Ось кілька основних понять, що стосуються VPN, та які допоможуть вам зрозуміти принципи роботи VPN та її переваги:

Проксіювання

VPN-сервер діє як проксі-сервер, або посередник, для ваших дій в мережі: замість вашої справжньої IP-адреси та місця знаходження веб-сайти, які ви відвідуєте, бачитимуть лише IP-адресу та місцезнаходження сервера VPN.

Це забезпечує вам більшу анонімність в Інтернеті.

Аутентифікація

Встановлення безпечного з’єднання — це складна задача, яку розв’язують передові математичні методи, що реалізуються в процесі аутентифікації.

Після проходження аутентифікації VPN-клієнт і VPN-сервер можуть бути впевнені, що вони спілкуються один з одним і ні з ким іншим.

Тунелювання

VPN також захищають з’єднання між клієнтом і сервером за допомогою тунелювання та шифрування.

Тунелювання — це процес, за допомогою якого кожен пакет даних інкапсулюється в інший пакет даних. Це ускладнює стороннім особам доступ до даних під час їх передачі.

Шифрування

Дані всередині тунелю зашифровані таким чином, що лише одержувач може їх розшифрувати. Це забезпечує повну конфіденційність вмісту вашого інтернет-трафіку, адже його не зможе побачити навіть ваш інтернет-провайдер.