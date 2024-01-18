Як працює VPN?

VPN шифрує ваш трафік. Коли ви підключаєтесь до ExpressVPN на своєму пристрої, увесь ваш інтернет-трафік зашифровується, тобто ніхто не може прочитати його, окрім цільового одержувача. До третіх сторін, від яких ви захищаєте свої дії, відноситься ваш інтернет-провайдер, урядові спостерігачі і навіть хакери.

VPN змінює вашу IP-адресу. Ваша справжня IP-адреса приховується, натомість вам надається IP-адреса, що належить VPN-сервісу. Через це веб-сайтам важче зв’язати ваші дії з вами. Крім того, завдяки VPN може виникати враження, що віртуально ви перебуваєте в іншому місці, відмінному від вашого фактичного місця перебування.

Завдяки можливості змінювати ваше віртуальне місцезнаходження VPN забезпечує вам доступ до сайтів і сервісів, які заблоковані у вашій шкільній чи робочій мережі Wi-Fi або недоступні через цензуру у вашій країні.