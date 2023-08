Les Championnats du monde d’athlétisme 2023 se tiendront à Budapest, en Hongrie, du 19 au 27 août. Plus de 200 épreuves seront au programme, dont l’athlétisme, la marche athlétique et la course sur route. Parmi les épreuves les plus attendues figurent le 100 mètres hommes, le 100 mètres haies femmes, le 400 mètres haies hommes et le marathon femmes. Soyez prêt ! Les meilleurs athlètes au monde seront présents pour disputer les premières places.

Même si vous ne pouvez pas vous rendre à Budapest pour les Mondiaux d’athlétisme, ExpressVPN vous offre les meilleures solutions pour suivre l’événement ! Découvrez comment regarder les Championnats du monde d’athlétisme avec un VPN.

Date Samedi 19 août – Dimanche 27 août 2023 Localisation Budapest Édition 19 Lieu Nemzeti Atlétikai Központ (Centre national d’athlétisme)

Vous pouvez regarder les Championnats du monde d’athlétisme 2023 en toute sécurité. Suivez ces étapes :

Obtenez ExpressVPN . Connectez-vous à un serveur correspondant au service de streaming que vous souhaitez utiliser, comme le Royaume-Uni pour BBC iPlayer ou l‘Australie pour SBS. Consultez le programme officiel. Connectez-vous et profitez !

BBC iPlayer

Prix : gratuit

Chaîne : BBC

La BBC détient les droits de diffusion des Mondiaux d’athlétisme au Royaume-Uni. Vous pouvez suivre l’événement en direct sur internet via BBC iPlayer et l’application mobile. Notez que vous aurez peut-être besoin d’un code postal britannique (par exemple, KT6 4EU, NW5 2HR) pour accéder au service et suivre les meilleures épreuves d’athlétisme en streaming !

Streaming BBC iPlayer

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder les championnats du monde d’athlétisme en ligne

Vous pouvez utiliser ExpressVPN pour regarder les Mondiaux d’athlétisme 2023. Non seulement ExpressVPN possède des serveurs dans 94 pays, tous optimisés pour une vitesse et une sécurité optimales, mais vous pouvez également regarder tous les événements sportifs sur tous les appareils : ordinateur, smartphone, Smart TV, consoles de jeu, etc. Vous pouvez bénéficier de 8 connexions simultanées pour regarder tous vos événements préférés en streaming Ultra HD.

Le meilleur VPN pour regarder les Championnats du monde d’athlétisme 2023

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder les Mondiaux d’athlétisme 2023 en streaming. Nos serveurs haut débit vous permettront de vivre chaque instant de vos événements sportifs préférés en toute sécurité, quel que soit l’appareil que vous utilisez. ExpressVPN propose des applications faciles à utiliser sur Windows, Mac, Android et iOS, ainsi que d’autres plateformes qui ne sont généralement pas prises en charge par les VPN, comme Linux, Android TV, Amazon Fire TV et les routeurs. Vous pouvez également obtenir des extensions pour les navigateurs Chrome, Firefox et Edge. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN vous offre une assistance par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé.

Fonctionnalités :

Des serveurs haut débit dans 94 pays, tous optimisés pour une vitesse et une sécurité optimales .

. Jusqu’à 8 connexions simultanées (avec un abonnement de 6 ou de 12 mois).

Un service client 5 étoiles avec un support client par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7.

Une politique de confidentialité transparente : ExpressVPN n’enregistre pas les journaux d’activité ou connexion.

Un service de support technique complet comprenant des articles, des guides, des tutoriels vidéo pratiques, et bien plus encore.

TrustedServer, une technologie de serveur VPN avancée, efface les données après chaque redémarrage.

Threat Manager protège votre téléphone des malwares et des programmes de suivi indésirables.

Lightway, un protocole de nouvelle génération, offre des vitesses et une sécurité supérieures, en particulier sur les téléphones portables.

Où regarder les Championnats du monde d’athlétisme 2023

NBC, BBC iPlayer et SBS font partie des services populaires qui diffuseront les Championnats du monde d’athlétisme 2023. Vous trouverez la liste complète ci-dessous.

Regarder les Mondiaux d’athlétisme 2023 aux États-Unis

NBC Sports

NBC Sports est le détenteur exclusif des droits de diffusion des Championnats du monde d’athlétisme 2023 aux États-Unis. Vous pouvez regarder NBC sur plusieurs services de streaming, notamment YouTube TV (à partir de 73 USD/mois), Fubo (75 USD/mois) et DirecTV Stream (75 USD/mois). Ces trois services proposent des essais gratuits. L’avantage de YouTube TV, c’est que vous pouvez payer l’abonnement via Google Play sans avoir à utiliser une carte de crédit américaine !

Vous pouvez également regarder NBC sur Hulu+Live TV ou Sling TV, mais notez qu’aucun de ces services ne propose un essai gratuit.

Peacock

Prix : 5 USD/mois

En utilisant Peacock Premium, vous pouvez regarder plusieurs événements sportifs comme la Diamond League. Peacock coûte 5 USD/mois et propose de nombreux autres sports en direct, notamment le PGA Tour et des simulcasts du Sunday Night Football (NFL).

Streaming TV

Regarder les Mondiaux d’athlétisme 2023 au Royaume-Uni

Eurosport

Prix : variable

Chaînes : Eurosport 1 et Eurosport 2

Eurosport diffuse les Mondiaux d’athlétisme en direct. Consultez le programme officiel d’Eurosport ! Vous pouvez regarder Eurosport sur plusieurs appareils : TV, ordinateur, smartphone et tablette, tous pris en charge par ExpressVPN. Eurosport propose un essai gratuit de sept jours.

Regarder les Mondiaux d’athlétisme 2023 en Australie

SBS On Demand

Prix : gratuit

SBS diffusera gratuitement les Mondiaux d’athlétisme 2023 en Australie. Vous pouvez utiliser le service de streaming SBS On Demand et regarder tous vos sports favoris, les rediffusions et les moments forts de chaque épreuve. SBS s’engage également auprès des personnes à mobilité réduite, en proposant aux personnes malvoyantes une audiodescription afin de leur permettre de suivre l’événement.

Streaming SBS

Regarder les Mondiaux d’athlétisme 2023 au Canada

CBC

Prix : gratuit

Pays : Canada

CBC est l’un des plus grands services audiovisuels au Canada. CBC Gem est un excellent moyen de suivre l’actualité à la demande, les programmes de divertissement et de nombreux sports populaires comme les Championnats du monde d’athlétisme et le hockey sur glace. Consultez le programme officiel de CBC pour savoir quand vous pouvez regarder les épreuves des Championnats du monde d’athlétisme en direct. CBC Gem propose une application pour les smartphones et les tablettes si vous souhaitez regarder vos programmes préférés pendant vos déplacements.

Streaming CBC

Regarder les Mondiaux d’athlétisme 2023 en France

France TV

Prix : gratuit

France TV diffusera gratuitement les Mondiaux d’athlétisme. Ce service public propose également une sélection de films français et étrangers, des séries télévisées, des documentaires et du sport en direct. Vous devrez peut-être utiliser un code postal français valide (par exemple 75001) pour vous inscrire, mais le service est entièrement gratuit.

VPN pour France TV

Regarder les Mondiaux d’athlétisme 2023 en Allemagne

Ard/ZDF

Prix : gratuit

Les chaînes allemandes Ard et ZDF proposeront une couverture directe et gratuite des Mondiaux d’athlétisme 2023 en langue allemande. Vous pourrez suivre l’intégralité de la compétition sur sportschau.de et zdf.de (n’oubliez pas de consulter le programme officiel).

VPN pour ARD et ZDF

Regarder les Mondiaux d’athlétisme 2023 en Belgique

RTBF

Prix : gratuit

La chaîne belge RTBF diffusera les Championnats du monde d’athlétisme 2023 en français. Pour regarder RTBF, il suffit de vous connecter à Auvio, sa plateforme de streaming gratuite. La RTBF est la chaîne idéale pour les amateurs de sport, car elle diffuse également en direct et gratuitement la Formule 1, le cyclisme, le tennis, et bien plus.

Streaming RTBF

Programme des Championnats du monde d’athlétisme 2023

Vous souhaitez suivre les Championnats du monde d’athlétisme 2023 ? quel est votre sport préféré ? Vous trouverez la liste complète des épreuves ici.

Critères de qualification pour les Championnats du monde d’athlétisme 2023

Les athlètes sont sélectionnés grâce à l’une des trois méthodes suivantes :

La façon la plus simple de se qualifier est d’atteindre les niveaux de performance requis pour les Championnats du monde d’athlétisme. Les critères de qualification sont différents pour chaque épreuve et sont basés sur le sexe, l’âge et le classement mondial de l’athlète.

Se qualifier grâce à sa position dans le classement mondial. Le nombre de places disponibles grâce aux classements dépend du nombre d’athlètes qui se sont qualifiés directement. Par exemple, si 100 athlètes remplissent les critères de qualification pour une épreuve, seuls les 100 premiers athlètes du classement qui n’ont pas rempli les critères pourront se qualifier.

Dans certaines épreuves, les athlètes peuvent se qualifier pour les Championnats du monde en terminant aux premières places de certaines épreuves d’athlétisme. Par exemple, les trois premiers du marathon de Boston 2023 se sont qualifiés pour les Championnats du monde d’athlétisme.

ExpressVPN est un service VPN qui n’est pas destiné à une utilisation visant à porter atteinte aux droits d’auteur. Pour plus d’informations, veuillez lire les conditions de service d’ExpressVPN et les conditions d’utilisation de votre fournisseur de contenus.