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Отримайте кращу VPN для Disney Plus Отримайте кращу VPN для перегляду Disney Plus

ExpressVPN — це найшвидший і найзручніший VPN-сервіс для безпечного і конфіденційного перегляду серіалів, фільмів і оригінальних програм Disney Plus без обмеження пропускної здатності.

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Як подивитися Disney Plus
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Крок 1

Як оформити підписку на ExpressVPN

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Крок 2

Користуйтеся VPN в будь-якій точці світу, включаючи Північну і Південну Америку.

Підключіться до VPN-сервера в будь-якій країні, де доступний сервіс Disney Plus.

Крок 3

Логотип Disney plus на телевізорі.

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Що пропонує Disney+?

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Що можна подивитися на Disney Plus? Disney Plus містить багато контенту, який підходить для перегляду всією родиною, зокрема майже всі випущені фільми Disney і Pixar. Крім того, Disney додає всі нові фільми на сервіс Disney Plus протягом року після прем'єри. Також на сервісі доступні фільми компаній Marvel і Lucasfilm, — а деякі з них не можна переглянути на жодному з інших стримінгових сервісів — і понад 7 000 епізодів різних телешоу з кабельних каналів Disney.

Дивіться Disney Plus, ESPN+ и Hulu, придбавши один пакет

Гра НФЛ на екрані з підключеною ExpressVPN.

За додаткову плату підписники зі США можуть придбати пакет, який включає Disney Plus, ESPN+ і Hulu.

На Hulu можна переглянути телевізійні шоу американських мереж і телеканалів, а також оригінальні програми. Стримінгова бібліотека сервісу відома тим, що пропонує можливість подивитися тисячі епізодів телешоу та фільмів вже через кілька днів після виходу. Із максимальним планом — Hulu + Live TV — ви отримаєте можливість дивитися прямі спортивні трансляції, місцеві телеканали, новини та розважальні програми на 75 каналах. Всі плани Hulu доступні з Disney Bundle, відрізняється тільки вартість.

ESPN+ пропонує великий вибір спортивних програм, деякі з них навіть недоступні на кабельних каналах ESPN. Якщо вам подобається американський футбол, бейсбол, баскетбол, теніс або студентський спорт, з ESPN+ у вас завжди буде, що подивитися.

Дивіться ABC, FX та Freeform із хабом Star від Disney Plus

Фільми та серіалу хабу Star від Disney+.

Підписники, які проживають за межами Північної Америки, зокрема в Австралії, Новій Зеландії, Сінгапурі, Гонконгу та Європі, безкоштовно отримують доступ до хабу Star з різними серіалами і фільмами. Хаб Star від Disney містить контент для дорослих, а його бібліотека схожа на бібліотеку сервісу Hulu: з фільмами та серіалами від ABC (США), Disney Television Studios, 20th Century Studios, FX, Freeform та інших компаній. Деякі програми доступні тільки в певних регіонах.

Запитання й вiдповiдi: як дивитися Disney Plus із VPN

ExpressVPN — це VPN-сервіс, який не призначений для використання в якості засобу обходу авторських прав. Щоб дізнатися більше, прочитайте Умови надання послуг ExpressVPN і Умови використання сервісу Disney Plus.

Почніть перегляд із ExpressVPN

Людина дивиться телевізор на дивані.

Дивитися потокове відео з ExpressVPN дуже просто. Дотримуйтеся наших рекомендацій для безперебійного перегляду контенту без обмежень швидкості та пропускної здатності з боку інтернет-провайдера.

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