche principali:

Server ad alta velocità in 94 paesi del mondo, tutti ottimizzati in termini di velocità e sicurezza

Fino a 8 connessioni contemporaneamente (con un abbonamento da 6 o 12 mesi)

Servizio clienti di categoria superiore con assistenza via chat 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Rigorosa politica sulla privacy: nessun registro delle attività e nessun registro delle connessioni

Sito di supporto completo di articoli per la risoluzione dei problemi fai-da-te, pratici tutorial video e molto altro ancora

La tecnologia del server VPN più avanzata del settore, TrustedServer, che cancella i dati a ogni riavvio

Il nostro innovativo Threat Manager protegge il tuo telefono da malware e altre app di tracciamento sospette

Il protocollo Lightway di nuova generazione offre maggiore velocità, sicurezza e affidabilità, soprattutto su mobile

Dove guardare i Campionati mondiali di atletica leggera del 2023 nel tuo paese

NBC, BBC iPlayer e SBS sono tra i servizi di rilievo che trasmetteranno i Campionati mondiali di atletica leggera del 2023. L’elenco completo è riportato di seguito.

Guarda i Campionati mondiali di atletica leggera del 2023 negli Stati Uniti

NBC Sports

NBC Sports è titolare esclusivo dei diritti dei Campionati mondiali di atletica leggera 2023 negli Stati Uniti. È possibile guardare NBC su diversi servizi di streaming, tra cui YouTube TV (i prezzi partono da 73 USD/mese), Fubo (75 USD/mese) e DirecTV Stream (75 USD/mese); tutti e tre i servizi offrono versioni di prova gratuite. Il vantaggio di YouTube TV è che si può pagare tramite Google Play, senza bisogno di una carta di credito statunitense!

In alternativa, è possibile guardare la NBC su Hulu+Live TV o Sling TV, anche se è bene ricordare che nessuno dei due servizi offre prove gratuite.

Peacock

Prezzo: 5 USD/mese

Utilizzando Peacock Premium, è possibile guardare gli eventi della Diamond League. Peacock costa 5 USD/mese e offre molti altri eventi sportivi in diretta, tra cui eventi del PGA Tour e il Sunday Night Football della NFL.

Come effettuare lo streaming su un televisore a grande schermo

Guarda i Campionati mondiali di atletica leggera del 2023 nel Regno Unito

Eurosport

Prezzo: variabile

Canali: Eurosport 1 e Eurosport 2

Eurosport trasmette in diretta streaming i Campionati mondiali di atletica leggera in alcuni paesi. Verifica il palinsesto ufficiale di Eurosport! È possibile guardare Eurosport su un’ampia gamma di dispositivi, tra cui TV, computer, smartphone e tablet, che supportano tutti ExpressVPN. Eurosport offre una prova gratuita di sette giorni.

Guarda i Campionati mondiali di atletica leggera 2023 in Australia

SBS On Demand

Prezzo: gratis

La SBS trasmetterà gratuitamente i Campionati mondiali di atletica leggera 2023 in Australia. È possibile accedere al servizio di streaming SBS On Demand e guardare le gare, le repliche e gli highlights. La SBS si impegna inoltre a fornire una copertura sportiva accessibile alle persone con disabilità, fornendo anche descrizioni audio per gli spettatori non vedenti e ipovedenti.

Come guardare la SBS in streaming

Guarda i Campionati mondiali di atletica leggera 2023 in Canada

CBC

Prezzo: gratis

Paese: Canada

La CBC è una delle maggiori emittenti canadesi e il suo servizio di streaming online, CBC Gem, è un ottimo modo per seguire in streaming notizie, intrattenimento e molti sport popolari come i Campionati mondiali di atletica e l’hockey su ghiaccio. Consulta il calendario per vedere quando puoi seguire gli eventi dei Campionati mondiali di atletica leggera in diretta. CBC Gem dispone di applicazioni per smartphone e tablet se si desidera seguire gli eventi anche in viaggio.

Streaming sulla CBC

Guarda i Campionati mondiali di atletica leggera 2023 in Francia

France TV

Prezzo: gratis

France TV trasmetterà gratuitamente i Campionati mondiali di atletica. L’emittente pubblica offre anche una serie di film in lingua francese e straniera, serie TV, documentari e sport in diretta. Per iscriversi è necessario inserire un codice postale francese valido (ad esempio 75001), ma il servizio è completamente gratuito.

Come guardare France TV con una VPN

Guarda i Campionati mondiali di atletica leggera 2023 in Germania

Ard/ZDF

Prezzo: gratis

Le emittenti tedesche Ard e ZDF offriranno una copertura in diretta e gratuita in lingua tedesca dei Campionati mondiali di atletica leggera del 2023. È possibile seguire l’intero torneo su sportschau.de e zdf.de (verifica gli orari prima di sintonizzarti).

Guardare ARD e ZDF con una VPN

Guarda i Campionati mondiali di atletica leggera 2023 in Belgio

RTBF

Prezzo: gratis

Il canale belga RTBF trasmetterà i Campionati mondiali di atletica leggera del 2023 con commento in francese. Per seguire lo streaming è sufficiente collegarsi alla sua piattaforma di streaming online gratuita, Auvio. RTBF è il canale ideale per gli appassionati di sport, poiché offre anche dirette streaming gratuite di Formula 1, ciclismo, tennis e altro ancora.

Streaming in diretta di RTBF online

Calendario dei Campionati mondiali di atletica leggera 2023

Quale sport non vedi l’ora di seguire ai Campionati mondiali di atletica leggera del 2023? L’elenco completo degli eventi è disponibile qui.

Percorso di qualificazione ai Campionati mondiali di atletica leggera del 2023

Gli atleti si sono qualificati per i Campionati mondiali di atletica leggera 2023 attraverso uno dei tre seguenti metodi:

Il modo più semplice per qualificarsi è semplicemente soddisfare gli standard di qualificazione ai Campionati mondiali di atletica leggera. I criteri di qualificazione sono diversi per ogni evento e si basano sul sesso, l’età e la classifica mondiale dell’atleta.

Qualificarsi attraverso le posizioni in classifica mondiale. Il numero di posti disponibili attraverso le classifiche dipende dal numero di atleti che si sono qualificati direttamente. Ad esempio, se 100 atleti soddisfano lo standard di qualificazione per un evento, solo i primi 100 atleti classificati che non hanno soddisfatto i criteri potranno qualificarsi attraverso le classifiche.

Qualificarsi attraverso il piazzamento in determinati eventi di atletica. In alcuni eventi, gli atleti possono qualificarsi per i Campionati mondiali classificandosi ai primi posti in determinati eventi di atletica. Ad esempio, i primi tre classificati nella Maratona di Boston del 2023 si sono automaticamente qualificati per i Campionati del mondo.

ExpressVPN non è un servizio VPN destinato a essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Per maggiori dettagli, consultare i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini di utilizzo del proprio provider di contenuti.