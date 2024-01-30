VPN без журналів: захист онлайн-дій та конфіденційності
Основне завдання ExpressVPN — надати клієнтам можливість користуватися Інтернетом конфіденційно та безпечно за допомогою VPN. Ми не тільки прагнемо захистити вашу приватність, але і відкрито надаємо інформацію про те, які дані ми збираємо, а які ні. Ми не ведемо журнали ваших дій і підключень. Крім того, ми залучаємо незалежних аудиторів і тестувальників для перевірки інформації, вказаної у нашій політиці конфіденційності.
Що таке VPN
без журналів дій?
VPN без журналів даних — це сервіс, який не відстежує онлайн-дії своїх користувачів і не зберігає їх конфіденційні дані, у тому числі історію переглядів або завантажень.
Види журналів даних
VPN-провайдери можуть зберігати різні журнали даних, проте є три основних види:
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Журнали дій містять інформацію про ваші дії в мережі під час підключення до VPN. Вони можуть містити інформацію про відвідані веб-сайти, завантажені файли та застосунки, якими ви користувались.
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Журнали підключень містять інформацію про ваше VPN-з'єднання — наприклад, час і дату підключення, IP-адресу VPN-сервера, до якого ви підключилися, та обсяг переданого трафіку.
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Агреговані журнали містять інформацію про використання VPN загалом — наприклад, у них вказується кількість користувачів, підключених до кожного окремого сервера, та загальний обсяг переданих даних.
Деякі VPN-провайдери зберігають інші типи журналів — наприклад, вони відстежують пристрої, що використовуються для підключення до VPN, і ведуть журнали платежів своїх користувачів.
Кількість журналів даних, які веде ваш VPN-провайдер, може мати значний вплив на вашу конфіденційність. Зокрема, найменш конфіденційними є VPN-сервіси, які ведуть журнали онлайн-дій користувачів, оскільки ці дані можуть використовуватися для відстеження вашої діяльності в Інтернеті.
Чому вам потрібна VPN без журналів даних?
ExpressVPN вважає, що кожен має право на конфіденційність. І відповідь на питання про те, чи зможете ви скористатися цим правом за допомогою того чи іншого VPN-сервісу, залежить насамперед від методів роботи VPN-провайдера.
При підключенні до VPN ваш інтернет-трафік шифрується та перенаправляється через сервер, розташований в іншому місці. Це дозволяє змінити вашу реальну IP-адресу та ускладнює відстеження ваших онлайн-дій, але не самому VPN-провайдеру. Однак, якщо VPN-провайдер веде журнали даних, він все одно може бачити, що ви робите в Інтернеті.
Деякі недобросовісні VPN-провайдери (наприклад, безкоштовні VPN) можуть використовувати ваші дані для створення профілю про вас та продати його за найвищою ціною. Якщо VPN-провайдер веде журнали ваших онлайн-дій, правоохоронні органи можуть змусити його «поділитися» інформацією про ваші дії в Інтернеті. Саме тому тільки VPN, яка не веде жодних журналів, може дійсно забезпечити конфіденційність та безпеку в Інтернеті.
Як VPN без журналів захищає вас
Політика відсутності журналів дій користувачів є зобов'язанням VPN-провайдера не реєструвати та не зберігати будь-які дані про вашу роботу в Інтернеті. Іншими словами, VPN-провайдер не повинен знати, які сайти ви відвідуєте, які файли ви завантажуєте та якими застосунками користуєтеся.
Політика відсутності журналів є важливим аспектом для конфіденційної роботи в Інтернеті. У разі її відсутності VPN-провайдер може передавати ваші дані правоохоронним органам, урядовим установам чи іншим третім особам.
ExpressVPN дотримується суворої політики відсутності журналів. Навіть якщо команда ExpressVPN отримає запит на надання даних про дії наших користувачів в Інтернеті, час підключення до VPN, використані сервери або навіть їх реальні IP-адреси, ми не зможемо надати таку інформацію, оскільки її не існує.
Чому варто вибрати
VPN без журналів дій?
Існує безліч причин, чому варто використовувати VPN-сервіс, що не веде журнали, і ось найбільш поширені з них:
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Захист конфіденційності — із VPN ви можете працювати онлайн більш конфіденційно. Коли ви підключаєтеся до VPN, ваш трафік шифрується і перенаправляється через сервер. Це ускладнює відстеження ваших онлайн-дій для третіх осіб, включаючи вашого інтернет-провайдера, урядові органи та хакерів. Без журналів даних ваші дії в Інтернеті неможливо відстежити.
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Підвищення рівня безпеки — VPN-сервіс, який не веде журналів дій, зробить вашу роботу в Інтернеті більш безпечною. Як ми вже зазначили вище, при підключенні до VPN ваш трафік захищається потужним шифруванням, що забезпечує захист від різних форматів кібератак (наприклад, від атак «людина посередині»).
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Захист від цільової реклами — при підключенні до VPN ваша початкова IP-адреса замінюється на IP-адресу вибраного вами VPN-сервера. Таким чином, рекламодавці не зможуть відстежити ваші онлайн-дії та показувати вам цільові рекламні оголошення. Якщо VPN не веде журнали даних, ви можете не хвилюватися, що інформація про ваші дії в Інтернеті та уподобання потрапить до рук рекламодавців.
Як вибрати VPN без журналів даних?
Всі VPN-сервіси різні. Деякі VPN-провайдери тільки стверджують, що не ведуть журнали, хоча насправді це зовсім не так. Щоб вибрати VPN-сервіс, який точно не відстежуватиме ваші дії, зверніть увагу на наступні характеристики:
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наявність чіткої та зрозумілої політики відсутності журналів даних;
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наявність прозорої політики конфіденційності;
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сторонні перевірки політик конфіденційності та відсутності журналів даних, виконані третьою стороною;
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бездоганна репутація в сфері конфіденційності та безпеки.
ExpressVPN: VPN-сервіс без журналів,
якому можна довіряти
ExpressVPN є провідним VPN-провайдером із чіткою політикою конфіденційності, яка була перевірена кількома незалежними аудиторськими компаніями, що займаються питаннями безпеки.
ExpressVPN має високий рівень довіри у сфері конфіденційності та безпеки. Компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах — у країні, де приділяється особлива увага законам щодо конфіденційності. Крім того, для захисту ваших даних ExpressVPN використовує краще у своєму класі шифрування.
Чи зберігає ExpressVPN журнали?
Ні, ExpressVPN не зберігає журнали з даними про ваші дії в Інтернеті чи особистою інформацією. Це означає, що ми не зберігаємо історію переглядів, пункт призначення трафіку або метадані, запити DNS або IP-адреси, які вам призначають сервери при підключенні до нашої VPN.
Кращий VPN-сервіс без журналів
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ExpressVPN не зберігає дані на жорстких дисках. Усі дані зберігаються в оперативній пам'яті, яка стирається при кожному перезавантаженні сервера. Інакше кажучи, ExpressVPN не зможе надати нікому дані користувача, адже їх у неї просто немає.
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ExpressVPN дотримується суворої політики щодо журналів даних, яка додатково підкріплюється технологіями, які ми використовуємо. Наприклад, ми розробили наші програми та VPN-сервери таким чином, щоб взагалі виключити можливість зберігання конфіденційної інформації.
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Компанія ExpressVPN пройшла незалежний аудит, проведений компаніями PwC та Cure53. Вони довели, що ExpressVPN не веде жодних журналів дій користувачів.
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Ніхто ніколи не зможе змусити ExpressVPN надати неіснуючі дані про того чи іншого користувача.
Сторонні аудити нашої політики щодо журналів даних
Кращі VPN-сервіси, які не ведуть журнали даних, звертаються до незалежних експертів для перевірки своїх відповідних політик. Саме тому ми залучили незалежних фахівців з аудиту для комплексної перевірки наших систем і попросили їх перевірити, чи відповідають наші VPN-сервери нашій політиці конфіденційності, зокрема, політиці щодо реєстрації даних. Наша технологія TrustedServer також пройшла перевірку на відповідність заявленим принципам роботи.
Дізнайтеся більше про результати сторонніх перевірок нашої політики щодо журналів даних і технології TrustedServer:
- Аудит від KPMG для оцінки заяв щодо нашої політики конфіденційності (грудень 2023 року)
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Аудит від KPMG нашої політики відмови від журналів дій (вересень 2022 р.)
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Аудит нашої технології для VPN-серверів TrustedServer компанією Cure53 (травень 2022 р.)
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Перевірка на дотримання політики конфіденційності та нашої технології TrustedServer компанією PwC Switzerland (червень 2019 р.)
Які дані збирає ExpressVPN і чому?
Як зазначено у нашій політиці конфіденційності, ExpressVPN збирає мінімальний обсяг даних, необхідний для забезпечення нормального функціонування VPN-з'єднання та покращення якості наших послуг, а саме:
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Застосунки та їх версії, які були успішно активовані. Це допомагає вирішити технічні проблеми.
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Дати (не час) підключення до VPN-сервісу, вибрані локації VPN-серверів (але не IP-адресу сервера) та вихідну країну підключення (але не вашу вихідну IP-адресу). Це також необхідно для надання технічної підтримки.
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Загальний обсяг даних, що передаються на добу. Наші користувачі можуть передавати трафік без обмежень, але якщо трафік окремого користувача почне перевищувати загальний трафік тисяч інших, ми залишаємо за собою право звернутися за відповідними поясненнями.
Ніякі з наведених вище даних не дозволяють ExpressVPN або будь-кому іншому зіставити особу з конкретними діями в мережі.
Навіщо компанія ExpressVPN взагалі збирає інформацію?
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Щоб усунути технічні проблеми, пов'язані з програмами ExpressVPN;
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Щоб надавати технічну підтримку клієнтам, виявляти проблеми з підключенням та надавати поради про те, як користуватись нашими послугами, з урахуванням країни, де перебуває користувач;
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Щоб інженери компанії ExpressVPN могли ідентифікувати та усунути мережні проблеми.
ExpressVPN також збирає анонімну аналітичну інформацію, а саме дані тесту швидкості, помилки підключення та звіти про збої. Ці діагностичні звіти ніяк не пов'язані з окремими користувачами, тому що наші програми розроблені таким чином, що ми не можемо дізнатися, які дані були надіслані конкретним користувачем. Користувачі самі вирішують, надсилати дані нам чи ні, вибравши відповідну опцію в меню налаштувань будь-якого застосунку ExpressVPN.
ExpressVPN стоїть на захисті цифрових прав
ExpressVPN прагне не лише надавати послуги конфіденційного VPN-сервісу без журналів даних, щоб допомогти користувачам з усього світу більш анонімно користуватися Інтернетом, але також підтримує право на недоторканність приватного життя.
Компанія ExpressVPN пишається тим, що фінансово підтримує такі некомерційні групи із захисту конфіденційності цифрових даних, як:
Конфіденційність — це не привілей, а право кожної людини. Якщо ви хочете дізнатися більше про світ цифрової конфіденційності та інформаційної безпеки, загляніть у блог ExpressVPN.
Запитання й відповіді:
VPN без журналів дій
ExpressVPN — найкращий VPN-сервіс із чіткою політикою відсутності журналів даних. Ми гарантуємо, що не не зберігаємо журнали дій або з'єднань наших користувачів. Крім того, ми неодноразово проводили незалежні аудити, щоб підтвердити свої заяви.
Ні, безкоштовні VPN зазвичай не дотримуються суворої політики щодо журналів даних. Деякі безкоштовні VPN-сервіси можуть стверджувати, що взагалі вони не ведуть журнали, проте варто задуматись та проявити максимальну обережність у разі використання такого сервісу. Справа в тому, що навіть безкоштовним сервісам необхідно хоч якось заробляти, і, швидше за все, це питання вирішується за рахунок конфіденційності користувачів. До потенційних проблем, пов'язаних з безкоштовними VPN, відносяться:
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Обмежена прозорість — багато безкоштовних VPN-сервісів не розголошують інформацію про свою політику щодо збору даних. Наприклад, вони можуть не повідомляти, які саме дані реєструють та як довго вони їх зберігають.
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Модель отримання прибутку за рахунок реклами — безкоштовні VPN-сервіси часто використовують рекламу як головне джерело доходу, і це означає, що вони можуть відслідковувати ваші онлайн-дії, щоб показувати вам цільову рекламу, порушуючи таким чином вашу конфіденційність.
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Монетизація даних — деякі безкоштовні VPN-сервіси також збирають інші дані своїх користувачів та продають їх стороннім особам (наприклад, рекламодавцям чи брокерам даних), що може порушити вашу конфіденційність.
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Зберігання даних — безкоштовні VPN можуть вести та зберігати журнали ваших дій в Інтернеті, які включають історію переглядів та дані про підключення. Уся ця інформація може бути передана органам влади або використана в інших цілях.
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Ризики для безпеки — безкоштовні VPN-сервіси вкрай рідко інвестують кошти в рішення, які необхідні для захисту користувачів від витоків даних, шкідливих програм та інших загроз.
У свою чергу, VPN-сервіси преміумкласу, такі як ExpressVPN, в першу чергу приділяють увагу захисту даних користувачів та дотримуються суворої політики відсутності журналів даних. Вони часто інвестують в сучасні засоби безпеки, щоб гарантувати захист і конфіденційність даних користувачів. Хоча користування преміальними VPN-сервісами передбачає щомісячну оплату, додаткові переваги для конфіденційності та безпеки роблять їх вигідною інвестицією для тих, хто цінує приватність в Інтернеті.
Який VPN-сервіс працює в Індії,<span class="breaker"> </span>дотримуючись політики відсутності журналів?
Важливо відзначити, що станом на червень 2022 року жоден VPN-провайдер, який продовжує роботу на території Індії та заявляє про наявність у нього серверів у цій країні, не може бути VPN-сервісом без журналів даних. Це пов'язано із новим законом про захист даних в Індії, який вимагає від VPN-провайдерів з індійськими серверами зберігати велику кількість даних про клієнтів, включаючи імена, IP-адреси та особливості використання сервісу.
Компанія ExpressVPN першою оголосила про вивезення своїх фізичних серверів з Індії. При цьому ми, як і раніше, пропонуємо віртуальні сервери з індійськими IP-адресами, не підпадаючи під дію нового закону про зберігання даних.
Таким чином, якщо вам потрібна VPN в Індії, яка буде повною мірою захищати вашу конфіденційність, скористайтеся VPN-сервісом на кшталт ExpressVPN, який приймає усі необхідні заходи для захисту даних користувачів, забравши свої фізичні сервери з Індії.
Зазвичай, безкоштовні VPN-сервіси ведуть журнали дій користувачів. Важливо бути дуже обережним при використанні безкоштовних VPN-сервісів, оскільки багато з них ведуть журнали дій або збирають дані, створюючи ризики для вашої конфіденційності та безпеки. Платні VPN-сервіси часто надають кращі гарантії конфіденційності та засоби безпеки.
ExpressVPN — це платний VPN-сервіс. Оформивши підписку, ви зможете відмінити її протягом 30 днів та отримати всі свої гроші назад. Це означає, що ви матимете можливість випробувати наш VPN-сервіс, який не веде журнали даних, нічим не ризикуючи.
Так. Якщо VPN-провайдер дотримується суворої політики щодо реєстрації даних та пройшов незалежні перевірки, то його можна назвати цілком безпечним. Так звані «VPN-сервіси без журналів» не зберігають ніякі дані про ваші дії в Інтернеті, у тому числі IP-адресу, історію переглядів та DNS-запити. Це означає, що ваша діяльність в Інтернеті залишається повністю конфіденційною, і ні сам VPN-сервіс, ні навіть ваш інтернет-провайдер чи урядові органи не зможуть її відстежувати.
У більшості країн світу ви можете законно використовувати VPN-провайдери, які не ведуть журнали даних. Нагадаємо, що VPN без журналів даних — це VPN-сервіс, який не зберігає ніякі записи про дії своїх користувачів в Інтернеті (у тому числі їх IP-адреси, історію переглядів або часові мітки підключень). Це означає, що навіть якщо уряд або третя сторона надішле запит на передачу ваших даних, VPN-провайдер не зможе їх надати.
Слід пам'ятати, що є кілька країн, де заборонено використовувати VPN без журналів даних. Влада цих країн може за допомогою законів зобов'язати VPN-сервіси вести журнали дій користувачів або блокувати їх VPN-трафік.
Існує кілька причин, через які VPN-провайдери ведуть журнали даних:
Усунення несправностей — якщо у користувача виникають проблеми з підключенням до VPN, провайдер може скористатися такими журналами, щоб визначити причину.
Поліпшення якості обслуговування — журнали даних можуть використовуватись для аналізу наданих послуг та внесення відповідних покращень. Маючи цю інформацію, можна дізнатися, які сервери користуються найбільшою популярністю, і розмістити в цих локаціях додаткові сервери.
Дотримання законодавства — у деяких юрисдикціях VPN-провайдери повинні вести журнали, оскільки цього вимагають закони країни. Наприклад, в Індії VPN-провайдери зобов'язані збирати та зберігати дані про користувачів не менше п'яти років, включаючи імена, адреси електронної пошти, IP-адреси та інформацію про особливості використання сервісу.
Цільова реклама — багато VPN-провайдерів використовують журнали даних задля показу своїм користувачам цільової реклами. Наприклад, вони можуть відстежувати відвідувані вами сайти, а потім використовувати цю інформацію для показу реклами, яка може зацікавити саме вас.
Важливо зазначити, що не всі VPN-провайдери зберігають журнали з однакових причин. Деякі провайдери можуть зберігати більшу кількість журналів даних, ніж інші. Перш ніж оформляти підписку, важливо уважно ознайомитись з політикою конфіденційності VPN-провайдера, щоб зрозуміти, чому він веде журнали даних та як їх використовує.
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