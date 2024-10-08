Завантажте VPN для Linux

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Ubuntu, Debian, Fedora, Raspberry Pi OS, Linux Mint і Arch

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  • 30-денна гарантія повернення грошей
  • Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсайтів
  • Найкращі в галузі функції шифрування та конфіденційності
  • Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
  • 30-денна гарантія повернення грошей
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Найкраща VPN для Linux.

Як налаштувати VPN на Linux

Крок 1

Як оформити підписку на ExpressVPN
Оформте підписку на ExpressVPN

Відкрийте сторінку замовлення і виберіть варіант, який вам підходить. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.

Крок 2

Крок 1 підключення VPN на Linux.
Перегляньте локації серверів ExpressVPN

Введіть expressvpn list, щоб переглянути повний список локацій серверів ExpressVPN. Ми маємо безпечні VPN-сервери в 105 країнах світу.

Крок 3

Крок 2 підключення VPN на Linux.
Підключення до сервера

Введіть expressvpn connect LOCATION, щоб під'єднатися до глобальної локації сервера. Тепер ви використовуєте іншу IP-адресу з безпечним з'єднанням.

Перегляньте наше відео з повними інструкціями

Linux ExpressVPN app setup tutorial

Прочитайте покрокові інструкції про налаштування та використання застосунку ExpressVPN для Linux. Віддаєте перевагу ручному налаштуванню? Ознайомтесь з іншими варіантами на сторінці налаштування ExpressVPN для Linux.

Отримайте максимум конфіденційності та безпеки з ExpressVPN

Зашифруйте з'єднання за допомогою VPN.

Інновації для захисту конфіденційності

Завдяки шифруванню AES-256 від ExpressVPN інтернет-трафік з вашого Linux-пристрою захищено від стеження з боку Інтернет-провайдера та інших третіх сторін. Наша інноваційна серверна технологія розроблена так, щоб не записувати ваші дії, тому ми не можемо передати дані про трафік, навіть якщо нас змусять до цього.

що таке Threat Manager цільова реклама

Блокуйте рекламу, трекери та шкідливі сайти

Передові функції захисту ExpressVPN дозволяють оптимізувати роботу в Інтернеті та відновити контроль над тим, що компанії знають про вас. Блокуйте трекери та шкідливі сайти за допомогою Threat Manager, приховуйте нав'язливу медійну рекламу за допомогою блокувальника реклами та захищайте дітей від відвертого контенту.

Ефективне розблокування доступу до застосунків

Залежно від того, де ви перебуваєте, цензура та інші обмеження можуть перешкоджати доступу до вебсайтів, популярних застосунків і відео на вашому Linux-пристрої. ExpressVPN дозволяє обійти ці блокування, в тому числі в шкільних або офісних мережах Wi-Fi.

Ноутбук на Linux з іконкою завантаження на екрані.

Автооновлення для оптимального захисту

Завдяки можливості автооновлення нашого застосунку для Linux ви гарантовано отримаєте всі останні оновлення безпеки та функцій ExpressVPN без жодних зусиль.

Користуйтеся розширенням для браузера ExpressVPN задля графічного інтерфейсу.

Користуйтеся розширенням для браузера ExpressVPN задля графічного інтерфейсу

Замість терміналу Linux ви також можете керувати застосунком ExpressVPN для Linux через графічний інтерфейс за допомогою розширення ExpressVPN для браузера Chrome, Firefox або Edge.

Купити ExpressVPN
Завантажте VPN для вашого дистрибутива Linux.

Завантажте VPN для вашого дистрибутива Linux

ExpressVPN підтримує 64-бітні та 32-бітні версії:

  • Ubuntu

  • Debian

  • Fedora

  • Raspberry Pi OS (раніше Raspbian) (лише 32-біт)

  • Linux Mint

  • Arch

Не бачите вашого дистрибутиву Linux? ExpressVPN також пропонує інструкції з налаштування для Kali, Zorin OS, Pop!_OS та інших ОС.

Ігри на Linux з VPN.

Ігри на Linux з VPN

ExpressVPN — найкраща VPN для онлайн-ігор на Linux, яка забезпечує більшу анонімність і водночас захищає від DDoS-атак (розподілених атак на відмову в обслуговуванні). VPN також може зменшити пінг між ігровими серверами, підключаючи вас до локацій поблизу мережевих хостів.

ExpressVPN працює зі Steam Deck, портативною ігровою консоллю, випущеною на початку 2022 року. Консоль працює на SteamOS — спеціальному дистрибутиві Linux на базі Arch Linux. Щоб користуватися ExpressVPN на Steam Deck, просто завантажте на ваш пристрій застосунок для Linux (або Windows, якщо ви користуєтеся Windows).

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Чому варто обрати ExpressVPN?

Оптимізація для високої швидкості

ExpressVPN постійно оптимізує сервери для забезпечення максимально високої швидкості.

Більше локацій VPN

Виберіть одну з локацій VPN у 105 країнах, включаючи Велику Британію, США, Канаду та Австралію.

Технологія TrustedServer

Технологія TrustedServer встановлює новий стандарт безпеки, що підтверджується незалежними перевірками.

Надзвичайно надійне з'єднання

Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.

Підвищте рівень анонімності

Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб захиститися від відстеження історії браузера та метаданих.

Миттєве налаштування

Під'єднатися до ExpressVPN швидко і легко. Просто оформте підписку, завантажте застосунок та під'єднайтесь!

Контент із будь-якої точки світу

Доступ до всіх застосунків і сервісів, потрібних для роботи, стримінгу та ігор.

Обхід обмежень Інтернет-провайдера

ExpressVPN дозволяє обійти обмеження пропускної здатності від Інтернет-провайдера та забути про буферизацію.

Підтримка в живому чаті

Звертайтесь до служби підтримки цілодобово в разі питань про ExpressVPN на будь-якому пристрої.

Пройшов незалежну перевірку

Сторонні перевірки підтверджують наші заяви про безпеку після ретельного тестування застосунків та систем.

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Що шанувальники говорять про ExpressVPN

    Оцінка 4,7 з 5

    Оцінка 4,4 з 5

    Відмінно

    Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.

    TopherZ143

    Чудова VPN!

    Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.

    king bishop

    Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.

    Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!

    Дастін Грайгер

    @D_Geiger

    Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.

    ashbc

    @BCoinChaos

    Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍

    nima088

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    Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.

    Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.

    Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.

    Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.

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    Питання та відповіді: VPN для Linux

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    VPN для Linux без ризиків

    Вам або сподобається ExpressVPN, або ми повернемо гроші.

    Жодних проблем. Спробуйте ExpressVPN для Linux з 30-денною гарантією повернення грошей вже сьогодні та захистіть себе в Інтернеті!

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