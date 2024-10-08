Завантажте VPN для Linux
- Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсайтів
- Найкращі в галузі функції шифрування та конфіденційності
- Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
- 30-денна гарантія повернення грошей
- Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсайтів
- Найкращі в галузі функції шифрування та конфіденційності
- Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
- 30-денна гарантія повернення грошей
Як налаштувати VPN на Linux
Крок 1
Оформте підписку на ExpressVPN
Відкрийте сторінку замовлення і виберіть варіант, який вам підходить. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.
Крок 2
Перегляньте локації серверів ExpressVPN
Введіть expressvpn list, щоб переглянути повний список локацій серверів ExpressVPN. Ми маємо безпечні VPN-сервери в 105 країнах світу.
Крок 3
Підключення до сервера
Введіть expressvpn connect LOCATION, щоб під'єднатися до глобальної локації сервера. Тепер ви використовуєте іншу IP-адресу з безпечним з'єднанням.
Перегляньте наше відео з повними інструкціями
Прочитайте покрокові інструкції про налаштування та використання застосунку ExpressVPN для Linux. Віддаєте перевагу ручному налаштуванню? Ознайомтесь з іншими варіантами на сторінці налаштування ExpressVPN для Linux.
Отримайте максимум конфіденційності та безпеки з ExpressVPN
Інновації для захисту конфіденційності
Завдяки шифруванню AES-256 від ExpressVPN інтернет-трафік з вашого Linux-пристрою захищено від стеження з боку Інтернет-провайдера та інших третіх сторін. Наша інноваційна серверна технологія розроблена так, щоб не записувати ваші дії, тому ми не можемо передати дані про трафік, навіть якщо нас змусять до цього.
Блокуйте рекламу, трекери та шкідливі сайти
Передові функції захисту ExpressVPN дозволяють оптимізувати роботу в Інтернеті та відновити контроль над тим, що компанії знають про вас. Блокуйте трекери та шкідливі сайти за допомогою Threat Manager, приховуйте нав'язливу медійну рекламу за допомогою блокувальника реклами та захищайте дітей від відвертого контенту.
Ефективне розблокування доступу до застосунків
Залежно від того, де ви перебуваєте, цензура та інші обмеження можуть перешкоджати доступу до вебсайтів, популярних застосунків і відео на вашому Linux-пристрої. ExpressVPN дозволяє обійти ці блокування, в тому числі в шкільних або офісних мережах Wi-Fi.
Автооновлення для оптимального захисту
Завдяки можливості автооновлення нашого застосунку для Linux ви гарантовано отримаєте всі останні оновлення безпеки та функцій ExpressVPN без жодних зусиль.
Завантажте VPN для вашого дистрибутива Linux
ExpressVPN підтримує 64-бітні та 32-бітні версії:
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Ubuntu
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Debian
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Fedora
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Raspberry Pi OS (раніше Raspbian) (лише 32-біт)
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Linux Mint
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Arch
Не бачите вашого дистрибутиву Linux? ExpressVPN також пропонує інструкції з налаштування для Kali, Zorin OS, Pop!_OS та інших ОС.
Ігри на Linux з VPN
ExpressVPN — найкраща VPN для онлайн-ігор на Linux, яка забезпечує більшу анонімність і водночас захищає від DDoS-атак (розподілених атак на відмову в обслуговуванні). VPN також може зменшити пінг між ігровими серверами, підключаючи вас до локацій поблизу мережевих хостів.
ExpressVPN працює зі Steam Deck, портативною ігровою консоллю, випущеною на початку 2022 року. Консоль працює на SteamOS — спеціальному дистрибутиві Linux на базі Arch Linux. Щоб користуватися ExpressVPN на Steam Deck, просто завантажте на ваш пристрій застосунок для Linux (або Windows, якщо ви користуєтеся Windows).
Чому варто обрати ExpressVPN?
Оптимізація для високої швидкості
ExpressVPN постійно оптимізує сервери для забезпечення максимально високої швидкості.
Більше локацій VPN
Виберіть одну з локацій VPN у 105 країнах, включаючи Велику Британію, США, Канаду та Австралію.
Технологія TrustedServer
Технологія TrustedServer встановлює новий стандарт безпеки, що підтверджується незалежними перевірками.
Надзвичайно надійне з'єднання
Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.
Підвищте рівень анонімності
Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб захиститися від відстеження історії браузера та метаданих.
Миттєве налаштування
Під'єднатися до ExpressVPN швидко і легко. Просто оформте підписку, завантажте застосунок та під'єднайтесь!
Контент із будь-якої точки світу
Доступ до всіх застосунків і сервісів, потрібних для роботи, стримінгу та ігор.
Обхід обмежень Інтернет-провайдера
ExpressVPN дозволяє обійти обмеження пропускної здатності від Інтернет-провайдера та забути про буферизацію.
Підтримка в живому чаті
Звертайтесь до служби підтримки цілодобово в разі питань про ExpressVPN на будь-якому пристрої.
Пройшов незалежну перевірку
Сторонні перевірки підтверджують наші заяви про безпеку після ретельного тестування застосунків та систем.
Що шанувальники говорять про ExpressVPN
Оцінка 4,7 з 5
Оцінка 4,4 з 5
Відмінно
Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.
TopherZ143
Чудова VPN!
Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.
king bishop
Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.
Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!
Дастін Грайгер
@D_Geiger
Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍
nima088
@Nill088
Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.
Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.
Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.
Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.
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Питання та відповіді: VPN для Linux
VPN, або віртуальна приватна мережа (англ. virtual private network) — це захищений тунель між вашим пристроєм та інтернетом. Окрім шифрування вашої активності в Інтернеті та захисту особистої інформації від перехоплення третіми особами, ExpressVPN також допомагає обійти цензуру, вдаючи, що ви перебуваєте в іншій країні.
Використання VPN на ПК на Linux гарантує безпеку всього, що ви робите. Під'єднавшись до будь-якого нашого VPN-сервера в 105 країнах, ви зможете замінити IP-адресу вашого пристрою , захистити свої дані в незахищених Wi-Fi-мережах і отримати доступ до заборонених сайтів і сервісів.
У вікні Терміналу введіть команду expressvpn status, щоб переглянути поточний статус служби ExpressVPN.
Хоча в Kali є вбудований VPN-клієнт, він не є справжнім VPN-сервісом і все одно вимагає підключення до сторонньої VPN, як-от ExpressVPN. Оскільки Kali Linux — дистрибутив на основі Debian, на нього можна встановити ExpressVPN. Проте, ExpressVPN офіційно не підтримує Kali Linux і не надає рішень для будь-яких можливих проблем.
Хоча в Ubuntu є вбудований VPN-клієнт, він не є справжнім VPN-сервісом і все одно вимагає підключення до сторонньої VPN, як-от ExpressVPN.
Підключившись до VPN на Linux, свою IP-адресу можна дізнатися за допомогою нашого сервісу перевірки IP-адреси.
Безпека посідає чільне місце в діяльності ExpressVPN. Ми не тільки прагнемо розробляти застосунки та системи з високим рівнем конфіденційності та безпеки, але й регулярно залучаємо незалежних аудиторів для перевірки наших заяв щодо безпеки. Для користувачів це один з найкращих способів дізнатися, чи можна довіряти нашим сервісам свій захист. Перегляньте повний список перевірок та прочитайте повні звіти.
VPN для Linux без ризиків
Вам або сподобається ExpressVPN, або ми повернемо гроші.
Жодних проблем. Спробуйте ExpressVPN для Linux з 30-денною гарантією повернення грошей вже сьогодні та захистіть себе в Інтернеті!