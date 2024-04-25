Найкраща VPN для США у 2025 році
Спробуйте нашу швидку, безпечну та просту у використанні VPN для США. Отримайте IP-адресу в США або в будь-якій іншій країні світу. Завантажте ExpressVPN для всіх ваших пристроїв і користуйтеся Інтернетом анонімно, де б ви не знаходилися.
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Найкраща для США
Для чого потрібна VPN у США?
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Швидкісна, постійно оптимізована мережа ExpressVPN повністю сумісна з такими сервісами, як Netflix, Hulu, Amazon, HBO та іншими*. Завдяки надшвидким VPN-серверам на 10 Гбіт/с можна переглядати потокове телебачення, фільми, спортивні трансляції та новини без обмежень пропускної здатності та лімітів.
* ExpressVPN — це VPN-сервіс, не призначений для обходу захисту авторських прав. Детальніше читайте в Умовах надання послуг ExpressVPN та Умовах надання послуг ваших постачальників контенту.
Ваша анонімність понад усе
Наша справа — не лізти у ваші справи. Ніхто не має знати, що ви робите онлайн — навіть ми. Тому ми не зберігаємо журнали активності та з'єднань. Наші сервери видаляють всі дані при кожному перезавантаженні, і це було підтверджено незалежним аудитом.
Розблокуйте сайти та сервіси
Змініть IP-адресу на американську або однієї з 105 країн з локаціями VPN-серверів, щоб розблокувати вебсайти, обійти обмеження Інтернет-провайдера та насолоджуватися більшою свободою в Інтернеті. Неважливо, де ви перебуваєте — в Канаді, Індії, Великій Британії чи іншій точці світу.
Захистіть ваші приватні дані
Захист реальної IP-адреси за допомогою ExpressVPN допоможе підвищити вашу анонімність в Інтернеті. ExpressVPN також спрямовує трафік у зашифрований тунель , щоб захистити ваші дані від хакерів та інших третіх осіб.
Виберіть локацію сервера в США
VPN в Нью-Йорку
VPN у Нью-Джерсі
VPN у Лос-Анджелесі
VPN у Чикаго
VPN у Фініксі
VPN у Сіетлі
VPN в Атланті
VPN у Далласі
VPN у Денвері
VPN у Маямі
VPN у Тампі
VPN у Сан-Франциско
VPN у Вашингтоні, округ Колумбія
VPN у Солт-Лейк-Сіті
VPN в Альбукерке
Можна отримати IP-адресу в будь-якому з цих міст, а також додаткову локацію в Санта-Моніці.
Потрібна VPN для певного штату США? У ExpressVPN є VPN-рішення для Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Юти, Каліфорнії, Флориди, Техасу, Іллінойсу, Джорджії, Колорадо, Вашингтона, Аризони та Нью-Мексико.
У разі сумнівів виберіть "Сполучені Штати", щоб ExpressVPN визначив кращу локацію американського VPN-сервера для вашої мережі.
Як отримати VPN у США
Крок 2
Завантажте застосунок для вашого пристрою.
Крок 3
Під'єднайтесь до VPN-локації у США.
Чи можу я скористатися безплатною VPN, щоб отримати IP-адресу в США?
Хоча існує безліч безплатних VPN і проксі-серверів, варто замислитися як ці провайдери можуть дозволити собі пропонувати послуги безоплатно. Важливо пам'ятати: "Якщо ви не платите за продукт, ви і є цим продуктом".
Окрім проблем з безпекою персональних даних, у більшості безплатних VPN обмежена мережа, тому ви можете не знайти сервер у потрібній локації. Також відомо, що вони обмежують обсяг даних і швидкість, що не сприяє комфортній роботі в Інтернеті.
Щоб забезпечити кожному клієнту швидке, приватне та безпечне з'єднання, ExpressVPN використовує мережу високопродуктивних серверів у 105 країнах світу. Наша глобальна мережа серверів на 10 Гбіт/с гарантує необмежену пропускну здатність і блискавичну швидкість. Ми також є лідерами в галузі постквантового захисту та інших передових функцій захисту, таких як застосунок Threat Manager і блокування реклами.
Якщо ви шукаєте пробну версію VPN без ризиків, скористайтеся нашою 30-денною гарантією повернення коштів.
Один застосунок, багато засобів захисту
ExpressVPN - це VPN-застосунок, але ми включили в нього й інші функції (в рамках кожної підписки), щоб забезпечити комплексний пакет безпеки.
Менеджер паролів
ExpressVPN Keys дозволяє зберігати ваші облікові дані та мати до них доступ, пам'ятаючи лише один основний пароль.
Блокувальник трекерів
Увімкніть Threat Manager, щоб обмежити взаємодію вашого пристрою з відомими шкідливими сайтами та трекерами.
Блокувальник реклами
Медійна реклама дратує і сповільнює роботу в Інтернеті. Блокуйте їх у застосунку одним дотиком.
Бажаєте захистити свою родину? Ми також впровадили батьківський контроль.
Завантажте VPN в США для всіх ваших пристроїв
Одна підписка ExpressVPN дозволить завантажити VPN для кожної популярної платформи. Потрібна VPN для кількох пристроїв? Налаштуйте ExpressVPN на всіх своїх пристроях і користуйтесь на восьми одночасно.
Обмеження доступу до Інтернету в США
У Сполучених Штатах існує дуже мало обмежень на доступ громадян до Інтернету. Положення Першої поправки про свободу слова значною мірою запобігають цензурі з боку федеральних та місцевих органів влади, а також органів влади штатів.
Однак корпорації та навчальні заклади можуть обмежувати контент, доступний у їхніх мережах. Більшість університетів і коледжів мають певну форму інтернет-фільтрації, тоді як корпорації можуть блокувати доступ до розважальних сервісів, сайтів, що споживають багато трафіку, або навіть до зовнішньої електронної пошти.
VPN дозволяє отримати доступ до вільного і відкритого інтернету, де б ви не знаходилися — в університеті, громадському Wi-Fi чи деінде.
Закони США про зберігання даних
Попри відсутність у США федерального закону про зберігання даних, багато персональних даних фактично зберігаються і можуть бути доступними для урядових установ США. Наприклад, як виявилося, багато Інтернет-провайдерів зберігають великі обсяги даних користувачів. Інтернет-провайдери зазвичай збирають таку інформацію, як історія переглядів, інформація про місцеперебування та IP-адреса. Тим часом великі технологічні компанії, як-от Google, Amazon та Facebook, також збирають величезні обсяги даних. Все це може передаватися державним установам, а також продаватися в маркетингових цілях.
У відповідь на це Каліфорнія зробила найбільший крок уперед, ухваливши у 2020 році Закон про права на приватність штату Каліфорнія (California Privacy Rights Act, CPRA), який пропонує жителям Каліфорнії такий самий захист, як і GDPR для ЄС. Окрім розширення прав споживачів, CPRA накладає суворіші обмеження на збір, зберігання та передачу персональних даних.
ExpressVPN дотримується суворої політики відсутності журналів дій та з'єднань, тому Інтернет-провайдер чи хтось інший не зможе стежити з вами під час роботи в Інтернеті.
Що шанувальники говорять про ExpressVPN
Оцінка 4,7 з 5
Оцінка 4,4 з 5
Відмінно
Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.
TopherZ143
Чудова VPN!
Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.
king bishop
Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.
Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!
Дастін Грайгер
@D_Geiger
Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍
nima088
@Nill088
Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.
Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.
Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.
Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.
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Поширені запитання. Використання VPN у США
Вартість VPN у США залежить від якості послуг. VPN преміумкласу, як-от ExpressVPN, з надшвидкими серверами на 10 Гбіт/с, найкращим на ринку рівнем анонімності та безпеки, а також цілодобовою підтримкою в чаті, може коштувати трохи дорожче, але це все одно дешевше, ніж бути незахищеним.
Шукаєте безплатну VPN у США? Скористайтеся нашою 30-денною гарантією повернення грошей. Ви отримаєте всі преміумфункції ExpressVPN, але зможете повернути гроші протягом 30 днів, якщо вас щось не влаштує. Це як безплатна пробна версія VPN, але краще.
IP-адреса в США — це IP-адреса, призначена серверу в Сполучених Штатах Америки.
Щоб отримати IP-адресу в США, під'єднайтесь до одного з VPN-серверів ExpressVPN у США. Після цього застосунки та вебсайти бачитимуть ваш інтернет-трафік як такий, що надходить зі США.
Скористайтесь перевіркою IP-адреси від ExpressVPN, щоб побачити, яка локація пов'язана з вашою поточною IP-адресою.
Так, VPN є законними у США.
Так! Користуватися VPN в США не тільки безпечно — це найбезпечніший спосіб працювати в Інтернеті за будь-яких обставин.
VPN захищає вашу активність в Інтернеті від Інтернет-провайдера, операторів Wi-Fi, урядів та інших третіх осіб. Це зменшить кількість таргетованої реклами, яку ви отримуєте, і не дозволить іншим наживатися на вашій історії переглядів. ExpressVPN дотримується суворої політики відсутності журналів дій та з'єднань, а наша технологія TrustedServer гарантує, що всі дані стираються при кожному перезавантаженні.
Під'єднайтесь до VPN у США за 3 простих кроки:
Завантажте відповідний застосунок для вашого ПК, Mac або пристрою iOS чи Android
Відкрийте ExpressVPN і виберіть будь-яку з наших локацій у США
Найкраща VPN для США — це ExpressVPN із серверами нового покоління на 10 Гбіт/с і розташуванням серверів у 105 країнах по всьому світу. Виберіть локацію сервера в США або функція Smart Location {T0} від ExpressVPN автоматично обере найкращий сервер для вашої мережі.
Так, ExpressVPN підтримує TikTok і має кілька локацій VPN-серверів у США.
TikTok ще не заборонений в жодному штаті США для пересічних громадян. Однак урядовці США стверджують, що TikTok становить загрозу національній безпеці через можливий обмін даними користувачів з материнською компанією ByteDance та урядом Китаю. США також висловили занепокоєння з приводу цензури інформації та впливу TikTok на американців.
Через ці побоювання, Конгрес США представив законопроєкт під назвою "Закон про захист американців від застосунків, контрольованих іноземними ворожими державами". Він вимагає від ByteDance продати свою частку в TikTok або ж отримати заборону на діяльність у США протягом 180 днів з дня набрання чинності.
Так, ExpressVPN сумісний із TikTok і має кілька серверів VPN у США.
Урядовці США заявили, що TikTok становить загрозу національній безпеці через можливість передачі даних користувачів материнській компанії ByteDance та уряду Китаю. Також у США висловили занепокоєння щодо цензурування інформації з боку TikTok та впливу на американців.
Хоча TikTok ще не заборонений у жодному штаті для пересічних громадян, Конгрес США нещодавно ухвалив «Закон про захист американців від застосунків, контрольованих іноземними супротивниками» (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act). Цей закон, підписаний президентом Джо Байденом 24 квітня 2024 року, зобов'язує китайську компанію ByteDance, яка володіє TikTok, продати свою частку протягом року, інакше TikTok загрожує заборона в США.
ExpressVPN для інших країн
Користувачі ExpressVPN можуть і надалі підключатися до серверів у 105 країнах. Отримайте доступ до будь-якого з цих VPN-серверів зі Сполучених Штатів або будь-якої іншої точки світу.
Придбати IP-адресу в США без ризиків
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