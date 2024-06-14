Який пінг хороший для ігор?

Хороший пінг залежить від того, в які ігри ви граєте або від вашого стилю гри. Важливо зазначити, що досягти нульового пінгу неможливо. Які можуть бути показники пінгу?

Менше 20 мс

Винятковий Зазвичай це означає чисте, чітке зображення та швидку реакцію. У геймерів не має бути затримок.

20-50 мс

Дуже хороший Найпоширеніший діапазон для геймерів, яким потрібен плавний і швидкий ігровий процес на локальних або регіональних серверах.

50-100 мс

Хороший Геймери, які підключаються до міжнародних серверів, часто мають такі показники. Можливі випадкові затримки та деяке падіння швидкості.

100-300 мс

Низький Хоча пінг у цьому діапазоні не є неприйнятним для гри, він може дуже дратувати. Очікуються затримки під час гри та пікселізація графіки.

Понад 300 мс

Поганий З таким пінгом деякі геймери не зможуть грати. Геймери стикнуться з пригальмовуванням, уповільненням часу відгуку та затинанням графіки.