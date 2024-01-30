Як вибрати VPN-роутер?

4 фактори, на які слід звернути увагу при виборі VPN-роутера:

1. Сумісність із VPN. Якщо ви купуєте новий роутер і плануєте встановити на нього VPN, вам слід вибрати роутер, сумісний з обраною вами VPN.

2. Простота налаштування. Ви можете придбати роутер та налаштувати його вручну або придбати модель із попередньо встановленою VPN, щоб уникнути зайвих клопотів. Ми розробили ExpressVPN Aircove таким чином, щоб він був простим у використанні.

3. Швидкість та діапазон частот. им новіша Wi-Fi-технологія, тим вища її швидкість та більша площа покриття. Нові роутери працюють в двох діапазонах — 2,4 ГГц і 5 ГГц, забезпечуючи більшу гнучкість при підключенні.

4. Функції VPN. Якщо ви купуєте роутер із попередньо встановленою VPN, зверніть увагу на функції сервісу. Aircove пропонує блокування реклами, батьківський контроль і можливість підключення до кількох локацій на одному роутері. Ви також отримаєте надійне шифрування та якісну підтримку користувачів, якими славиться ExpressVPN.