Розширення VPN і проксі захищають ваш під час роботи в Інтернеті по-різному. Розширення VPN створює безпечне, зашифроване з'єднання між вашим браузером та Інтернетом. Це означає, що ваші дії онлайн, як-от доступ до потокових сайтів або захищений перегляд, приховані від хакерів, трекерів та навіть вашого провайдера.

Розширення проксі лише ховає вашу P-адресу, скеровуючи трафік через інший сервер, але без додаткового шифрування. Воно може приховати вашу локацію, але не забезпечує такого ж рівня конфіденційності та безпеки, як VPN — ваш провайдер та мережеві адміністратори все одно бачитимуть ваші дії в Інтернеті.

Розширення ExpressVPN для Chrome забезпечує конфіденційність і безпеку ваших дій в Інтернеті, тоді як розширення проксі просто змінює вашу IP-адресу. Для справжньої приватності в Інтернеті, розширення VPN — найкращий вибір.