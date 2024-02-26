VPN, яка працюєVPN, яка працює
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Гарантія від ExpressVPN
Випробуйте ExpressVPN без зобов'язань! Якщо сервіс вас не задовольнить протягом перших 30 днів використання, повідомте нам про це, і ми повернемо вам гроші.
Що таке VPN?
VPN (віртуальна приватна мережа) — це надійний тунель між вашим пристроєм та Інтернетом. VPN захищає ваш трафік від відстеження та перехоплення іншими особами, а також допомагає обійти цензуру.
Коли ви підключаєтеся до надійного VPN-сервера, ваш інтернет-трафік спрямовується через зашифрований тунель, вміст якого ніхто (зокрема, хакери, урядові організації чи ваш інтернет-провайдер) не може побачити. Розташування поруч із VPN-серверами покращує продуктивність, тому наша мережа має сервери в Україні, Канаді, Польщі та Німеччині.
Чому саме ExpressVPN?
Сервери у 105 країнах
Змініть свою віртуальну локацію завдяки нашій мережі по всьому світу, включаючи сервери в Україні, Естонії, Латвії та інших країнах.
Краще у своєму класі шифрування
Ваші дані захищені за допомогою алгоритму шифрування AES-256, якому довіряють експерти з безпеки.
Цілодобова підтримка в чаті
Цілодобова підтримка, зокрема, українською мовою, від реальної людини, яка допоможе вам встановити VPN і вирішити будь-які проблеми.
Технологія TrustedServer
Завдяки нашій інноваційній серверній технології ніякі дані не записуються на жорсткий диск.
Блискавична швидкість
Наша VPN-мережа забезпечує максимальну швидкість завдяки передовій технології та серверам у Румунії, Болгарії та Чехії.
Працює на будь-якій платформі
Захист до 8 пристроїв
Встановіть ExpressVPN на всі свої пристрої та підключіть до восьми з них одночасно.
Жодних журналів дій
ExpressVPN ніколи не зберігає дані про ваші дії в Інтернеті, які могли б ідентифікувати вашу особу.
Преміальна VPN №1 у світі
CNET, TechRadar, The Verge та інші медіа визнали ExpressVPN найкращим VPN-провайдером.
Ультрашвидкі сервери по всьому світу
Що шанувальники говорять про ExpressVPN
Оцінка 4,7 з 5
Оцінка 4,4 з 5
Відмінно
Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.
TopherZ143
Чудова VPN!
Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.
king bishop
Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.
Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!
Дастін Грайгер
@D_Geiger
Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍
nima088
@Nill088
Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.
Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.
Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.
Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.
Висвітлено в:
Переваги VPN
Зміна локації
Використання VPN змінює вашу IP-адресу, унікальний номер, завдяки якому легко можна відстежити вас і ваше місце знаходження. З новою IP-адресою складніше ідентифікувати вас і ваше реальне місце розташування. З ExpressVPN ви зможете користуватися Інтернетом так, ніби перебуваєте в Великобританії, США, Канаді, Австралії або в будь-якій іншій з 105 країн.
Захист конфіденційності
Ваше підключення до Інтернету надійно захищене. Під час шопінгу, в барі чи парку користуйтесь загальнодоступним Wi-Fi, не переживаючи через власну безпеку або перевищення доступного обсягу мобільних даних. Якщо ви здійснюєте покупки, перебуваючи вдома, ваші онлайн-дані також будуть надійно захищені.
Підвищення рівня безпеки
Використання VPN захищає вас від різних форм злому системи безпеки, включаючи сніфінг пакетів, атаки типу «людина посередині» та підключення до шахрайських мереж Wi-Fi. Люди, які багато подорожують, працюють віддалено та часто бувають в дорозі, використовують VPN щоразу, коли підключаються до ненадійної мережі, як-от безкоштовна загальнодоступна Wi-Fi-мережа.
Коли варто користуватися VPN?
Якщо для вас важлива конфіденційність, використовуйте VPN кожного разу, коли ви підключаєтеся до Інтернету. VPN-застосунок працює у фоновому режимі на вашому пристрої, тому він не заважатиме вам використовувати інші програми і переглядати веб-сторінки. А ви будете спокійні, знаючи, що ваша конфіденційність завжди захищена.
Але в цих ситуаціях використовувати VPN особливо корисно:
Під час подорожей
Вам не потрібно змінювати звичний спосіб користування Інтернетом під час подорожей. VPN дає вам змогу користуватися Інтернетом так, ніби ви все ще перебуваєте у своїй країні, незалежно від того, як далеко ви поїхали.
Для розваг
VPN дає вам змогу користуватися улюбленими сайтами та сервісами без обмежень пропускної здатності або блокувань з боку інтернет-провайдера чи оператора локальної Wi-Fi-мережі.
При підключенні до загальнодоступного Wi-Fi
При підключенні до загальнодоступних точок доступу Wi-Fi, наприклад у кафе, аеропортах і парках, ваші особисті дані стають вразливими. Використовуючи VPN на своїх пристроях, ви забезпечуєте собі безпеку завдяки надійному шифруванню.
Для онлайн-ігор
Із VPN ви розблокуєте ігри, карти, скіни та інші доповнення, доступ до яких може бути обмежений у вашій мережі. Крім того, вона захищає вас від DDoS-атак, а також зменшує пінг та затримки.
Під час обміну файлами
Зазвичай під час обміну файлами у форматі P2P незнайомці бачать вашу IP-адресу та можуть відстежувати завантаження. VPN забезпечує конфіденційність вашої IP-адреси, дозволяючи завантажувати файли більш анонімно.
При онлайн-шопінгу
Деякі інтернет-магазини показують різні ціни клієнтам з різних країн. Завдяки VPN ви зможете знайти найкращі пропозиції по всьому світу незалежно від того, з якого місця ви робите покупки.
Як працює VPN?
Щоб зрозуміти, як працює VPN, спочатку варто розібратися, як працює ваше інтернет-з’єднання без неї.
Без VPN
Коли ви відвідуєте веб-сайт без VPN, ви підключаєтесь до цього сайту через свого інтернет-провайдера. Інтернет-провайдер призначає вам унікальну IP-адресу, за допомогою якої вас можна ідентифікувати на веб-сайті. Оскільки ваш інтернет-провайдер обробляє та спрямовує весь ваш трафік, він може бачити, які веб-сайти ви відвідуєте. Крім того, унікальна IP-адреса допомагає ідентифікувати ваші дії в мережі.
З VPN
Коли ви підключаєтеся до Інтернету за допомогою VPN, VPN-застосунок на вашому пристрої (його також називають VPN-клієнтом) встановлює безпечне з’єднання з VPN-сервером. Ваш трафік усе ще проходить через вашого інтернет-провайдера, але він більше не може прочитати його або побачити кінцевий пункт призначення. Веб-сайти, які ви відвідуєте, більше не бачать вашу справжню IP-адресу, а бачать лише IP-адресу VPN-сервера, яку використовують ще й інші користувачі та яка регулярно змінюється.
Відключено
Підключено
Ось кілька основних понять, що стосуються VPN, та які допоможуть вам зрозуміти принципи роботи VPN та її переваги:
Проксіювання
VPN-сервер діє як проксі-сервер, або посередник, для ваших дій в мережі: замість вашої справжньої IP-адреси та місця знаходження веб-сайти, які ви відвідуєте, бачитимуть лише IP-адресу та місцезнаходження сервера VPN.
Це забезпечує вам більшу анонімність в Інтернеті.
Аутентифікація
Встановлення безпечного з’єднання — це складна задача, яку розв’язують передові математичні методи, що реалізуються в процесі аутентифікації.
Після проходження аутентифікації VPN-клієнт і VPN-сервер можуть бути впевнені, що вони спілкуються один з одним і ні з ким іншим.
Тунелювання
VPN також захищають з’єднання між клієнтом і сервером за допомогою тунелювання та шифрування.
Тунелювання — це процес, за допомогою якого кожен пакет даних інкапсулюється в інший пакет даних. Це ускладнює стороннім особам доступ до даних під час їх передачі.
Шифрування
Дані всередині тунелю зашифровані таким чином, що лише одержувач може їх розшифрувати. Це забезпечує повну конфіденційність вмісту вашого інтернет-трафіку, адже його не зможе побачити навіть ваш інтернет-провайдер.
Види VPN
Комерційна VPN
Комерційна VPN, яку також називають VPN для особистого використання або споживчою VPN, — це приватний сервіс, який надається окремим користувачам, зазвичай за додаткову плату.
ExpressVPN є саме таким VPN-сервісом, оскільки безпосередньо задовольняє потреби своїх клієнтів у конфіденційності.
Корпоративна VPN
Корпоративна VPN, яка також називається VPN для бізнесу, дозволяє віддаленим співробітникам організації безпечно підключатися до Інтернету, ніби вони фізично присутні в офісі.
Проте, на відміну від комерційних VPN, корпоративні VPN призначені для захисту конфіденційності компанії, а не окремих користувачів.
Самостійно налаштована VPN
Деякі технічні експерти та майстри, яким подобається все робити самостійно, віддають перевагу налаштуванню власної VPN за допомогою свого обладнання.
Однак самостійно налаштовані VPN не забезпечують такого ж захисту, як спільні IP-адреси, не надають сервери у кількох країнах і багатьох інших функцій, якими користуються клієнти комерційних VPN.
Запитання й вiдповiдi
Що найголовніше, VPN-сервіс має викликати у вас довіру. Надійний VPN-провайдер:
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має прозору політику конфіденційності
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пройшов незалежну перевірку
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розробляє свої системи таким чином, щоб не зберігати персональні дани
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демонструє відданість захисту цифрової свободи та конфіденційності в Інтернеті
Окрім цього, обираючи свою VPN, звертайте увагу на потрібні вам функції, зокрема доступні локації VPN-серверів, сумісність з усіма вашими пристроями та необмежену пропускну здатність.
Безкоштовним VPN важко конкурувати з функціями та можливостями високоякісного платного сервісу. Під час використання безкоштовної VPN, проблеми найчастіше виникають через повільне з’єднання (її мережі перевантажені), відсутність служби підтримки клієнтів, обмежені засоби захисту та невелику кількість локацій VPN-серверів.
ExpressVPN є платним провайдером преміум-класу, тому може забезпечити підключення, оптимізоване для високої швидкості, надійні засоби безпеки та стабільну роботу, а також широкий вибір серверів у 105 країнах світу. Крім того, наша команда підтримки працює цілодобово й без вихідних.
Використання VPN є законним, тому ними постійно користуються приватні особи та компанії в усьому світі для захисту своєї приватної інформації та дій в Інтернеті, зокрема в країнах із жорсткими обмеженнями з боку урядів. Навіть в країнах, де VPN не схвалюють, багато урядів закривають очі на їх використання офіційними особами, науковцями чи бізнес-лідерами в якості необхідного засобу для збереження конкурентоспроможності у сучасному світі. Країнам невигідно забороняти всі VPN-сервіси.
Проте незаконна онлайн-діяльність залишається незаконною незалежно від того, використовуєте ви VPN чи ні.
Застосунки ExpressVPN для iOS і Android дозволяють легко використовувати сервіс на мобільних пристроях. Оскільки ми все більше використовуємо телефони і планшети для банківських операцій, перегляду потокового відео, обміну повідомленнями та інших онлайн-активностей, захист даних за допомогою VPN на мобільних пристроях стає все більш важливим, особливо в разі роботи в загальнодоступних Wi-Fi-мережах.
Потенційно VPN можуть сповільнювати інтернет-з’єднання, але сервери ExpressVPN забезпечують дуже високу швидкість, завдяки чому користувачі рідко помічають різницю. Насправді використання VPN може навіть покращити з’єднання, якщо інтернет-провайдер обмежує вашу пропускну здатність.
У будь-якому випадку, якщо ви помітили, що ваше з’єднання сповільнилося, спробуйте вибрати інший сервер, який географічно ближчий до вас.
Як будь-які інші додатки, VPN споживає певну кількість енергії вашого пристрою. Це одна з причин, чому компанія ExpressVPN розробила Lightway — новий ексклюзивний VPN-протокол, який дозволяє значно зменшити використання заряду батареї в порівнянні з іншими протоколами. Крім того, він забезпечує більш високу швидкість.
Компанія ExpressVPN вважає, що кожен має право на конфіденційність. Підключаючись до нашої мережі, ви будете захищені за допомогою надійного шифрування, що не дасть інтернет-провайдеру, оператору Wi-Fi-мережі або іншим третім сторонам відстежити ваші дії в мережі. ExpressVPN не зберігає журнали дій чи підключень, а наша революційна технологія TrustedServer гарантує, що ніякі дані не зберігаються на серверах. Якщо підсумувати, ніякі дії в мережі не можна відстежити та зв'язати з конкретним користувачем ExpressVPN.
Використання VPN є абсолютно безпечним. Крім того, сервіс може забезпечити додатковий рівень безпеки при використанні онлайн-банкінгу, особливо при підключенні до загальнодоступної Wi-Fi-мережі. До того ж, деякі фінансові установи блокують доступ для користувачів, якщо ті пробують увійти в систему з нової для них локації. Підключення до VPN-серверу з локацією у вашій країні перед тим, як увійти в обліковий запис PayPal або онлайн-кабінет банку, може врятувати вас від блокування.
Ми рекомендуємо підключатися до ExpressVPN кожного разу, коли ви виходите в Інтернет, навіть якщо ви не дуже активно ним користуєтеся. Залишаючи програму працювати у фоновому режимі, ви будете спокійні, знаючи, що ваша конфіденційність завжди захищена.
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Наша VPN проста у використанні. Це і є наша гарантія. Якщо сервіс вас не задовольнить, просто зверніться до служби підтримки, щоб отримати всі свої гроші назад. Жодних клопотів, жодних ризиків.
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