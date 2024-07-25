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Виділена IP-адреса із захистом VPN

Отримайте унікальну IP-адресу, яка належатиме тільки вам. Вона забезпечує такий рівень конфіденціальності, що навіть ExpressVPN не може відстежити, кому вона належить. Віддалений доступ до робочих ресурсів, зменшення кількості перевірок CAPTCHA та кращий перегляд вебсторінок — і все це з підключенням до VPN.

Доступ до розширення ExpressVPN із виділеною IP-адресою надається всім користувачам поступово, тому воно може не бути доступним вам одразу при оформленні підписки. Після придбання ви можете використовувати виділену IP-адресу в застосунках ExpressVPN для Android, iOS та Windows. А незабаром буде доступно більше платформ.

Що таке виділена IP-адреса?

Виділена IP-адреса, яку також називають статичною IP-адресою, — це унікальна IP-адреса, призначена тільки вам. Навпаки, спільна IP-адреса призначається декільком користувачам одночасно. При підключенні до VPN, ви користуєтеся IP-адресою разом із багатьма іншими користувачами, підключеними до того самого сервера.

Якщо ви використовуєте виділену IP-адресу, вам призначається та сама IP-адреса при кожному підключенні до VPN-сервера у певній локації. Хоча вважається, що її легше відстежити, ми розробили метод, який дозволяє зберегти вашу виділену IP-адресу анонімною — навіть ми її не знаємо.

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Чому обрати виділену IP-адресу від ExpressVPN?

Конфіденційність на етапі розробки

Виділена IP-адреса від ExpressVPN забезпечує найвищий рівень конфіденційності та анонімності. Це тому, що наш процес налаштування розроблений таким чином, що ми ніколи не знаємо особи користувачів, навіть на момент призначення виділеної IP-адреси. Ви отримаєте найкраще з обох світів: унікальну IP-адресу, яка належить виключно вам, і переваги захисту конфіденційності від VPN світового класу.

Наша технічна документація розкриває процеси розробки та впровадження безпеки, що лежать в основі виділеної IP-адреси.

Захищений віддалений доступ

Ваша виділена IP-адреса закріплена за вами, тому ІТ-адміністратор вашої компанії може легко внести її до білого списку, щоб ви могли отримувати доступ до своїх робочих ресурсів віддалено. Кожного разу працюйте де завгодно — вдома, в кафе, на пляжі на Балі, але з тією ж IP-адресою і тією ж видимою локацією. І, звичайно, з тим же рівнем безпеки та конфіденційності, який ви завжди отримуєте від ExpressVPN.

Менше перебоїв

Оскільки виділена IP-адреса належить виключно вам, це допомагає зменшити ефект «поганого сусіда». Контролюйте свою репутацію в Інтернеті, адже ви не повинні відповідати за погану поведінку інших користувачів.

Крім того, навряд чи сервіси сприйматимуть вас за бота. Зменшіть кількість перевірок CAPTCHA та здійснюйте безпечні транзакції в Інтернеті без жодних перешкод.

Просте налаштування

Налаштуйте свою виділену IP-адресу за лічені хвилини в застосунку ExpressVPN і використовуйте її так само, як і будь-який інший VPN-сервер — на восьми пристроях одночасно! Просто оформіть підписку, оберіть місце розташування сервера і вам буде призначено виділену IP-адресу на весь час, поки активна ваша підписка.

Локації наших серверів із виділеними IP-адресами

Після того, як ви придбаєте виділену IP-адресу, вам необхідно вибрати локацію, за якою її буде зафіксовано на термін дії вашого розширення. ExpressVPN пропонує виділені IP-адреси в цих локаціях, а незабаром буде додано ще більше:

Австралія (Сідней), Австрія, Бельгія, Канада (Торонто), Данія, Франція (Париж), Німеччина (Франкфурт), Гонконг, Ірландія, Італія (Козенца), Японія (Токіо), Нідерланди (Амстердам), Норвегія, Польща, Португалія, Сінгапур (Джуронг), Південна Африка, Іспанія (Мадрид), Швеція, Швейцарія, Сполучене Королівство (Доклендс і Мідлендс) та Сполучені Штати (Чикаго, Х'юстон, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Сан-Франциско і Сіетл).

Карта світу з прапорами країн, виділені адреси яких ми пропонуємо
Налаштуйте виділену IP-адресу

Список локацій може змінюватися. Виділена IP-адреса може не працювати в країнах з високим рівнем інтернет-цензури. Надається 30-денна гарантія повернення грошей.

Запитання і відповіді про виділену IP-адресу