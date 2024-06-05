Завантажте найкращу VPN для Apple TV, фірмовий застосунок для tvOS 17Краща VPN для Apple TV: фірмовий застосунок для tvOS 18
Найкращий VPN-застосунок для Apple TV — це ExpressVPN. Ви можете:
- Переглядати потоковий контент у якості 4K та HD з блискавичною швидкістю
- Змінити своє місце розташування на будь-яку зі 105 країн
- Встановити з App Store, як і будь-який інший застосунок
- Випробувати сервіс без ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей
- Переглядати потоковий контент у якості 4K та HD з блискавичною швидкістю
- Змінити своє місце розташування на будь-яку зі 105 країн
- Встановити з App Store, як і будь-який інший застосунок
- Випробувати сервіс без ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей
Як налаштувати VPN-застосунок на Apple TV
Ви можете завантажити застосунок ExpressVPN безпосередньо на пристрої Apple TV HD і Apple TV 4K, які мають доступ до App Store (tvOS). Перегляньте повні інструкції тут.
Крок 1
Оформіть підписку на ExpressVPN
Відвідайте сторінку замовлення і виберіть варіант, який вам підходить. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.
Крок 2
Завантажте застосунок
Зайдіть в App Store на своєму Apple TV та знайдіть застосунок ExpressVPN. Виберіть застосунок і натисніть "Завантажити", щоб розпочати процес установки. Ніяких спеціальних налаштувань не потрібно!
Крок 3
Увійдіть в свій обліковий запис
Увійдіть до облікового запису ExpressVPN за допомогою імені користувача та пароля або QR-коду. Підключіться до будь-якого VPN-сервера та переглядайте улюблені серіали.
Подивіться наше відео про те, як працює застосунок ExpressVPN для Apple TV.
Як використовувати ExpressVPN зі старими пристроями Apple TV
Застосунок ExpressVPN працює на моделях Apple TV із tvOS. Цей ряд включає всі три покоління Apple TV 4K, а також приставку Apple TV HD (відому як Apple TV 4-го покоління). Застосунок не працює на старих моделях Apple TV 3-го, 2-го або 1-го покоління, які були випущені у 2015 році або раніше та не мають доступу до App Store. Однак, ви все ще можете використовувати ExpressVPN на старих моделях за допомогою таких методів.
Підключення до роутера зі встановленою програмою ExpressVPN
Перший спосіб полягає у підключенні Apple TV до роутера з підтримкою VPN, наприклад Aircove, який має вбудовану програму ExpressVPN. Також ви можете встановити ExpressVPN на інший сумісний Wi-Fi-роутер. У будь-якому випадку ви отримаєте всі переваги VPN для конфіденційності та безпеки на всіх пристроях, підключених до роутера, зокрема на Smart TV та ігрових приставках. За допомогою телефона або комп'ютера ви зможете увімкнути та вимкнути VPN на своєму роутері, а також змінити сервер.
Використання DNS-сервісу MediaStreamer
Ви також можете використати нашим сервісом MediaStreamer, який включено до вашої підписки. Він чудово підходить для перегляду потокового контенту, де б ви не були. Налаштування займе всього кілька хвилин. Просто дотримуйтесь цих покрокових інструкцій. Зверніть увагу, що сервіс MediaStreamer корисний при повільному підключенні до Інтернету, проте він не забезпечує такого ж рівня захисту конфіденційності, як VPN.
Чому ExpressVPN?
Сервери у 105 країнах
Змініть свою віртуальну локацію завдяки нашій мережі VPN-серверів по всьому світу.
Найкраще у своєму класі шифрування
Ваші дані захищені за допомогою алгоритму шифрування AES-256, якому довіряють експерти з безпеки.
Цілодобова підтримка в онлайн-чаті
Цілодобова підтримка від реальних людей, які допоможуть вам встановити VPN та усунути несправності.
Технологія TrustedServer
Завдяки нашій інноваційній серверній технології ніякі дані не записуються на жорсткий диск.
Блискавична швидкість
Користуйтеся перевагами високої швидкості, де б ви не були. Дізнайтеся, чому наш сервіс називається ExpressVPN.
Працює на будь-якій платформі
Захист до 8 пристроїв
Встановіть ExpressVPN на всі свої пристрої та підключіть до восьми з них одночасно.
Жодних журналів дій
ExpressVPN ніколи не зберігає дані про ваші дії в Інтернеті, які могли б ідентифікувати вашу особу.
Преміальна VPN №1 у світі
CNET, TechRadar, The Verge та інші медіа визнали ExpressVPN найкращим VPN-провайдером.
Завантажте ExpressVPN на всі пристрої
Одна підписка ExpressVPN дозволить завантажити VPN на всі популярні платформи. Потрібна VPN для кількох пристроїв? Налаштуйте ExpressVPN на всіх своїх пристроях і користуйтесь сервісом на восьми з них одночасно.
Дізнайтеся, чому клієнтам подобається ExpressVPN
Із @ExpressVPN я з радістю дивлюся американський Netflix прямо зі свого Apple TV.
Ghani
Я рекомендую встановити ExpressVPN (у неї хороша служба підтримки) на iPad, а потім використовувати Airplay і Apple TV, щоб дивитися серіали на телевізорі.
BackinTokyo
Вау, @expressvpn, дякую за стабільне з'єдання! Я дивлюся потоковий вміст і граю в ігри з мінімальним відставанням навіть у сільській місцевості!
Перша #vpn, яка мені підійшла.
Поширені запитання: VPN для Apple TV
Установка VPN на вашому Apple TV має безліч переваг, наприклад, ви зможете подивитися улюблені серіали з надвисокою швидкістю в HD якості без обмежень з боку інтернет-провайдера. Ми прагнемо забезпечити сумісність ExpressVPN з багатьма сервісами по всьому світу, оскільки вважаємо, що ви ніколи не повинні жертвувати своєю конфіденційністю та безпекою лише тому, що переглядаєте потокове відео. Тож якщо ви хочете ефективно використовувати Apple TV, безумовно, VPN може допомогти вам у цьому.
Так, з червня 2023 року tvOS Apple TV дозволяє завантажувати та використовувати VPN-застосунки, як-от ExpressVPN, як ви це робите на телефоні чи комп'ютері. Просто зайдіть в App Store на своєму Apple TV, щоб завантажити VPN-застосунок.
Завдяки серверам в 105 країнах, найкращому у своєму класі шифруванню та надвисокій швидкості з мінімальною буферизацією, ExpressVPN є найкращою та найнадійнішою VPN для Apple TV. Переконайтеся самі: якщо вас щось не влаштовує, ви можете скасувати підписку протягом 30 днів і отримати повне відшкодування.
Хоча в будь-якому магазині додатків, зокрема і в tvOS 18, доступні безкоштовні VPN, вони не можуть зрівнятися з рівнем надійності, гарантіями безпеки, додатковими функціями та підтримкою клієнтів платних VPN.
Якщо ви не впевнені, яку платну VPN обрати, ExpressVPN пропонує 30-денну гарантію повернення грошей, тож ви можете випробувати сервіс, нічим не ризикуючи. Ви отримаєте доступ до всіх наших функцій і застосунків для всіх платформ, а не лише до обмеженої версії для одного пристрою. Якщо вас щось не задовольнить, отримайте всі свої гроші назад.
Так! ExpressVPN працює з Apple TV 4K третього та другого покоління, а також більш ранніми моделями.
Ні. Apple TV — це невеликий цифровий медіаплеєр, який підключається до телевізора і за допомогою застосунків дозволяє переглядати контент на iTunes і різних потокових сервісах, зокрема Netflix, Hulu і Amazon Prime Video. Apple TV+ — це власний потоковий сервіс Apple, де доступні оригінальні фільми та серіали. Ви можете дивитися контент на Apple TV+ з настільного комп'ютера, ноутбука, планшета або смартфона, зайшовши на сайт tv.apple.com. Користувачі Apple TV+ також можуть дивитися контент за допомогою застосунку Apple TV, який працює з iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch та Mac. Крім того, застосунок Apple TV доступний для деяких моделей телевізорів smart TV від Samsung, а також для платформ Amazon Fire TV і Roku.
Це легко! Завантажте ExpressVPN з App Store на Apple TV та увійдіть в обліковий запис. Після підключення до VPN просто запустіть Netflix або будь-який інший застосунок на вашому Apple TV, як ви це зазвичай робите. Якщо у вас виникли проблеми з доступом до застосунку, зверніться до нашої служби підтримки.
Ні. MediaStreamer змінює видиме місцезнаходження вашого пристрою, але не шифрує їх і не використовує для їх передачі безпечний тунель. Він може стати у пригоді, якщо у вас повільне з'єднання або якщо ви використовуєте стару модель Apple TV, на яку неможливо завантажити застосунок ExpressVPN для Apple TV.
Щоб користуватися всіма перевагами конфіденційності та безпеки на старій моделі Apple TV, на яку неможливо встановити ExpressVPN, підключіть пристрій до роутера ExpressVPN Aircove або до будь-якої сумісної моделі роутера зі встановленим на ньому застосунком ExpressVPN для роутерів.
Використовувати VPN з Apple TV цілком законно.
ExpressVPN — це сервіс, призначений для захисту конфіденційності та безпеки, який не повинен використовуватися як засіб обходу авторських прав. Ми не можемо побачити або контролювати ваші дії під час підключення до нашої VPN, тому ви несете відповідальність за дотримання наших Умов надання послуг, умов вашого контент-провайдера та будь-якого чинного законодавства.
Випробуйте ExpressVPN для Apple TV вже сьогодні
Жодних проблем. Випробуйте ExpressVPN для Apple TV вже сьогодні завдяки 30-денній гарантії повернення грошей.