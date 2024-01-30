Ручне налаштування VPN для Windows

Хоча завантаження нашого застосунку є найзручнішим варіантом для користування ExpressVPN на вашому ПК на Windows, однак, при необхідності, ви також можете налаштувати ExpressVPN вручну.

Оформивши підписку на ExpressVPN, дотримуйтесь цих інструкцій для самостійного налаштування за допомогою протоколу OpenVPN:

Інструкція з налаштування OpenVPN на Windows

Для безперервного та більш комфортного перегляду потокового відео на вашому ПК на Windows ми радимо використовувати MediaStreamer DNS-сервіс (зверніть увагу, що MediaStreamer не надає повних переваг VPN щодо вашої конфіденційності).

Інструкція з налаштування MediaStreamer (DNS Service) на Windows