Отримайте кращу VPN для Disney Plus Отримайте кращу VPN для перегляду Disney Plus
ExpressVPN — це найшвидший і найзручніший VPN-сервіс для безпечного і конфіденційного перегляду серіалів, фільмів і оригінальних програм Disney Plus без обмеження пропускної здатності.
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Як подивитися Disney Plus
з VPN за 3 кроки
Крок 1
Оформіть підписку на ExpressVPN, кращу VPN для перегляду серіалів та фільмів.
Крок 2
Підключіться до VPN-сервера в будь-якій країні, де доступний сервіс Disney Plus.
Крок 3
Дивіться Disney Plus безпечно, конфіденційно і без обмеження швидкості.
Із ExpressVPN ви зможете дивитися Disney Plus<span class="breaker"> </span>у форматі HD з блискавичною швидкістю
Що пропонує Disney+?
Що можна подивитися на Disney Plus? Disney Plus містить багато контенту, який підходить для перегляду всією родиною, зокрема майже всі випущені фільми Disney і Pixar. Крім того, Disney додає всі нові фільми на сервіс Disney Plus протягом року після прем'єри. Також на сервісі доступні фільми компаній Marvel і Lucasfilm, — а деякі з них не можна переглянути на жодному з інших стримінгових сервісів — і понад 7 000 епізодів різних телешоу з кабельних каналів Disney.
Дивіться Disney Plus, ESPN+ и Hulu, придбавши один пакет
За додаткову плату підписники зі США можуть придбати пакет, який включає Disney Plus, ESPN+ і Hulu.
На Hulu можна переглянути телевізійні шоу американських мереж і телеканалів, а також оригінальні програми. Стримінгова бібліотека сервісу відома тим, що пропонує можливість подивитися тисячі епізодів телешоу та фільмів вже через кілька днів після виходу. Із максимальним планом — Hulu + Live TV — ви отримаєте можливість дивитися прямі спортивні трансляції, місцеві телеканали, новини та розважальні програми на 75 каналах. Всі плани Hulu доступні з Disney Bundle, відрізняється тільки вартість.
ESPN+ пропонує великий вибір спортивних програм, деякі з них навіть недоступні на кабельних каналах ESPN. Якщо вам подобається американський футбол, бейсбол, баскетбол, теніс або студентський спорт, з ESPN+ у вас завжди буде, що подивитися.
Дивіться ABC, FX та Freeform із хабом Star від Disney Plus
Підписники, які проживають за межами Північної Америки, зокрема в Австралії, Новій Зеландії, Сінгапурі, Гонконгу та Європі, безкоштовно отримують доступ до хабу Star з різними серіалами і фільмами. Хаб Star від Disney містить контент для дорослих, а його бібліотека схожа на бібліотеку сервісу Hulu: з фільмами та серіалами від ABC (США), Disney Television Studios, 20th Century Studios, FX, Freeform та інших компаній. Деякі програми доступні тільки в певних регіонах.
Запитання й вiдповiдi: як дивитися Disney Plus із VPN
Мережа надзвичайно швидких серверів ExpressVPN оптимізована для безперебійної роботи з Disney Plus та іншими стримінговими сервісами, тому ви можете дивитися будь-які серіали та фільми конфіденційно і безпечно.
Крім того, ExpressVPN обходить будь-які обмеження на доступ до Disney Plus, які має ваша шкільна чи загальнодоступна мережа Wi-Fi, і захищає вас від обмеження пропускної здатності інтернет-провайдером, адже це може уповільнювати ваше з’єднання.
Ні. Вам необхідно оформити підписку на Disney Plus, якщо у вас її ще немає.
ExpressVPN стане доповненням до вашої підписки Disney Plus, щоб ви могли переглядати весь вміст, який вас цікавить, без обмеження швидкості вашим інтернет-провайдером.
Окрім США та Пуерто-Ріко, Disney Plus також доступний у Канаді, Нідерландах, Австралії, Новій Зеландії, Німеччині, Італії, Франції, Іспанії, Швейцарії, Індії та Великобританії. Очікується, що згодом сервіс буде доступний у всьому світі.
Disney Plus працює найкраще, коли ви підключаєтеся до найближчого сервера. Наприклад, якщо ви перебуваєте в США, скористайтеся найближчим американським сервером для перегляду Disney Plus.
Не хвилюйтеся! Ось кілька кроків, які допоможуть усунути несправності, щоб сервіс знову працював:
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спробуйте підключитися до VPN-сервера в іншій локації;
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видаліть файли cookie та очистіть кеш вашого браузера або програми;
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вимкніть GPS на своєму пристрої;
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спробуйте зайти на Disney Plus з іншого браузера;
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перезавантажте Wi-Fi-роутер;
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якщо ви дивитеся Disney Plus через свій браузер або застосунок, переконайтеся, що вони оновлені.
Якщо під час використання ExpressVPN у вас усе ще виникають труднощі з доступом до Disney Plus, зверніться до служби підтримки.
Сервіс Disney Plus доступний на багатьох пристроях, зокрема:
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на смартфонах та планшетах, включаючи моделі iOS та Android;
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на ПК, включаючи Mac, Windows і Linux;
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Smart TV та системах TV box, включаючи Apple TV, Android TV, Fire TV Stick і Samsung Smart TV ;
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ігрових приставках, включаючи PlayStation і Xbox.
ExpressVPN має зручні застосунки для багатьох цих пристроїв і дозволяє підключати до восьми одночасно за однією підпискою. Навіть якщо на вашому пристрої неможливо встановити ExpressVPN, ви все одно зможете отримати всі переваги VPN, підключившись до роутера зі встановленою програмою ExpressVPN.
Хочете дивитися Disney Plus на великому екрані? Дізнайтеся, як підключити ваш телевізор до ExpressVPN.
Підключіться до VPN, зайдіть на телефоні у магазин додатків і скачайте застосунок Disney Plus. Якщо у вас виникли проблеми із завантаженням Disney Plus при підключенні до ExpressVPN, зверніться до служби підтримки.
Так! Пакет підписки Disney Plus включає доступ до мережі ESPN+, де можна подивитися ряд спортивних програм у прямому ефірі. Завдяки ExpressVPN ви зможете переглядати трансляції NFL, NBA, MLB, студентський спорт та багато іншого з високою швидкістю та конфіденційністю.
Дізнайтеся більше, як використовувати ExpressVPN для перегляду спортивних змагань у прямому ефірі.
Хаб Star доступний безкоштовно для підписників Disney Plus в Австралії, Новій Зеландії, Канаді, Сінгапурі, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Гонконгу, Ісландії, Італії, Японії, Люксембурзі, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Південній Кореї, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Тайвані та Великобританії.
У 2022 році хаб Star також буде доступний у Східній Європі, Ізраїлі, Південній Африці та Туреччині.
Усі VPN-сервіси шифрують ваші дані, що потенційно може уповільнювати з’єднання. Проте у ExpressVPN надзвичайно швидка мережа, яку постійну оптимізують, тому ви, скоріше за все, не помітите різниці.
Якщо ваш інтернет-провайдер відомий тим, що обмежує швидкість при використанні стримінгових сервісів, підключення до VPN для перегляду Disney Plus може навіть підвищити швидкість вашого з’єднання.
Це дуже просто! Просто запустіть застосунок ExpressVPN на своєму мобільному пристрої та підключіться до сервера. Після чого ви можете запустити застосунок Disney Plus і починати переглядати контент сервісу.
Ми не рекомендуємо використовувати безкоштовні проксі-сервіси для перегляду Disney Plus. Безкоштовні сервіси не пропонують тих же переваг для вашої конфіденційності та безпеки, як платні VPN. Багато безкоштовних сервісів не дотримуються своїх заяв, а деякі з них навіть продають ваші дані.
Докладніше про різницю між безкоштовними проксі-сервісами та VPN.
Немає безкоштовної VPN, яка б забезпечила таку ж швидкість, засоби конфіденційності та рівень безпеки, як ExpressVPN. Ви можете випробувати ExpressVPN, нічим не ризикуючи, завдяки нашій 30-денній гарантії повернення грошей.
ExpressVPN також працює з іншими стримінговими сервісами, зокрема Netflix, Amazon Prime Video і BBC iPlayer. Крім того, це найшвидший і найпростіший спосіб конфіденційно та безпечно переглядати веб-сторінки, а ще використання ExpressVPN може покращити ігровий процес.
ExpressVPN — це VPN-сервіс, який не призначений для використання в якості засобу обходу авторських прав. Щоб дізнатися більше, прочитайте Умови надання послуг ExpressVPN і Умови використання сервісу Disney Plus.
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