Застосунок ExpressVPN працює на моделях Apple TV із tvOS. Цей ряд включає всі три покоління Apple TV 4K, а також приставку Apple TV HD (відому як Apple TV 4-го покоління). Застосунок не працює на старих моделях Apple TV 3-го, 2-го або 1-го покоління, які були випущені у 2015 році або раніше та не мають доступу до App Store. Однак, ви все ще можете використовувати ExpressVPN на старих моделях за допомогою таких методів.

Підключення до роутера зі встановленою програмою ExpressVPN

Перший спосіб полягає у підключенні Apple TV до роутера з підтримкою VPN, наприклад Aircove, який має вбудовану програму ExpressVPN. Також ви можете встановити ExpressVPN на інший сумісний Wi-Fi-роутер. У будь-якому випадку ви отримаєте всі переваги VPN для конфіденційності та безпеки на всіх пристроях, підключених до роутера, зокрема на Smart TV та ігрових приставках. За допомогою телефона або комп'ютера ви зможете увімкнути та вимкнути VPN на своєму роутері, а також змінити сервер.

Використання DNS-сервісу MediaStreamer

Ви також можете використати нашим сервісом MediaStreamer, який включено до вашої підписки. Він чудово підходить для перегляду потокового контенту, де б ви не були. Налаштування займе всього кілька хвилин. Просто дотримуйтесь цих покрокових інструкцій. Зверніть увагу, що сервіс MediaStreamer корисний при повільному підключенні до Інтернету, проте він не забезпечує такого ж рівня захисту конфіденційності, як VPN.