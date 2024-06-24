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Найкраща VPN для Android TV та приставок Android TV

Дивіться онлайн все, що хочете, легко та безпечно, за допомогою VPN для Android TV.

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30-денна гарантія повернення грошей

Android TV, захищений застосунком ExpressVPN.
Stream on your Android TV with ExpressVPN

Як ExpressVPN працює на Android TV

Android TV від Google — це спеціальна версія операційної системи Android, оптимізована для smart TV та медіаплеєрів, як-от Chromecast. Встановивши ExpressVPN на свій Android TV або Android TV-приставку (включаючи Amazon Fire TV та Nvidia Shield), ви зможете миттєво змінювати свою онлайн-локацію на одну зі 105 країн і отримувати безпечний доступ до серіалів і фільмів з усього світу без обмежень.

Як налаштувати ExpressVPN для Android TV за 3 простих кроки

Крок 1

Як оформити підписку на ExpressVPN

Оформте підписку на ExpressVPN на сторінці замовлення.

Крок 2

Крок 2 налаштування VPN на Smart TV.

На вашому Android TV відкрийте Google Play та знайдіть ExpressVPN. Виберіть застосунок ExpressVPN і натисніть «Встановити», а потім «Відкрити»

Крок 3

Крок 3 налаштування VPN на Smart TV.

Увійдіть до облікового запису ExpressVPN, ввівши ім'я користувача та пароль. Під'єднайтесь до будь-якого захищеного VPN-сервера та дивіться улюблені шоу.

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VPN для Android TV для дублювання і трансляції екрана.

Android TV: дублювання і трансляція екрана

Найкраща перевага ExpressVPN для Android TV — це те, що вам зовсім не потрібен інший пристрій. Просто завантажте застосунок ExpressVPN безпосередньо на Android TV з Google Play Store і відразу розпочніть безпечний перегляд. А що, якщо ви вже використовуєте інший пристрій і хочете швидко переглянути результати роботи на більшому екрані? А може, ви у когось вдома дивитеся відео на телефоні й хочете показати його всім присутнім? Пристрої Android TV здатні приймати та відтворювати відео, надіслане з комп'ютерів і телефонів, навіть якщо на Android TV не встановлено ExpressVPN. Щоб дізнатися більше, перегляньте нашу інструкцію про переваги дублювання та трансляції екрана.

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Основні функції застосунку ExpressVPN для Android TV

Більше VPN-локацій

Виберіть одну з локацій VPN-серверів у 105 країнах, включаючи Велику Британію, США, Канаду та Австралію.

Оптимізація для високої швидкості

ExpressVPN постійно оптимізує сервери, щоб забезпечувати максимально високу швидкість.

Покращений захист від витоку

Надійний захист від витоку увімкнено за замовчуванням, що гарантує вам безпеку та конфіденційність.

Багатомовний інтерфейс

Ваша перша мова — не англійська? Спробуйте ExpressVPN будь-якою з 17 інших мов.

Навіщо потрібна VPN для Android TV

Ноутбук, що буферизується, підключений до Інтернету, з оком, що спостерігає за з'єднанням.

Обходьте обмеження швидкості

Помічали, що відео на YouTube або серіали на Netflix завантажуються дуже повільно? Це може означати, що провайдер Інтернету навмисно сповільнює ваше Інтернет-з'єднання.

Такі завдання, як стрімінг, вимагають високої пропускної здатності. Як наслідок, провайдери можуть перевіряти ваші дані та обмежувати швидкість завантаження, якщо ви переглядатимете потокове відео. Це призводить до зниження швидкість потокового відео та псує плани на вечір.

Щоб уникнути обмежень пропускної здатності, використовуйте ExpressVPN для маскування своєї активності в Інтернеті. З активованим ExpressVPN на Android TV ваш провайдер не зможе перевіряти пакети даних, тому не зможе обмежувати трафік залежно від послуги, якою ви користуєтесь.

Ноутбук з незахищеним підключенням до Інтернету, з оком, яке дивиться на дані, які передаються між ноутбуком та Інтернетом.

Захистіть свій пристрій (і дані)

Smart TV, як-от приставки Android TV, потребують доступу до Інтернету. В результаті цього конфіденційні дані на вашому Android TV, як-от персональні дані, можуть стати доступними для зловмисників та інших третіх осіб. ExpressVPN додає додатковий рівень безпеки, захищаючи конфіденційність під час перегляду серіалів, спортивних подій та іншого на Android TV.

Розблокуйте фільми, музику, спорт, соціальні мережі та застосунки для чату за допомогою VPN.

Розблокуйте обмежені застосунки та вебсайти

Залежно від того, в якій частині світу ви перебуваєте, ви можете не мати доступу до цензурованих вебсайтів і застосунків на приставці Android TV. Кожен повинен мати доступ до всього Інтернету, де б він не жив. ExpressVPN розблоковує вебсайти, надаючи нову IP-адресу, завдяки чому ви нібито перебуваєте в іншій країні.

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Часті запитання: Android TV та VPN

ExpressVPN — це сервіс, призначений для захисту конфіденційності та безпеки, який не повинен використовуватися як засіб обходу авторських прав. Ми не можемо побачити або контролювати ваші дії під час підключення до нашої VPN, тому ви несете відповідальність за дотримання наших Умов надання послуг, умов вашого контент-провайдера та будь-якого чинного законодавства.

Чому саме ExpressVPN?

Технологія TrustedServer

Технологія TrustedServer встановлює новий стандарт безпеки, що підтверджується незалежними перевірками.

Швидке налаштування

Підключитися до ExpressVPN дуже легко. Просто оформіть підписку, завантажте додаток та підключайтеся!

Протидія обмеженням інтернет-провайдера

ExpressVPN дає змогу уникнути обмежень пропускної здатності з боку інтернет-провайдера та забути про буферизацію.

Більше анонімності

Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб ваші дії в Інтернеті та метадані неможливо було відстежити.

Доступ до контенту по всьому світу

Отримайте доступ до застосунків та сервісів, які вам потрібні для роботи, перегляду потокового контенту та ігор.

Підтримка в живому чаті

Маєте питання щодо використання ExpressVPN на будь-якому пристрої? Зв'яжіться з цілодобовою службою підтримки.

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30
ДЕННА
ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

Cпробуйте ExpressVPN для Android TV вже сьогодні

Жодних проблем. Спробуйте ExpressVPN для Android TV вже сьогодні 30-денною гарантією повернення грошей.

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