Найкраща VPN для Amazon Fire TV та Fire Stick
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Оновлено: 1 вересня 2025 р.
Підключіться до VPN на Fire Stick за 3 простих кроки
Крок 1
Придбайте підписку на ExpressVPN на сторінці оформлення замовлення.
Крок 2
Введіть "ExpressVPN" в рядку пошуку вашого пристрою Fire. Виберіть застосунок і завантажте його.
Крок 3
Увійдіть у свій обліковий запис ExpressVPN, підключіться до надійного VPN-сервера і дивіться свої улюблені серіали!
Як встановити ExpressVPN на Amazon Fire TV Stick
Одна VPN для всіх пристроїв Amazon
Шукаєте VPN для безпроблемного перегляду потокового вмісту на Fire Stick або Fire TV? ExpressVPN — найкращий вибір із простими та інтуїтивно зрозумілими застосунками практично для будь-якого пристрою Amazon
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Fire TV Stick 4K і 4K Max
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Fire TV Stick 2-го та 3-го покоління
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Fire TV 2-го та 3-го покоління
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Fire TV Cube
Якщо ви не хочете встановити ExpressVPN на своєму пристрої Fire, ви також можете спробувати дублювати екран з іншого пристрою, на якому встановлено ExpressVPN.
Примітка. Fire TV 1-го покоління несумісні з жодною VPN.
Як користуватися Fire Stick VPN в будь-якому місці і в будь-який час
ExpressVPN миттєво змінює IP-адресу вашого стримінгового пристрою Fire Stick, щоб вона відповідала обраній вами країні. Таким чином сервіс захищає ваше з'єднання і забезпечує додаткову конфіденційність потокового передавання.
Використання VPN також допомагає обійти обмеження, які ваш інтернет-провайдер може встановлювати в залежності від вмісту, який ви переглядаєте. Дивіться потокове відео в 4K HD з найшвидшою VPN для Fire Stick — наші швидкісні сервери у 105 країнах забезпечують вам доступ до бажаного вмісту з необхідною швидкістю. Ви навіть можете обирати різні протоколиs для потокового передавання, наприклад Lightway, UDP і TCP, а також OpenVPN – або просто дозвольте програмі вибирати оптимальний варіант.
Якщо ви хочете дивитися потоковий контент з певної країни, переконайтесь, що налаштування місця розташування вашого пристрою Fire співпадають із відповідною локацією VPN-сервера.
Поширенні запитання: VPN для Amazon Fire Stick
VPN, або віртуальна приватна мережа, дозволяє переглядати бажаний потоковий вміст безпечно та конфіденційно, уникаючи обмежень з боку інтернет-провайдера.
Використання VPN на пристроях Fire TV або Fire Stick дасть вам змогу отримати іншу IP-адресу та зашифрувати інтернет-з'єднання, що забезпечить вам конфіденційність і безпеку під час перегляду серіалів і фільмів онлайн.
Fire TV Stick 4K і 4K Max
Fire TV Stick 2-го та 3-го покоління
Fire TV 2-го та 3-го покоління
Fire TV Cube
Якщо ви не хочете встановити ExpressVPN на своєму пристрої Fire, ви також можете спробувати дублювати екран з іншого пристрою, на якому встановлено ExpressVPN.
Так! Окрім пристроїв Fire Stick і Fire TV, ExpressVPN можна встановити на більшість популярних платформ і пристроїв, включно з комп'ютерами, мобільними пристроями, ігровими приставками і не тільки. Ви можете встановити ExpressVPN на необмеженій кількості пристроїв та підключити до восьми пристроїв одночасно — і все це з однією підпискою. Або встановіть ExpressVPN на своєму Wi-Fi-роутері, щоб одночасно підключити ще більше пристроїв.
Так. Більшість популярних сервісів потокового передавання можна безкоштовно завантажити на ваш пристрій Fire. Серед них Netflix Prime Video, Disney Plus, BBC iPlayerта ін. І всі вони без проблем працюють з ExpressVPN.
ExpressVPN є, перш за все, компанією для захисту конфіденційності користувачів, тому вона не зберігає журналів дій та підключень. Крім того, ExpressVPN ніколи не зберігає ніякі дані, які дозволили б іншим особам пов'язати певні дії або поведінку в мережі з окремим користувачем. Прочитайте детальніше про забезпечення конфіденційності та політики щодо журналів ExpressVPN.
Всі плани ExpressVPN пропонують надійну гарантію повернення грошей. Ви можете користуватися повнофункціональною версією ExpressVPN на своїх пристроях протягом 30 днів і повернути всі свої гроші.
Найпростіший спосіб переконатися, чи працює ExpressVPN, — подивитися, який потоковий вміст вам доступний.
Якщо ви підключилися до сервера, розташованого поза вашим фізичним місцем знаходження, ви повинні побачити інші серіали та фільми на обраній платформі потокового передавання. Деякі платформи потокового передавання, такі як Netflix, навіть вказують місце, з якого ви переглядаєте вміст. Якщо це місце відповідає місцю розташування сервера, до якого ви підключені, то ваша VPN працює.
Якщо у вас виникли проблеми з підключенням, просто зв'яжіться з нашою командою служби підтримки.
Встановити ExpressVPN на ваш Fire TV Stick дуже легко!
Відкрийте Amazon Appstore.
Знайдіть застосунок ExpressVPN.
Натисніть "Завантажити".
Після завершення установки ExpressVPN натисніть "Відкрити".
Якщо ви не можете зайти в Amazon Appstore або не можете знайти застосунок ExpressVPN в Amazon Appstore, можна завантажити застосунок ExpressVPN у вигляді APK-файлу для Android на ваш Fire TV Stick.
Прочитайте, як завантажити застосунок ExpressVPN до публікації тут, щоб отримати більш детальні інструкції.
Застосунок ExpressVPN сумісний з пристроями Amazon Fire TV Stick 2-го покоління і вище. Зокрема:
Fire TV Stick 4K і 4K Max
Fire TV Stick 2-го та 3-го покоління
Так! ExpressVPN сумісна з Amazon Fire TV Cube.
Насправді ExpressVPN сумісна практично з усіма пристроями Amazon, зокрема:
Fire TV Stick 4K і 4K Max
Fire TV Stick 2-го та 3-го покоління
Fire TV 2-го та 3-го покоління
Ви не знайдете безкоштовну VPN для Fire TV Stick, яка пропонує такий самий рівень надійності, швидкості, конфіденційності та підтримки клієнтів, як ExpressVPN. Крім того, багато безкоштовних VPN працюють не так, як заявляють, а ще й можуть навіть продавати ваші дані або залишати вашу мережу вразливою перед атаками.
Завдяки серверам в 105 країнах світу, найкращому в своєму класі шифруванню та надвисокій швидкості з мінімальною буферизацією, ExpressVPN є найкращою та найбільш надійною VPN для Fire Stick.
Дізнайтеся більше про те, чому ExpressVPN є найкращим VPN-сервісом.
Використання VPN може зменшити буферизацію відео, якщо ваш інтернет-провайдер (ISP) навмисно обмежує швидкість вашого підключення до Інтернету через потокове передавання контенту.
Щоб оновити застосунок ExpressVPN на вашому пристрої Fire Stick, просто:
Відкрийте Amazon Appstore.
Знайдіть застосунок ExpressVPN.
У разі наявності оновлень, ви побачите кнопку "Оновити".
Виберіть "Оновити".
Якщо ви завантажили застосунок ExpressVPN у вигляді APK-файлу, вам потрібно буде його оновити до останньої версії вручну.
ExpressVPN — це VPN-сервіс, не призначений для обходу захисту авторських прав. Будь ласка, прочитайте Умови надання послуг ExpressVPN для отримання більш докладної інформації.
ExpressVPN для Amazon Fire: Ключові функції
Протидія обмеженням інтернет-провайдера
ExpressVPN дає змогу уникнути обмежень пропускної здатності з боку інтернет-провайдера та забути про буферизацію.
Доступ до контенту по всьому світу
Отримайте доступ до застосунків та сервісів, які вам потрібні для роботи, перегляду потокового контенту та ігор.
Оптимізація для високої швидкості
ExpressVPN постійно оптимізує сервери, щоб забезпечувати максимально високу швидкість.
Більше VPN-локацій
Виберіть одну з локацій VPN-серверів у 105 країнах, включаючи Велику Британію, США, Канаду та Австралію.
Надзвичайно надійне з'єднання
Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.
Найкраще шифрування у галузі
Захистіть усі свої дані за допомогою кращого у своєму класі шифрування AES-256.
Користувачам подобається ExpressVPN для Fire TV
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@expressvpn я обожнюю ваш сервіс, просто це найкраща та найшвидша #VPN, якою мені доводилося користуватися. дуже дякую за вашу чудову наполегливу працю :)
@Jamesrdr90
Точно! Ага. Це найшвидша VPN, якою мені доводилося користуватися. Я навіть не переймаюся тим, щоб вимикати її на час гри. Різниця майже не помітна.
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