ExpressVPN миттєво змінює IP-адресу вашого стримінгового пристрою Fire Stick, щоб вона відповідала обраній вами країні. Таким чином сервіс захищає ваше з'єднання і забезпечує додаткову конфіденційність потокового передавання.

Використання VPN також допомагає обійти обмеження, які ваш інтернет-провайдер може встановлювати в залежності від вмісту, який ви переглядаєте. Дивіться потокове відео в 4K HD з найшвидшою VPN для Fire Stick — наші швидкісні сервери у 105 країнах забезпечують вам доступ до бажаного вмісту з необхідною швидкістю. Ви навіть можете обирати різні протоколиs для потокового передавання, наприклад Lightway, UDP і TCP, а також OpenVPN – або просто дозвольте програмі вибирати оптимальний варіант.

Якщо ви хочете дивитися потоковий контент з певної країни, переконайтесь, що налаштування місця розташування вашого пристрою Fire співпадають із відповідною локацією VPN-сервера.