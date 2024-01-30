Що таке VPN?
VPN (віртуальна приватна мережа) — це надійний тунель між вашим пристроєм та Інтернетом. VPN захищає вас від стеження та втручання інших осіб, а також допомагає обійти цензуру.
Пояснення роботи VPN за хвилину
VPN (віртуальна приватна мережа) — це найлегший і найбільш ефективний спосіб захистити свій інтернет-трафік і забезпечити конфіденційність своєї особистості в мережі. Після підключення до надійного VPN-сервера ваші дані проходитимуть через зашифрований тунель, в якому їх ніхто не зможе побачити, ані хакери, ані урядові організації, ані ваш інтернет-провайдер.
Приватні клієнти використовують VPN для забезпечення конфіденційності своїх дій в мережі та доступу до заблокованих сайтів і сервісів.
Компанії використовують VPN для підключення віддалених працівників, ніби вони користуються тією ж локальною мережею в центральному офісі. Але корпоративні VPN пропонують менше переваг окремим користувачам, аніж VPN для особистого користування.
Переваги VPN
Зміна локації
Використання VPN дозволяє змінити вашу IP-адресу, той унікальний номер, який ідентифікує вас і ваше місце знаходження. З новою IP-адресою ви зможете користуватися Інтернетом так, ніби перебуваєте в Великобританії, США, Канаді, Австралії або іншій країні, в якій у вашого сервісу є VPN-сервери.
Захист конфіденційності
Ваше підключення до Інтернету надійно захищене. Під час шопінгу, в барі чи парку користуйтесь загальнодоступним Wi-Fi, не переживаючи через власну безпеку або перевищення доступного обсягу мобільних даних. Якщо ви здійснюєте покупки, перебуваючи вдома, ваші онлайн-дані також будуть надійно захищені.
Підвищення рівня безпеки
Використання VPN захищає вас від різних форм злому системи безпеки, включаючи сніфінг пакетів, атаки типу «людина посередині» та підключення до шахрайських мереж Wi-Fi. Люди, які багато подорожують, працюють віддалено та часто бувають в дорозі, використовують VPN щоразу, коли підключаються до ненадійної мережі, як-от безкоштовна загальнодоступна Wi-Fi-мережа.
Розблокування веб-сайтів
Якщо ви перебуваєте в країні, де обмежується доступ до Google, Wikipedia, YouTube та інших сайтів і сервісів, використання VPN допоможе вам знову вільно користуватися Інтернетом. Крім того, ви можете використовувати VPN для обходу брандмауерів у шкільних або офісних мережах.
Коли варто користуватися VPN?
Якщо для вас важлива конфіденційність, використовуйте VPN кожного разу, коли ви підключаєтеся до Інтернету. VPN-застосунок працює у фоновому режимі на вашому пристрої, тому він не заважатиме вам використовувати інші програми, дивитися потоковий контент і переглядати веб-сторінки. А ви будете спокійні, знаючи, що ваша конфіденційність завжди захищена.
Але в цих ситуаціях використовувати VPN особливо корисно:
Під час подорожей
Вам не потрібно змінювати звичний спосіб користування Інтернетом під час подорожей. VPN дає вам змогу користуватися Інтернетом так, ніби ви все ще перебуваєте у своїй країні, незалежно від того, як далеко ви поїхали.
При перегляді потокового відео
Використання VPN дає вам можливість дивитися фільми та серіали на стримінгових сервісах, як-от Netflix, Hulu, Amazon і HBO без обмеження швидкості вашим інтернет-провайдером або оператором локальної Wi-Fi-мережі.
При підключенні до загальнодоступного Wi-Fi
При підключенні до загальнодоступних точок доступу Wi-Fi, наприклад у кафе, аеропортах і парках, ваші особисті дані стають вразливими. Використовуючи VPN на своїх пристроях, ви забезпечуєте собі безпеку завдяки надійному шифруванню.
Для онлайн-ігор
Із VPN ви розблокуєте ігри, карти, скіни та інші доповнення, доступ до яких може бути обмежений у вашій мережі. Крім того, вона захищає вас від DDoS-атак, а також зменшує пінг та затримки.
Під час обміну файлами
Зазвичай під час обміну файлами у форматі P2P незнайомці бачать вашу IP-адресу та можуть відстежувати завантаження. VPN забезпечує конфіденційність вашої IP-адреси, дозволяючи завантажувати файли більш анонімно.
При онлайн-шопінгу
Деякі інтернет-магазини показують різні ціни клієнтам з різних країн. Завдяки VPN ви зможете знайти найкращі пропозиції по всьому світу незалежно від того, з якого місця ви робите покупки.
Як працює VPN?
Щоб зрозуміти, як працює VPN, спочатку варто розібратися, як працює ваше інтернет-з’єднання без неї.
Без VPN
Коли ви відвідуєте веб-сайт без VPN, ви підключаєтесь до цього сайту через свого інтернет-провайдера. Інтернет-провайдер призначає вам унікальну IP-адресу, за допомогою якої вас можна ідентифікувати на веб-сайті. Оскільки ваш інтернет-провайдер обробляє та спрямовує весь ваш трафік, він може бачити, які веб-сайти ви відвідуєте. Унікальна IP-адреса допомагає ідентифікувати ваші дії в мережі.
З VPN
Коли ви підключаєтеся до Інтернету за допомогою VPN, VPN-застосунок на вашому пристрої (його також називають VPN-клієнтом) встановлює безпечне з’єднання з VPN-сервером. Ваш трафік усе ще проходить через вашого провайдера, але той більше не може прочитати його або побачити кінцевий пункт призначення. Веб-сайти, які ви відвідуєте, більше не бачать вашу справжню IP-адресу, а бачать лише IP-адресу VPN-сервера, яку використовують ще й інші користувачі, та яка регулярно змінюється.
Відключено
Підключено
Ось кілька основних понять, що стосуються VPN, та які допоможуть вам зрозуміти принципи роботи VPN та її переваги:
Проксіювання
VPN-сервер діє як проксі-сервер, або посередник, для ваших дій в мережі: замість вашої справжньої IP-адреси та місця знаходження веб-сайти, які ви відвідуєте, бачитимуть лише IP-адресу та місцезнаходження сервера VPN.
Це забезпечує вам більшу анонімність в Інтернеті.
Аутентифікація
Встановлення безпечного з’єднання — це складна задача, яку розв’язують передові математичні методи, що реалізуються в процесі аутентифікації.
Після проходження аутентифікації VPN-клієнт і VPN-сервер можуть бути впевнені, що вони спілкуються один з одним і ні з ким іншим.
Тунелювання
VPN також захищають з’єднання між клієнтом і сервером за допомогою тунелювання та шифрування.
Тунелювання — це процес, за допомогою якого кожен пакет даних інкапсулюється в інший пакет даних. Це ускладнює стороннім особам доступ до даних під час їх передачі.
Шифрування
Дані всередині тунелю зашифровані таким чином, що лише одержувач може їх розшифрувати. Це забезпечує повну конфіденційність вмісту вашого інтернет-трафіку, адже його не зможе побачити навіть ваш інтернет-провайдер.
VPN-протоколи
VPN-протоколи — це методи, за допомогою яких ваш пристрій підключається до VPN-сервера. Деякі протоколи забезпечують вищу швидкість, деякі — кращий рівень безпеки, а інші краще працюють за певних мережевих умов.
Більшість VPN використовують стандартний набір протоколів, але компанія ExpressVPN створила Lightway, який перевершує їх усіх у швидкості, надійності та безпеці. Випробуйте його і переконайтеся в цьому самі.
ExpressVPN автоматично вибирає найкращий протокол для вашої мережі, але ви можете вибрати його і вручну.
Серед популярних VPN-протоколів:
-
OpenVPN
-
IKEv2
-
L2TP / IPsec*
-
PPTP*
-
WireGuard*
-
SSTP*
*Не підтримується ExpressVPN.
Типи VPN
Комерційна VPN
Комерційна VPN, яку також називають VPN для особистого використання або споживчою VPN, — це приватний сервіс, який надається окремим користувачам, зазвичай за додаткову плату.
ExpressVPN є саме таким VPN-сервісом, оскільки безпосередньо задовольняє потреби своїх клієнтів у конфіденційності.
Корпоративна VPN
Корпоративна VPN, яка також називається VPN для бізнесу, дозволяє віддаленим співробітникам організації безпечно підключатися до Інтернету, ніби вони фізично присутні в офісі.
Проте, на відміну від комерційних VPN, корпоративні VPN призначені для захисту конфіденційності компанії, а не окремих користувачів.
Самостійно налаштована VPN
Деякі технічні експерти та майстри, яким подобається все робити самостійно, віддають перевагу налаштуванню власної VPN за допомогою свого обладнання.
Однак самостійно налаштовані VPN не забезпечують такого ж захисту, як спільні IP-адреси, не надають сервери у кількох країнах і багатьох інших функцій, якими користуються клієнти комерційних VPN.
Альтернативи VPN
VPN — не єдиний інструмент, який може підвищити рівень вашої конфіденційності, безпеки та/або свободи в Інтернеті.
Tor
Tor (скорочено від The Onion Router) — це безкоштовна мережа серверів, або «вузлів», які випадковим чином перенаправляють інтернет-трафік між собою, щоб приховати джерело даних.
Використання Tor може значно підвищити вашу анонімність, а використання Tor разом із VPN забезпечує найкращий рівень конфіденційності.
Однак найбільшим недоліком Tor є швидкість. Оскільки ваш трафік передається між серверами декілька разів, переглядати потокове відео, завантажувати або передавати файли за допомогою Tor не дуже зручно.
Проксі-сервіси
Проксі-сервер — це будь-який посередник між вашим пристроєм та Інтернетом. Однак, на відміну від VPN, більшість «проксі-сервісів», які ви знайдете, працюють досить повільно та не пропонують жодних переваг для конфіденційності чи безпеки.
Так звані «безкоштовні проксі-сервіси» особливо небезпечні, оскільки більшість з них знайдуть інші способи монетизації ваших даних, наприклад будуть продавати їх третім особам.
Ані Tor, ані проксі-сервіс не можуть замінити переваги VPN. Надійна VPN залишається найкращим рішенням для забезпечення конфіденційності для більшості людей.
Запитання й вiдповiдi
Що найголовніше, VPN-сервіс має викликати у вас довіру. Надійний VPN-провайдер:
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має прозору політику конфіденційності
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пройшов незалежну перевірку
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розробляє свої системи таким чином, щоб не зберігати персональні дани
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демонструє відданість захисту цифрової свободи та конфіденційності в Інтернеті
Окрім цього, обираючи свою VPN, звертайте увагу на потрібні вам функції, зокрема доступні локації VPN-серверів, сумісність з усіма вашими пристроями та необмежену пропускну здатність.
Безкоштовним VPN важко конкурувати з функціями та можливостями високоякісного платного сервісу. Під час використання безкоштовної VPN, проблеми найчастіше виникають через повільне з’єднання (її мережі перевантажені), відсутність служби підтримки клієнтів, обмежені засоби захисту та невелику кількість локацій VPN-серверів.
ExpressVPN є платним провайдером преміум-класу, тому може забезпечити підключення, оптимізоване для високої швидкості, надійні засоби безпеки та стабільну роботу, а також широкий вибір серверів у 105 країнах світу. Крім того, наша команда підтримки працює цілодобово й без вихідних.
Використання VPN є законним, тому ними постійно користуються приватні особи та компанії в усьому світі для захисту своєї приватної інформації та дій в Інтернеті, зокрема в країнах із жорсткими обмеженнями з боку урядів. Навіть в країнах, де VPN не схвалюють, багато урядів закривають очі на їх використання офіційними особами, науковцями чи бізнес-лідерами в якості необхідного засобу для збереження конкурентоспроможності у сучасному світі. Країнам невигідно забороняти всі VPN-сервіси.
Проте незаконна онлайн-діяльність залишається незаконною незалежно від того, використовуєте ви VPN чи ні.
Застосунки ExpressVPN для iOS і Android дозволяють легко використовувати сервіс на мобільних пристроях. Оскільки ми все більше використовуємо телефони і планшети для банківських операцій, перегляду потокового відео, обміну повідомленнями та інших онлайн-активностей, захист даних за допомогою VPN на мобільних пристроях стає все більш важливим, особливо в разі роботи в загальнодоступних Wi-Fi-мережах.
Потенційно VPN можуть сповільнювати інтернет-з’єднання, але сервери ExpressVPN забезпечують дуже високу швидкість, завдяки чому користувачі рідко помічають різницю. Насправді використання VPN може навіть покращити з’єднання, якщо інтернет-провайдер обмежує вашу пропускну здатність.
У будь-якому випадку, якщо ви помітили, що ваше з’єднання сповільнилося, спробуйте вибрати інший сервер, який географічно ближчий до вас.
Як будь-які інші додатки, VPN споживає певну кількість енергії вашого пристрою. Це одна з причин, чому компанія ExpressVPN розробила Lightway — новий ексклюзивний VPN-протокол, який дозволяє значно зменшити використання заряду батареї в порівнянні з іншими протоколами. Крім того, він забезпечує більш високу швидкість.
Компанія ExpressVPN вважає, що кожен має право на конфіденційність. Підключаючись до нашої мережі, ви будете захищені за допомогою надійного шифрування, що не дасть інтернет-провайдеру, оператору Wi-Fi-мережі або іншим третім сторонам відстежити ваші дії в мережі. ExpressVPN не зберігає журнали дій чи підключень, а наша революційна технологія TrustedServer гарантує, що ніякі дані не зберігаються на серверах. Якщо підсумувати, ніякі дії в мережі не можна відстежити та зв'язати з конкретним користувачем ExpressVPN.
Використання VPN є абсолютно безпечним. Крім того, сервіс може забезпечити додатковий рівень безпеки при використанні онлайн-банкінгу, особливо при підключенні до загальнодоступної Wi-Fi-мережі. До того ж, деякі фінансові установи блокують доступ для користувачів, якщо ті пробують увійти в систему з нової для них локації. Підключення до VPN-серверу з локацією у вашій країні перед тим, як увійти в обліковий запис PayPal або онлайн-кабінет банку, може врятувати вас від блокування.
Ми рекомендуємо підключатися до ExpressVPN кожного разу, коли ви виходите в Інтернет, навіть якщо ви не дуже активно ним користуєтеся. Залишаючи програму працювати у фоновому режимі, ви будете спокійні, знаючи, що ваша конфіденційність завжди захищена.
Як почати користуватися VPN?
Крок 1
Оформіть підписку на ExpressVPN
Перейдіть на сторінку оформлення замовлення та виберіть план, який підходить саме вам. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.
Крок 2
Завантажте VPN-застосунок
Сайт одразу запропонує вам завантажити програму для пристрою, який ви використовуєте. Отримати програми для всіх інших пристроїв буде так само легко.
Крок 3
Підключіться до VPN-сервера
Просто натисніть кнопку підключення, і ви миттєво підключитесь до найкращої локації для вашої мережі. Або виберіть сервер в іншій локації нашої глобальної мережі.
Чому ExpressVPN?
Краще в своєму класі шифрування
Ваші дані захищені алгоритмом шифрування AES-256, якому довіряють експерти з безпеки.
Цілодобова підтримка в чаті
Ми завжди готові допомогти вам із налаштуванням і виправленням неполадок.
Технологія TrustedServer
Завдяки нашій інноваційній серверній технології ніякі дані не записуються на жорсткий диск.
Блискавична швидкість
Надзвичайно висока швидкість для безперебійного перегляду веб-сторінок та ігор без обмежень.
Захист 8 пристроїв одночасно
Встановіть ExpressVPN на всі свої пристрої та підключіть до восьми одночасно оформивши одну підписку.
Пройшла незалежну перевірку
Сторонні перевірки підтвердили наші заяви щодо безпеки після ретельного тестування наших програм і систем.
Жодних журналів дій або підключень
ExpressVPN не реєструє і ніколи не буде реєструвати дані вашого трафіку, DNS-запити та будь-яку іншу інформацію, яку можна використати, щоб вас ідентифікувати.
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Жодних журналів дій
ExpressVPN не знає і не записує, які веб-сайти ви відвідуєте
Наша політика щодо журналів дій
Шифрування даних
Надійне шифрування захищає ваші дані та повідомлення
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Розблокування веб-сайтів
Отримайте доступ до улюблених веб-сервісів та обійдіть цензуру
Безпека та конфіденційність
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Конфіденційний перегляд веб-сторінок
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