2023 세계 육상 선수권 대회가 8월 19일부터 27일까지 헝가리 부다페스트에서 열립니다. 이번 선수권 대회에서는 육상, 경보, 도로 달리기를 포함해 200개 이상 종목이 치러집니다. 가장 많은 기대를 받고 있는 종목으로는 남자 100미터 달리기, 여자 100미터 허들, 남자 400미터 허들, 여자 마라톤이 있습니다. 세계 최고의 육상 선수들이 세계 무대에서 자신의 기량을 펼치는 모습을 지켜볼 준비를 하세요!

세계 육상 선수권 대회를 보기 위해 부다페스트에 갈 수 없을지라도 ExpressVPN을 이용하면 문제 없습니다! VPN을 이용해 세계 육상 선수권 대회 전체를 시청하는 방법을 알아보세요.

날짜 2023년 8월 19일 토요일~8월 27일 일요일 위치 국립 육상 센터, 부다페스트 회차 19회 메인 장소 국립 육상 센터

2023년 세계 육상 선수권 대회 온라인 무료 시청 방법

아래 간단한 몇 가지 단계로 2023 세계 육상 선수권 대회를 안전하게 스트리밍할 수 있습니다.

BBC iPlayer

가격: 무료

채널: BBC

BBC는 영국 내 세계 육상 선수권 대회 중계권을 보유하고 있습니다. BBC iPlayer 및 모바일 앱을 통해 세계 육상 선수권 대회를 온라인에서 실시간으로 시청할 수 있습니다. 단, 좋아하는 종목을 스트리밍하려면 영국 우편번호가 필요할 수 있습니다(예: KT6 4EU, NW5 2HR)!

BBC iPlayer로 스트리밍하는 방법

세계 육상 선수권 대회를 온라인으로 시청하려면 왜 VPN이 필요한가요?

거주 국가에서 2023 세계 육상 선수권 대회 시청 가능한 플랫폼

NBC, BBC iPlayer, SBS는 2023 세계 육상 선수권 대회를 중계하는 유명한 서비스입니다. 아래에서 전체 목록을 확인하세요.

미국에서 2023 세계 육상 선수권 대회 시청하기

NBC Sports

NBC Sports는 미국에서 2023 세계 육상 선수권 대회 독점 중계권을 보유하고 있습니다. YouTube TV(73 USD~/월), Fubo(75 USD/월), and DirecTV Stream(75 USD/월)을 비롯한 몇몇 스트리밍 서비스에서 NBC를 시청할 수 있습니다. 이 세 서비스 모두 무료 체험을 제공합니다. YouTube TV의 가장 좋은 점은 미국 신용 카드 정보를 제공할 필요 없이 Google Play를 통해 결재할 수 있다는 것입니다.

아니면 Hulu+Live TV 또는 Sling TV에서 NBC를 시청할 수 있습니다. 단, 두 서비스 모두 무료 체험을 제공하지 않습니다.

Peacock

가격: 5 USD/월

Peacock 프리미엄을 사용해 2023 세계 육상 선수권 대회를 시청할 수 있습니다. Peacock의 요금은 월 5 USD이며 PGA 투어 경기 및 NFL 선데이 나이트 풋볼 동시 중계를 비롯한 다양한 실시간 스포츠 경기를 제공합니다.

대형 TV에서 스트리밍하는 방법

영국에서 2023년 세계 선수권 대회 시청하기

Eurosport

가격: 다양

채널: Eurosport 1 및 Eurosport 2

Eurosport는 일부 시장에서 세계 육상 선수권 대회 실시간 스트리밍을 제공합니다. Eurosport 공식 편성표를 확인하세요! TV, 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿을 비롯한 다양한 기기에서 Eurosport를 시청할 수 있으며, 이 기기들 모두 ExpressVPN을 지원합니다. Eurosport는 7일 무료 체험을 제공합니다.

호주에서 2023 세계 선수권 대회 시청하기

SBS On Demand

가격: 무료

SBS는 호주에서 2023 세계 육상 선수권 대회를 무료로 중계합니다. SBS On Demand 스트리밍 서비스로 이동해 경기, 재방송, 하이라이트를 시청할 수 있습니다. 또한 SBS는 시각장애인 및 부분 시각장애인을 위한 오디오 설명을 제공하는 등 장애가 있는 사람들에게 편의를 제공하는 데 힘쓰고 있습니다.

SBS 스트리밍 방법

캐나다에서 2023 세계 육상 선수권 대회 시청하기

CBC

가격: 무료

국가: 캐나다

CBC는 캐나다의 대형 방송사 중 하나이며, 온라인 스트리밍 서비스인 CBC Gem은 뉴스, 예능, 세계 육상 선수권 대회 및 아이스 하키 등 인기 스포츠를 스트리밍하는 훌륭한 수단입니다. 세계 육상 선수권 대회를 실시간으로 시청하려면 편성표를 확인하세요. CBC Gem은 스마트폰 및 태블릿용 앱을 제공하여 이동 중에도 시청할 수 있습니다.

CBC에서 스트리밍하기

프랑스에서 2023 세계 육상 선수권 대회 시청하기 Championships in France

France TV

가격: 무료

France TV는 세계 육상 선수권 대회를 무료로 제공합니다. 또한 이 공영 방송사는 다양항 프랑스어 및 외국어 영화, TV 시리즈, 다큐멘터리, 실시간 스포츠를 제공합니다. 가입하려면 유효한 프랑스 우편 번호(예: 74001)를 입력해야 할 수 있으나, 서비스는 완전히 무료입니다.

VPN을 이용한 France TV 시청 방법

독일에서 2023 세계 육상 선수권 대회 시청하기

Ard/ZDF

가격: 무료

Germany’s Ard and ZDF are set to offer live and free German-language coverage of the 2023 World Athletics Championships. Catch the entire tournament at sportschau.de and zdf.de (be sure to check their schedules before you tune in).

무료 독일어 중계를 제공할 예정입니다. 및 독일의 Ard와 ZDF는 2023 세계 육상 선수권 대회의 생중계 및독일어 중계를 제공할 예정입니다. sportschau.de zdf.de 에서 전체 토너먼트를 시청하세요(중계 일정을 먼저 확인하세요).

Watch ARD and ZDF With a VPN

벨기에에서 2023 세계 육상 선수권 대회 시청하기

RTBF

가격: 무료

RTBF은 2023 세계 육상 선수권 대회를 프랑스어 해설과 함께 중계합니다. 경기를 스트리밍하려면 RTBF의 무료 온라인 스트리밍 플랫폼인 Auvio에 연결하세요. RTBF는 Formula 1, 사이클, 테니스 등의 실시간 스트리밍 또한 무료로 제공하기 때문에스포츠 팬들에게 굉장한 채널입니다.

RTBF 온라인 실시간 스트리밍하기

2023 세계 육상 선수권 대회 일정

2023 세계 육상 선수권 대회에서 어떤 스포츠가 가장 기대되나요? 여기서 전체 경기 목록을 확인할 수 있습니다.

2023 세계 육상 선수권 대회 출전 자격 획득 절차

2023 세계 육상 선수권 대회 출전 자격은 다음과 같은 3가지 방법 중 하나를 통해 획득할 수 있습니다.

출전 자격을 얻는 가장 간단한 방법은 세계 육상 선수권 대회 출전 자격 기준을 출족하는 것입니다. 출전 자격 기준은 종목마다 다르며 선수의 성별, 나이, 세계 랭킹에 기반합니다.



세계 랭킹 순위를 통해 자격을 얻을 수 있습니다. 랭킹을 통해 자격을 얻을 수 있는 슬롯의 개수는 직접 자격을 얻은 선수의 수에 따라 달라집니다. 예를 들어, 100명의 선수가 한 종목의 자격 기준을 충족한다면 기준을 충족하지 못한 상위 100명의 선수만 랭킹을 통해 자격을 얻을 수 있습니다.



특정 육상 종목에서의 마지막 위치를 통해 자격을 얻을 수 있습니다. 일부 종목에서 선수들은 특정 육상 경기에서의 최상위권으로 마무리하는 경우에 세계 선수권 대회 출전 자격을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 2023 보스톤 마라톤 에서 상위 3명의 선수는 자동으로 세계 육상 선수권 대회 자격을 획득합니다.

