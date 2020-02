Tor er et utroligt værktøj til beskyttelse af personlige oplysninger, og brug af Tor over VPN forbedrer kun dit privatliv. Opret forbindelse til din VPN, og åbn derefter Tor-browseren for at få adgang til Tor-netværket, uden at din internetudbyder kan identificere dig som Tor-bruger.

Læs om at bruge Tor med en VPN.