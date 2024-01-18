Оформіть підписку зараз, і ви отримаєте додаткові {{bonus_days}} днів безкоштовно до будь-якого плану.

Не пропустіть! Отримайте {{bonus_months}} місяців безплатно за умови підписки на 12-місячний план.

Вбудований менеджер паролів від ExpressVPN

ExpressVPN Keys допомагає вам безпечно керувати необмеженою кількістю паролів, даних кредитних карт та нотаток на будь-якому пристрої, та навіть попереджає вас про витоки даних та небезпечні паролі.

А що саме найкраще — ExpressVPN Keys входить у вартість вашої підписки на VPN.

Отримати ExpressVPN
Захистіть паролі для всіх своїх облікових записів в Інтернеті за допомогою ExpressVPN Keys.
ExpressVPN Keys: простий та надійний менеджер паролів
Менеджер паролів — це онлайн-сейф для ваших паролів.

Що таке менеджер паролів?

Менеджер паролів — це надійний спосіб зберігання паролів та інших конфіденційних даних в зашифрованому цифровому сховищі. Менеджер паролів зберігає та автоматично заповнює ваші дані при вході в облікові записи на вебсайтах та в застосунках.

Використовуйте ExpressVPN Keys для створення надійних паролів.

Як працює менеджер паролів

Менеджер паролів, такий як ExpressVPN Keys, генерує та запам'ятовує надійні паролі для всіх ваших облікових записів в Інтернеті, а потім автоматично заповнює їх за вас для входу в систему.

Крім того, ExpressVPN Keys можна використовувати для безпечного зберігання нотаток, даних банківських карток, а також генерації кодів для двофакторної автентифікації (2FA) для сумісних програм і сайтів.

Усі дані, які ви зберігаєте в Keys, підлягають шифруванню та зберігаються у безпечному сховищі, до якого має доступ лише ви. Навіть ExpressVPN не має можливості отримати доступ до цих даних без знання вашого основного пароля.

ExpressVPN Keys запам'ятовує ваші паролі замість вас.

Для чого потрібен менеджер паролів

Придумувати та запам'ятовувати паролі для всіх облікових записів досить складно та незручно, саме тому багато людей використовують слабкі паролі, іноді навіть використовуючи їх повторно. Через це ваші облікові записи стають вразливими до витоку даних та злому.

Використання менеджера паролів спростить, захистить та прискорить вашу роботу в Інтернеті. ExpressVPN Keys генерує довгі та складні паролі, які є більш безпечними у разі атак методом «грубої сили». Якщо будь-який з ваших паролів було розкрито в результаті витоку даних, менеджер паролів попередить вас про це і допоможе усунути проблему.

Ніхто крім вас не може бачити збережені паролі на ExpressVPN Keys.

Що робить менеджер паролів безпечним?

Щоб забезпечити конфіденційність даних, ExpressVPN Keys використовує шифрування із нульовим розголошенням, завдяки чому тільки ви можете бачити свої паролі. Навіть у разі злому наших безпечних серверів ваші дані надійно захищені, оскільки тільки ви знаєте основний пароль, за допомогою якого шифруються всі дані, що зберігаються в менеджері паролів.

ExpressVPN Keys був розроблений тими ж фахівцями з безпеки, які створили нашу передову VPN та надзвичайно швидкий VPN-протоколLightway. Менеджер паролів надійний, як і наша VPN, а також забезпечує вам повний контроль над даними.

Крім того, фірма з кібербезпеки Cure53 провела незалежну перевірку ExpressVPN Keys і підтвердила його надійність на всіх платформах, включаючи iOS, Android та розширеннях Keys для Chrome.

Функції ExpressVPN Keys

Збережені облікові дані в ExpressVPN Keys.

Необмежена кількість паролів і не тільки

Не турбуйтеся, що вам не вистачить місця. Немає жодних обмежень щодо кількості паролів, захищених нотаток і даних кредитних карток, які можна зберігати в Keys.

Автозаповнене поле з обліковими даними.

Автозаповнення на сайтах і в застосунках

Keys автоматично виявляє поля для паролів і пропонує заповнити їх замість вас, щоб ви могли увійти в обліковий запис на сайті або в застосунок в один клік.

Генерує надійні паролі.

Генерування надійних паролів

Keys має вбудований генератор випадкових паролів, який створює надійні та унікальні паролі для кожного облікового запису.

Графічний малюнок для функції Password Health у Keys

Перевірка надійності пароля

Keys від ExpressVPN виявляє вразливі паролі, допомагає підвищити їх надійність та сповіщає вас, якщо будь-який із паролів було розкрито під час витоку даних.

Щит із логотипом ExpressVPN Keys.

Шифрування з нульовим розголошенням

Ваші дані можна дешифрувати тільки за допомогою унікальних біометричних даних або основного пароля, який знаєте лише ви. Іншими словами, ваші дані зберігаються настільки надійно, що навіть ми не маємо до них доступу.

ExpressVPN Keys двофакторна автентифікація ромб.

Зберігання та генерування кодів для 2FA

Підвищте рівень безпеки своїх облікових записів за допомогою двофакторної автентифікації (2FA). Використовуйте Keys, щоб сгенерувати одноразові коди під час входу.

Дізнатися більше
Доступ до ExpressVPN Keys на всіх ваших пристроях.

Один застосунок захищає
паролі та конфіденційність

Менеджер паролів Keys входить до будь-якої підписки ExpressVPN, крім того, він вбудований у наші застосунки для iOS і Android. Хочете використовувати Keys на своєму комп’ютері? Завантажте розширення Keys для браузера Chrome, сумісне з браузерами Brave, Edge, Opera та Vivaldi.

Ще немає підписки на ExpressVPN? Оформіть підписку вже сьогодні, щоб користуватися потужним захистом, нічим не ризикуючи.

Отримати ExpressVPN

Запитання й відповіді

30
ДЕННА
ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

Потужний захист без жодних ризиків

Ще не користуєтесь ExpressVPN? Оформіть підписку вже сьогодні та скористайтеся перевагами нашої надійної 30-денної гарантії повернення грошей. Скасуйте підписку протягом 30 днів і отримайте всі свої гроші назад.

Отримати ExpressVPN