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Найкраща VPN для ігор

Отримайте найшвидшу ігрову VPN

Онлайн ігри через VPN допоможуть знизити пінг, мінімізувати затримку та покращити зв'язок.

У школі, під час подорожі за кордон або користуючись публічною мережею Wi-Fi, ExpressVPN — найкраща VPN для ігор.

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Ось чому ExpressVPN — найкраща VPN для ігор

Як один з найшвидших VPN-сервісів для ігор, ExpressVPN також пропонує такі основні послуги для онлайн-геймерів:

Чотири крапки, що падають.

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Маскуйте вашу IP-адресу та уникайте DDoS-атак. Користуйтеся перевагами 256-бітного AES, захисту від витоку, екстреного відключення та роздільного тунелювання.

Спідометр.

Покращений зв'язок

Насолоджуйтесь необмеженою пропускною здатністю преміумкласу. Мінімізуйте пінг і затримки за допомогою VPN-серверів у 105 країнах.

Жест проведення по піктограмі буферизації, що показує подолання обмеження швидкості з'єднання.

Обходьте обмеження швидкості

Не дозволяйте Інтернет-провайдеру сповільнювати ваше з'єднання. При використанні VPN дані неможливо перевірити, тому пропускна здатність не буде обмежуватись.

Кнопки відеоігор.

Отримайте більше в Інтернеті

Завантажуйте найновіші DLC та ігри з країн з ранньою датою запуску. Грайте в ігри, навіть якщо вони заборонені у вашій країні.*

Отримуйте доступ до бажаного контенту на PlayStation, Nintendo Switch, Xbox та інших пристроях.

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Любите ви грати на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК, планшеті чи телефоні — ExpressVPN забезпечить вам захист.

Два комп'ютерні монітори, з'єднані колом з градієнтним забарвленням.

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В якій точці світу ви б не знаходилися, просто змініть регіон і грайте разом з друзями.*

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Що таке VPN для ігор?

VPN, або віртуальна приватна мережа для ігор — це захищений тунель між вашим ігровим пристроєм та інтернетом. Ігри в Інтернеті через VPN допоможуть оптимізувати швидкість і стабільність, забезпечать захист від DDoS-атак і захистять від обмеження швидкості з боку провайдера.

Ігровий пристрій, що під'єднується безпосередньо до сервера через VPN-тунель.

Як VPN знижує пінг?

Пінг, або затримка, означає час, необхідний для того, щоб інформація — в цьому випадку пакети даних — відправилася з вашого комп'ютера на сервер, а також час його подальшої відповіді. Пінг вимірюється в мілісекундах, тому чим менше його значення, тим швидше з'єднання.

Щоб зменшити пінг, краще використовувати коротші маршрути з'єднання між пристроєм та ігровими серверами, оскільки це зменшує помітні затримки між вашими діями та подіями в грі. Під'єднавшись до VPN-сервера, розташованого ближче до ігрового сервера, можна скоротити цей шлях.

Який пінг хороший для ігор?

Який пінг хороший для ігор?

Хороший пінг залежить від того, в які ігри ви граєте або від вашого стилю гри. Важливо зазначити, що досягти нульового пінгу неможливо. Які можуть бути показники пінгу?

Менше 20 мс

Винятковий Зазвичай це означає чисте, чітке зображення та швидку реакцію. У геймерів не має бути затримок.

20-50 мс

Дуже хороший Найпоширеніший діапазон для геймерів, яким потрібен плавний і швидкий ігровий процес на локальних або регіональних серверах.

50-100 мс

Хороший Геймери, які підключаються до міжнародних серверів, часто мають такі показники. Можливі випадкові затримки та деяке падіння швидкості.

100-300 мс

Низький Хоча пінг у цьому діапазоні не є неприйнятним для гри, він може дуже дратувати. Очікуються затримки під час гри та пікселізація графіки.

Понад 300 мс

Поганий З таким пінгом деякі геймери не зможуть грати. Геймери стикнуться з пригальмовуванням, уповільненням часу відгуку та затинанням графіки.

Чи ви вбиваєте демонів, чи будуєте дивні нові світи, чи виводите команду в плей-офф, отримуйте більше задоволення від найпопулярніших ігор. ExpressVPN дозволяє грати в улюблені ігри з друзями по всьому світу в будь-який час і в будь-якому місці.

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Як грати в Call of Duty: Warzone Mobile через VPN.
Call of Duty: Warzone Mobile
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Play Lost Ark with the best VPN for gaming
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Як грати в Mobile Legends через VPN.
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FIFA
Грати в Overwatch через VPN, щоб зменшити пінг.
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Pokemon Go
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Логотип Garena Free Fire.
Free Fire
Логотип Clash of Clans.
Clash of Clans
Логотип Lineage 2.
Lineage 2
VPN для Diablo 4.
Diablo
VPN для Diablo Immortal
Diablo Immortal
VPN для Blue Protocol
Blue Protocol
Грати в Dota 2 через VPN, щоб зменшити пінг.
Dota 2
Грати в FFXIV через VPN.
FFXIV
Грати в Destiny 2 через VPN.
Destiny 2
Різні ігрові приставки і пристрої.

Завантажте ExpressVPN на всі ігрові пристрої

ExpressVPN пропонує прості у використанні застосунки для кращого ігрового процесу на обраній платформі. Крім того, застосунок ExpressVPN для сумісних роутерів захищає всі пристрої у вашій мережі, включно з ігровими консолями, на які безпосередньо не можна встановити VPN.

Якщо ви використовуєте ігрову консоль для перегляду відео в прямому ефірі або за запитом, послуга MediaStreamer від ExpressVPN допоможе вам розблокувати бажані ігри та контент* без буферизації, але вона не забезпечує конфіденційність та інші переваги VPN.

Логотип Windows.
Windows
Логотип macOS.
macOS
Логотип Linux.
Linux
VPN для мобільних ігор.
Мобільні ігри
Логотип Android.
Android
Логотип iOS.
iOS
Символ клавіатури ігрового контролера.
Консолі
Логотип PlayStation.
PlayStation
Логотип XBox.
Xbox
Логотип Nintendo Switch.
Nintendo Switch
Логотип Steam.
Steam
Логотип Steam Deck.
Steam Deck
Логотип Meta Quest.
Meta (Oculus) Quest 2
Логотип Raspberry Pi.
Raspberry Pi
Nvidia Shield
Логотип Discord.
Discord
Epic Games
Battle.net
Ігрові канали Amazon Luna+ та Ubisoft+.

Отримайте перевагу з VPN для хмарних ігор

Як і стрімінгові платформи, хмарні ігрові сервіси передають ігри безпосередньо з віддалених серверів на сумісні пристрої , що дозволяє обійтися без дорогих ігрових пристроїв — а це означає доступ до більшої кількості ігор, незалежно від пристрою! ExpressVPN - ідеальне рішення для кращого досвіду хмарних ігор, на якій би платформі ви не грали.

Логотип PlayStation Plus.
PlayStation Plus
Логотип Xbox Game Pass.
Xbox Cloud Gaming
Логотип GeForce Now.
GeForce Now
Логотип Amazon Luna.
Amazon Luna
Хмарні ігри для Nintendo Switch.
Switch Cloud Gaming

Інструкції з налаштування ігор

Вийдіть на новий рівень в онлайн-іграх з нашими інструкціями з ігор.

Змінити регіони League of Legends.
Змінити регіони League of Legends
Змінити регіони League of Legends: Wild Rift.
Змінити сервери Wild Rift
Отримати бот лобі у Warzone 2.
Отримати бот лобі у Warzone
Безпечно підробити локацію в Pokémon Go.
Підробити локацію в Pokémon Go
Як грати в Garena Free Fire на різних серверах.
Змінити сервери Free Fire
Як виправити затримку у FIFA.
Виправити затримку у FIFA
Як змінити тип NAT на PS4.
Змінити тип NAT на PS4
Як змінити тип NAT на PS5.
Змінити тип NAT на PS5

Чи можна користуватися безплатною VPN для ігор?

Безплатні проксі-сервіси не рекомендуються для онлайн-ігор, оскільки вони не пропонують таких же переваг конфіденційності та безпеки, як платна VPN. Багато з них не працюють як заявлено, деякі можуть навіть продавати ваші дані, а більшість залишають ваші мережі вразливими до атак.

Дізнайтеся більше про безплатні проксі-сервіси в порівнянні з VPN.

Платна VPN проти безплатної VPN
Express VPNExpressVPN Більшість безплатних VPN

Місячний ліміт даних

Необмежений

10 ГБ

Кількість країн з серверами

105

Підтримка клієнтів

Онлайн-чат 24/7

Електронна пошта

Сумісні пристрої

Всі популярні пристрої

Комп'ютери та мобільні пристрої

Відстежує онлайн-активність

Ніколи

Можливо

Одночасні з'єднання

8

1

Власний протокол VPN

Lightway

Немає
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Завантажте ExpressVPN на всі ваші пристрої

Одна підписка ExpressVPN дозволить завантажити VPN для кожної популярної платформи. Потрібна VPN для кількох пристроїв? Налаштуйте ExpressVPN на всіх своїх пристроях і користуйтесь на восьми одночасно.

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Питання та відповіді: VPN для ігор

* Хоча можна користуватися VPN для зміни реальної локації під час гри або потокової трансляції, це може порушувати авторські права або Умову використання контент-провайдера та Умову надання послуг ExpressVPN. Як інструмент захисту конфіденційності та безпеки, ExpressVPN розроблений так, що ніхто не може бачити або контролювати те, що ви робите, коли підключені до нашого VPN-сервісу — навіть ми самі. Тому ви несете відповідальність за те, щоб використовувати його згідно з усіма відповідними умовами та законами.

ВідмінноОцінка 4.5 з 5 на основі 23352 відгуків

Що про нас говорять геймери

Аватар NickolasEdmunds у Twitter.

@expressvpn Я отримав послугу, потрібну для ігор 10/10 на всіх платформах, дякую за цінну послугу, яка мені була так потрібна!

NickolasEdmunds
Користувач HUMECHGAMES рекомендує ExpressVPN для Apple TV.

Ого, @expressvpn дякую за стабільне з'єднання, це дозволило мені стрімити та грати з мінімальними проблемами на моєму сільському підключенні!

Перша #vpn, яка мені так підійшла.

humechgames
Користувач SKY_MASTERS737 рекомендує ExprssVPN для Nvidia Shield.

Точно! Ага. Це найшвидша VPN, якою мені доводилося користуватися. Я навіть не переймаюся тим, щоб вимикати її на час гри. Ледь помітно.

@Sky_Masters737
30
ДЕННА
ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

Випробуйте VPN для ігор без ризиків

Користуйтеся перевагами нашої 30-денної гарантії повернення коштів без ризику:

Якщо ви не задоволені ExpressVPN, зверніться до служби підтримки протягом 30 днів і отримайте повне відшкодування.

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