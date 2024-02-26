Оформіть підписку зараз, і ви отримаєте додаткові {{bonus_days}} днів безкоштовно до будь-якого плану.

Не пропустіть! Отримайте {{bonus_months}} місяців безплатно за умови підписки на 12-місячний план.

VPN, яка працюєVPN, яка працює

Більше можливостей з визнаним лідером серед VPN, який має сервери в Україні, Німеччині та Польщі

Отримати ExpressVPN

30-денна гарантія повернення грошей

Більше можливостей з визнаним лідером серед VPN.
Зображення календаря зі значком 30 днів без ризиків

Гарантія від ExpressVPN

Випробуйте ExpressVPN без зобов'язань! Якщо сервіс вас не задовольнить протягом перших 30 днів використання, повідомте нам про це, і ми повернемо вам гроші.

Що таке VPN?

Що таке VPN?
Що таке VPN? зображення.

VPN (віртуальна приватна мережа) — це надійний тунель між вашим пристроєм та Інтернетом. VPN захищає ваш трафік від відстеження та перехоплення іншими особами, а також допомагає обійти цензуру.

Коли ви підключаєтеся до надійного VPN-сервера, ваш інтернет-трафік спрямовується через зашифрований тунель, вміст якого ніхто (зокрема, хакери, урядові організації чи ваш інтернет-провайдер) не може побачити. Розташування поруч із VPN-серверами покращує продуктивність, тому наша мережа має сервери в Україні, Канаді, Польщі та Німеччині.

Випробувати ExpressVPN без ризиків

Чому саме ExpressVPN?

Сервери у 105 країнах

Змініть свою віртуальну локацію завдяки нашій мережі по всьому світу, включаючи сервери в Україні, Естонії, Латвії та інших країнах.

Краще у своєму класі шифрування

Ваші дані захищені за допомогою алгоритму шифрування AES-256, якому довіряють експерти з безпеки.

Цілодобова підтримка в чаті

Цілодобова підтримка, зокрема, українською мовою, від реальної людини, яка допоможе вам встановити VPN і вирішити будь-які проблеми.

Технологія TrustedServer

Завдяки нашій інноваційній серверній технології ніякі дані не записуються на жорсткий диск.

Блискавична швидкість

Наша VPN-мережа забезпечує максимальну швидкість завдяки передовій технології та серверам у Румунії, Болгарії та Чехії.

Працює на будь-якій платформі

ExpressVPN пропонує застосунки для iOS, Android, Mac, Windows, Linux, роутерів та інших пристроїв.

Захист до 8 пристроїв

Встановіть ExpressVPN на всі свої пристрої та підключіть до восьми з них одночасно.

Жодних журналів дій

ExpressVPN ніколи не зберігає дані про ваші дії в Інтернеті, які могли б ідентифікувати вашу особу.

Преміальна VPN №1 у світі

CNET, TechRadar, The Verge та інші медіа визнали ExpressVPN найкращим VPN-провайдером.

Ультрашвидкі сервери по всьому світу

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
ЯПОНІЯ
США
АВСТРАЛІЯ
ТАЙВАНЬ
КАНАДА
ІНДІЯ
ФРАНЦІЯ
ПІВДЕННА КОРЕЯ
ТУРЕЧЧИНА
АРГЕНТИНА
ІТАЛІЯ
Переглянути всі 105 країни →

Що шанувальники говорять про ExpressVPN

    Оцінка 4,7 з 5

    Оцінка 4,4 з 5

    Відмінно

    Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.

    TopherZ143

    Чудова VPN!

    Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.

    king bishop

    Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.

    Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!

    Дастін Грайгер

    @D_Geiger

    Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.

    ashbc

    @BCoinChaos

    Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍

    nima088

    @Nill088

    Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.

    Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.

    Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.

    Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.

    Висвітлено в:

    Переваги VPN

    Екран ноутбука, на якому зображено процес зміни IP-адреси користувача.

    Зміна локації

    Використання VPN змінює вашу IP-адресу, унікальний номер, завдяки якому легко можна відстежити вас і ваше місце знаходження. З новою IP-адресою складніше ідентифікувати вас і ваше реальне місце розташування. З ExpressVPN ви зможете користуватися Інтернетом так, ніби перебуваєте в Великобританії, США, Канаді, Австралії або в будь-якій іншій з 105 країн.

    Завантажте VPN, яка забезпечує найкраще 256-бітне шифрування.

    Захист конфіденційності

    Ваше підключення до Інтернету надійно захищене. Під час шопінгу, в барі чи парку користуйтесь загальнодоступним Wi-Fi, не переживаючи через власну безпеку або перевищення доступного обсягу мобільних даних. Якщо ви здійснюєте покупки, перебуваючи вдома, ваші онлайн-дані також будуть надійно захищені.

    VPN-роутер, який захищає всі пристрої.

    Підвищення рівня безпеки

    Використання VPN захищає вас від різних форм злому системи безпеки, включаючи сніфінг пакетів, атаки типу «людина посередині» та підключення до шахрайських мереж Wi-Fi. Люди, які багато подорожують, працюють віддалено та часто бувають в дорозі, використовують VPN щоразу, коли підключаються до ненадійної мережі, як-от безкоштовна загальнодоступна Wi-Fi-мережа.

    Випробувати ExpressVPN без ризиків

    Коли варто користуватися VPN?

    Якщо для вас важлива конфіденційність, використовуйте VPN кожного разу, коли ви підключаєтеся до Інтернету. VPN-застосунок працює у фоновому режимі на вашому пристрої, тому він не заважатиме вам використовувати інші програми і переглядати веб-сторінки. А ви будете спокійні, знаючи, що ваша конфіденційність завжди захищена.

    Але в цих ситуаціях використовувати VPN особливо корисно:

    Літак пролітає над планетою.
    Під час подорожей

    Вам не потрібно змінювати звичний спосіб користування Інтернетом під час подорожей. VPN дає вам змогу користуватися Інтернетом так, ніби ви все ще перебуваєте у своїй країні, незалежно від того, як далеко ви поїхали.

    Дивіться будь-який контент: перегляд фільму та прослуховування музики на ноутбуці.
    Для розваг

    VPN дає вам змогу користуватися улюбленими сайтами та сервісами без обмежень пропускної здатності або блокувань з боку інтернет-провайдера чи оператора локальної Wi-Fi-мережі.

    Захист при підключенні до загальнодоступного Wi-Fi: використання ноутбуку у кав'ярні.
    При підключенні до загальнодоступного Wi-Fi

    При підключенні до загальнодоступних точок доступу Wi-Fi, наприклад у кафе, аеропортах і парках, ваші особисті дані стають вразливими. Використовуючи VPN на своїх пристроях, ви забезпечуєте собі безпеку завдяки надійному шифруванню.



    Пристрої, щоб грати в ігри.
    Для онлайн-ігор

    Із VPN ви розблокуєте ігри, карти, скіни та інші доповнення, доступ до яких може бути обмежений у вашій мережі. Крім того, вона захищає вас від DDoS-атак, а також зменшує пінг та затримки.

    Завантажуйте фільми анонімно. Ноутбук зі значком завантаження.
    Під час обміну файлами

    Зазвичай під час обміну файлами у форматі P2P незнайомці бачать вашу IP-адресу та можуть відстежувати завантаження. VPN забезпечує конфіденційність вашої IP-адреси, дозволяючи завантажувати файли більш анонімно.



    Вікно браузера з покупками.
    При онлайн-шопінгу

    Деякі інтернет-магазини показують різні ціни клієнтам з різних країн. Завдяки VPN ви зможете знайти найкращі пропозиції по всьому світу незалежно від того, з якого місця ви робите покупки.

    Як працює VPN?

    Щоб зрозуміти, як працює VPN, спочатку варто розібратися, як працює ваше інтернет-з’єднання без неї.

    Без VPN

    Коли ви відвідуєте веб-сайт без VPN, ви підключаєтесь до цього сайту через свого інтернет-провайдера. Інтернет-провайдер призначає вам унікальну IP-адресу, за допомогою якої вас можна ідентифікувати на веб-сайті. Оскільки ваш інтернет-провайдер обробляє та спрямовує весь ваш трафік, він може бачити, які веб-сайти ви відвідуєте. Крім того, унікальна IP-адреса допомагає ідентифікувати ваші дії в мережі.

    З VPN

    Коли ви підключаєтеся до Інтернету за допомогою VPN, VPN-застосунок на вашому пристрої (його також називають VPN-клієнтом) встановлює безпечне з’єднання з VPN-сервером. Ваш трафік усе ще проходить через вашого інтернет-провайдера, але він більше не може прочитати його або побачити кінцевий пункт призначення. Веб-сайти, які ви відвідуєте, більше не бачать вашу справжню IP-адресу, а бачать лише IP-адресу VPN-сервера, яку використовують ще й інші користувачі та яка регулярно змінюється.

    Відключено

    Підключено

    Ноутбук із незахищеним підключенням до Інтернету з оком, яке спостерігає за трафіком даних меж ноутбуком і Інтернетом.Що таке VPN? зображення.

    Ось кілька основних понять, що стосуються VPN, та які допоможуть вам зрозуміти принципи роботи VPN та її переваги:

    Проксіювання

    VPN-сервер діє як проксі-сервер, або посередник, для ваших дій в мережі: замість вашої справжньої IP-адреси та місця знаходження веб-сайти, які ви відвідуєте, бачитимуть лише IP-адресу та місцезнаходження сервера VPN.

    Це забезпечує вам більшу анонімність в Інтернеті.

    Аутентифікація

    Встановлення безпечного з’єднання — це складна задача, яку розв’язують передові математичні методи, що реалізуються в процесі аутентифікації.

    Після проходження аутентифікації VPN-клієнт і VPN-сервер можуть бути впевнені, що вони спілкуються один з одним і ні з ким іншим.

    Тунелювання

    VPN також захищають з’єднання між клієнтом і сервером за допомогою тунелювання та шифрування.

    Тунелювання — це процес, за допомогою якого кожен пакет даних інкапсулюється в інший пакет даних. Це ускладнює стороннім особам доступ до даних під час їх передачі.

    Шифрування

    Дані всередині тунелю зашифровані таким чином, що лише одержувач може їх розшифрувати. Це забезпечує повну конфіденційність вмісту вашого інтернет-трафіку, адже його не зможе побачити навіть ваш інтернет-провайдер.

    Випробувати ExpressVPN без ризиків

    Види VPN

    Ноутбук із рослиною та напоєм.
    Комерційна VPN

    Комерційна VPN, яку також називають VPN для особистого використання або споживчою VPN, — це приватний сервіс, який надається окремим користувачам, зазвичай за додаткову плату.

    ExpressVPN є саме таким VPN-сервісом, оскільки безпосередньо задовольняє потреби своїх клієнтів у конфіденційності.

    Секторна діаграма.
    Корпоративна VPN

    Корпоративна VPN, яка також називається VPN для бізнесу, дозволяє віддаленим співробітникам організації безпечно підключатися до Інтернету, ніби вони фізично присутні в офісі.

    Проте, на відміну від комерційних VPN, корпоративні VPN призначені для захисту конфіденційності компанії, а не окремих користувачів.

    Викрутка і гайковий ключ.
    Самостійно налаштована VPN

    Деякі технічні експерти та майстри, яким подобається все робити самостійно, віддають перевагу налаштуванню власної VPN за допомогою свого обладнання.

    Однак самостійно налаштовані VPN не забезпечують такого ж захисту, як спільні IP-адреси, не надають сервери у кількох країнах і багатьох інших функцій, якими користуються клієнти комерційних VPN.

    Запитання й вiдповiдi

    Цілодобова підтримка, бульбашки прямої мови.

    Жива цілодобова підтримка

    Реальна допомога від реальних людей. Зв'яжіться з нами в онлайн-чаті або електронною поштою, щоб отримати допомогу в налаштуванні та усуненні неполадок.

    Звернутися до служби підтримки
    30-денна гарантія повернення грошей.

    30-денна гарантія повернення грошей

    Наша VPN проста у використанні. Це і є наша гарантія. Якщо сервіс вас не задовольнить, просто зверніться до служби підтримки, щоб отримати всі свої гроші назад. Жодних клопотів, жодних ризиків.

    Купити ExpressVPN
    Отримати ExpressVPN

    30-денна гарантія повернення грошей