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Використовуйте VPN, щоб отримати від Інтернету все, на що ви очікуєте, без шкоди для безпеки та конфіденційності.Переглядайте та завантажуйте улюблений потоковий контент — від реаліті-шоу до спортивних трансляцій та міжнародних каналів — з необмеженою пропускною здатністю.* Користуйтеся улюбленими програмами безпечно, де б ви не були, — навіть при підключенні до загальнодоступного Wi-Fi — із серверами у 105 країнах. Обходьте обмеження швидкості на основі контенту, державну цензуру та блокування в шкільних чи офісних мережах.
ExpressVPN сумісна з:
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Дивитися прямі трансляції RTL+ (TVNOW)
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Наш сервіс працює з десятками сервісів потокового передавання контенту. Будь ласка, зв'яжіться з нашою командою служби підтримки , якщо ви маєте питання про сервіси, які не вказані вище.
*ExpressVPN — це VPN-сервіс, не призначений для обходу авторських прав. Будь ласка, прочитайте Умови надання послуг ExpressVPN і умови відповідної платформи для більш детальної інформації.
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Запитання й відповіді: потокове передавання контенту із VPN
У деяких випадках використання VPN може покращити швидкість з'єднання або потокового передавання даних, наприклад, якщо ваш провайдер обмежує пропускну здатність. Крім того, VPN робить ваші дії в Інтернеті більш конфіденційними та безпечними, оскільки ваше з'єднання захищене тунелюванням і шифруванням, завдяки чому треті сторони (зокрема інтернет-провайдери) не можуть перевіряти ваші пакети даних. І, власне, навіщо інтернет-провайдеру або рекламодавцям знати, що ви дивитеся на Netflix? Використання VPN під час потокового передавання контенту також забезпечує вам більший рівень безпеки при використанні загальнодоступної мережі Wi-Fi. Всі VPN можуть сповільнювати інтернет-з'єднання, але наші користувачі рідко помічають різницю завдяки тому, що ExpressVPN забезпечує найвищу в галузі швидкість. Перегляд потокового контенту буде оптимальним, якщо ви підключитеся до сервера, який є найближчим до вашого фізичного місця знаходження. Якщо ви підключилися до бажаного сервера, але все ще стикаєтеся з труднощами з підключенням, зверніться до служби підтримки ExpressVPN.
Так. Сервери ExpressVPN забезпечують швидкий доступ до всіх популярних потокових платформ без обмежень. Якщо ви бачите помилку, зверніться до служби підтримки ExpressVPN, щоб підключитися.
Використання VPN є законним в різних юрисдикціях по всьому світу. З їх допомогою користувачі часто захищають свою конфіденційну інформацію та всіх види дій в мережі, зокрема потокове передавання контенту. Крім того, VPN можуть обходити обмеження, що накладаються на певні сервіси провайдерами або адміністраторами Wi-Fi-мереж у школах, офісах та громадських місцях.
Деякі потокові сервіси дотримуються власних політик щодо використання VPN. Якщо у вас виникли сумніви, перегляньте умови використання певного сервісу. Сервіс ExpressVPN не призначений для обходу авторських прав.
Ні, ExpressVPN не пропонує безкоштовний доступ до потокових сервісів. Якщо у вас ще немає підписки на Netflix, HBO Max, Hulu, Prime Video або будь-який інший платний потоковий сервіс, вам потрібно буде придбати підписку на нього окремо. ExpressVPN забезпечить вам більш безпечний перегляд цих сервісів із високою швидкістю навіть при підключенні до громадської мережі Wi-Fi, при цьому вам не доведеться жертвувати своєю безпекою або якістю зображення.
ExpressVPN має VPN сервери в 105 країнах, включаючи Велику Британію, США, Канаду, Австралію та багато інших. Дивіться повний список локацій VPN-серверів.
Як підключитися до VPN
Підключитися до ExpressVPN дуже просто: сервіс має все, чого ви прагнете від VPN. Просто виконайте наведені нижче кроки, щоб миттєво розблокувати потрібні вебсайти та сервіси.
Придбайте підписку на ExpressVPN.
Дотримуйтеся інструкцій, які ми вам надішлемо на електронну пошту після оформлення підписки.
Підключіться до обраного сервера.
Користуйтеся перевагами швидкого доступу до ТВ-шоу, фільмів, музики, веб-сайтів та інших сервісів!
Переглядайте потоковий контент із ExpressVPN
Передавати потоковий контент із ExpressVPN дуже просто. Дотримуйтесь наших порад для безперебійного перегляду потокового контенту без жодних обмежень.
Чому саме ExpressVPN?
Працює на всіх пристроях
Із VPN-застосунками для всіх ваших пристроїв ви можете переглядати вебсторінки, сидячи за столом, на дивані або в автобусі.
Блискавична швидкість
Більш плавний перегляд вебсторінок та процес ігри на надвисоких швидкостях.
Необмежена пропускна здатність
Завантажуйте скільки завгодно, без обмежень з боку провайдера або VPN на певні види трафіку.
Безпечний доступ будь-де
Безпечний доступ до всіх програм і сервісів, необхідних для роботи, перегляду потокового контенту та ігор.
ExpressVPN — це сервіс, призначений для захисту конфіденційності та безпеки, який не повинен використовуватися як засіб обходу авторських прав. Ми не можемо побачити або контролювати ваші дії під час підключення до нашої VPN, тому ви несете відповідальність за дотримання наших Умов надання послуг, умов вашого контент-провайдера та будь-якого чинного законодавства.
Підключіться до ExpressVPN сьогодні, щоб розблокувати всі ресурси, які пропонує Інтернет
Ви буде під захистом нашої 30-денної гарантії повернення грошей.