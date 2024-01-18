Як працює менеджер паролів

Менеджер паролів, такий як ExpressVPN Keys, генерує та запам'ятовує надійні паролі для всіх ваших облікових записів в Інтернеті, а потім автоматично заповнює їх за вас для входу в систему.

Крім того, ExpressVPN Keys можна використовувати для безпечного зберігання нотаток, даних банківських карток, а також генерації кодів для двофакторної автентифікації (2FA) для сумісних програм і сайтів.

Усі дані, які ви зберігаєте в Keys, підлягають шифруванню та зберігаються у безпечному сховищі, до якого має доступ лише ви. Навіть ExpressVPN не має можливості отримати доступ до цих даних без знання вашого основного пароля.