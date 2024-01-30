Чому вам потрібна VPN без журналів даних?

ExpressVPN вважає, що кожен має право на конфіденційність. І відповідь на питання про те, чи зможете ви скористатися цим правом за допомогою того чи іншого VPN-сервісу, залежить насамперед від методів роботи VPN-провайдера.

При підключенні до VPN ваш інтернет-трафік шифрується та перенаправляється через сервер, розташований в іншому місці. Це дозволяє змінити вашу реальну IP-адресу та ускладнює відстеження ваших онлайн-дій, але не самому VPN-провайдеру. Однак, якщо VPN-провайдер веде журнали даних, він все одно може бачити, що ви робите в Інтернеті.

Деякі недобросовісні VPN-провайдери (наприклад, безкоштовні VPN) можуть використовувати ваші дані для створення профілю про вас та продати його за найвищою ціною. Якщо VPN-провайдер веде журнали ваших онлайн-дій, правоохоронні органи можуть змусити його «поділитися» інформацією про ваші дії в Інтернеті. Саме тому тільки VPN, яка не веде жодних журналів, може дійсно забезпечити конфіденційність та безпеку в Інтернеті.