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Завантажте найкращу VPN для Apple TV, фірмовий застосунок для tvOS 17Краща VPN для Apple TV: фірмовий застосунок для tvOS 18

Найкращий VPN-застосунок для Apple TV — це ExpressVPN. Ви можете:

  • Переглядати потоковий контент у якості 4K та HD з блискавичною швидкістю
  • Змінити своє місце розташування на будь-яку зі 105 країн
  • Встановити з App Store, як і будь-який інший застосунок
  • Випробувати сервіс без ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей
  • Переглядати потоковий контент у якості 4K та HD з блискавичною швидкістю
  • Змінити своє місце розташування на будь-яку зі 105 країн
  • Встановити з App Store, як і будь-який інший застосунок
  • Випробувати сервіс без ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей
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Використовуйте VPN-застосунок на Apple TV.

Як налаштувати VPN-застосунок на Apple TV

Ви можете завантажити застосунок ExpressVPN безпосередньо на пристрої Apple TV HD і Apple TV 4K, які мають доступ до App Store (tvOS). Перегляньте повні інструкції тут.

Крок 1

Як оформити підписку на ExpressVPN
Оформіть підписку на ExpressVPN

Відвідайте сторінку замовлення і виберіть варіант, який вам підходить. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.

Крок 2

Крок 2 для налаштування VPN на Smart TV.
Завантажте застосунок

Зайдіть в App Store на своєму Apple TV та знайдіть застосунок ExpressVPN. Виберіть застосунок і натисніть "Завантажити", щоб розпочати процес установки. Ніяких спеціальних налаштувань не потрібно!

Крок 3

Телевізор з tvOS та пультом.
Увійдіть в свій обліковий запис

Увійдіть до облікового запису ExpressVPN за допомогою імені користувача та пароля або QR-коду. Підключіться до будь-якого VPN-сервера та переглядайте улюблені серіали.

Подивіться наше відео про те, як працює застосунок ExpressVPN для Apple TV.

Download the all-new ExpressVPN app for Apple TV

Як використовувати ExpressVPN зі старими пристроями Apple TV

Переваги VPN для Android.

Застосунок ExpressVPN працює на моделях Apple TV із tvOS. Цей ряд включає всі три покоління Apple TV 4K, а також приставку Apple TV HD (відому як Apple TV 4-го покоління). Застосунок не працює на старих моделях Apple TV 3-го, 2-го або 1-го покоління, які були випущені у 2015 році або раніше та не мають доступу до App Store. Однак, ви все ще можете використовувати ExpressVPN на старих моделях за допомогою таких методів.

Підключення до роутера зі встановленою програмою ExpressVPN

Перший спосіб полягає у підключенні Apple TV до роутера з підтримкою VPN, наприклад Aircove, який має вбудовану програму ExpressVPN. Також ви можете встановити ExpressVPN на інший сумісний Wi-Fi-роутер. У будь-якому випадку ви отримаєте всі переваги VPN для конфіденційності та безпеки на всіх пристроях, підключених до роутера, зокрема на Smart TV та ігрових приставках. За допомогою телефона або комп'ютера ви зможете увімкнути та вимкнути VPN на своєму роутері, а також змінити сервер.

Використання DNS-сервісу MediaStreamer

Ви також можете використати нашим сервісом MediaStreamer, який включено до вашої підписки. Він чудово підходить для перегляду потокового контенту, де б ви не були. Налаштування займе всього кілька хвилин. Просто дотримуйтесь цих покрокових інструкцій. Зверніть увагу, що сервіс MediaStreamer корисний при повільному підключенні до Інтернету, проте він не забезпечує такого ж рівня захисту конфіденційності, як VPN.

Чому ExpressVPN?

Інтернет без кордонів: карта із місцями розташування серверів у Європі та Америках.

Сервери у 105 країнах

Змініть свою віртуальну локацію завдяки нашій мережі VPN-серверів по всьому світу.

Надійний зелений замок.

Найкраще у своєму класі шифрування

Ваші дані захищені за допомогою алгоритму шифрування AES-256, якому довіряють експерти з безпеки.

Конверти.

Цілодобова підтримка в онлайн-чаті

Цілодобова підтримка від реальних людей, які допоможуть вам встановити VPN та усунути несправності.

Візуал технології TrustedServer

Технологія TrustedServer

Завдяки нашій інноваційній серверній технології ніякі дані не записуються на жорсткий диск.

Спідометр.

Блискавична швидкість

Користуйтеся перевагами високої швидкості, де б ви не були. Дізнайтеся, чому наш сервіс називається ExpressVPN.

Використовуйте ExpressVPN на 8 пристроях одночасно

Працює на будь-якій платформі

ExpressVPN пропонує застосунки для iOS, Android, Mac, Windows, Linux, роутерів та інших пристроїв.

Картинка з 5 локаціями VPN-серверів

Захист до 8 пристроїв

Встановіть ExpressVPN на всі свої пристрої та підключіть до восьми з них одночасно.

Символ хреста над іконкою папки.

Жодних журналів дій

ExpressVPN ніколи не зберігає дані про ваші дії в Інтернеті, які могли б ідентифікувати вашу особу.

Візуал преміальна VPN №1 у світі

Преміальна VPN №1 у світі

CNET, TechRadar, The Verge та інші медіа визнали ExpressVPN найкращим VPN-провайдером.

Завантажте ExpressVPN на всі пристрої

Одна підписка ExpressVPN дозволить завантажити VPN на всі популярні платформи. Потрібна VPN для кількох пристроїв? Налаштуйте ExpressVPN на всіх своїх пристроях і користуйтесь сервісом на восьми з них одночасно.

Завантажте застосунки ExpressVPN.
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Дізнайтеся, чому клієнтам подобається ExpressVPN

Користувач GHANI рекомендує ExpressVPN для Apple TV.

Із @ExpressVPN я з радістю дивлюся американський Netflix прямо зі свого Apple TV.

Ghani
Користувач BACKINTOKYO рекомендує ExpressVPN для Apple TV.

Я рекомендую встановити ExpressVPN (у неї хороша служба підтримки) на iPad, а потім використовувати Airplay і Apple TV, щоб дивитися серіали на телевізорі.

BackinTokyo
Користувач HUMECHGAMES рекомендує ExpressVPN для Apple TV.

Вау, @expressvpn, дякую за стабільне з'єдання! Я дивлюся потоковий вміст і граю в ігри з мінімальним відставанням навіть у сільській місцевості!

Перша #vpn, яка мені підійшла.

humechgames
ВідмінноОцінка 4.3 з 5 на основі 25664 відгуків

Поширені запитання: VPN для Apple TV

ExpressVPN — це сервіс, призначений для захисту конфіденційності та безпеки, який не повинен використовуватися як засіб обходу авторських прав. Ми не можемо побачити або контролювати ваші дії під час підключення до нашої VPN, тому ви несете відповідальність за дотримання наших Умов надання послуг, умов вашого контент-провайдера та будь-якого чинного законодавства.

30
ДЕННА
ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

Випробуйте ExpressVPN для Apple TV вже сьогодні

Жодних проблем. Випробуйте ExpressVPN для Apple TV вже сьогодні завдяки 30-денній гарантії повернення грошей.

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