Отримайте найшвидшу ігрову VPN
Онлайн ігри через VPN допоможуть знизити пінг, мінімізувати затримку та покращити зв'язок.
У школі, під час подорожі за кордон або користуючись публічною мережею Wi-Fi, ExpressVPN — найкраща VPN для ігор.
30-денна гарантія повернення грошей без ризиків
Ось чому ExpressVPN — найкраща VPN для ігор
Як один з найшвидших VPN-сервісів для ігор, ExpressVPN також пропонує такі основні послуги для онлайн-геймерів:
Потужний захист
Маскуйте вашу IP-адресу та уникайте DDoS-атак. Користуйтеся перевагами 256-бітного AES, захисту від витоку, екстреного відключення та роздільного тунелювання.
Покращений зв'язок
Насолоджуйтесь необмеженою пропускною здатністю преміумкласу. Мінімізуйте пінг і затримки за допомогою VPN-серверів у 105 країнах.
Обходьте обмеження швидкості
Не дозволяйте Інтернет-провайдеру сповільнювати ваше з'єднання. При використанні VPN дані неможливо перевірити, тому пропускна здатність не буде обмежуватись.
Отримайте більше в Інтернеті
Завантажуйте найновіші DLC та ігри з країн з ранньою датою запуску. Грайте в ігри, навіть якщо вони заборонені у вашій країні.*
Грайте на всіх пристроях
Любите ви грати на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК, планшеті чи телефоні — ExpressVPN забезпечить вам захист.
Гра без кордонів
В якій точці світу ви б не знаходилися, просто змініть регіон і грайте разом з друзями.*
Що таке VPN для ігор?
VPN, або віртуальна приватна мережа для ігор — це захищений тунель між вашим ігровим пристроєм та інтернетом. Ігри в Інтернеті через VPN допоможуть оптимізувати швидкість і стабільність, забезпечать захист від DDoS-атак і захистять від обмеження швидкості з боку провайдера.
Як VPN знижує пінг?
Пінг, або затримка, означає час, необхідний для того, щоб інформація — в цьому випадку пакети даних — відправилася з вашого комп'ютера на сервер, а також час його подальшої відповіді. Пінг вимірюється в мілісекундах, тому чим менше його значення, тим швидше з'єднання.
Щоб зменшити пінг, краще використовувати коротші маршрути з'єднання між пристроєм та ігровими серверами, оскільки це зменшує помітні затримки між вашими діями та подіями в грі. Під'єднавшись до VPN-сервера, розташованого ближче до ігрового сервера, можна скоротити цей шлях.
Який пінг хороший для ігор?
Хороший пінг залежить від того, в які ігри ви граєте або від вашого стилю гри. Важливо зазначити, що досягти нульового пінгу неможливо. Які можуть бути показники пінгу?
Менше 20 мс
Винятковий Зазвичай це означає чисте, чітке зображення та швидку реакцію. У геймерів не має бути затримок.
20-50 мс
Дуже хороший Найпоширеніший діапазон для геймерів, яким потрібен плавний і швидкий ігровий процес на локальних або регіональних серверах.
50-100 мс
Хороший Геймери, які підключаються до міжнародних серверів, часто мають такі показники. Можливі випадкові затримки та деяке падіння швидкості.
100-300 мс
Низький Хоча пінг у цьому діапазоні не є неприйнятним для гри, він може дуже дратувати. Очікуються затримки під час гри та пікселізація графіки.
Понад 300 мс
Поганий З таким пінгом деякі геймери не зможуть грати. Геймери стикнуться з пригальмовуванням, уповільненням часу відгуку та затинанням графіки.
Використовуйте VPN для всіх найбільш популярних ігор
Чи ви вбиваєте демонів, чи будуєте дивні нові світи, чи виводите команду в плей-офф, отримуйте більше задоволення від найпопулярніших ігор. ExpressVPN дозволяє грати в улюблені ігри з друзями по всьому світу в будь-який час і в будь-якому місці.
Fortnite
League of Legends
Call of Duty: Warzone
Call of Duty: Warzone Mobile
COD: MODERN WARFARE
PUBG
Battlegrounds Mobile India
Dead by Daylight
Minecraft
Apex Legends
World of Warcraft
Roblox
GTA V Online
CS:GO
Lost Ark
Valorant
Mobile Legends
FIFA
Overwatch 2
Pokemon Go
Marvel Future Revolution
Free Fire
Clash of Clans
Diablo
Diablo Immortal
Blue Protocol
Dota 2
FFXIV
Destiny 2
Завантажте ExpressVPN на всі ігрові пристрої
ExpressVPN пропонує прості у використанні застосунки для кращого ігрового процесу на обраній платформі. Крім того, застосунок ExpressVPN для сумісних роутерів захищає всі пристрої у вашій мережі, включно з ігровими консолями, на які безпосередньо не можна встановити VPN.
Якщо ви використовуєте ігрову консоль для перегляду відео в прямому ефірі або за запитом, послуга MediaStreamer від ExpressVPN допоможе вам розблокувати бажані ігри та контент* без буферизації, але вона не забезпечує конфіденційність та інші переваги VPN.
Отримайте перевагу з VPN для хмарних ігор
Як і стрімінгові платформи, хмарні ігрові сервіси передають ігри безпосередньо з віддалених серверів на сумісні пристрої , що дозволяє обійтися без дорогих ігрових пристроїв — а це означає доступ до більшої кількості ігор, незалежно від пристрою! ExpressVPN - ідеальне рішення для кращого досвіду хмарних ігор, на якій би платформі ви не грали.
PlayStation Plus
Xbox Cloud Gaming
GeForce Now
Amazon Luna
Switch Cloud Gaming
Інструкції з налаштування ігор
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Змінити сервери Wild Rift
Отримати бот лобі у Warzone
Підробити локацію в Pokémon Go
Змінити тип NAT на PS4
Змінити тип NAT на PS5
Чи можна користуватися безплатною VPN для ігор?
Безплатні проксі-сервіси не рекомендуються для онлайн-ігор, оскільки вони не пропонують таких же переваг конфіденційності та безпеки, як платна VPN. Багато з них не працюють як заявлено, деякі можуть навіть продавати ваші дані, а більшість залишають ваші мережі вразливими до атак.
Дізнайтеся більше про безплатні проксі-сервіси в порівнянні з VPN.
|Express VPNExpressVPN
|Більшість безплатних VPN
|
Місячний ліміт даних
|
Необмежений
|
10 ГБ
|
Кількість країн з серверами
|
105
|
Підтримка клієнтів
|
Онлайн-чат 24/7
|
Електронна пошта
|
Сумісні пристрої
|
Всі популярні пристрої
|
Комп'ютери та мобільні пристрої
|
Відстежує онлайн-активність
|
Ніколи
|
Можливо
|
Одночасні з'єднання
|
8
|
1
|
Власний протокол VPN
|
Lightway
|
Немає
Завантажте ExpressVPN на всі ваші пристрої
Одна підписка ExpressVPN дозволить завантажити VPN для кожної популярної платформи. Потрібна VPN для кількох пристроїв? Налаштуйте ExpressVPN на всіх своїх пристроях і користуйтесь на восьми одночасно.
Питання та відповіді: VPN для ігор
Хороша ігрова VPN, як-от ExpessVPN, оптимізована для швидкості та стабільності, захищає від DDoS-атак і від обмеження швидкості з боку провайдера.
Водночас довіра — найважливіша якість, яку слід враховувати при виборі ігрової VPN. Надійний VPN-провайдер:
-
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пройшов незалежний аудит
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розробляє свої системи, щоб не зберігати персональні дані
-
постійно дотримується принципів приватності в Інтернеті та цифрової свободи
Після цього виберіть VPN з урахуванням потрібних функцій, таких як локації VPN-сервера, сумісність з усіма вашими пристроями та необмежена пропускна здатність. Дізнайтеся про різні способи оцінки VPN-сервісу.
Придбайте підписку на ExpressVPN і завантажте застосунки для комп'ютерів, смартфонів і планшетів — які б пристрої ви не використовували. Для ігрових консолей використовуйте застосунок ExpressVPN для роутерів. Не готові до VPN-роутера? Замість цього комп'ютер Mac або Windows можна використовувати як «віртуальний роутер».
Окрім захисту даних і файлів у зашифрованій мережі, ExpressVPN також захищає вас від потенційних DDoS-атак (розподілена атака на відмову в обслуговуванні) під час ігор. Також можна користуватися нашою VPN для зменшення пінгу між різними ігровими серверами, під'єднавшись до локацій, розташованих ближче до мережевих хостів.
Якщо ваш інтернет-провайдер навмисно throttling певних видів трафіку, VPN може обійти ці обмеження і відновити швидкість вашої мережі до стандартного рівня. У деяких випадках користувачі навіть повідомляли про підвищення швидкості гри.
Завдяки серверам в 105 країнах, найкращому в галузі шифруванню та надвисокій швидкості з мінімальною буферизацією, ExpressVPN є найкращою та найнадійнішою VPN для онлайн-ігор.
VPN є законними в різних юрисдикціях по всьому світу, і користувачі широко використовують їх для захисту приватної інформації та всіх видів онлайн-активності, включаючи онлайн-ігри. Крім того, VPN можуть обходити обмеження, що накладаються на певні сервіси провайдерами або адміністраторами Wi-Fi-мереж у школах, офісах та громадських місцях.
Деякі постачальники ігрових послуг або розробники можуть мати власну політику щодо дозволеного використання VPN. Якщо у вас є сумніви, перегляньте умови використання сервісу. ExpressVPN не призначений для обходу авторських прав.
VPN можуть сповільнювати інтернет-з'єднання, але завдяки найкращій в галузі швидкості ExpressVPN користувачі рідко помічають різницю. Насправді використання VPN може навіть покращити з'єднання, якщо інтернет-провайдер обмежує швидкість.
У будь-якому випадку, якщо ви помітили сповільнення з'єднання, спробуйте вибрати розташування сервера, яке географічно ближче до вас.
З виникненням і розвитком індустрії кіберспорту все більше професійних геймерів обирають використовувати VPN під час гри, щоб покращити зв'язок, підвищити безпеку, обійти цензуру і захиститися від DDoS-атак.
Останніми роками DDoS-атаки стають все більш поширеною проблемою, а використання VPN для ігор забезпечує потужний захист шляхом зміни вашої IP-адреси.
ExpressVPN забезпечує виняткову швидкість і з'єднання для онлайн-ігор. ExpressVPN не лише регулярно підтверджує статус однієї з найшвидших VPN-мереж, але й допомагає геймерам досягти низького пінгу — критично важливого для перемоги в іграх!
Високий пінг, попри хороше з'єднання, може бути зумовлений такими факторами:
- Відстань до сервера
- Перевантаженість мережі
- Низька пропускна здатність
- Проблеми з роутером/модемом.
Безплатні проксі-сервіси не рекомендуються для онлайн-ігор. Їм бракує конфіденційності, безпеки та надійності платних VPN. Ці сервіси часто не працюють як обіцяно, потенційно можуть продавати ваші дані та лишають ваші мережі вразливими до атак.
Протокол Lightway від ExpressVPN вважається найкращим VPN-протоколом для різних застосунків, включаючи ігри, IPTV та інші сценарії, які вимагають високої швидкості та надійного з'єднання. Він забезпечує оптимальну продуктивність і стабільність, що робить його чудовим вибором для цих цілей.
ExpressVPN забезпечує виняткову швидкість і з'єднання для онлайн-ігор. ExpressVPN не лише регулярно підтверджує статус однієї з найшвидших VPN-мереж, але й допомагає геймерам досягти низького пінгу — критично важливого для перемоги в іграх!
* Хоча можна користуватися VPN для зміни реальної локації під час гри або потокової трансляції, це може порушувати авторські права або Умову використання контент-провайдера та Умову надання послуг ExpressVPN. Як інструмент захисту конфіденційності та безпеки, ExpressVPN розроблений так, що ніхто не може бачити або контролювати те, що ви робите, коли підключені до нашого VPN-сервісу — навіть ми самі. Тому ви несете відповідальність за те, щоб використовувати його згідно з усіма відповідними умовами та законами.
Що про нас говорять геймери
@expressvpn Я отримав послугу, потрібну для ігор 10/10 на всіх платформах, дякую за цінну послугу, яка мені була так потрібна!
Ого, @expressvpn дякую за стабільне з'єднання, це дозволило мені стрімити та грати з мінімальними проблемами на моєму сільському підключенні!
Перша #vpn, яка мені так підійшла.
Точно! Ага. Це найшвидша VPN, якою мені доводилося користуватися. Я навіть не переймаюся тим, щоб вимикати її на час гри. Ледь помітно.
Випробуйте VPN для ігор без ризиків
Користуйтеся перевагами нашої 30-денної гарантії повернення коштів без ризику:
Якщо ви не задоволені ExpressVPN, зверніться до служби підтримки протягом 30 днів і отримайте повне відшкодування.