- Aircove
- Як це працює
- Технічні характеристики
- Підтримка
Представляємо Aircove
Розроблений експертами з безпеки, Aircove є лінійкою Wi-Fi 6-роутерів ExpressVPN з вбудованою функцією VPN.* Хоча будь-який роутер забезпечує доступ до Інтернету, наша лінійка Aircove пропонує щось більше: миттєвий доступ до всіх можливостей ExpressVPN для всіх пристроїв у вашій мережі — навіть для розумних домашніх пристроїв і ТВ-приставок. Якщо пристрій підключений, він захищений.
*Для доступу до функцій VPN потрібна активна підписка на ExpressVPN, а для нових користувачів надається 30-денна безплатна пробна версія.
Новий
Aircove Go
Для невеликих приміщень і подорожей
Готель, будиночок на дачі або невелика квартира — де б ви не були, ви легко захистите всі свої пристрої за допомогою нашого кишенькового VPN-роутера.
Aircove
Для будинків і офісів середнього розміру
Насолоджуйтеся спокоєм там, де він найбільше важливий — у вашому домі. Aircove - це найкращий спосіб захистити всі пристрої вашої родини, навіть камеру для домашніх тварин і розумний дверний дзвінок.
Відкрийте для себе переваги Aircove
Групи пристроїв
Сортуйте пристрої за групами, кожна зі своєю локацією та налаштуваннями.
Розширений захист
Блокуйте трекери, шкідливі сайти та настирливу медійну рекламу.
Батьківський контроль
Налаштуйте час доступу до інтернету та блокуйте вміст для дорослих.
VPN для будь-чого
Захистіть кожен пристрій, навіть якщо на ньому зазвичай неможливо запустити VPN.
Швидке налаштування
Під'єднайтеся за п'ять хвилин. Це найпростіше налаштування роутера!
Професійні функції
Захист Wi-Fi WPA3, динамічний DNS, переадресація портів і Lightway Passthrough.
… та багато іншого. Дізнайтеся, як працює Aircove
Зустрічайте родину Aircove
Ваша особиста бульбашка захисту
VPN-захист не повинен бути складним. З запущеним Aircove, ваша вся мережа Wi-Fi захищена - і друзі та родина можуть користуватися вашим VPN! Це тому, що Aircove є одним з восьми пристроїв, які можна одночасно під'єднати до ExpressVPN в рамках однієї підписки.
У вас є повний контроль над тим, які пристрої підключаються до якої локації сервера VPN, або чи вони взагалі підключаються до VPN чи Інтернету. І з розширеними функціями захисту, ви можете також встановити батьківський контроль та захистити свою родину від шкідливого та непристойного вмісту.
Гнучкість для кожної родини
Створіть до 5 груп для всіх своїх пристроїв. Одна група для сім'ї або друзів, а інша — для всіх ваших медіаплеєрів або тільки для вас. Ви можете підключитися до 5 різних VPN-локацій відразу, при цьому зміна локації для однієї групи ніяк не вплине на інші ваші з'єднання.
Для кожної групи встановіть VPN-локацію або виберіть:
Функція інтелектуального підбору локації, яка обирає найкращу локацію залежно від умов мережі
Без VPN, якщо ви хочете підключити пристрій до Інтернету, але не використовувати VPN
Без Інтернету, коли ви хочете заблокувати окремим пристроям доступ до Інтернету
Які передові засоби захисту застосовувати, якщо такі є
Безпроблемне підключення
Ексклюзивна функція підключення до Wi-Fi Aircove Go дозволяє підключатися до Інтернету через іншу мережу Wi-Fi. Тож у кожному новому готельному номері, будиночку для відпочинку чи коворкінгу ви легко зможете під'єднатися до Інтернету без кабелю Ethernet. А оскільки Aircove Go живиться за допомогою USB-C, то має на один роз'єм менше.
Також доступно в нашому магазині
Яку модель Aircove краще придбати?
Огляд Aircove Go в порівнянні з Aircove допоможе зробити вибір. Дивіться повні характеристики.
НАЙКРАЩЕ ДЛЯ
Невеликі будинки, готелі, будинки для відпочинку, автофургони та коворкінги
WI-FI СТАНДАРТ
Дводіапазонний Wi-Fi 6
ПОКРИТТЯ
~70 кв. м
ПІДКЛЮЧЕННЯ ETHERNET
3 гігабітні порти
Wi-Fi Link
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ VPN
180 Мбіт/с
ВАГА
250 грамів
НАЙКРАЩЕ ДЛЯ
Будинки, квартири та офіси середнього розміру
WI-FI СТАНДАРТ
Дводіапазонний Wi-Fi 6
ПОКРИТТЯ
~150 кв. м
ПІДКЛЮЧЕННЯ ETHERNET
5 гігабітних портів
Wi-Fi Link
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ VPN
180 Мбіт/с
ВАГА
450 грамів
Невеликі будинки, готелі, будинки для відпочинку, автофургони та коворкінги
Будинки, квартири та офіси середнього розміру
Дводіапазонний Wi-Fi 6
Дводіапазонний Wi-Fi 6
~70 кв. м
~150 кв. м
3 гігабітні порти
5 гігабітних портів
Так
Ні
180 Мбіт/с
180 Мбіт/с
250 грамів
450 грамів
^Радіус дії та продуктивність також залежать від вашого інтернет-провайдера, кількості підключених пристроїв, інтер'єру будинку, будівельних матеріалів, перешкод та інших факторів.
*Ексклюзивна функція Aircove Go, яка дозволяє підключатися до Інтернету через іншу мережу Wi-Fi замість використання кабелю Ethernet.
Люди люблять Aircove
«...Чудовий варіант, коли у вас багато пристроїв, адже можна під'єднати до VPN будь-яку кількість пристроїв одночасно.»
- CNET
«Якщо ви турбуєтеся про конфіденційність ваших домашніх пристроїв, купуйте цей роутер, навіть не думаючи».
- 9to5Mac
«Надзвичайно простий процес налаштування — за кілька хвилин ви вже зможете почати ним користуватися. Крім того, хороше співвідношення ціни та якості».
«Тепер мені не потрібно турбуватися через необхідність жертвувати власною безпекою заради безпеки моєї сім'ї.»
- Стефан, користувач Aircove
«ExpressVPN Aircove — наш фаворит, враховуючи швидкість цього роутера, простоту налаштування та рівень безпеки.»
- ZDNET
«Включив і працюєш — це буде найточніша характеристика».
- Девон, користувач Aircove
«Неперевершена простота використання порівняно з іншими роутерами з вбудованими VPN.»
«Якщо ви шукаєте чудовий роутер, який захистить всі підключені пристрої, Aircove — до смішного простий варіант».
Іноді ми платимо спеціалізованим сайтам, щоб вони рекомендували нас своїм клієнтам, а відгуки ми обираємо від найзадоволеніших клієнтів.
Запитання і відповіді
Aircove — це наша лінійка новаторських VPN-роутерів, доповнених вбудованим VPN-захистом. Наприкінці 2022 року ми запустили Aircove — перший і єдиний бездротовий інтернет-роутер, розроблений для підключення до ExpressVPN одразу після того, як ви дістали його з коробки. У 2024 році ми представили Aircove Go, дорожній Wi-Fi-роутер з такою ж VPN-інтеграцією, як і Aircove, але з покращеною портативністю та новими ексклюзивними функціями.
Крім підтримки VPN, лінійка Aircove також має вбудовані покращені функції захисту: Threat Manager, блокувальник реклами та батьківський контроль. Вони розроблені для безперебійної роботи з VPN, забезпечуючи постійний захист за допомогою одного простого у використанні роутера, де б ви не були.
Хоча усі роутери забезпечують доступ до Інтернету, наша лінійка VPN-роутерів Aircove іде далі — наші роутери миттєво забезпечать переваги ExpressVPN усій вашій мережі. Якщо пристрій підключений, він захищений. Якщо не хочете, ви можете не встановлювати ExpressVPN на інші пристрої.
Лінійка Aircove розроблялася в першу чергу заради безпеки. Результати аудиту, який провела фірма з кібербезпеки Cure53, підтвердили, що наш домашній VPN-роутер Aircove забезпечує високий рівень безпеки.
Можна купити Aircove та Aircove Go через ExpressVPN або на Amazon у країнах зі списку нижче.
Австралія
Австрія
Бельгія
Болгарія
Канада
Хорватія
Кіпр
Чеська Республіка
Данія
Естонія
Франція (лише через ExpressVPN)
Фінляндія
Німеччина
Угорщина
Ісландія
Ірландія
Італія
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Нова Зеландія (лише через ExpressVPN)
Норвегія
Польща
Португалія
Румунія
Сербія
Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Швейцарія (лише через ExpressVPN)
Велика Британія
США
На Amazon і в магазині ExpressVPN доступні кілька позицій Aircove та Aircove Go. Через регіональні відмінності у законодавстві представлені окремі позиції для клієнтів з Північної Америки та з інших країн, але функціонально вони однакові.
Хоча на Aircove і Aircove Go уже попередньо встановлений застосунок ExpressVPN, вам потрібно активувати роутер за допомогою підписки, якщо ви хочете користуватися перевагами VPN. Нові користувачі ExpressVPN, які купили роутер, отримують додатково безкоштовну 30-денну пробну версію ExpressVPN.
Але навіть без активної підписки на ExpressVPN Aircove виконуватиме стандартні функції Wi-Fi-роутера, а також будуть працювати його розширені функції захисту.
Чи потрібна мені окрема підписка, щоб користуватися функцією Threat Manager, блокувальником реклами та засобами батьківського контролю?
Ні, ці функції працюють в роутері Aircove та Aircove Go за замовчуванням.
Чи можу я користуватися функцією Threat Manager, блокувальником реклами та засобами батьківського контролю Aircove/Aircove Go без VPN?
Так, цими функціями можна користуватися як із VPN, так і без неї.
Портативний/дорожній VPN-роутер — це компактний і зручний для подорожей пристрій, попередньо налаштований для підтримки VPN-з'єднання.
Для користувачів, які хочуть підвищити рівень безпеки і конфіденційності своїх інтернет-підключень в дорозі, особливо при підключенні до загальнодоступних мереж Wi-Fi в готелях, аеропортах, кафе та інших громадських місцях, портативний/дорожній VPN-роутер просто необхідний.
Якщо вам потрібно забезпечити VPN-захист кільком пристроям, портативний Wi-Fi-роутер із вбудованою VPN, наприклад, Aircove Go, буде вам дуже корисний, оскільки ви зможете підключити кілька пристроїв до VPN одночасно, замість того, щоб налаштовувати VPN на кожному пристрої окремо. Крім того, портативний VPN-роутер забезпечує вашому з'єднанню додатковий рівень безпеки, захищаючи вас від потенційно небезпечних загальнодоступних Wi-Fi-мереж.
Якщо ви маєте портативний VPN-роутер, всі ваші пристрої запам'ятають мережу і будуть приєднуватися до неї автоматично. Тож у кожному новому готельному номері, будиночку для відпочинку або коворкінгу вам просто необхідно підключити свій VPN-роутер, а всі ваші інші пристрої одразу підключаться до VPN без необхідності входити в систему на кожному з них окремо.
Так, ми рекомендуємо використовувати портативний VPN-роутер при підключенні до загальнодоступних Wi-Fi-мереж в готелях та інших орендованих приміщеннях.
Загальнодоступні Wi-Fi-мережі в готелях зазвичай не дуже добре захищені, що робить ваші дані вразливими перед потенційними загрозами, зокрема зломом або шпигунством. VPN- роутер шифрує ваше інтернет-з'єднання і маскує IP-адресу, не дозволяючи третім особам, наприклад, мережевим адміністраторам готелю, стежити за вашою активністю в Інтернеті.
Використання VPN-роутера, на відміну від підключення до VPN через застосунок, дозволяє автоматично захистити всі підключені пристрої і робить це миттєво. Це неймовірно зручно, особливо під час подорожей!
Інструкції з налаштування залежать від роутера та VPN-сервісу, яким ви користуєтеся, але зазвичай вам потрібен портативний роутер з підтримкою VPN-з'єднань, наприклад Aircove Go, а також підписка на VPN-сервіс, який дозволяє користуватися роутером.
Ознайомтеся з нашим посібником з налаштування для Aircove Go
Так, якщо ви використовуєте Aircove вдома, вам знадобиться інтернет-провайдер для підключення до Інтернету. Він підключить ваш дім до Інтернету, а за допомогою Aircove всі підключені пристрої отримають доступ до мережі.
Чи потрібно мені створювати обліковий запис на Netflix/HBO/Prime Video або інших стримінгових сервісах, якщо я користуюся Aircove?
Так, якщо ви хочете переглядати потоковий вміст цих сервісів. Роутери Aircove та Aircove Go не забезпечують вам акаунт на потокових сервісах, тому якщо у вас ще немає підписки на Netflix, HBO, Hulu, Prime Video або будь-який інший платний потоковий сервіс, вам потрібно буде зареєструватися на ньому окремо.
Ні, Aircove/Aircove Go — це окремий роутер, який забезпечує передачу всього бездротового трафіку і запитів через одну точку. Якщо у вас є Mesh-система, Aircove/Aircove Go можна підключити до вузла з найбільшою концентрацією пристроїв, які ви хочете захистити за допомогою VPN.
Під час нашого тестування високопродуктивний чотирьохядерний процесор Aircove/Aircove Go забезпечував швидкість завантаження до 910 Мбіт/с при підключенні через Ethernet і 615 Мбіт/с при підключенні до Wi-Fi з відключеною VPN.
При підключенні до VPN Aircove/Aircove Go забезпечував швидкість до 180 Мбіт/с на кількох пристроях одночасно. (Для довідки: для перегляду потокового вмісту у форматі 4K зазвичай необхідна швидкість завантаження 25 Мбіт/с, а для перегляду в HD-якості — 5 Мбіт/с.)
При підключенні через Wi-Fi Link Aircove Go пропонує швидкість до 250 Мбіт/с. Використання Wi-Fi Link може обмежити вашу швидкість, оскільки подвоює шлях передачі даних по Wi-Fi між вашим пристроєм та Інтернетом.
Максимальні значення розраховані з урахуванням ідеальних умов використання. Фактичний радіус дії та продуктивність залежать від вашого інтернет-провайдера, розміру будинку, інтер'єру, кількості підключених пристроїв, будівельних матеріалів та перешкод.
Прочитайте всі характеристики.
ExpressVPN має VPN сервери в 105 країнах, включаючи Велику Британію, США, Канаду, Австралію та багато інших. Дивіться повний список локацій VPN-серверів.
Безпека є основою всієї діяльності ExpressVPN. Ми не тільки прагнемо розробляти застосунки та системи, що забезпечують високий рівень конфіденційності та безпеки, але і регулярно залучаємо незалежних аудиторів для перевірки наших заяв щодо безпеки. Для користувачів це один із кращих способів перевірити, чи вони можуть довірити нам свій захист.Перегляньте повний список аудитів і прочитайте звіти.
ExpressVPN пропонує великий вибір статей, як налаштовувати, використовувати та усувати неполадки. Якщо вам потрібна додаткова допомога, ви можете в будь-який час зв'язатися із командою підтримки ExpressVPN.
Так, Aircove/Aircove Go сумісний з основними ігровими консолями, як-от PlayStation та Xbox. Просто під'єднайте свої ігрові пристрої до Wi-Fi-роутера Aircove, щоб скористатися перевагами ExpressVPN.