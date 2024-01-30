За додаткову плату підписники зі США можуть придбати пакет, який включає Disney Plus, ESPN+ і Hulu.

На Hulu можна переглянути телевізійні шоу американських мереж і телеканалів, а також оригінальні програми. Стримінгова бібліотека сервісу відома тим, що пропонує можливість подивитися тисячі епізодів телешоу та фільмів вже через кілька днів після виходу. Із максимальним планом — Hulu + Live TV — ви отримаєте можливість дивитися прямі спортивні трансляції, місцеві телеканали, новини та розважальні програми на 75 каналах. Всі плани Hulu доступні з Disney Bundle, відрізняється тільки вартість.

ESPN+ пропонує великий вибір спортивних програм, деякі з них навіть недоступні на кабельних каналах ESPN. Якщо вам подобається американський футбол, бейсбол, баскетбол, теніс або студентський спорт, з ESPN+ у вас завжди буде, що подивитися.



