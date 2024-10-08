Завантажте VPN для Linux

Ігри на Linux з VPN

ExpressVPN — найкраща VPN для онлайн-ігор на Linux, яка забезпечує більшу анонімність і водночас захищає від DDoS-атак (розподілених атак на відмову в обслуговуванні). VPN також може зменшити пінг між ігровими серверами, підключаючи вас до локацій поблизу мережевих хостів.

ExpressVPN працює зі Steam Deck, портативною ігровою консоллю, випущеною на початку 2022 року. Консоль працює на SteamOS — спеціальному дистрибутиві Linux на базі Arch Linux. Щоб користуватися ExpressVPN на Steam Deck, просто завантажте на ваш пристрій застосунок для Linux (або Windows, якщо ви користуєтеся Windows).