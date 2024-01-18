Можливості ExpressVPN
Кожна підписка ExpressVPN включає всі потужні засоби захисту та конфіденційності, щоб зробити вашу роботу в Інтернеті легшою та більш безпечною.
Один застосунок —
захист для кількох пристроїв
ExpressVPN — це VPN-застосунок, але ми також додали інші функції (до кожної підписки), щоб ви мали комплексний пакет засобів безпеки.
Менеджер паролів
ExpressVPN Keys зберігає ваші дані для входу в систему, а щоб отримати до них доступ, вам потрібно просто запам’ятати один основний пароль.
Блокувальник трекерів
Увімкніть Threat Manager, щоб ваш пристрій не передавав дані відомим шкідливим сайтам та трекерам.
Блокувальник реклами
Рекламні оголошення на екрані дратують та сповільнюють швидкість перегляду. Заблокуйте їх одним дотиком у додатку.
Хочете захистити свою родину? Ми також запровадили батьківський контроль.
Як працює VPN?
VPN шифрує ваш трафік. Коли ви підключаєтесь до ExpressVPN на своєму пристрої, увесь ваш інтернет-трафік зашифровується, тобто ніхто не може прочитати його, окрім цільового одержувача. До третіх сторін, від яких ви захищаєте свої дії, відноситься ваш інтернет-провайдер, урядові спостерігачі і навіть хакери.
VPN змінює вашу IP-адресу. Ваша справжня IP-адреса приховується, натомість вам надається IP-адреса, що належить VPN-сервісу. Через це веб-сайтам важче зв’язати ваші дії з вами. Крім того, завдяки VPN може виникати враження, що віртуально ви перебуваєте в іншому місці, відмінному від вашого фактичного місця перебування.
Завдяки можливості змінювати ваше віртуальне місцезнаходження VPN забезпечує вам доступ до сайтів і сервісів, які заблоковані у вашій шкільній чи робочій мережі Wi-Fi або недоступні через цензуру у вашій країні.
Краща VPN-технологія для вашої конфіденційності
Перш за все, ExpressVPN — це компанія, що дбає про конфіденційність. Ми ретельно розробляли нашу VPN, щоб захистити ваші дані від третіх сторін, зокрема, вашого інтернет-провайдера і хакерів.
Технологія TrustedServer
Завдяки нашому інноваційному підходу до роботи VPN-серверів ніякі дані ніколи не записуються на жорсткий диск, гарантуючи вашу безпеку.
Функція Network Lock
Функція Network Lock захищає ваші дані у разі переривання VPN-з'єднання, блокуючи весь онлайн-трафік, поки не відновиться підключення до VPN-сервера.
Приватні DNS-сервери
ExpressVPN використовує власну зашифровану DNS на кожному сервері, що робить ваше з’єднання безпечнішим та швидшим.
Краще шифрування у своєму класі
Ваші дані захищені за допомогою методів вищої математики, які використовуються в алгоритмі AES-256 — стандарті шифрування, якому довіряють експерти з безпеки по всьому світу.
Жодних журналів дій або підключень
ExpressVPN не реєструє і ніколи не буде реєструвати дані вашого трафіку, DNS-запити та будь-яку іншу інформацію, яку можна використати, щоб вас ідентифікувати.
Протокол Lightway
Наш передовий VPN-протокол Lightway забезпечує більш швидке, надійне та стабільне підключення до VPN.
Отримайте більше з ExpressVPN
Наша VPN забезпечує вам найбільшу гнучкість і покращує веб-перегляд.
Сервери у 105 країнах
Змініть свою віртуальну локацію завдяки нашій мережі по всьому світу, включаючи сервери в Україні, Естонії, Латвії та інших країнах.
Цілодобова підтримка в чаті
Цілодобова підтримка, зокрема, українською мовою, від реальної людини, яка допоможе вам встановити VPN і вирішити будь-які проблеми.
Блискавична швидкість
Наша VPN-мережа забезпечує максимальну швидкість завдяки передовій технології та серверам у Румунії, Болгарії та Чехії.
Працює на будь-якій платформі
Захист до 8 пристроїв
Встановіть ExpressVPN на всі свої пристрої та підключіть до восьми з них одночасно.
Роздільне тунелювання VPN
Направляйте трафік деяких пристроїв через VPN, в той час як інші матимуть прямий доступ до Інтернету.
VPN для всіх ваших пристроїв
Одна підписка на ExpressVPN дає змогу завантажити VPN для будь-якої популярної платформи. Потрібна VPN для декількох пристроїв? Налаштуйте ExpressVPN на всіх своїх пристроях, і використовуйте сервіс на восьми з них одночасно.
Встановіть ExpressVPN на роутер
Користувачі всіх підписок можуть скачати програму ExpressVPN для Wi-Fi-роутерів. Усі ваші пристрої, підключені до роутера, отримають переваги VPN, зокрема, можливість змінити локацію. Дізнайтеся більше та перевірте сумісність вашого роутера.
Або придбайте ExpressVPN Aircove — потужний Wi-Fi 6-роутер з вбудованим VPN-захистом. Встановлювати VPN не потрібно, а налаштування займе п'ять хвилин. Він блокує шкідливі трекери, рекламу та відвертий контент. Подорожуєте? Наш портативний роутер Aircove Go забезпечує шифрування VPN для будь-якого публічного з'єднання Wi-Fi. (Зверніть увагу, що для використання функції Aircove VPN потрібна підписка на ExpressVPN).
Що шанувальники говорять про ExpressVPN
Оцінка 4,7 з 5
Оцінка 4,4 з 5
Відмінно
Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.
TopherZ143
Чудова VPN!
Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.
king bishop
Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.
Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!
Дастін Грайгер
@D_Geiger
Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍
nima088
@Nill088
Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.
Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.
Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.
Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.
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Отримайте ці та багато інших функцій без жодного ризику
Випробуйте ознайомлювальний повнофункціональний режим від ExpressVPN. Якщо сервіс вас не задовольнить, просто зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів протягом 30 днів і отримайте свої гроші назад. Ось так просто.