ExpressVPN для iPhone: VPN-захист у вашій кишені

Найкращому в світі смартфону потрібен найкращий в світі VPN-сервіс. Додаток ExpressVPN не тільки швидкий, але й гарантує вашу безпеку в 2025 році та надалі.

До ваших послуг безліч локацій VPN-серверів по всьому світу, за допомогою яких ви зможете змінити IP-адресу свого iPhone, розблокувати цензуровані веб-сайти та захистити свої дані в ненадійних Wi-Fi-мережах.

Додаток ExpressVPN сумісний із:

iPhone 16, iPhone 16 Plus, Pro, Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (3rd, 2nd, and 1st generation)

iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN захищає ваш iPhone при підключенні через Wi-Fi, LTE/4G, 3G та будь-які інші мобільні мережі. Ви можете самостійно вибрати з-поміж наших протоколів шифрування: UDP, TCP та IKEv2, або програма автоматично вибере протокол, що найбільше вам підходить.



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