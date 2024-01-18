Вбудований менеджер паролів від ExpressVPN
ExpressVPN Keys допомагає вам безпечно керувати необмеженою кількістю паролів, даних кредитних карт та нотаток на будь-якому пристрої, та навіть попереджає вас про витоки даних та небезпечні паролі.
А що саме найкраще — ExpressVPN Keys входить у вартість вашої підписки на VPN.
Що таке менеджер паролів?
Менеджер паролів — це надійний спосіб зберігання паролів та інших конфіденційних даних в зашифрованому цифровому сховищі. Менеджер паролів зберігає та автоматично заповнює ваші дані при вході в облікові записи на вебсайтах та в застосунках.
Як працює менеджер паролів
Менеджер паролів, такий як ExpressVPN Keys, генерує та запам'ятовує надійні паролі для всіх ваших облікових записів в Інтернеті, а потім автоматично заповнює їх за вас для входу в систему.
Крім того, ExpressVPN Keys можна використовувати для безпечного зберігання нотаток, даних банківських карток, а також генерації кодів для двофакторної автентифікації (2FA) для сумісних програм і сайтів.
Усі дані, які ви зберігаєте в Keys, підлягають шифруванню та зберігаються у безпечному сховищі, до якого має доступ лише ви. Навіть ExpressVPN не має можливості отримати доступ до цих даних без знання вашого основного пароля.
Для чого потрібен менеджер паролів
Придумувати та запам'ятовувати паролі для всіх облікових записів досить складно та незручно, саме тому багато людей використовують слабкі паролі, іноді навіть використовуючи їх повторно. Через це ваші облікові записи стають вразливими до витоку даних та злому.
Використання менеджера паролів спростить, захистить та прискорить вашу роботу в Інтернеті. ExpressVPN Keys генерує довгі та складні паролі, які є більш безпечними у разі атак методом «грубої сили». Якщо будь-який з ваших паролів було розкрито в результаті витоку даних, менеджер паролів попередить вас про це і допоможе усунути проблему.
Що робить менеджер паролів безпечним?
Щоб забезпечити конфіденційність даних, ExpressVPN Keys використовує шифрування із нульовим розголошенням, завдяки чому тільки ви можете бачити свої паролі. Навіть у разі злому наших безпечних серверів ваші дані надійно захищені, оскільки тільки ви знаєте основний пароль, за допомогою якого шифруються всі дані, що зберігаються в менеджері паролів.
ExpressVPN Keys був розроблений тими ж фахівцями з безпеки, які створили нашу передову VPN та надзвичайно швидкий VPN-протоколLightway. Менеджер паролів надійний, як і наша VPN, а також забезпечує вам повний контроль над даними.
Крім того, фірма з кібербезпеки Cure53 провела незалежну перевірку ExpressVPN Keys і підтвердила його надійність на всіх платформах, включаючи iOS, Android та розширеннях Keys для Chrome.
Функції ExpressVPN Keys
Необмежена кількість паролів і не тільки
Не турбуйтеся, що вам не вистачить місця. Немає жодних обмежень щодо кількості паролів, захищених нотаток і даних кредитних карток, які можна зберігати в Keys.
Автозаповнення на сайтах і в застосунках
Keys автоматично виявляє поля для паролів і пропонує заповнити їх замість вас, щоб ви могли увійти в обліковий запис на сайті або в застосунок в один клік.
Генерування надійних паролів
Keys має вбудований генератор випадкових паролів, який створює надійні та унікальні паролі для кожного облікового запису.
Перевірка надійності пароля
Keys від ExpressVPN виявляє вразливі паролі, допомагає підвищити їх надійність та сповіщає вас, якщо будь-який із паролів було розкрито під час витоку даних.
Шифрування з нульовим розголошенням
Ваші дані можна дешифрувати тільки за допомогою унікальних біометричних даних або основного пароля, який знаєте лише ви. Іншими словами, ваші дані зберігаються настільки надійно, що навіть ми не маємо до них доступу.
Зберігання та генерування кодів для 2FA
Підвищте рівень безпеки своїх облікових записів за допомогою двофакторної автентифікації (2FA). Використовуйте Keys, щоб сгенерувати одноразові коди під час входу.
Один застосунок захищає
паролі та конфіденційність
Менеджер паролів Keys входить до будь-якої підписки ExpressVPN, крім того, він вбудований у наші застосунки для iOS і Android. Хочете використовувати Keys на своєму комп’ютері? Завантажте розширення Keys для браузера Chrome, сумісне з браузерами Brave, Edge, Opera та Vivaldi.
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Завантажити для iOS (App Store)
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Завантажити для Android (магазин застосунків Google Play)
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Завантажити для Chrome (веб-магазин Chrome)
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Запитання й відповіді
Такі менеджери паролів, як ExpressVPN Keys, використовують алгоритми шифрування для створення випадкових, унікальних і складних паролів, завдяки чому зловмисникам складно їх зламати або вгадати.
Зберігати паролі у таких браузерах, як Chrome, Safari, Firefox і Opera, доволі зручно, але вони не забезпечують належний захист, оскільки будь-хто, хто користується вашими пристроями, може отримати доступ і до паролів. Крім того, збережені паролі можуть бути розкриті, якщо браузер буде зламаний або заражений небезпечним ПЗ.
Надійний менеджер паролів ExpressVPN Keys пропонує вам набагато безпечніший спосіб зберігання та захисту ваших паролів. Імпортуйте збережені паролі з вашого браузера легко та зручно.
З надійним менеджером паролів, як-от ExpressVPN Keys, ви можете використовувати довгі, складні паролі для всіх облікових записів в Інтернеті, а менеджер паролів зберігатиме і підставлятиме їх за вас. Це підвищує рівень безпеки всіх ваших облікових записів і робить їх менш вразливими до злому.
Надійність обраного менеджера паролів є одним із ключових аспектів захисту ваших персональних даних. ExpressVPN Keys використовує шифрування з нульовим розголошенням, яке гарантує, що доступ до ваших дешифрованих даних є лише у вас. Таким чином, навіть сам менеджер паролів не має доступу до них.
Важливо вибирати менеджер паролів, який пройшов незалежну аудиторську перевірку, оскільки це підтверджує його безпеку не лише на основі внутрішніх тестів, але й шляхом оцінки з боку незалежних фахівців.
ExpressVPN Keys також попереджає вас, якщо ваші паролі були розкриті в результаті витоку даних, і допомагає усунути пов'язані з цим проблеми, щоб захистити вашу особисту інформацію та забезпечити конфіденційність даних. Ви навіть можете використовувати Keys як засіб автентифікації для генерації одноразових паролів для будь-якого облікового запису, який ви вибрали для захисту за допомогою двофакторної автентифікації (2FA). Це один із найдієвіших способів захисту ваших даних, якщо ваші паролі коли-небудь будуть зламані.
Так, просто встановіть розширення ExpressVPN Keys для Chrome (воно також працює в інших браузерах на базі Chromium, таких як Edge, Opera, Brave та Vivaldi), щоб безпечно використовувати збережені паролі на своєму комп'ютері.
Щоб переглянути збережені паролі на мобільному пристрої, відкрийте застосунок ExpressVPN для Android або iOS, натисніть Keys і розблокуйте менеджер паролів за допомогою основного пароля або біометричних даних.
Щоб переглянути збережені паролі на комп'ютері, натисніть значок розширення для браузера ExpressVPN Keys і введіть свій пароль для розблокування менеджера паролів.
Поради щодо оптимального використання паролів:
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Ніколи не повідомляйте свої паролі іншим.
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Використовуйте різні паролі для кожного облікового запису в Інтернеті.
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Не використовуйте легкі паролі.
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Не застосовуйте особисту інформацію, зокрема, своє ім'я, день народження або дані членів родини.
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Використовуйте довгі паролі, які важко вгадати або зламати (але легко запам'ятати).
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Не зберігайте свій пароль в Інтернеті там, де його можна зламати.
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Перевіряйте такі сайти, як Have I Been Pwned, щоб дізнатися, чи не були ваші паролі скомпрометовані в результаті витоку даних.
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Використовуйте менеджер паролів, щоб зберігати і генерувати довгі, складні паролі для кожного облікового запису, а також легко та швидко їх підставляти.
Крім захисту ваших облікових даних, ExpressVPN Keys також зберігає захищені нотатки та дані кредитних / дебетових карток . Захищені нотатки можуть містити будь-яку конфіденційну інформацію, наприклад, номер паспорту, дані страхового полісу або медичну інформацію.
Менеджери паролів, зокрема, Keys, також пропонують інструмент для генерування паролів, який допоможе вам створити надійні, унікальні паролі з випадкових символів. Keys також можна використовувати як засіб автентифікації для генерування одноразових паролів для облікових записів із 2FA. Використання 2FA для сумісних облікових записів створює додатковий рівень захисту, запобігаючи несанкціонованому доступу, навіть якщо ваші паролі зламано. У Keys ви можете зберігати необмежену кількість імен користувачів і паролів, а також інших даних. Якщо ж ви захочете експортувати збережені дані в інший обліковий запис ExpressVPN Keys або інший менеджер паролів, із Keys це можна зробити у застосунку ExpressVPN для Android або iOS.
На сайті компанії ExpressVPN є багато докладних статей про налаштування, використання та усунення неполадок. Якщо вам потрібна додаткова допомога, звертайтеся до команди підтримки ExpressVPN у будь-який час.
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