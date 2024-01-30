VPN для ПК на Windows: захистіться вже сьогодні
- Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсайтів
- Постквантове шифрування для конфіденційності
- Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
- 30-денна гарантія повернення грошей
- Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсайтів
- Постквантове шифрування для конфіденційності
- Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
- 30-денна гарантія повернення грошей
Користуєтеся ПК Copilot+? Завантажте нашу версію ARM64 BETA,
Що таке VPN для ПК на Windows?
VPN для Windows або ПК створює безпечний тунель між вашим комп'ютером та Інтернетом. Преміум VPN, як-от ExpressVPN, дозволяє переглядати вебсторінки, улюблені шоу та спокійно працювати в Інтернеті, знаючи, що Інтернет-провайдер або будь-хто інший не стежитиме та не шпигуватиме за вами.
Як налаштувати VPN на ПК на Windows
Крок 1
Оформте підписку на ExpressVPN
Відвідайте сторінку замовлення і виберіть варіант, який вам підходить. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.
Крок 2
Завантажте VPN-застосунок для Windows
Вам одразу буде запропоновано завантажити застосунок для вашого пристрою на Windows. Отримати застосунки для всіх інших пристроїв так само просто.
Крок 3
Під'єднайтесь до VPN-сервера
Просто натисніть кнопку «Увімкнути», і ви миттєво під'єднаєтеся до найкращої локації для вашого з'єднання. Або оберіть сервер з нашої глобальної мережі.
Відео: як встановити ExpressVPN на Windows
Ручне налаштування VPN для Windows
Хоча завантаження нашого застосунку є найзручнішим варіантом для користування ExpressVPN на вашому ПК на Windows, однак, при необхідності, ви також можете налаштувати ExpressVPN вручну.
Оформивши підписку на ExpressVPN, дотримуйтесь цих інструкцій для самостійного налаштування за допомогою протоколу OpenVPN:
Інструкція з налаштування OpenVPN на Windows
Для безперервного та більш комфортного перегляду потокового відео на вашому ПК на Windows ми радимо використовувати MediaStreamer DNS-сервіс (зверніть увагу, що MediaStreamer не надає повних переваг VPN щодо вашої конфіденційності).
Інструкція з налаштування MediaStreamer (DNS Service) на Windows
Найкраща VPN для ПК на Windows
Як функції ExpressVPN покращують роботу в Інтернеті на вашому ПК на Windows.
Lightway, наш передовий протокол
Ексклюзивний протокол Lightway від ExpressVPN забезпечує чудовий доступ до Інтернету на вашому ПК на Windows із найкращим у своєму класі захистом та надійними VPN-з'єднаннями, які часто можна активувати всього за долю секунди.
Ми навіть вжили заходів для убезпечення Lightway в епоху квантових обчислень, використовуючи постквантову криптографію для захисту даних користувачів. Завдяки цьому ваші дані, захищені VPN, будуть зашифрованими і в наступні роки.
Повна сумісність з ПК Microsoft Copilot+
Наш ARM-сумісний застосунок , один із перших від провідного VPN-провайдера, забезпечує повний захист VPN на всіх найсучасніших комп'ютерах на Windows, включаючи ПК Microsoft Copilot+ на базі процесорів Qualcomm Snapdragon.
Блокуйте рекламу, трекери та шкідливі сайти
Передові функції захисту ExpressVPN дозволяють оптимізувати роботу в Інтернеті та відновити контроль над тим, що компанії знають про вас. Блокуйте трекери та шкідливі сайти з Threat Manager, приховуйте нав'язливу медійну рекламу з блокувальником реклами та захищайте дітей від відвертого контенту.
Kill Switch для захисту конфіденційності
Network Lock, аварійний вимикач ExpressVPN, захищає ваші дані навіть у разі розриву VPN-з'єднання, блокуючи весь Інтернет-трафік з вашого комп'ютера на Windows, доки захист не буде відновлено. Навіть при перепадах напруги, зміні мережі Wi-Fi або переході комп'ютера в режим сну ваша мережа залишається захищеною.
Висока швидкість підключення
Хоча VPN можуть сповільнювати швидкість з'єднання, ExpressVPN оптимізовано так, що ви навряд чи помітите різницю на своєму ПК на Windows. Це означає меншу буферизацію та очікування при надійному захисту в Інтернеті.
Ефективне розблокування для доступу до контенту
Цензура та інші регіональні обмеження можуть обмежувати доступ до вебсайтів, популярних застосунків і відео на вашому комп'ютері Windows. ExpressVPN дозволяє обійти ці блокування, в тому числі знайдені в шкільних або офісних мережах Wi-Fi.
VPN-сервери для швидкості, безпеки та повного доступу
Підключаючись до VPN-сервісу, ви насправді підключаєтеся до VPN-сервера — фізичного пристрою, який зашифровує та розшифровує ваш Інтернет-трафік до та від застосунків і вебсайтів, якими ви користуєтеся. Ми ретельно розробляли нашу серверну мережу, щоб забезпечити найкращий досвід роботи в Інтернеті.
Широкий вибір серверних локацій
Наші сервери розташовані в багатьох країнах — їхня кількість налічує 105 і постійно зростає. Це означає, що ви зможете підібрати локацію, яка відповідає вашим потребам, чи то для доступу до вебсайтів, обмежених для певних регіонів, чи то для безпечного перегляду вебсторінок, залишаючись при цьому у своїй країні.
10-гігабітні сервери для швидшого сервісу
Один VPN-сервер має обробляти трафік від декількох користувачів, кожен з яких має свої вимоги, що постійно змінюються. Ось чому пропускна здатність так важлива: це загальний обсяг даних, який один сервер може передавати щосекунди. Для наших серверів це 10 Гбіт/с — 10 гігабітів (10 мільярдів біт) на секунду, що дозволяє обробляти більший трафік без перевантажень, а отже, з кращою швидкістю.
Серверна технологія для вашої приватності
Ми зобов'язуємося не зберігати журнали інтернет-активності наших користувачів і розробили систему серверів, щоб досягти цієї мети. Ми називаємо її TrustedServer — система, яка ніколи не записує файли на жорсткий диск і використовує тільки оперативну пам'ять. Це дозволяє видаляти всі дані при кожному перезавантаженні системи, якщо персональні дані випадково збереглися на сервері. Ознайомтеся з детальним оглядом TrustedServer, який пройшов незалежну перевірку .
VPN для ПК на Windows і планшетів
ExpressVPN — це надійна VPN, яка працює з ПК на Windows, ноутбуками і планшетами. Сумісна з Windows 11 i Windows 10.
Підключайтеся до ExpressVPN на Lenovo, HP, Dell, Asus, Samsung, Acer, Microsoft Surface та інших, включаючи всі моделі Copilot+.
У вас також є Mac? Завантажте VPN для Mac і користуйтеся обома одночасно. Користуєтеся телефоном Android? Встановіть VPN для Android для найкращого в галузі захисту телефону.
Ігри на ПК на Windows і VPN
ExpressVPN — найкраща VPN для ігор онлайн на вашому Windows. VPN забезпечує конфіденційність ваших даних, захищає від DDoS-атак (розподілена відмова в обслуговуванні), а також зменшує пінг між ігровими серверами, з'єднуючи вас з локаціями поблизу мережевих хостів.
Якщо ваш інтернет-провайдер обмежує пропускну здатність для ігрового трафіку, ExpressVPN дозволить обійти ці обмеження та відновити швидкість з'єднання до нормального рівня. У деяких випадках геймери навіть повідомляли про підвищення швидкості.
Якщо ви граєте на консолях типу Nintendo Switch, PlayStation та Xbox, ExpressVPN також забезпечить захист.
Перевірений для вашої впевненості
Незалежна перевірка безпеки дає користувачам уявлення про те, як працює наша технологія і чи наші заяви відповідають дійсності.
Компанія з кібербезпеки F-Secure провела аудит безпеки нашого застосунку для Windows (v12), оцінивши дві важливі функції:
Що застосунком неможливо скористатися для витоку інформації (наприклад, IP-адреси користувача) за межі VPN-тунелю
Що застосунок не вразливий до атак віддаленого виконання коду
F-Secure дала нам відмінний відгук, підсумувавши: «Було неможливо отримати інформацію про клієнтів ExpressVPN або позамережевий трафік. Також було неможливо виконати код віддалено за допомогою таких атак, як «людина посередині», зниження рівня TLS або спуфінг пакетів».
Повний звіт F-Secure про застосунок для Windows (версія 12).
Запитання й відповіді: VPN для ПК на Windows
Хоча у Windows 10 і 11 є вбудований VPN-клієнт, він все ж не є VPN-сервісом. Це лише засіб для підключення до VPN. Щоб скористатися всіма перевагами VPN, вам все одно доведеться під'єднатися до стороннього сервісу, наприклад, ExpressVPN.
На щастя, якщо ви підписані на ExpressVPN, вам достатньо завантажити застосунок VPN для ПК і натиснути кнопку «Увімкнути». На відміну від VPN від роботодавців або навчальних закладів, тут не потрібно змінювати налаштування або вводити дані.
Обираючи VPN для Windows, ставте безпеку та конфіденційність понад усе. Шукайте провайдера з потужним шифруванням (як-от AES-256), надійними протоколами (OpenVPN або довірений запатентований варіант, як-от Lightway від ExpressVPN) і суворою політикою відмови від збору даних. Велика мережа серверів і необмежена пропускна здатність також забезпечують швидке з'єднання для ваших потреб.
Зручний застосунок для Windows також вкрай важливий для легкої роботи. Зверніть увагу на такі функції, як роздільне тунелювання, аварійний вимикач і широка сумісність пристроїв, щоб захистити всіх свої пристрої.
ExpressVPN має величезну глобальну мережу для надійного з'єднання, найсучасніші функції безпеки та зручний застосунок для Windows. Все це, а також прагнення ExpressVPN до прозорості, що підтверджується численними незалежними аудитами, робить його найкращим вибором для користувачів Windows.
Ніхто не може домовитися про єдиний показник швидкості, тому важко сказати, яка VPN для ПК на Windows найшвидша. Але глобальна мережа ExpressVPN оптимізована для швидкості, і такі експерти, як Tom's Guide, регулярно називають нас найкращими або майже найкращими серед усіх провайдерів.
Так! ExpressVPN повністю сумісна з ПК Microsoft Copilot+. Просто завантажте ARM64-версію застосунку (наразі бета-версію) у верхній частині цієї сторінки.
VPN для Windows: основні можливості
Більше VPN-локацій
Виберіть одну з локацій VPN-серверів у 105 країнах, включаючи Велику Британію, США, Канаду та Австралію.
Швидке підключення
ExpressVPN постійно оптимізує сервери, щоб забезпечувати максимально високу швидкість.
Надзвичайно надійне з'єднання
Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.
Покращений захист від витоку
Надійний захист від витоку увімкнено за замовчуванням, що гарантує вам безпеку та конфіденційність.
Краще шифрування в галузі
Захистіть усі свої дані за допомогою кращого у своєму класі шифрування AES-256.
Функція екстреного відключення Network Lock
Network Lock блокує ваш Інтернет-трафік у разі розриву VPN-з'єднання на ПК на Windows, захищаючи ваші дані.
Ярлики для улюблених сервісів
Зробіть персональне налаштування своєї VPN за допомогою посилань на найбільш використовувані сервіси прямо під кнопкою "Увімкнути".
Що шанувальники говорять про ExpressVPN
Оцінка 4,7 з 5
Оцінка 4,4 з 5
Відмінно
Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.
TopherZ143
Чудова VPN!
Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.
king bishop
Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.
Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!
Дастін Грайгер
@D_Geiger
Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍
nima088
@Nill088
Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.
Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.
Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.
Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.
Висвітлено в:
Чому варто обрати ExpressVPN?
Пройшов незалежну перевірку
Сторонні перевірки підтверджують наші заяви про безпеку після ретельного тестування застосунків та систем.
Контент зі всього світу
Отримайте доступ до застосунків та сервісів, потрібних для роботи, стримінгу та ігор.
Миттєве налаштування
Під'єднатися до ExpressVPN швидко і легко. Просто оформте підписку, завантажте застосунок та під'єднайтесь!
Технологія TrustedServer
Технологія TrustedServer, що пройшла перевірку на захист конфіденційності, встановлює новий стандарт безпеки.
Підвищте рівень анонімності
Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб ваші дії в Інтернеті та метадані було неможливо відстежити.
Підтримка в живому чаті
Звертайтесь до служби підтримки цілодобово в разі питань про ExpressVPN на будь-якому пристрої.
Випробуйте VPN для Windows без ризиків вже сьогодні!
Вам або сподобається ExpressVPN, або ми повернемо гроші.
Жодних проблем. Спробуйте ExpressVPN для Windows з 30-денною гарантією повернення грошей вже сьогодні та захистіть ваше з'єднання!