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Що таке VPN?

VPN (віртуальна приватна мережа) — це надійний тунель між вашим пристроєм та Інтернетом. VPN захищає вас від стеження та втручання інших осіб, а також допомагає обійти цензуру.

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Схема VPN-захисту

Пояснення роботи VPN за хвилину

Що таке VPN?

VPN (віртуальна приватна мережа) — це найлегший і найбільш ефективний спосіб захистити свій інтернет-трафік і забезпечити конфіденційність своєї особистості в мережі. Після підключення до надійного VPN-сервера ваші дані проходитимуть через зашифрований тунель, в якому їх ніхто не зможе побачити, ані хакери, ані урядові організації, ані ваш інтернет-провайдер.

Що таке VPN? зображення.

Приватні клієнти використовують VPN для забезпечення конфіденційності своїх дій в мережі та доступу до заблокованих сайтів і сервісів.

Компанії використовують VPN для підключення віддалених працівників, ніби вони користуються тією ж локальною мережею в центральному офісі. Але корпоративні VPN пропонують менше переваг окремим користувачам, аніж VPN для особистого користування.

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Переваги VPN

Екран ноутбука, на якому зображено процес зміни IP-адреси користувача.

Зміна локації

Використання VPN дозволяє змінити вашу IP-адресу, той унікальний номер, який ідентифікує вас і ваше місце знаходження. З новою IP-адресою ви зможете користуватися Інтернетом так, ніби перебуваєте в Великобританії, США, Канаді, Австралії або іншій країні, в якій у вашого сервісу є VPN-сервери.

Завантажте VPN, яка забезпечує найкраще 256-бітне шифрування.

Захист конфіденційності

Ваше підключення до Інтернету надійно захищене. Під час шопінгу, в барі чи парку користуйтесь загальнодоступним Wi-Fi, не переживаючи через власну безпеку або перевищення доступного обсягу мобільних даних. Якщо ви здійснюєте покупки, перебуваючи вдома, ваші онлайн-дані також будуть надійно захищені.

VPN-роутер, який захищає всі пристрої.

Підвищення рівня безпеки

Використання VPN захищає вас від різних форм злому системи безпеки, включаючи сніфінг пакетів, атаки типу «людина посередині» та підключення до шахрайських мереж Wi-Fi. Люди, які багато подорожують, працюють віддалено та часто бувають в дорозі, використовують VPN щоразу, коли підключаються до ненадійної мережі, як-от безкоштовна загальнодоступна Wi-Fi-мережа.

Логотипи онлайн-сервісів, зокрема YouTube, Google, Skype, Facebook, Snapchat та інших.

Розблокування веб-сайтів

Якщо ви перебуваєте в країні, де обмежується доступ до Google, Wikipedia, YouTube та інших сайтів і сервісів, використання VPN допоможе вам знову вільно користуватися Інтернетом. Крім того, ви можете використовувати VPN для обходу брандмауерів у шкільних або офісних мережах.

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Коли варто користуватися VPN?

Якщо для вас важлива конфіденційність, використовуйте VPN кожного разу, коли ви підключаєтеся до Інтернету. VPN-застосунок працює у фоновому режимі на вашому пристрої, тому він не заважатиме вам використовувати інші програми, дивитися потоковий контент і переглядати веб-сторінки. А ви будете спокійні, знаючи, що ваша конфіденційність завжди захищена.

Але в цих ситуаціях використовувати VPN особливо корисно:

Літак пролітає над планетою.
Під час подорожей

Вам не потрібно змінювати звичний спосіб користування Інтернетом під час подорожей. VPN дає вам змогу користуватися Інтернетом так, ніби ви все ще перебуваєте у своїй країні, незалежно від того, як далеко ви поїхали.

Дивіться будь-який контент: перегляд фільму та прослуховування музики на ноутбуці.
При перегляді потокового відео

Використання VPN дає вам можливість дивитися фільми та серіали на стримінгових сервісах, як-от Netflix, Hulu, Amazon і HBO без обмеження швидкості вашим інтернет-провайдером або оператором локальної Wi-Fi-мережі.

Захист при підключенні до загальнодоступного Wi-Fi: використання ноутбуку у кав'ярні.
При підключенні до загальнодоступного Wi-Fi

При підключенні до загальнодоступних точок доступу Wi-Fi, наприклад у кафе, аеропортах і парках, ваші особисті дані стають вразливими. Використовуючи VPN на своїх пристроях, ви забезпечуєте собі безпеку завдяки надійному шифруванню.



Пристрої, щоб грати в ігри.
Для онлайн-ігор

Із VPN ви розблокуєте ігри, карти, скіни та інші доповнення, доступ до яких може бути обмежений у вашій мережі. Крім того, вона захищає вас від DDoS-атак, а також зменшує пінг та затримки.

Завантажуйте фільми анонімно. Ноутбук зі значком завантаження.
Під час обміну файлами

Зазвичай під час обміну файлами у форматі P2P незнайомці бачать вашу IP-адресу та можуть відстежувати завантаження. VPN забезпечує конфіденційність вашої IP-адреси, дозволяючи завантажувати файли більш анонімно.



Вікно браузера з покупками.
При онлайн-шопінгу

Деякі інтернет-магазини показують різні ціни клієнтам з різних країн. Завдяки VPN ви зможете знайти найкращі пропозиції по всьому світу незалежно від того, з якого місця ви робите покупки.

Як працює VPN?

Щоб зрозуміти, як працює VPN, спочатку варто розібратися, як працює ваше інтернет-з’єднання без неї.

Без VPN

Коли ви відвідуєте веб-сайт без VPN, ви підключаєтесь до цього сайту через свого інтернет-провайдера. Інтернет-провайдер призначає вам унікальну IP-адресу, за допомогою якої вас можна ідентифікувати на веб-сайті. Оскільки ваш інтернет-провайдер обробляє та спрямовує весь ваш трафік, він може бачити, які веб-сайти ви відвідуєте. Унікальна IP-адреса допомагає ідентифікувати ваші дії в мережі.

З VPN

Коли ви підключаєтеся до Інтернету за допомогою VPN, VPN-застосунок на вашому пристрої (його також називають VPN-клієнтом) встановлює безпечне з’єднання з VPN-сервером. Ваш трафік усе ще проходить через вашого провайдера, але той більше не може прочитати його або побачити кінцевий пункт призначення. Веб-сайти, які ви відвідуєте, більше не бачать вашу справжню IP-адресу, а бачать лише IP-адресу VPN-сервера, яку використовують ще й інші користувачі, та яка регулярно змінюється.

Відключено

Підключено

Ноутбук із незахищеним підключенням до Інтернету з оком, яке спостерігає за трафіком даних меж ноутбуком і Інтернетом.Що таке VPN? зображення.

Ось кілька основних понять, що стосуються VPN, та які допоможуть вам зрозуміти принципи роботи VPN та її переваги:

Проксіювання

VPN-сервер діє як проксі-сервер, або посередник, для ваших дій в мережі: замість вашої справжньої IP-адреси та місця знаходження веб-сайти, які ви відвідуєте, бачитимуть лише IP-адресу та місцезнаходження сервера VPN.

Це забезпечує вам більшу анонімність в Інтернеті.

Аутентифікація

Встановлення безпечного з’єднання — це складна задача, яку розв’язують передові математичні методи, що реалізуються в процесі аутентифікації.

Після проходження аутентифікації VPN-клієнт і VPN-сервер можуть бути впевнені, що вони спілкуються один з одним і ні з ким іншим.

Тунелювання

VPN також захищають з’єднання між клієнтом і сервером за допомогою тунелювання та шифрування.

Тунелювання — це процес, за допомогою якого кожен пакет даних інкапсулюється в інший пакет даних. Це ускладнює стороннім особам доступ до даних під час їх передачі.

Шифрування

Дані всередині тунелю зашифровані таким чином, що лише одержувач може їх розшифрувати. Це забезпечує повну конфіденційність вмісту вашого інтернет-трафіку, адже його не зможе побачити навіть ваш інтернет-провайдер.

Випробувати ExpressVPN без ризиків

VPN-протоколи

VPN-протоколи — це методи, за допомогою яких ваш пристрій підключається до VPN-сервера. Деякі протоколи забезпечують вищу швидкість, деякі — кращий рівень безпеки, а інші краще працюють за певних мережевих умов.

Словесні бульбашки з назвами різних VPN-протоколів.

Більшість VPN використовують стандартний набір протоколів, але компанія ExpressVPN створила Lightway, який перевершує їх усіх у швидкості, надійності та безпеці. Випробуйте його і переконайтеся в цьому самі.

ExpressVPN автоматично вибирає найкращий протокол для вашої мережі, але ви можете вибрати його і вручну.

Серед популярних VPN-протоколів:

  • OpenVPN

  • IKEv2

  • L2TP / IPsec*

  • PPTP*

  • WireGuard*

  • SSTP*

*Не підтримується ExpressVPN.

Типи VPN

Ноутбук із рослиною та напоєм.
Комерційна VPN

Комерційна VPN, яку також називають VPN для особистого використання або споживчою VPN, — це приватний сервіс, який надається окремим користувачам, зазвичай за додаткову плату.

ExpressVPN є саме таким VPN-сервісом, оскільки безпосередньо задовольняє потреби своїх клієнтів у конфіденційності.

Секторна діаграма.
Корпоративна VPN

Корпоративна VPN, яка також називається VPN для бізнесу, дозволяє віддаленим співробітникам організації безпечно підключатися до Інтернету, ніби вони фізично присутні в офісі.

Проте, на відміну від комерційних VPN, корпоративні VPN призначені для захисту конфіденційності компанії, а не окремих користувачів.

Викрутка і гайковий ключ.
Самостійно налаштована VPN

Деякі технічні експерти та майстри, яким подобається все робити самостійно, віддають перевагу налаштуванню власної VPN за допомогою свого обладнання.

Однак самостійно налаштовані VPN не забезпечують такого ж захисту, як спільні IP-адреси, не надають сервери у кількох країнах і багатьох інших функцій, якими користуються клієнти комерційних VPN.

Альтернативи VPN

VPN — не єдиний інструмент, який може підвищити рівень вашої конфіденційності, безпеки та/або свободи в Інтернеті.

Символ Tor у формі цибулини на ноутбуку.

Tor

Tor (скорочено від The Onion Router) — це безкоштовна мережа серверів, або «вузлів», які випадковим чином перенаправляють інтернет-трафік між собою, щоб приховати джерело даних.

Використання Tor може значно підвищити вашу анонімність, а використання Tor разом із VPN забезпечує найкращий рівень конфіденційності.

Однак найбільшим недоліком Tor є швидкість. Оскільки ваш трафік передається між серверами декілька разів, переглядати потокове відео, завантажувати або передавати файли за допомогою Tor не дуже зручно.

Ноутбук, підключений до Інтернету через проксі-сервер.

Проксі-сервіси

Проксі-сервер — це будь-який посередник між вашим пристроєм та Інтернетом. Однак, на відміну від VPN, більшість «проксі-сервісів», які ви знайдете, працюють досить повільно та не пропонують жодних переваг для конфіденційності чи безпеки.

Так звані «безкоштовні проксі-сервіси» особливо небезпечні, оскільки більшість з них знайдуть інші способи монетизації ваших даних, наприклад будуть продавати їх третім особам.

Ані Tor, ані проксі-сервіс не можуть замінити переваги VPN. Надійна VPN залишається найкращим рішенням для забезпечення конфіденційності для більшості людей.

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Запитання й вiдповiдi

Як почати користуватися VPN?

Крок 1

Як оформити підписку на ExpressVPN
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Перейдіть на сторінку оформлення замовлення та виберіть план, який підходить саме вам. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.

Крок 2

Завантажте VPN-застосунок

Сайт одразу запропонує вам завантажити програму для пристрою, який ви використовуєте. Отримати програми для всіх інших пристроїв буде так само легко.

Крок 3

Підключіться до VPN-сервера

Просто натисніть кнопку підключення, і ви миттєво підключитесь до найкращої локації для вашої мережі. Або виберіть сервер в іншій локації нашої глобальної мережі.

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