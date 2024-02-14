Рейтинг246K
Рейтинг246K
Кращий VPN-застосунок для iPhone та iOS у 2025
Поверніть собі свободу в Інтернеті за допомогою надійного VPN-застосунку для iPhone та iPad.
- Переглядайте потокові відео, грайте в ігри, працюйте та відвідуйте сайти безпечно
- Першокласне шифрування та засоби захисту конфіденційності
- Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
- 30-денна гарантія повернення грошей
- Переглядайте потокові відео, грайте в ігри, працюйте та відвідуйте сайти безпечно
- Першокласне шифрування та засоби захисту конфіденційності
- Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
- 30-денна гарантія повернення грошей
Як налаштувати ExpressVPN для iOS
Захистіть своє інтернет-з'єднання за допомогою найкращого VPN-сервісу для iPhone та iPad у 2025 році. Налаштування займе лише п'ять хвилин.
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Оформіть підписку на ExpressVPN на сторінці оформлення підписки.
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Завантажте та встановіть додаток ExpressVPN для iOS на своєму iPhone, iPad або iPod.
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Підключіться до будь-якого з наших надійних VPN-серверів.
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Користуйтесь Інтернетом на власний розсуд!
Якщо у вас виникнуть запитання, зверніться до служби підтримки ExpressVPN в онлайн-чаті або електронною поштою.
Чому мені потрібна VPN для iPhone?
Блискавична швидкість та величезна мережа серверів
Із ExpressVPN ви зможете користуватися перевагами високої швидкості та матимете доступ до серверів у 105 країнах. Незалежно від того, переглядаєте ви відео в HD якості чи завантажуєте великі файли, наша оптимізована мережа мінімізує затримку.
Безпека та конфіденційність даних
Ми дбаємо про вашу конфіденційність, тому використовуємо найкраще у своєму класі шифрування, щоб захистити ваші дані від сторонніх осіб.
Наша інноваційна серверна технологія доповнює сувору політику відсутності журналів підключень та дій користувачів.
Цілодобова підтримка експертів
Експерти нашої служби підтримки відповідають цілодобово та без вихідних у чаті та по електронній пошті. На нашому сайті є величезна кількість корисних статей, посібників з усунення неполадок, а також відповіді на поширені запитання, які допоможуть вам скористатися всіма перевагами VPN на пристрої з iOS.
ExpressVPN для iPhone: VPN-захист у вашій кишені
Найкращому в світі смартфону потрібен найкращий в світі VPN-сервіс. Додаток ExpressVPN не тільки швидкий, але й гарантує вашу безпеку в 2025 році та надалі.
До ваших послуг безліч локацій VPN-серверів по всьому світу, за допомогою яких ви зможете змінити IP-адресу свого iPhone, розблокувати цензуровані веб-сайти та захистити свої дані в ненадійних Wi-Fi-мережах.
Додаток ExpressVPN сумісний із:
- iPhone 16, iPhone 16 Plus, Pro, Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone SE (3rd, 2nd, and 1st generation)
- iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X
- iPhone 8, iPhone 8 Plus
- iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPhone 6S, iPhone 6S Plus
ExpressVPN захищає ваш iPhone при підключенні через Wi-Fi, LTE/4G, 3G та будь-які інші мобільні мережі. Ви можете самостійно вибрати з-поміж наших протоколів шифрування: UDP, TCP та IKEv2, або програма автоматично вибере протокол, що найбільше вам підходить.
Завантажте додаток ExpressVPN для iOS в App Store та випробуйте наш сервіс безкоштовно протягом 7 днів:
ExpressVPN для iPad: VPN в будь-який час та в будь-якому місці
Якщо ваш iPad завжди з вами, то й VPN-сервіс теж має бути під рукою. Використовуйте ExpressVPN, щоб приховати IP-адресу свого iPad, захистити дані під час підключення до ненадійних мереж чи отримати доступ до заблокованих сайтів та сервісів.
ExpressVPN сумісний із такими iOS-пристроями:
iPad 5, 6, 7, 8, 9, iPad Pro (усі покоління), iPad Air 2, 3, 4, 5, iPad Mini 4, 5, 6
До ваших послуг безліч локацій VPN-серверів по всьому світу, включаючи Північну та Південну Америку, Велику Британію, Європу, Азію, Австралію та Африку.
Завантажте додаток ExpressVPN для iOS в App Store та випробуйте наш сервіс безкоштовно протягом 7 днів:
Ігри на iOS із VPN
Грайте онлайн на iPhone або iPad із застосунком ExpressVPN для iOS, щоб захистити свої особисті дані від сторонніх осіб та убезпечитися від DDoS-атак (атак на відмову в обслуговуванні). Крім того, швидка VPN для iOS може зменшити пінг між вашим пристроєм та ігровим сервером, підключивши вас до серверу, який розташований ближче до хостів мережі.
Якщо ваш інтернет-провайдер обмежує пропускну здатність для ігрового трафіку, застосунок ExpressVPN для iOS дозволить вам обійти ці обмеження та відновити швидкість з'єднання до нормального рівня. Деякі користувачі навіть повідомляли, що після підключення до VPN швидкість їхнього з'єднання зросла.
Якщо ви граєте на таких консолях, як Nintendo Switch, PlayStation і Xbox, ExpressVPN захистить вашу гру і на них також.
Запитання й відповіді
VPN, або віртуальна приватна мережа, додає рівень безпеки між вашим iOS-пристроєм та Інтернетом, захищаючи дані від перехоплення, відстеження та цензури. З ExpressVPN ви можете дивитися потокове відео, здійснювати покупки онлайн та переглядати сайти в Інтернеті конфіденційно та безпечно.
Підключення пристрою iOS до VPN-сервісу гарантує безпеку всіх ваших дій. Підключившись до будь-якого з наших VPN-серверів у 105 країнах світу, ви зможете змінити IP-адресу свого пристрою, захистити свої дані у ненадійних Wi-Fi-мережах та отримати доступ до заблокованого контенту.
Це просто! Придбайте підписку на ExpressVPN, завантажте додаток з App Store, відкрийте його та натисніть кнопку підключення. Ваше з'єднання буде миттєво зашифровано.
У налаштуваннях iPhone дійсно є можливість підключитися до VPN-сервера, але технічно це не VPN-сервіс, тому вимагає підключення до стороннього VPN-сервісу, такого як ExpressVPN.
Так! ExpressVPN сумісна з більшістю пристроїв, включаючи ПК, мобільні та інші пристрої. Оформивши підписку на 6 або 12 місяців можна встановити додаток ExpressVPN на будь-яку кількість пристроїв та захистити до восьми з них одночасно. Або можна встановити ExpressVPN на Wi-Fi-роутер, щоб підключити до VPN ще більше пристроїв.
ExpressVPN в першу чергу піклується про захист вашої конфіденційності, тому не зберігає жодних журналів підключень чи онлайн-дій. Крім того, ExpressVPN ніколи не збирає дані, які б дозволили комусь зіставити конкретні дії в мережі з окремим користувачем.
Безкоштовні VPN для iPhone дійсно існують, проте вони не можуть зрівнятися з сервісом класу ExpressVPN, який завдяки постійній оптимізації серверів забезпечує чудову швидкість, безпеку та стабільність з'єднання без обмеження пропускної здатності. Ми захищаємо інтернет-трафік за допомогою надійного шифрування та пропонуємо локації VPN-серверів у 105 країнах світу. Ви також матимете доступ до цілодобової служби підтримки клієнтів через чат чи електронну пошту.
Ні, у пристроях iOS немає вбудованої VPN. Хоча iPhone та iPad надають можливість підключення до VPN-сервера в "Налаштуваннях" iOS-пристрою, технічно це не VPN-сервіс, тому він вимагає підключення до стороннього VPN-сервісу, такого як додаток ExpressVPN для iOS.
Ні, у Safari немає вбудованої VPN. Якщо ви хочете зберегти конфіденційність історії переглядів та пошуків на своєму пристрої з iOS, встановіть швидкий VPN-додаток, наприклад, ExpressVPN для iOS, який зашифрує весь ваш інтернет-трафік та захистить ваші особисті дані.
VPN-додаток для iOS шифрує весь ваш трафік між iPhone та Інтернетом. Це не дозволяє стороннім бачити, що ви робите онлайн, та захищає ваш пристрій від певних кібератак. По суті, VPN-сервіс, подібний до ExpressVPN для iOS, забезпечує додатковий рівень безпеки та конфіденційності для вашого iPhone. VPN також змінює вашу віртуальну локацію та підвищує вашу анонімність, надаючи нову IP-адресу.
Так, більшість VPN для iPhone є безпечними та надійними, оскільки вони створюють зашифрований тунель між вашим iOS-пристроєм та Інтернетом, дозволяючи вам працювати онлайн з більшою конфіденційністю та безпекою.
Однак не всі VPN-застосунки для iOS однакові. Рекомендуємо вам обирати сервіс преміум-класу, такий як ExpressVPN. Додаток ExpressVPN для iOS оптимізований для забезпечення надзвичайної швидкості, безпеки та стабільності, та не обмежує пропускну здатність підключення. Ми захищаємо ваш інтернет-трафік за допомогою надійного шифрування, пропонуючи сервери у 105 країнах світу. Ви також зможете скористатись допомогою цілодобової служби підтримки клієнтів через онлайн-чат чи електронну пошту.
Щоб дізнатися, чи встановлено VPN-з'єднання на вашому iPhone, ви можете подивитися, чи є значок VPN у рядку стану вашого iOS-пристрою, або перевірити, чи змінилася ваша IP-адреса. Для цього відключіть VPN-додаток на iPhone, відкрийте браузер та введіть у Google запит "яка у мене IP-адреса". Потім увімкніть VPN, щоб перевірити, чи змінилася ваша IP-адреса (та, можливо, віртуальна локація).
VPN на iPhone слід використовувати щоразу, коли ви хочете убезпечити свій пристрій при підключенні до Інтернету. Шифруючи весь вхідний та вихідний трафік на iPhone або iPad, VPN-додаток для iOS забезпечує безпечне інтернет-підключення. VPN для iOS-пристроїв також допоможе вам розблокувати цензуровані сайти та сайти з регіональними обмеженнями доступу, створюючи враження, що ви знаходитесь в іншій країні.
Ваша безпека є пріоритетом для ExpressVPN. Ми прагнемо оптимізувати наші програми та системи для забезпечення високого рівня конфіденційності та захисту. Крім того, ми регулярно залучаємо незалежних аудиторів для підтвердження наших заяв про безпеку. Це один із найкращих способів для наших користувачів дізнатися, чи можуть вони довіряти нашому сервісу свій захист.
ExpressVPN пропонує широкий вибір статей про налаштування, використання сервісу та усунення неполадок. Якщо вам потрібна додаткова допомога, команда підтримки ExpressVPN завжди готова відповісти на ваші запитання.
Ключові функції додатку ExpressVPN для iOS
Більше VPN-локацій
Обирайте будь-яку локацію VPN-сервера у 105 країнах, включаючи Великобританію, США, Канаду та Австралію.
Оптимізація для високої швидкості
ExpressVPN постійно оптимізує сервери, щоб забезпечувати максимально високу швидкість.
Надзвичайно надійне з'єднання
Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.
Багатомовний інтерфейс
Не підходить англійська мова? Випробуйте ExpressVPN будь-якою з 17 інших мов.
Краще у своєму класі шифрування
Захистіть усі свої дані за допомогою кращого у своєму класі шифрування AES-256.
Ярлики ваших улюблених сервісів
Зробіть персональне налаштування своєї VPN за допомогою посилань на найбільш використовувані сервіси прямо під кнопкою "Увімкнути".
Покращений захист від витоків
Надійний захист від витоків увімкнено за замовчуванням, що гарантує вам безпеку та конфіденційність.
Вбудований посібник з усунення несправностей
Відповіді на поширені запитання про використання ExpressVPN можна знайти у посібнику, що є частиною VPN-додатку.
Що шанувальники говорять про ExpressVPN
Оцінка 4,7 з 5
Оцінка 4,4 з 5
Відмінно
Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.
TopherZ143
Чудова VPN!
Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.
king bishop
Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.
Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!
Дастін Грайгер
@D_Geiger
Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍
nima088
@Nill088
Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.
Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.
Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.
Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.
Висвітлено в:
Чому саме ExpressVPN?
Сервіс пройшов незалежну перевірку
Результати сторонніх перевірок підтверджують наші заяви про безпеку після ретельного тестування додатків та систем.
Швидке налаштування
Підключитися до ExpressVPN дуже легко. Просто оформіть підписку, завантажте додаток та підключайтеся!
Протидія обмеженням інтернет-провайдера
ExpressVPN дає змогу уникнути обмежень пропускної здатності з боку інтернет-провайдера та забути про буферизацію.
Технологія TrustedServer
Технологія TrustedServer встановлює новий стандарт безпеки, що підтверджується незалежними перевірками.
Більше анонімності
Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб ваші дії в Інтернеті та метадані неможливо було відстежити.
Підтримка в живому чаті
Якщо у вас виникнуть питання щодо використання ExpressVPN на вашому пристрої, ви зможете в будь-який час зв'язатися зі службою підтримки.
Надійна VPN для iPhone та iPad
Або вам сподобається ExpressVPN, або ми повернемо вам гроші.
Спробуйте ExpressVPN для iOS із 30-денною гарантією повернення грошей та захистіть себе під час користування Інтернетом!