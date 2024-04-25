Оформіть підписку зараз, і ви отримаєте додаткові {{bonus_days}} днів безкоштовно до будь-якого плану.

Не пропустіть! Отримайте {{bonus_months}} місяців безплатно за умови підписки на 12-місячний план.

Статуя Свободи в Нью-Йорку, США.

Найкраща VPN для США у 2025 році

Спробуйте нашу швидку, безпечну та просту у використанні VPN для США. Отримайте IP-адресу в США або в будь-якій іншій країні світу. Завантажте ExpressVPN для всіх ваших пристроїв і користуйтеся Інтернетом анонімно, де б ви не знаходилися.

Купити ExpressVPN

30-денна гарантія повернення грошей

Надійна VPN №1
Найкраща для США

Для чого потрібна VPN у США?

Переглядайте контент будь-де: двері до вільного доступу відкрито.

Переглядайте потокове відео зі швидкими серверами у США

Швидкісна, постійно оптимізована мережа ExpressVPN повністю сумісна з такими сервісами, як Netflix, Hulu, Amazon, HBO та іншими*. Завдяки надшвидким VPN-серверам на 10 Гбіт/с можна переглядати потокове телебачення, фільми, спортивні трансляції та новини без обмежень пропускної здатності та лімітів.

* ExpressVPN — це VPN-сервіс, не призначений для обходу захисту авторських прав. Детальніше читайте в Умовах надання послуг ExpressVPN та Умовах надання послуг ваших постачальників контенту.

Замаскуйте вашу IP-адресу: кімнатні рослини приховують IP-адресу.

Ваша анонімність понад усе

Наша справа — не лізти у ваші справи. Ніхто не має знати, що ви робите онлайн — навіть ми. Тому ми не зберігаємо журнали активності та з'єднань. Наші сервери видаляють всі дані при кожному перезавантаженні, і це було підтверджено незалежним аудитом.

Необмежена пропускна здатність — символ нескінченності на різних пристроях.

Розблокуйте сайти та сервіси

Змініть IP-адресу на американську або однієї з 105 країн з локаціями VPN-серверів, щоб розблокувати вебсайти, обійти обмеження Інтернет-провайдера та насолоджуватися більшою свободою в Інтернеті. Неважливо, де ви перебуваєте — в Канаді, Індії, Великій Британії чи іншій точці світу.

Зашифруйте ваше з'єднання: на світловому екрані цифри замінюються випадковими символами, що означає шифрування.

Захистіть ваші приватні дані

Захист реальної IP-адреси за допомогою ExpressVPN допоможе підвищити вашу анонімність в Інтернеті. ExpressVPN також спрямовує трафік у зашифрований тунель , щоб захистити ваші дані від хакерів та інших третіх осіб.

Купити ExpressVPN

Виберіть локацію сервера в США

Панорама Нью-Йорка.
VPN в Нью-Йорку
Набережна Нью-Джерсі.
VPN у Нью-Джерсі
Панорама Лос-Анджелеса.
VPN у Лос-Анджелесі
Панорама Чикаго.
VPN у Чикаго
Панорама Фінікса.
VPN у Фініксі
Панорама Сіетла.
VPN у Сіетлі
Панорама Атланти.
VPN в Атланті
Панорама Далласа.
VPN у Далласі
Панорама Денвера.
VPN у Денвері
Пляж у Маямі.
VPN у Маямі
Місто Тампа.
VPN у Тампі
Золоті ворота у Сан-Франциско.
VPN у Сан-Франциско
Меморіал Лінкольна у Вашингтоні, округ Колумбія.
VPN у Вашингтоні, округ Колумбія
Панорама Солт-Лейк-Сіті.
VPN у Солт-Лейк-Сіті
Повітряні кулі над Альбукерке.
VPN в Альбукерке

Можна отримати IP-адресу в будь-якому з цих міст, а також додаткову локацію в Санта-Моніці.

Потрібна VPN для певного штату США? У ExpressVPN є VPN-рішення для Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Юти, Каліфорнії, Флориди, Техасу, Іллінойсу, Джорджії, Колорадо, Вашингтона, Аризони та Нью-Мексико.

У разі сумнівів виберіть "Сполучені Штати", щоб ExpressVPN визначив кращу локацію американського VPN-сервера для вашої мережі.

Купити ExpressVPN

Як отримати VPN у США

Крок 1

Як оформити підписку на ExpressVPN

Крок 2

Завантажте застосунок для вашого пристрою.

Крок 3

Під'єднайтесь до VPN-локації у США.

Чи можу я скористатися безплатною VPN, щоб отримати IP-адресу в США?

Хоча існує безліч безплатних VPN і проксі-серверів, варто замислитися як ці провайдери можуть дозволити собі пропонувати послуги безоплатно. Важливо пам'ятати: "Якщо ви не платите за продукт, ви і є цим продуктом".

Окрім проблем з безпекою персональних даних, у більшості безплатних VPN обмежена мережа, тому ви можете не знайти сервер у потрібній локації. Також відомо, що вони обмежують обсяг даних і швидкість, що не сприяє комфортній роботі в Інтернеті.

Щоб забезпечити кожному клієнту швидке, приватне та безпечне з'єднання, ExpressVPN використовує мережу високопродуктивних серверів у 105 країнах світу. Наша глобальна мережа серверів на 10 Гбіт/с гарантує необмежену пропускну здатність і блискавичну швидкість. Ми також є лідерами в галузі постквантового захисту та інших передових функцій захисту, таких як застосунок Threat Manager і блокування реклами.

Якщо ви шукаєте пробну версію VPN без ризиків, скористайтеся нашою 30-денною гарантією повернення коштів.

Один застосунок, багато засобів захисту

ExpressVPN - це VPN-застосунок, але ми включили в нього й інші функції (в рамках кожної підписки), щоб забезпечити комплексний пакет безпеки.

Менеджер паролів

Паролі та сховище для ExpressVPN Keys.

ExpressVPN Keys дозволяє зберігати ваші облікові дані та мати до них доступ, пам'ятаючи лише один основний пароль.

Блокувальник трекерів

розширений захист менеджер загроз функція ілюстрації

Увімкніть Threat Manager, щоб обмежити взаємодію вашого пристрою з відомими шкідливими сайтами та трекерами.

Блокувальник реклами

розширений захист блокувальник реклами функція ілюстрації блокування вебсайту вебсторінки

Медійна реклама дратує і сповільнює роботу в Інтернеті. Блокуйте їх у застосунку одним дотиком.

Бажаєте захистити свою родину? Ми також впровадили батьківський контроль.

Завантажте VPN в США для всіх ваших пристроїв

Одна підписка ExpressVPN дозволить завантажити VPN для кожної популярної платформи. Потрібна VPN для кількох пристроїв? Налаштуйте ExpressVPN на всіх своїх пристроях і користуйтесь на восьми одночасно.

VPN у США, що захищає різні пристрої.
VPN для Windows
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для iOS
VPN для Linux
VPN-розширення для Chrome
VPN-розширення для Firefox
VPN-розширення для Edge
VPN для Smart TV
VPN для Fire Stick
VPN для Android TV
VPN для Apple TV
VPN для ігрових приставок
VPN для PlayStation
VPN для Xbox
VPN для роутерів
Купити ExpressVPN

Обмеження доступу до Інтернету в США

У Сполучених Штатах існує дуже мало обмежень на доступ громадян до Інтернету. Положення Першої поправки про свободу слова значною мірою запобігають цензурі з боку федеральних та місцевих органів влади, а також органів влади штатів.

Однак корпорації та навчальні заклади можуть обмежувати контент, доступний у їхніх мережах. Більшість університетів і коледжів мають певну форму інтернет-фільтрації, тоді як корпорації можуть блокувати доступ до розважальних сервісів, сайтів, що споживають багато трафіку, або навіть до зовнішньої електронної пошти.

VPN дозволяє отримати доступ до вільного і відкритого інтернету, де б ви не знаходилися — в університеті, громадському Wi-Fi чи деінде.

Закони США про зберігання даних

Попри відсутність у США федерального закону про зберігання даних, багато персональних даних фактично зберігаються і можуть бути доступними для урядових установ США. Наприклад, як виявилося, багато Інтернет-провайдерів зберігають великі обсяги даних користувачів. Інтернет-провайдери зазвичай збирають таку інформацію, як історія переглядів, інформація про місцеперебування та IP-адреса. Тим часом великі технологічні компанії, як-от Google, Amazon та Facebook, також збирають величезні обсяги даних. Все це може передаватися державним установам, а також продаватися в маркетингових цілях.

У відповідь на це Каліфорнія зробила найбільший крок уперед, ухваливши у 2020 році Закон про права на приватність штату Каліфорнія (California Privacy Rights Act, CPRA), який пропонує жителям Каліфорнії такий самий захист, як і GDPR для ЄС. Окрім розширення прав споживачів, CPRA накладає суворіші обмеження на збір, зберігання та передачу персональних даних.

ExpressVPN дотримується суворої політики відсутності журналів дій та з'єднань, тому Інтернет-провайдер чи хтось інший не зможе стежити з вами під час роботи в Інтернеті.

Що шанувальники говорять про ExpressVPN

    Оцінка 4,7 з 5

    Оцінка 4,4 з 5

    Відмінно

    Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.

    TopherZ143

    Чудова VPN!

    Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.

    king bishop

    Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.

    Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!

    Дастін Грайгер

    @D_Geiger

    Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.

    ashbc

    @BCoinChaos

    Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍

    nima088

    @Nill088

    Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.

    Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.

    Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.

    Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.

    Висвітлено в:

    ВідмінноОцінка 4.3 з 5 на основі 25664 відгуків

    Поширені запитання. Використання VPN у США

    Купити ExpressVPN

    ExpressVPN для інших країн

    Користувачі ExpressVPN можуть і надалі підключатися до серверів у 105 країнах. Отримайте доступ до будь-якого з цих VPN-серверів зі Сполучених Штатів або будь-якої іншої точки світу.

    ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
    КАНАДА
    США
    МЕКСИКА
    АВСТРАЛІЯ
    ФРАНЦІЯ
    СІНГАПУР
    ЯПОНІЯ
    НІМЕЧЧИНА
    ІРЛАНДІЯ
    ГОНКОНГ
    ІНДІЯ
    ІТАЛІЯ
    БРАЗИЛІЯ
    ПІВДЕННА КОРЕЯ
    В'ЄТНАМ
    ШВЕЦІЯ
    МАЛАЙЗІЯ
    АРГЕНТИНА
    ТУРЕЧЧИНА
    ІНДОНЕЗІЯ
    30
    ДЕННА
    ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

    Придбати IP-адресу в США без ризиків

    Дізнайтеся, чому ExpressVPN - найкраща VPN для США. Спробуйте повнофункціональну версію без ризиків протягом 30 днів.

    Купити ExpressVPN