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Рейтинг ExpressVPN в App Store

Рейтинг246K

Рейтинг246K

Кращий VPN-застосунок для iPhone та iOS у 2025

Поверніть собі свободу в Інтернеті за допомогою надійного VPN-застосунку для iPhone та iPad.

  • Переглядайте потокові відео, грайте в ігри, працюйте та відвідуйте сайти безпечно
  • Першокласне шифрування та засоби захисту конфіденційності
  • Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
  • 30-денна гарантія повернення грошей
  • Переглядайте потокові відео, грайте в ігри, працюйте та відвідуйте сайти безпечно
  • Першокласне шифрування та засоби захисту конфіденційності
  • Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
  • 30-денна гарантія повернення грошей
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Завантажити VPN для iOS
Найкращий VPN для iOS.
ExpressVPN for iOS - App setup tutorial

Як налаштувати ExpressVPN для iOS

Захистіть своє інтернет-з'єднання за допомогою найкращого VPN-сервісу для iPhone та iPad у 2025 році. Налаштування займе лише п'ять хвилин.

  1. Оформіть підписку на ExpressVPN на сторінці оформлення підписки.

  2. Завантажте та встановіть додаток ExpressVPN для iOS на своєму iPhone, iPad або iPod.

  3. Підключіться до будь-якого з наших надійних VPN-серверів.

  4. Користуйтесь Інтернетом на власний розсуд!

Якщо у вас виникнуть запитання, зверніться до служби підтримки ExpressVPN в онлайн-чаті або електронною поштою.

Чому мені потрібна VPN для iPhone?

Спідометр.

Блискавична швидкість та величезна мережа серверів

Із ExpressVPN ви зможете користуватися перевагами високої швидкості та матимете доступ до серверів у 105 країнах. Незалежно від того, переглядаєте ви відео в HD якості чи завантажуєте великі файли, наша оптимізована мережа мінімізує затримку.

Надійний зелений замок.

Безпека та конфіденційність даних

Ми дбаємо про вашу конфіденційність, тому використовуємо найкраще у своєму класі шифрування, щоб захистити ваші дані від сторонніх осіб.
Наша інноваційна серверна технологія доповнює сувору політику відсутності журналів підключень та дій користувачів.





Підказки чату.

Цілодобова підтримка експертів

Експерти нашої служби підтримки відповідають цілодобово та без вихідних у чаті та по електронній пошті. На нашому сайті є величезна кількість корисних статей, посібників з усунення неполадок, а також відповіді на поширені запитання, які допоможуть вам скористатися всіма перевагами VPN на пристрої з iOS.

iOS VPN для iPhone.

ExpressVPN для iPhone: VPN-захист у вашій кишені

Найкращому в світі смартфону потрібен найкращий в світі VPN-сервіс. Додаток ExpressVPN не тільки швидкий, але й гарантує вашу безпеку в 2025 році та надалі.

До ваших послуг безліч локацій VPN-серверів по всьому світу, за допомогою яких ви зможете змінити IP-адресу свого iPhone, розблокувати цензуровані веб-сайти та захистити свої дані в ненадійних Wi-Fi-мережах.

Додаток ExpressVPN сумісний із:

  • iPhone 16, iPhone 16 Plus, Pro, Pro Max
  • iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
  • iPhone SE (3rd, 2nd, and 1st generation)
  • iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X
  • iPhone 8, iPhone 8 Plus
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus
  • iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN захищає ваш iPhone при підключенні через Wi-Fi, LTE/4G, 3G та будь-які інші мобільні мережі. Ви можете самостійно вибрати з-поміж наших протоколів шифрування: UDP, TCP та IKEv2, або програма автоматично вибере протокол, що найбільше вам підходить.

Завантажте додаток ExpressVPN для iOS в App Store та випробуйте наш сервіс безкоштовно протягом 7 днів:

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iOS VPN для iPad.

ExpressVPN для iPad: VPN в будь-який час та в будь-якому місці

Якщо ваш iPad завжди з вами, то й VPN-сервіс теж має бути під рукою. Використовуйте ExpressVPN, щоб приховати IP-адресу свого iPad, захистити дані під час підключення до ненадійних мереж чи отримати доступ до заблокованих сайтів та сервісів.

ExpressVPN сумісний із такими iOS-пристроями:

iPad 5, 6, 7, 8, 9, iPad Pro (усі покоління), iPad Air 2, 3, 4, 5, iPad Mini 4, 5, 6

До ваших послуг безліч локацій VPN-серверів по всьому світу, включаючи Північну та Південну Америку, Велику Британію, Європу, Азію, Австралію та Африку.

Завантажте додаток ExpressVPN для iOS в App Store та випробуйте наш сервіс безкоштовно протягом 7 днів:

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Ігри на iOS із VPN

Грайте онлайн на iPhone або iPad із застосунком ExpressVPN для iOS, щоб захистити свої особисті дані від сторонніх осіб та убезпечитися від DDoS-атак (атак на відмову в обслуговуванні). Крім того, швидка VPN для iOS може зменшити пінг між вашим пристроєм та ігровим сервером, підключивши вас до серверу, який розташований ближче до хостів мережі.

Якщо ваш інтернет-провайдер обмежує пропускну здатність для ігрового трафіку, застосунок ExpressVPN для iOS дозволить вам обійти ці обмеження та відновити швидкість з'єднання до нормального рівня. Деякі користувачі навіть повідомляли, що після підключення до VPN швидкість їхнього з'єднання зросла.

Якщо ви граєте на таких консолях, як Nintendo Switch, PlayStation і Xbox, ExpressVPN захистить вашу гру і на них також.

Отримати ExpressVPN

Запитання й відповіді

Ключові функції додатку ExpressVPN для iOS

Більше VPN-локацій

Обирайте будь-яку локацію VPN-сервера у 105 країнах, включаючи Великобританію, США, Канаду та Австралію.

Оптимізація для високої швидкості

ExpressVPN постійно оптимізує сервери, щоб забезпечувати максимально високу швидкість.

Надзвичайно надійне з'єднання

Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.

Багатомовний інтерфейс

Не підходить англійська мова? Випробуйте ExpressVPN будь-якою з 17 інших мов.

Краще у своєму класі шифрування

Захистіть усі свої дані за допомогою кращого у своєму класі шифрування AES-256.

Ярлики ваших улюблених сервісів

Зробіть персональне налаштування своєї VPN за допомогою посилань на найбільш використовувані сервіси прямо під кнопкою "Увімкнути".

Покращений захист від витоків

Надійний захист від витоків увімкнено за замовчуванням, що гарантує вам безпеку та конфіденційність.

Вбудований посібник з усунення несправностей

Відповіді на поширені запитання про використання ExpressVPN можна знайти у посібнику, що є частиною VPN-додатку.

Отримати ExpressVPN

Що шанувальники говорять про ExpressVPN

    Оцінка 4,7 з 5

    Оцінка 4,4 з 5

    Відмінно

    Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.

    TopherZ143

    Чудова VPN!

    Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.

    king bishop

    Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.

    Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!

    Дастін Грайгер

    @D_Geiger

    Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.

    ashbc

    @BCoinChaos

    Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍

    nima088

    @Nill088

    Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.

    Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.

    Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.

    Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.

    Висвітлено в:

    ВідмінноОцінено 4.3 з 5

    Чому саме ExpressVPN?

    Сервіс пройшов незалежну перевірку

    Результати сторонніх перевірок підтверджують наші заяви про безпеку після ретельного тестування додатків та систем.

    Швидке налаштування

    Підключитися до ExpressVPN дуже легко. Просто оформіть підписку, завантажте додаток та підключайтеся!

    Протидія обмеженням інтернет-провайдера

    ExpressVPN дає змогу уникнути обмежень пропускної здатності з боку інтернет-провайдера та забути про буферизацію.

    Технологія TrustedServer

    Технологія TrustedServer встановлює новий стандарт безпеки, що підтверджується незалежними перевірками.

    Більше анонімності

    Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб ваші дії в Інтернеті та метадані неможливо було відстежити.

    Підтримка в живому чаті

    Якщо у вас виникнуть питання щодо використання ExpressVPN на вашому пристрої, ви зможете в будь-який час зв'язатися зі службою підтримки.

    Отримати ExpressVPN
    30
    ДЕННА
    ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

    Надійна VPN для iPhone та iPad

    Або вам сподобається ExpressVPN, або ми повернемо вам гроші.

    Спробуйте ExpressVPN для iOS із 30-денною гарантією повернення грошей та захистіть себе під час користування Інтернетом!

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