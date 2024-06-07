استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية جائز قانونيا في جميع أنحاء العالم، وقد يلجأ إليها مستخدمو الإنترنت على نطاق واسع لحماية معلوماتهم الشخصية وجميع أنشطتهم عبر الإنترنت، بما في ذلك مشاهدة الفيديوهات. ستساعدك الشبكات الخاصة الافتراضية أيضا على تجاوز القيود المفروضة على مواقع معينة من قبل مزودي خدمات الإنترنت أو مديري شبكات الواي فاي المحلية في المدارس والشركات والأماكن العامة.

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