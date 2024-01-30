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VPN для ПК на Windows: захистіться вже сьогодні

Зручний застосунок для Windows 11 та 10

  • Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсайтів
  • Постквантове шифрування для конфіденційності
  • Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
  • 30-денна гарантія повернення грошей
  • Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсайтів
  • Постквантове шифрування для конфіденційності
  • Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
  • 30-денна гарантія повернення грошей
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Завантажити VPN для Windows

Користуєтеся ПК Copilot+? Завантажте нашу версію ARM64 BETA,

Краща VPN для Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 9, Windows 7).
Використання ExpressVPN на ноутбуці з ОС Windows.

Що таке VPN для ПК на Windows?

VPN для Windows або ПК створює безпечний тунель між вашим комп'ютером та Інтернетом. Преміум VPN, як-от ExpressVPN, дозволяє переглядати вебсторінки, улюблені шоу та спокійно працювати в Інтернеті, знаючи, що Інтернет-провайдер або будь-хто інший не стежитиме та не шпигуватиме за вами.

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Як налаштувати VPN на ПК на Windows

Крок 1

Як оформити підписку на ExpressVPN
Оформте підписку на ExpressVPN

Відвідайте сторінку замовлення і виберіть варіант, який вам підходить. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.

Крок 2

Завантажте VPN-застосунок для Windows

Вам одразу буде запропоновано завантажити застосунок для вашого пристрою на Windows. Отримати застосунки для всіх інших пристроїв так само просто.

Крок 3

Під'єднайтесь до VPN-сервера

Просто натисніть кнопку «Увімкнути», і ви миттєво під'єднаєтеся до найкращої локації для вашого з'єднання. Або оберіть сервер з нашої глобальної мережі.

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Відео: як встановити ExpressVPN на Windows

ExpressVPN for Windows - App setup tutorial
Викрутка і гайковий ключ.

Ручне налаштування VPN для Windows

Хоча завантаження нашого застосунку є найзручнішим варіантом для користування ExpressVPN на вашому ПК на Windows, однак, при необхідності, ви також можете налаштувати ExpressVPN вручну.

Оформивши підписку на ExpressVPN, дотримуйтесь цих інструкцій для самостійного налаштування за допомогою протоколу OpenVPN:

Інструкція з налаштування OpenVPN на Windows

Для безперервного та більш комфортного перегляду потокового відео на вашому ПК на Windows ми радимо використовувати MediaStreamer DNS-сервіс (зверніть увагу, що MediaStreamer не надає повних переваг VPN щодо вашої конфіденційності).

Інструкція з налаштування MediaStreamer (DNS Service) на Windows

Найкраща VPN для ПК на Windows

Як функції ExpressVPN покращують роботу в Інтернеті на вашому ПК на Windows.

Ноутбук зі спідометром

Lightway, наш передовий протокол

Ексклюзивний протокол Lightway від ExpressVPN забезпечує чудовий доступ до Інтернету на вашому ПК на Windows із найкращим у своєму класі захистом та надійними VPN-з'єднаннями, які часто можна активувати всього за долю секунди.

Ми навіть вжили заходів для убезпечення Lightway в епоху квантових обчислень, використовуючи постквантову криптографію для захисту даних користувачів. Завдяки цьому ваші дані, захищені VPN, будуть зашифрованими і в наступні роки.

Функція Network Lock зупиняє весь Інтернет-трафік щоразу, коли ваше VPN з'єднання розривається. Лампа світить на захищений комп'ютер.

Повна сумісність з ПК Microsoft Copilot+

Наш ARM-сумісний застосунок , один із перших від провідного VPN-провайдера, забезпечує повний захист VPN на всіх найсучасніших комп'ютерах на Windows, включаючи ПК Microsoft Copilot+ на базі процесорів Qualcomm Snapdragon.

що таке функція Threat Manager цільова реклама

Блокуйте рекламу, трекери та шкідливі сайти

Передові функції захисту ExpressVPN дозволяють оптимізувати роботу в Інтернеті та відновити контроль над тим, що компанії знають про вас. Блокуйте трекери та шкідливі сайти з Threat Manager, приховуйте нав'язливу медійну рекламу з блокувальником реклами та захищайте дітей від відвертого контенту.

Функція Network Lock зупиняє весь Інтернет-трафік щоразу, коли ваше VPN з'єднання розривається. Лампа світить на захищений комп'ютер.

Kill Switch для захисту конфіденційності

Network Lock, аварійний вимикач ExpressVPN, захищає ваші дані навіть у разі розриву VPN-з'єднання, блокуючи весь Інтернет-трафік з вашого комп'ютера на Windows, доки захист не буде відновлено. Навіть при перепадах напруги, зміні мережі Wi-Fi або переході комп'ютера в режим сну ваша мережа залишається захищеною.

Високошвидкісна мережа ExpressVPN підходить ідеально для YouTube TV

Висока швидкість підключення

Хоча VPN можуть сповільнювати швидкість з'єднання, ExpressVPN оптимізовано так, що ви навряд чи помітите різницю на своєму ПК на Windows. Це означає меншу буферизацію та очікування при надійному захисту в Інтернеті.

Ефективне розблокування для доступу до контенту

Цензура та інші регіональні обмеження можуть обмежувати доступ до вебсайтів, популярних застосунків і відео на вашому комп'ютері Windows. ExpressVPN дозволяє обійти ці блокування, в тому числі знайдені в шкільних або офісних мережах Wi-Fi.

VPN-сервери для швидкості, безпеки та повного доступу

Підключаючись до VPN-сервісу, ви насправді підключаєтеся до VPN-сервера — фізичного пристрою, який зашифровує та розшифровує ваш Інтернет-трафік до та від застосунків і вебсайтів, якими ви користуєтеся. Ми ретельно розробляли нашу серверну мережу, щоб забезпечити найкращий досвід роботи в Інтернеті.

Зображення героя VPN-сервера на передньому плані

Широкий вибір серверних локацій

Наші сервери розташовані в багатьох країнах — їхня кількість налічує 105 і постійно зростає. Це означає, що ви зможете підібрати локацію, яка відповідає вашим потребам, чи то для доступу до вебсайтів, обмежених для певних регіонів, чи то для безпечного перегляду вебсторінок, залишаючись при цьому у своїй країні.

10-гігабітні сервери для швидшого сервісу

Один VPN-сервер має обробляти трафік від декількох користувачів, кожен з яких має свої вимоги, що постійно змінюються. Ось чому пропускна здатність так важлива: це загальний обсяг даних, який один сервер може передавати щосекунди. Для наших серверів це 10 Гбіт/с — 10 гігабітів (10 мільярдів біт) на секунду, що дозволяє обробляти більший трафік без перевантажень, а отже, з кращою швидкістю.

Серверна технологія для вашої приватності

Ми зобов'язуємося не зберігати журнали інтернет-активності наших користувачів і розробили систему серверів, щоб досягти цієї мети. Ми називаємо її TrustedServer — система, яка ніколи не записує файли на жорсткий диск і використовує тільки оперативну пам'ять. Це дозволяє видаляти всі дані при кожному перезавантаженні системи, якщо персональні дані випадково збереглися на сервері. Ознайомтеся з детальним оглядом TrustedServer, який пройшов незалежну перевірку .

Отримати ExpressVPN
Скачайте VPN для Windows 10, Windows 8, Windows 7.

VPN для ПК на Windows і планшетів

ExpressVPN — це надійна VPN, яка працює з ПК на Windows, ноутбуками і планшетами. Сумісна з Windows 11 i Windows 10.

Підключайтеся до ExpressVPN на Lenovo, HP, Dell, Asus, Samsung, Acer, Microsoft Surface та інших, включаючи всі моделі Copilot+.

У вас також є Mac? Завантажте VPN для Mac і користуйтеся обома одночасно. Користуєтеся телефоном Android? Встановіть VPN для Android для найкращого в галузі захисту телефону.

Отримати ExpressVPN
Ігри на ПК на Windows з використанням VPN.

Ігри на ПК на Windows і VPN

ExpressVPN — найкраща VPN для ігор онлайн на вашому Windows. VPN забезпечує конфіденційність ваших даних, захищає від DDoS-атак (розподілена відмова в обслуговуванні), а також зменшує пінг між ігровими серверами, з'єднуючи вас з локаціями поблизу мережевих хостів.

Якщо ваш інтернет-провайдер обмежує пропускну здатність для ігрового трафіку, ExpressVPN дозволить обійти ці обмеження та відновити швидкість з'єднання до нормального рівня. У деяких випадках геймери навіть повідомляли про підвищення швидкості.

Якщо ви граєте на консолях типу Nintendo Switch, PlayStation та Xbox, ExpressVPN також забезпечить захист.

Отримати ExpressVPN

Перевірений для вашої впевненості

Завантажте застосунки ExpressVPN.

Незалежна перевірка безпеки дає користувачам уявлення про те, як працює наша технологія і чи наші заяви відповідають дійсності.

Компанія з кібербезпеки F-Secure провела аудит безпеки нашого застосунку для Windows (v12), оцінивши дві важливі функції:

  1. Що застосунком неможливо скористатися для витоку інформації (наприклад, IP-адреси користувача) за межі VPN-тунелю

  2. Що застосунок не вразливий до атак віддаленого виконання коду

F-Secure дала нам відмінний відгук, підсумувавши: «Було неможливо отримати інформацію про клієнтів ExpressVPN або позамережевий трафік. Також було неможливо виконати код віддалено за допомогою таких атак, як «людина посередині», зниження рівня TLS або спуфінг пакетів».

Повний звіт F-Secure про застосунок для Windows (версія 12).

Запитання й відповіді: VPN для ПК на Windows

Отримати ExpressVPN

VPN для Windows: основні можливості

Більше VPN-локацій

Виберіть одну з локацій VPN-серверів у 105 країнах, включаючи Велику Британію, США, Канаду та Австралію.

Швидке підключення

ExpressVPN постійно оптимізує сервери, щоб забезпечувати максимально високу швидкість.

Надзвичайно надійне з'єднання

Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.

Покращений захист від витоку

Надійний захист від витоку увімкнено за замовчуванням, що гарантує вам безпеку та конфіденційність.

Краще шифрування в галузі

Захистіть усі свої дані за допомогою кращого у своєму класі шифрування AES-256.

Багатомовний інтерфейс

Не підходить англійська мова? Спробуйте ExpressVPN будь-якою з 17 інших мов.

Функція екстреного відключення Network Lock

Network Lock блокує ваш Інтернет-трафік у разі розриву VPN-з'єднання на ПК на Windows, захищаючи ваші дані.

Ярлики для улюблених сервісів

Зробіть персональне налаштування своєї VPN за допомогою посилань на найбільш використовувані сервіси прямо під кнопкою "Увімкнути".

Отримати ExpressVPN

Що шанувальники говорять про ExpressVPN

    Оцінка 4,7 з 5

    Оцінка 4,4 з 5

    Відмінно

    Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.

    TopherZ143

    Чудова VPN!

    Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.

    king bishop

    Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.

    Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!

    Дастін Грайгер

    @D_Geiger

    Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.

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    Чому варто обрати ExpressVPN?

    Пройшов незалежну перевірку

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    Миттєве налаштування

    Під'єднатися до ExpressVPN швидко і легко. Просто оформте підписку, завантажте застосунок та під'єднайтесь!

    Підвищте рівень анонімності

    Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб ваші дії в Інтернеті та метадані було неможливо відстежити.

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