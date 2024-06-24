Найкраща VPN для Android TV та приставок Android TV
Дивіться онлайн все, що хочете, легко та безпечно, за допомогою VPN для Android TV.
- Отримайте всі переваги VPN на телевізорі
- З легкістю змінюйте локацію
- Завантажте та налаштуйте за секунди
- Відкрийте для себе світ стрімінгу
- Отримайте всі переваги VPN на телевізорі
- З легкістю змінюйте локацію
- Завантажте та налаштуйте за секунди
- Відкрийте для себе світ стрімінгу
30-денна гарантія повернення грошей
Як ExpressVPN працює на Android TV
Android TV від Google — це спеціальна версія операційної системи Android, оптимізована для smart TV та медіаплеєрів, як-от Chromecast. Встановивши ExpressVPN на свій Android TV або Android TV-приставку (включаючи Amazon Fire TV та Nvidia Shield), ви зможете миттєво змінювати свою онлайн-локацію на одну зі 105 країн і отримувати безпечний доступ до серіалів і фільмів з усього світу без обмежень.
Як налаштувати ExpressVPN для Android TV за 3 простих кроки
Крок 1
Оформте підписку на ExpressVPN на сторінці замовлення.
Крок 2
На вашому Android TV відкрийте Google Play та знайдіть ExpressVPN. Виберіть застосунок ExpressVPN і натисніть «Встановити», а потім «Відкрити»
Крок 3
Увійдіть до облікового запису ExpressVPN, ввівши ім'я користувача та пароль. Під'єднайтесь до будь-якого захищеного VPN-сервера та дивіться улюблені шоу.
Android TV: дублювання і трансляція екрана
Найкраща перевага ExpressVPN для Android TV — це те, що вам зовсім не потрібен інший пристрій. Просто завантажте застосунок ExpressVPN безпосередньо на Android TV з Google Play Store і відразу розпочніть безпечний перегляд. А що, якщо ви вже використовуєте інший пристрій і хочете швидко переглянути результати роботи на більшому екрані? А може, ви у когось вдома дивитеся відео на телефоні й хочете показати його всім присутнім? Пристрої Android TV здатні приймати та відтворювати відео, надіслане з комп'ютерів і телефонів, навіть якщо на Android TV не встановлено ExpressVPN. Щоб дізнатися більше, перегляньте нашу інструкцію про переваги дублювання та трансляції екрана.
Основні функції застосунку ExpressVPN для Android TV
Більше VPN-локацій
Виберіть одну з локацій VPN-серверів у 105 країнах, включаючи Велику Британію, США, Канаду та Австралію.
Оптимізація для високої швидкості
ExpressVPN постійно оптимізує сервери, щоб забезпечувати максимально високу швидкість.
Покращений захист від витоку
Надійний захист від витоку увімкнено за замовчуванням, що гарантує вам безпеку та конфіденційність.
Багатомовний інтерфейс
Ваша перша мова — не англійська? Спробуйте ExpressVPN будь-якою з 17 інших мов.
Навіщо потрібна VPN для Android TV
Обходьте обмеження швидкості
Помічали, що відео на YouTube або серіали на Netflix завантажуються дуже повільно? Це може означати, що провайдер Інтернету навмисно сповільнює ваше Інтернет-з'єднання.
Такі завдання, як стрімінг, вимагають високої пропускної здатності. Як наслідок, провайдери можуть перевіряти ваші дані та обмежувати швидкість завантаження, якщо ви переглядатимете потокове відео. Це призводить до зниження швидкість потокового відео та псує плани на вечір.
Щоб уникнути обмежень пропускної здатності, використовуйте ExpressVPN для маскування своєї активності в Інтернеті. З активованим ExpressVPN на Android TV ваш провайдер не зможе перевіряти пакети даних, тому не зможе обмежувати трафік залежно від послуги, якою ви користуєтесь.
Захистіть свій пристрій (і дані)
Smart TV, як-от приставки Android TV, потребують доступу до Інтернету. В результаті цього конфіденційні дані на вашому Android TV, як-от персональні дані, можуть стати доступними для зловмисників та інших третіх осіб. ExpressVPN додає додатковий рівень безпеки, захищаючи конфіденційність під час перегляду серіалів, спортивних подій та іншого на Android TV.
Розблокуйте обмежені застосунки та вебсайти
Залежно від того, в якій частині світу ви перебуваєте, ви можете не мати доступу до цензурованих вебсайтів і застосунків на приставці Android TV. Кожен повинен мати доступ до всього Інтернету, де б він не жив. ExpressVPN розблоковує вебсайти, надаючи нову IP-адресу, завдяки чому ви нібито перебуваєте в іншій країні.
Часті запитання: Android TV та VPN
Android TV — це операційна система від Google, оптимізована для smart TV і медіаплеєрів. Вона базується на Android, операційній системі, яка працює на телефонах і планшетах. Терміном Android TV також іноді неофіційно називають телевізор, який працює на базі програмного забезпечення Android, але не існує єдиного продукту, який офіційно називається Android TV, а smart TV на базі Android випускаються кількома виробниками, серед яких Sony, Hisense, Xiaomi, Skyworth, TCL, Panasonic і Philips.
Приставки Android TV — це зовнішні пристрої на базі Android, які можна під'єднати до будь-якого телевізора. Деякі з них мають форму традиційної телевізійної приставки, інші — дармовиса. Не існує єдиного продукту під назвою «приставка Android TV», і їх випускають багато різних виробників. Деякі пристрої, що належать до категорії приставок Android TV, насправді працюють на базі інших версій Android, наприклад, сімейство продуктів Amazon Fire, але суть одна: вони можуть встановлювати та запускати застосунки Android, такі як ExpressVPN, як і телефони. Інші популярні приставки для Android TV — Nvidia Shield, Xiaomi Mi та Chromecast з Google TV.
Вибір найбільш підхожої для вас приставки, швидше за все, зводитиметься до порівняння ціни та функцій. Пристрої початкового рівня можуть коштувати менше ніж 50 доларів США. Nvidia Shield популярна серед геймерів, в тоді як пристрої Amazon Fire є більш доцільними, якщо ви вже користуєтесь послугами Amazon. У будь-якому випадку, завантажити та встановити ExpressVPN можна на всіх пристроях Android TV, що означає максимальну гнучкість і безпеку під час перегляду.
Якщо ваш smart TV працює на базі Android TV, він має без проблем запускати ExpressVPN для Android. Але ExpressVPN пропонує рішення для всіх smart TV, навіть для тих, на які не можна встановити VPN-застосунок. Наприклад, на, Samsung Smart TV не можна запускати VPN-застосунки, але вони підтримують послугу MediaStreamer від ExpressVPN. До ExpressVPN можна під'єднатися на будь-якому пристрої з доступом до Інтернету через Wi-Fi-роутер з підтримкою VPN. Ознайомтеся з нашим повним посібником з налаштування ExpressVPN на телевізорі або зверніться до служби підтримки, щоб отримати пораду щодо вашої конкретної ситуації
Так. Android TV — це операційна система, доступна на різних пристроях, включаючи smart TV, телевізійні приставки та цифрові медіаплеєри. Chromecast — один з таких цифрових медіаплеєрів, який, звісно, працює на ОС Android (не плутати з Chromecast третього покоління з Google TV, який вийшов на ринок наприкінці 2020 року як наступник Android TV).
Окрім ExpressVPN, ви маєте на увазі? Для Android TV доступні всі найпопулярніші стрімінгові сервіси, зокрема Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer та інші. І всі вони без проблем працюють з ExpressVPN.
Так! ExpressVPN доступний на різних пристроях, включаючи комп'ютери, смартфони та ігрові консолі. За однією підпискою до ExpressVPN можна під'єднати до восьми пристроїв одночасно. А якщо ви встановите ExpressVPN на Wi-Fi-роутер, кожен пристрій, підключений до нього, буде захищений, хоч би скільки їх у вас було.
Кожен обліковий запис ExpressVPN має гарантію повернення грошей без ризику. Можете користуватися повнофункціональною версією ExpressVPN до 30 днів і отримати повне відшкодування грошей.
Ми не радимо користуватися безплатною VPN для Android TV. Звичайно, не з кожною безплатною VPN виникають проблеми. Однак, якщо VPN не стягує плату, пам'ятайте, що VPN має заробляти гроші іншими способами, щоб надавати свої послуги.
Безплатна VPN для Android TV може монетизувати ваш інтернет-трафік без вашого відома:
-
Вставляти таргетовану рекламу та спам у браузер
-
Зберігати історію переглядів і продавати її рекламодавцям
-
Записувати ваші імена користувачів, паролі та банківські дані
-
Красти вашу пропускну здатність
Саме тому ми рекомендуємо користуватися платною VPN, наприклад, ExpressVPN. Жодна безплатна VPN не може зрівнятися зі швидкістю, безпекою та якістю послуг ExpressVPN.
Так, VPN, такі як ExpressVPN, працюють з Netflix на Android TV. Застосунок ExpressVPN можна завантажити з Google Play Store. Якщо застосунок недоступний у вашій країні, завантажте ExpressVPN для Android у форматі APK.
Так! Користуватися VPN з приставкою Android TV законно. Ви можете легально завантажити застосунок ExpressVPN з Google Play на свій Android TV.
Якщо на ваш Android TV неможливо завантажити застосунок ExpressVPN, завантажте його вручну.
-
Відкрийте сторінку налаштування ExpressVPN і натисніть «Завантажити APK».
-
Щоб перенести APK-файл застосунку ExpressVPN з комп'ютера на Android TV, скористайтесь файловим менеджером. На Android TV відкрийте «Застосунки» і введіть «менеджер файлів».
-
Натисніть «Встановити» > «Відкрити» (зверніть увагу, що ExpressVPN не пов'язаний з жодними сторонніми застосунками).
-
На головному екрані виберіть «Передача файлів з ПК».
-
Введіть вказану IP-адресу в адресний рядок браузера на комп'ютері. У результаті буде відкрито екран «Передача файлів з ПК» менеджера файлів. Двічі натисніть «Внутрішнє сховище», потім «ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛИ».
-
Натисніть «ВИБРАТИ ФАЙЛИ». Виберіть APK-файл ExpressVPN, який ви завантажили раніше. Виберіть «Відкрити» >«ЗАВАНТАЖИТИ».
-
Тепер у вас є доступ до APK-файлу ExpressVPN на Android TV.
-
Перед цим потрібно увімкнути режим розробника. На пульті керування натисніть кнопку Home. Виберіть «Налаштування».
-
Виберіть «Система» > «Про систему».
-
У розділі «Про систему» знайдіть «Збірка ОС Android TV». Продовжуйте натискати цю кнопку, доки не з'явиться повідомлення «Ви тепер розробник!»
-
Відкрийте Менеджер файлів. Виберіть «Внутрішнє сховище», а потім завантажений раніше APK-файл ExpressVPN. Виберіть «ВСТАНОВИТИ».
-
Ви завантажили застосунок ExpressVPN на ваш Android TV. Перейдіть до ExpressVPN і натисніть «Відкрити».
ExpressVPN — це сервіс, призначений для захисту конфіденційності та безпеки, який не повинен використовуватися як засіб обходу авторських прав. Ми не можемо побачити або контролювати ваші дії під час підключення до нашої VPN, тому ви несете відповідальність за дотримання наших Умов надання послуг, умов вашого контент-провайдера та будь-якого чинного законодавства.
Чому саме ExpressVPN?
Технологія TrustedServer
Технологія TrustedServer встановлює новий стандарт безпеки, що підтверджується незалежними перевірками.
Швидке налаштування
Підключитися до ExpressVPN дуже легко. Просто оформіть підписку, завантажте додаток та підключайтеся!
Протидія обмеженням інтернет-провайдера
ExpressVPN дає змогу уникнути обмежень пропускної здатності з боку інтернет-провайдера та забути про буферизацію.
Більше анонімності
Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб ваші дії в Інтернеті та метадані неможливо було відстежити.
Доступ до контенту по всьому світу
Отримайте доступ до застосунків та сервісів, які вам потрібні для роботи, перегляду потокового контенту та ігор.
Підтримка в живому чаті
Маєте питання щодо використання ExpressVPN на будь-якому пристрої? Зв'яжіться з цілодобовою службою підтримки.
Cпробуйте ExpressVPN для Android TV вже сьогодні
Жодних проблем. Спробуйте ExpressVPN для Android TV вже сьогодні 30-денною гарантією повернення грошей.