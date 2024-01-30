Кращий VPN-роутер для дому в 2025 роціКращий VPN-роутер для дому в 2025 році
Користуйтесь перевагами VPN-захисту на всіх пристроях, підключених до вашої Wi-Fi-мережі — жодних обмежень щодо кількості пристроїв!
- Захист необмеженої кількості пристроїв з 1 підпискою
- Конфіденційність в мережі для всіх домашніх девайсів
- Захист пристроїв, які не підтримують VPN
- Захист необмеженої кількості пристроїв з 1 підпискою
- Конфіденційність в мережі для всіх домашніх девайсів
- Захист пристроїв, які не підтримують VPN
Що таке VPN-роутер?
VPN-роутер — це будь-який роутер, на якому встановлена VPN. Встановивши ExpressVPN на роутері, ви зможете користуватися перевагами VPN, включаючи шифрування та зміну віртуальної локації, на всіх пристроях, підключених до роутера, що дозволить вам захистити весь дім.
Хоча ви можете встановити ExpressVPN вручну на стандартні моделі роутера, з Aircove, нашим потужним роутером, вам це робити не потрібно, оскільки він має вбудовану ExpressVPN. Вам потрібно тільки оформити підписку на ExpressVPN і все.
Що робить VPN-роутер?
VPN-роутер забезпечує вам конфіденційність, безпеку та зміну VPN-локації просто при підключенні до вашого Wi-Fi-роутера. Це означає, що всі пристрої у вашому домі зможуть використовувати VPN — жодних додаткових програм не потрібно.
Зміна IP-адреси та місцезнаходження. Ваші пристрої отримають іншу IP-адресу, приховуючи справжню IP. Це також створює враження, ніби ви віртуально знаходитеся у вибраному вами місці.
Надійне шифрування. Увесь ваш онлайн-трафік зашифровано, тому сторонні особи, наприклад, ваш інтернет-провайдер, не зможуть побачити, що ви робите в Інтернеті.
Захищає всі пристрої. Головною перевагою VPN-роутера є забезпечення переваг VPN-захисту пристроям, на які зазвичай не можна встановити VPN, наприклад, розумним дверним дзвінкам.
Знайомтесь з Aircove: наша лінійка VPN-роутерів
Перші в галузі роутери Wi-Fi 6 від ExpressVPN за замовчуванням оснащені вбудованим VPN-захистом. Насолоджуйтеся захистом від ExpressVPN прямо з упаковки, де б ви не знаходилися.
Чому варто придбати VPN-роутер
Захист VPN 24/7
Зекономте свій час і забезпечте собі постійний захист. Із VPN-роутером, наприклад, ExpressVPN Aircove, ви ніколи не забудете підключитися до VPN. Всі пристрої, підключені до домашньої Wi-Fi-мережі, будуть захищені, а наша функція Network Lock гарантує вам безпеку навіть у випадку переривання VPN-з’єднання.
Захист всіх домашніх пристроїв
Користуйтеся перевагами VPN на всіх домашніх пристроях, навіть на тих, які не підтримують VPN, як-от Smart TV та ігрові приставки. Отримайте більш конфіденційний доступ до всіх стримінгових сервісів та соціальних мереж. А якщо до вас у гості прийдуть друзі або рідні, вони також будуть під захистом.
Необмежена кількість підключень
Ваш VPN-роутер буде одним із восьми пристроїв, які ви можете одночасно підключити до ExpressVPN, оформивши лише одну підписку. При цьому кількість пристроїв, які можна підключити до VPN-роутера, не обмежена!
Швидке з'єднання
Lightway, наш VPN-протокол наступного покоління, забезпечує більш швидке, надійне та безпечне VPN-з'єднання на роутері.
Легко контролювати
Забудьте про заплутані налаштування — просто натисніть, щоб підключитися. Хочете, щоб певні пристрої не використовували VPN? Без проблем. З групами пристроїв це легко контролювати.
Як вибрати VPN-роутер?
4 фактори, на які слід звернути увагу при виборі VPN-роутера:
1. Сумісність із VPN. Якщо ви купуєте новий роутер і плануєте встановити на нього VPN, вам слід вибрати роутер, сумісний з обраною вами VPN.
2. Простота налаштування. Ви можете придбати роутер та налаштувати його вручну або придбати модель із попередньо встановленою VPN, щоб уникнути зайвих клопотів. Ми розробили ExpressVPN Aircove таким чином, щоб він був простим у використанні.
3. Швидкість та діапазон частот. им новіша Wi-Fi-технологія, тим вища її швидкість та більша площа покриття. Нові роутери працюють в двох діапазонах — 2,4 ГГц і 5 ГГц, забезпечуючи більшу гнучкість при підключенні.
4. Функції VPN. Якщо ви купуєте роутер із попередньо встановленою VPN, зверніть увагу на функції сервісу. Aircove пропонує блокування реклами, батьківський контроль і можливість підключення до кількох локацій на одному роутері. Ви також отримаєте надійне шифрування та якісну підтримку користувачів, якими славиться ExpressVPN.
Люди люблять Aircove
«...Чудовий варіант, коли у вас багато пристроїв, адже можна під'єднати до VPN будь-яку кількість пристроїв одночасно.»
- CNET
«Якщо ви турбуєтеся про конфіденційність ваших домашніх пристроїв, купуйте цей роутер, навіть не думаючи».
- 9to5Mac
«Надзвичайно простий процес налаштування — за кілька хвилин ви вже зможете почати ним користуватися. Крім того, хороше співвідношення ціни та якості».
«Тепер мені не потрібно турбуватися через необхідність жертвувати власною безпекою заради безпеки моєї сім'ї.»
- Стефан, користувач Aircove
«ExpressVPN Aircove — наш фаворит, враховуючи швидкість цього роутера, простоту налаштування та рівень безпеки.»
- ZDNET
«Включив і працюєш — це буде найточніша характеристика».
- Девон, користувач Aircove
«Неперевершена простота використання порівняно з іншими роутерами з вбудованими VPN.»
«Якщо ви шукаєте чудовий роутер, який захистить всі підключені пристрої, Aircove — до смішного простий варіант».
«Вимоги до засобів безпеки змінилися, протокол L2TP використовують все менше, тому варто було оновити роутер — я просто придбав Aircove».
- Ендрю, користувач Aircove
Запитання й відповіді
Не всі роутери можна зробити VPN-роутерами, але більшість з них для цього підходить. Якщо саме ваша модель роутера не підтримує VPN, ви можете використовувати ExpressVPN, встановивши застосунки на всі свої пристрої.
Якщо VPN встановлено безпосередньо на роутері, вам не потрібно завантажувати додаток на кожен ваш пристрій. Просто підключіть всі пристрої до роутера, і вони будуть автоматично захищені.
Є кілька способів скористатися перевагами VPN-роутера:
Придбайте Aircove, нашу лінійку роутерів Wi-Fi 6 з вбудованою VPN (найпростіше і найшвидше)
встановити ExpressVPN на сумісний роутер
налаштувати вручну за допомогою OpenVPN (найбільш складний).
Ви можете встановити ExpressVPN на ці роутери, які підтримують її застосунок:
Asus RT-AC56(U/R/S)
Asus RT-AC68U (до v3)
Asus RT-AC87U
Linksys EA6200
Linksys WRT1200AC
Linksys WRT1900ACS
Linksys WRT1900ACS V2
Linksys WRT1900AC 13J1
Linksys WRT1900AC 13J2
Linksys WRT3200ACM
-
Linksys WRT32X
-
Netgear R6300v2
-
Netgear Nighthawk R6400v2
-
Netgear Nighthawk R6700v3
Netgear Nighthawk R7000
-
Netgear Nighthawk R7000P
На цих моделях роутерів можна вручну налаштувати підключення до ExpressVPN:
Asus (інші моделі)
DD-WRT
Netduma
Sabai
-
Tomato
Хоча усі роутери забезпечують доступ до Інтернету, наша лінійка VPN-роутерів Aircove іде далі — наші роутери миттєво забезпечать переваги ExpressVPN усій вашій мережі. Якщо пристрій підключений, він захищений. Якщо не хочете, ви можете не встановлювати ExpressVPN на інші пристрої.
Лінійка Aircove розроблялася в першу чергу заради безпеки. Результати аудиту, який провела фірма з кібербезпеки Cure53, підтвердили, що наш домашній VPN-роутер Aircove забезпечує високий рівень безпеки.
Ви можете придбати Aircove на Amazon.com у наступних країнах:
- Австралія (лише Aircove Go)
- Австрія
- Бельгія
- Болгарія
- Канада
- Хорватія
- Кіпр
- Чеська Республіка
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Німеччина
- Угорщина
- Ісландія
- Ірландія
- Італія
- Латвія
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нідерланди
- Нова Зеландія (лише Aircove Go)
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Сербія
- Словаччина
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Велика Британія
- США
Так, Aircove і Aircove Go! Ці перші в галузі роутери Wi-Fi 6, розроблені безпосередньо компанією ExpressVPN, за замовчуванням оснащені вбудованою VPN. Дізнайтеся більше про Aircove
Існує кілька способів дізнатися, чи підтримує ваш роутер VPN конфігурацію.
Перевірте посібник користувача або технічні характеристики роутера: посібник має містити перелік усіх протоколів VPN, які підтримує роутер. Якщо у вас немає посібника, ви зазвичай можете знайти його в Інтернеті, шукаючи за номером моделі роутера.
Перегляньте налаштування VPN-клієнта: якщо ваш роутер підтримує VPN, у його конфігурації буде сторінка налаштувань VPN-клієнта. На цій сторінці ви зможете налаштувати параметри VPN, наприклад VPN адресу сервера та VPN-протокол.
Зверніться до служби підтримки клієнтів виробника даного роутера або свого постачальника VPN.
Посібники для налаштування сумісних роутерів
Ви можете встановити прошивку ExpressVPN на сумісні моделі роутерів або налаштувати ExpressVPN вручну. Однак ми рекомендуємо ExpressVPN Aircove, який забезпечить вам кращий досвід роботи із VPN-роутером і підтримку 24/7.
Установка прошивки ExpressVPN
Якщо у вас виникнуть проблеми із налаштуванням VPN-роутера, зв'яжіться зі службою підтримки ExpressVPN.
Чому саме ExpressVPN?
Технологія TrustedServer
Технологія TrustedServer встановлює новий стандарт безпеки, що підтверджується незалежними перевірками.
Швидке налаштування
Підключитися до ExpressVPN дуже легко. Просто оформіть підписку, завантажте додаток та підключайтеся!
Протидія обмеженням інтернет-провайдера
ExpressVPN дає змогу уникнути обмежень пропускної здатності з боку інтернет-провайдера та забути про буферизацію.
Більше анонімності
Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб ваші дії в Інтернеті та метадані неможливо було відстежити.
Доступ до контенту по всьому світу
Отримайте доступ до застосунків та сервісів, які вам потрібні для роботи, перегляду потокового контенту та ігор.
Підтримка в живому чаті
Якщо у вас виникнуть питання щодо використання ExpressVPN на вашому пристрої, ви зможете в будь-який час зв'язатися зі службою підтримки.
Випробуйте VPN на своєму роутері без ризиків
Ви або полюбите ExpressVPN, або отримаєте свої гроші назад.
Жодних проблем. Встановіть застосунок ExpressVPN на домашньому роутері та захистіть своє інтернет-з'єднання. Ми пропонуємо 30-денну гарантію повернення грошей!