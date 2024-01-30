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Кращий VPN-роутер для дому в 2025 роціКращий VPN-роутер для дому в 2025 році

Користуйтесь перевагами VPN-захисту на всіх пристроях, підключених до вашої Wi-Fi-мережі — жодних обмежень щодо кількості пристроїв!

  • Захист необмеженої кількості пристроїв з 1 підпискою
  • Конфіденційність в мережі для всіх домашніх девайсів
  • Захист пристроїв, які не підтримують VPN
  • Захист необмеженої кількості пристроїв з 1 підпискою
  • Конфіденційність в мережі для всіх домашніх девайсів
  • Захист пристроїв, які не підтримують VPN
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Кращий VPN-роутер.
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Що таке VPN-роутер?

VPN-роутер — це будь-який роутер, на якому встановлена VPN. Встановивши ExpressVPN на роутері, ви зможете користуватися перевагами VPN, включаючи шифрування та зміну віртуальної локації, на всіх пристроях, підключених до роутера, що дозволить вам захистити весь дім.

Хоча ви можете встановити ExpressVPN вручну на стандартні моделі роутера, з Aircove, нашим потужним роутером, вам це робити не потрібно, оскільки він має вбудовану ExpressVPN. Вам потрібно тільки оформити підписку на ExpressVPN і все.

Ілюстрації різних пристроїв: ноутбук, розумний ТБ, ігровий консоль, смартфон, маршрутизатор

Що робить VPN-роутер?

VPN-роутер забезпечує вам конфіденційність, безпеку та зміну VPN-локації просто при підключенні до вашого Wi-Fi-роутера. Це означає, що всі пристрої у вашому домі зможуть використовувати VPN — жодних додаткових програм не потрібно.

  • Зміна IP-адреси та місцезнаходження. Ваші пристрої отримають іншу IP-адресу, приховуючи справжню IP. Це також створює враження, ніби ви віртуально знаходитеся у вибраному вами місці.

  • Надійне шифрування. Увесь ваш онлайн-трафік зашифровано, тому сторонні особи, наприклад, ваш інтернет-провайдер, не зможуть побачити, що ви робите в Інтернеті.

  • Захищає всі пристрої. Головною перевагою VPN-роутера є забезпечення переваг VPN-захисту пристроям, на які зазвичай не можна встановити VPN, наприклад, розумним дверним дзвінкам.

Діапазон маршрутизаторів

Знайомтесь з Aircove: наша лінійка VPN-роутерів

Перші в галузі роутери Wi-Fi 6 від ExpressVPN за замовчуванням оснащені вбудованим VPN-захистом. Насолоджуйтеся захистом від ExpressVPN прямо з упаковки, де б ви не знаходилися.

Дізнатися більше

Чому варто придбати VPN-роутер

Постійно підключений маршрутизатор VPN.

Захист VPN 24/7

Зекономте свій час і забезпечте собі постійний захист. Із VPN-роутером, наприклад, ExpressVPN Aircove, ви ніколи не забудете підключитися до VPN. Всі пристрої, підключені до домашньої Wi-Fi-мережі, будуть захищені, а наша функція Network Lock гарантує вам безпеку навіть у випадку переривання VPN-з’єднання.

VPN-роутер, що охоплює всі пристрої.

Захист всіх домашніх пристроїв

Користуйтеся перевагами VPN на всіх домашніх пристроях, навіть на тих, які не підтримують VPN, як-от Smart TV та ігрові приставки. Отримайте більш конфіденційний доступ до всіх стримінгових сервісів та соціальних мереж. А якщо до вас у гості прийдуть друзі або рідні, вони також будуть під захистом.

Runter VPN з необмеженим доступом.

Необмежена кількість підключень

Ваш VPN-роутер буде одним із восьми пристроїв, які ви можете одночасно підключити до ExpressVPN, оформивши лише одну підписку. При цьому кількість пристроїв, які можна підключити до VPN-роутера, не обмежена!

VPN-роутер, оптимізований для високої швидкості.

Швидке з'єднання

Lightway, наш VPN-протокол наступного покоління, забезпечує більш швидке, надійне та безпечне VPN-з'єднання на роутері.

Легкий у використанні маршрутизатор VPN.

Легко контролювати

Забудьте про заплутані налаштування — просто натисніть, щоб підключитися. Хочете, щоб певні пристрої не використовували VPN? Без проблем. З групами пристроїв це легко контролювати.

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ІК застосунку для роутера + Aircove у фоновому режимі

Як вибрати VPN-роутер?

4 фактори, на які слід звернути увагу при виборі VPN-роутера:

1. Сумісність із VPN. Якщо ви купуєте новий роутер і плануєте встановити на нього VPN, вам слід вибрати роутер, сумісний з обраною вами VPN.

2. Простота налаштування. Ви можете придбати роутер та налаштувати його вручну або придбати модель із попередньо встановленою VPN, щоб уникнути зайвих клопотів. Ми розробили ExpressVPN Aircove таким чином, щоб він був простим у використанні.

3. Швидкість та діапазон частот. им новіша Wi-Fi-технологія, тим вища її швидкість та більша площа покриття. Нові роутери працюють в двох діапазонах — 2,4 ГГц і 5 ГГц, забезпечуючи більшу гнучкість при підключенні.

4. Функції VPN. Якщо ви купуєте роутер із попередньо встановленою VPN, зверніть увагу на функції сервісу. Aircove пропонує блокування реклами, батьківський контроль і можливість підключення до кількох локацій на одному роутері. Ви також отримаєте надійне шифрування та якісну підтримку користувачів, якими славиться ExpressVPN.

Люди люблять Aircove

Логотип Gizmodo для блоку карусель, 3 колонка

«Aircove — це найпростіший спосіб забезпечити VPN-захист всій вашій мережі, і крапка».

- Gizmodo

Логотип CNET для блоку карусель, 3 колонка

«...Чудовий варіант, коли у вас багато пристроїв, адже можна під'єднати до VPN будь-яку кількість пристроїв одночасно.»

- CNET

Логотип 9to5mac для блоку карусель, 3 колонка

«Якщо ви турбуєтеся про конфіденційність ваших домашніх пристроїв, купуйте цей роутер, навіть не думаючи».

- 9to5Mac

Логотип TechRadar з 4 зірками для каруселі відгуків про Aircove

«Надзвичайно простий процес налаштування — за кілька хвилин ви вже зможете почати ним користуватися. Крім того, хороше співвідношення ціни та якості».

- TechRadar

Зелений аватар користувача для відгуку

«Тепер мені не потрібно турбуватися через необхідність жертвувати власною безпекою заради безпеки моєї сім'ї.»

- Стефан, користувач Aircove

Логотип ZDNET для каруселі відгуків про Aircove

«ExpressVPN Aircove — наш фаворит, враховуючи швидкість цього роутера, простоту налаштування та рівень безпеки.»

- ZDNET

Логотип Popular Mechanics для каруселі відгуків про Aircove

«Його стабільна робота і простота використання не мають собі рівних.»

- Popular Mechanics

Синій аватар користувача для відгуку

«Включив і працюєш — це буде найточніша характеристика».

- Девон, користувач Aircove

Логотип Android Central з 4 зірками для каруселі відгуків про Aircove

«Неперевершена простота використання порівняно з іншими роутерами з вбудованими VPN.»

- Android Central

Значок

«Нове покоління VPN-роутерів. ... Думаю, він стане фаворитом користувачів.»

- How-to Geek

Логотип Forbes для каруселі відгуків про Aircove

«Aircove від ExpressVPN — це просте рішення, яке забезпечує чудовий результат».

- Forbes

Логотип Gearadical для блоку відгуків про Aircove

«Якщо ви шукаєте чудовий роутер, який захистить всі підключені пристрої, Aircove — до смішного простий варіант».

- Gearadical

Синій аватар користувача для відгуку

«Вимоги до засобів безпеки змінилися, протокол L2TP використовують все менше, тому варто було оновити роутер — я просто придбав Aircove».

- Ендрю, користувач Aircove

Запитання й відповіді

Посібники для налаштування сумісних роутерів

Ви можете встановити прошивку ExpressVPN на сумісні моделі роутерів або налаштувати ExpressVPN вручну. Однак ми рекомендуємо ExpressVPN Aircove, який забезпечить вам кращий досвід роботи із VPN-роутером і підтримку 24/7.

Установка прошивки ExpressVPN

Якщо у вас виникнуть проблеми із налаштуванням VPN-роутера, зв'яжіться зі службою підтримки ExpressVPN.

Asus RT-AC56(U/R/S) Asus RT-AC68U (до v3) Asus RT-AC87U Linksys EA6200 Linksys WRT1200AC Linksys WRT1900AC(S) Linksys WRT3200ACM
Linksys WRT32X Netgear R6300v2 Netgear R6400v2 Netgear Nighthawk R6700v3 Netgear Nighthawk R7000 Netgear Nighthawk R7000P

Налаштування ExpressVPN вручну

Складніше налаштувати та використовувати

Asus (інші моделі) D-Link DD-WRT
Netduma Sabai Tomato
ВідмінноОцінка 4.5 з 5 на основі 23352 відгуків

Чому саме ExpressVPN?

Технологія TrustedServer

Технологія TrustedServer встановлює новий стандарт безпеки, що підтверджується незалежними перевірками.

Швидке налаштування

Підключитися до ExpressVPN дуже легко. Просто оформіть підписку, завантажте додаток та підключайтеся!

Протидія обмеженням інтернет-провайдера

ExpressVPN дає змогу уникнути обмежень пропускної здатності з боку інтернет-провайдера та забути про буферизацію.

Більше анонімності

Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб ваші дії в Інтернеті та метадані неможливо було відстежити.

Доступ до контенту по всьому світу

Отримайте доступ до застосунків та сервісів, які вам потрібні для роботи, перегляду потокового контенту та ігор.

Підтримка в живому чаті

Якщо у вас виникнуть питання щодо використання ExpressVPN на вашому пристрої, ви зможете в будь-який час зв'язатися зі службою підтримки.

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Випробуйте VPN на своєму роутері без ризиків

Ви або полюбите ExpressVPN, або отримаєте свої гроші назад.

Жодних проблем. Встановіть застосунок ExpressVPN на домашньому роутері та захистіть своє інтернет-з'єднання. Ми пропонуємо 30-денну гарантію повернення грошей!

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