Обходьте обмеження швидкості

Помічали, що відео на YouTube або серіали на Netflix завантажуються дуже повільно? Це може означати, що провайдер Інтернету навмисно сповільнює ваше Інтернет-з'єднання.

Такі завдання, як стрімінг, вимагають високої пропускної здатності. Як наслідок, провайдери можуть перевіряти ваші дані та обмежувати швидкість завантаження, якщо ви переглядатимете потокове відео. Це призводить до зниження швидкість потокового відео та псує плани на вечір.

Щоб уникнути обмежень пропускної здатності, використовуйте ExpressVPN для маскування своєї активності в Інтернеті. З активованим ExpressVPN на Android TV ваш провайдер не зможе перевіряти пакети даних, тому не зможе обмежувати трафік залежно від послуги, якою ви користуєтесь.