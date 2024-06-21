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Найкраща VPN для Amazon Fire TV та Fire Stick

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Оновлено: 1 вересня 2025 р.

Використання Fire TV Stick із застосунком ExpressVPN для Android TV.

Підключіться до VPN на Fire Stick за 3 простих кроки

Крок 1

Як оформити підписку на ExpressVPN

Придбайте підписку на ExpressVPN на сторінці оформлення замовлення.

Крок 2

Крок 2 для налаштування VPN на Smart TV.

Введіть "ExpressVPN" в рядку пошуку вашого пристрою Fire. Виберіть застосунок і завантажте його.

Крок 3

Екран телевізора з логотипом Amazon Fire TV.

Увійдіть у свій обліковий запис ExpressVPN, підключіться до надійного VPN-сервера і дивіться свої улюблені серіали!

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Як встановити ExpressVPN на Amazon Fire TV Stick

Amazon Fire TV Stick and Amazon Fire TV ExpressVPN app setup tutorial
VPN для Firestick: ExpressVPN працює майже з усіма моделями Firestick.

Одна VPN для всіх пристроїв Amazon

Шукаєте VPN для безпроблемного перегляду потокового вмісту на Fire Stick або Fire TV? ExpressVPN — найкращий вибір із простими та інтуїтивно зрозумілими застосунками практично для будь-якого пристрою Amazon

  • Fire TV Stick 4K і 4K Max

  • Fire TV Stick 2-го та 3-го покоління

  • Fire TV 2-го та 3-го покоління

  • Fire TV Cube

Якщо ви не хочете встановити ExpressVPN на своєму пристрої Fire, ви також можете спробувати дублювати екран з іншого пристрою, на якому встановлено ExpressVPN.

Примітка. Fire TV 1-го покоління несумісні з жодною VPN.

Як користуватися Fire Stick VPN в будь-якому місці і в будь-який час

Stream on your Fire TV Stick with ExpressVPN

ExpressVPN миттєво змінює IP-адресу вашого стримінгового пристрою Fire Stick, щоб вона відповідала обраній вами країні. Таким чином сервіс захищає ваше з'єднання і забезпечує додаткову конфіденційність потокового передавання.

Використання VPN також допомагає обійти обмеження, які ваш інтернет-провайдер може встановлювати в залежності від вмісту, який ви переглядаєте. Дивіться потокове відео в 4K HD з найшвидшою VPN для Fire Stick — наші швидкісні сервери у 105 країнах забезпечують вам доступ до бажаного вмісту з необхідною швидкістю. Ви навіть можете обирати різні протоколиs для потокового передавання, наприклад Lightway, UDP і TCP, а також OpenVPN – або просто дозвольте програмі вибирати оптимальний варіант.

Якщо ви хочете дивитися потоковий контент з певної країни, переконайтесь, що налаштування місця розташування вашого пристрою Fire співпадають із відповідною локацією VPN-сервера.

Поширенні запитання: VPN для Amazon Fire Stick

ExpressVPN — це VPN-сервіс, не призначений для обходу захисту авторських прав. Будь ласка, прочитайте Умови надання послуг ExpressVPN для отримання більш докладної інформації.

ExpressVPN для Amazon Fire: Ключові функції

Протидія обмеженням інтернет-провайдера

ExpressVPN дає змогу уникнути обмежень пропускної здатності з боку інтернет-провайдера та забути про буферизацію.

Доступ до контенту по всьому світу

Отримайте доступ до застосунків та сервісів, які вам потрібні для роботи, перегляду потокового контенту та ігор.

Оптимізація для високої швидкості

ExpressVPN постійно оптимізує сервери, щоб забезпечувати максимально високу швидкість.

Більше VPN-локацій

Виберіть одну з локацій VPN-серверів у 105 країнах, включаючи Велику Британію, США, Канаду та Австралію.

Надзвичайно надійне з'єднання

Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.

Найкраще шифрування у галузі

Захистіть усі свої дані за допомогою кращого у своєму класі шифрування AES-256.

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Користувачам подобається ExpressVPN для Fire TV

Користувач JULIACHEF рекомендує ExpressVPN для Nvidia Shield.

Якщо комусь із вас потрібна VPN *з будь-якої* причини, сміливо рекомендую цей сервіс. Завжди першокласний сервіс.

@juliachef
Користувач JAMESRDR90 рекомендує ExpressVPN для Nvidia Shield.

@expressvpn я обожнюю ваш сервіс, просто це найкраща та найшвидша #VPN, якою мені доводилося користуватися. дуже дякую за вашу чудову наполегливу працю :)

@Jamesrdr90
Користувач SKY_MASTERS737 рекомендує ExprssVPN для Nvidia Shield.

Точно! Ага. Це найшвидша VPN, якою мені доводилося користуватися. Я навіть не переймаюся тим, щоб вимикати її на час гри. Різниця майже не помітна.

@Sky_Masters737
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