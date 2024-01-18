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Найкраще VPN-розширення для Chrome

  • Безпечний перегляд на максимальній швидкості
  • Підмінюйте локацію у браузері
  • Керуйте застосунком ExpressVPN з Chrome
  • Отримайте нову IP-адресу з серверами в 105 країнах
  • Безпечний перегляд на максимальній швидкості
  • Підмінюйте локацію у браузері
  • Керуйте застосунком ExpressVPN з Chrome
  • Отримайте нову IP-адресу з серверами в 105 країнах

Сумісне із Windows, Mac і Linux

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Завантажити розширення VPN

Вже МАЄТЕ EXPRESSVPN? ЗАВАНТАЖТЕ РОЗШИРЕННЯ VPN ДЛЯ CHROME ЗАРАЗ.

Найкраще VPN-розширення для Chrome.
Користуйтеся розширенням для браузера ExpressVPN задля графічного інтерфейсу.

Що таке розширення VPN для Chrome?

VPN для Chrome — це програмне забезпечення, яке інтегрується з вашим браузером та надає додаткові функції, як-от шифрування даних. Оскільки Google Chrome не має власної VPN, можна завантажити розширення VPN, щоб користуватися VPN у браузері Chrome.

Розширення ExpressVPN для Chrome діє як пульт дистанційного керування для застосунку ExpressVPN на вашому пристрої. Можна вмикати та вимикати VPN, обирати локацію сервера, а також змінювати налаштування застосунку прямо в браузері. Оскільки розширення керує повнофункціональним застосунком, за допомогою надійного шифрування воно захищає весь Інтернет-трафік, що передається на пристрій або з нього, а не лише трафік браузера.

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Навіщо використовувати VPN для Chrome?

Працюйте онлайн безпечно та конфіденційно з надійним шифруванням VPN. Підмінюйте локацію та керуйте застосунком ExpressVPN з браузера Chrome.

Надійний зелений замок.

Підмінюйте вашу локацію

Увімкніть підміну локації, щоб не допустити розкриття вашого фізичного розташування за геолокацією HTML5. Зіставте вашу видиму локацію в браузері з локацією вашого VPN-сервера.

Конверти.

Запобігайте відстеженню

Захистіть свої персональні дані та не давайте пошуковим системам і маркетологам відстежувати вашу історію переглядів. Шифруйте свій Інтернет-трафік та уникайте таргетованої реклами за допомогою захищеної IP-адреси.

Інтернет без кордонів: карта з локаціями серверів у Європі та Америці.

Підключайтесь одним натисканням

Увімкніть або вимкніть захист VPN безпосередньо з вікна браузера Google Chrome, Brave або Vivaldi. Застосунки ExpressVPN дозволяють будь-кому легко під'єднатися до нашої мережі.

Значок хрестика на зображені папки.

Захистіть вашу IP-адресу

Деякі застосунки можуть пропускати WebRTC, що може розкрити вашу IP-адресу, навіть при використанні VPN. Ми блокуємо WebRTC, забезпечуючи безпечну роботу в Інтернеті.

Картинка з 5 локаціями VPN-серверів

Розблоковуйте застосунки та сайти

Отримайте нову IP-адресу і звільніться від регіональних обмежень, які можуть блокувати доступ до вебсайтів і відео у вашому браузері.

Візуальний ромб VPN преміумкласу №1 у світі

Працюйте конфіденційно через Wi-Fi

Під'єднання до громадських мереж Wi-Fi може наражати вас на певні типи кібератак. Захистіть свої дані, підключаючись до загальних мереж через VPN.

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Як налаштувати розширення ExpressVPN для Chrome

Крок 1

Крок 1 підключення VPN на настільному ПК або ноутбуці.

Купіть ExpressVPN, встановіть застосунок на комп'ютер та налаштуйте розширення VPN для Chrome.

Крок 2

Крок 2 підключення VPN на мобільному телефоні, настільному ПК та ноутбуці.

У розширенні виберіть локацію сервера VPN і натисніть кнопку увімкнення, щоб підключити VPN.

Крок 3

Встановлення VPN, крок 3. Підключений застосунок.

Щойно ви під'єднаєтесь, то зможете працювати в Інтернеті з підвищеним рівнем безпеки та конфіденційності.

Розширення ExpressVPN для Chrome: основні функції

Найкращий VPN для Chrome — це ExpressVPN з розширеними функціями, спрямованими на покращення роботи в Інтернеті.

Перевірка стану підключення VPN

Перевірте статус VPN, натиснувши на іконку стану з'єднання на панелі інструментів браузера.

Автоматичне підключення при запуску

Автоматично підключайтеся до останньої локації сервера під час запуску Chrome.

Підключення до більшої кількості серверів

Отримайте IP-адресу в будь-якій точці світу з VPN-серверами в 105 країнах.

Підтримка темного режиму

Увімкніть темний режим у розширенні браузера, щоб перемкнутися на темну тему.

Робота на 8 пристроях

Встановіть ExpressVPN на всі свої пристрої та підключайте до восьми одночасно.

Доступ до надшвидких серверів

10-гігабітні сервери ExpressVPN забезпечують найвищу можливу швидкість.

Гарантія конфіденційності

Ваша приватність — це право. Саме тому ExpressVPN не записує журнали активності або з'єднань.

Зв'язок з підтримкою, 24/7

Оператори в будь-який час готові допомогти вам з налаштуванням та усуненням несправностей.

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Розширення VPN проти розширення проксі: у чому різниця?

Користуйтеся розширенням для браузера ExpressVPN задля графічного інтерфейсу.

Розширення VPN і проксі захищають ваш під час роботи в Інтернеті по-різному. Розширення VPN створює безпечне, зашифроване з'єднання між вашим браузером та Інтернетом. Це означає, що ваші дії онлайн, як-от доступ до потокових сайтів або захищений перегляд, приховані від хакерів, трекерів та навіть вашого провайдера.

Розширення проксі лише ховає вашу P-адресу, скеровуючи трафік через інший сервер, але без додаткового шифрування. Воно може приховати вашу локацію, але не забезпечує такого ж рівня конфіденційності та безпеки, як VPN — ваш провайдер та мережеві адміністратори все одно бачитимуть ваші дії в Інтернеті.

Розширення ExpressVPN для Chrome забезпечує конфіденційність і безпеку ваших дій в Інтернеті, тоді як розширення проксі просто змінює вашу IP-адресу. Для справжньої приватності в Інтернеті, розширення VPN — найкращий вибір.

Користуйтеся розширенням для браузера ExpressVPN задля графічного інтерфейсу.

Чи варто використовувати безплатне розширення VPN для Chrome?

Ні, не рекомендується використовувати безплатні розширення VPN. Хоча вони можуть обіцяти конфіденційність безплатно, ці сервіси часто не забезпечують належного рівня безпеки, через що ваші дані стають вразливими до кіберзагроз. Вони можуть повільно працювати, мати обмежену кількість серверів і захищати трафік лише браузера, а не всього пристрою.

Але найбільше непокоїть те, як безплатні VPN працюють без стягнення плати з користувачів. Багато з них записують і продають третім особам дані про вашу активність в Інтернеті та персональні дані. Це суперечить головній меті VPN — захисту вашої приватності та безпеки ваших дій в Інтернеті.

Натомість ExpressVPN приділяє особливу увагу конфіденційності користувачів завдяки надійному шифруванню, суворій політиці відмови від збору даних і широкій мережі швидких серверів, що гарантує конфіденційність і безпеку ваших дій в Інтернеті.

Користуйтеся розширенням для браузера ExpressVPN задля графічного інтерфейсу.

Як використовувати VPN у режимі інкогніто

Якщо ви серйозно ставитеся до своєї приватності, важливо використовувати VPN — навіть при використанні функції інкогніто. Хоча режим інкогніто обмежує відстеження через файли cookie та відбитки браузера, він не приховує вашу IP-адресу і не заважає провайдеру відстежувати ваші DNS-записи.

Щоб користуватись розширенням ExpressVPN для Chrome в режимі інкогніто в Google Chrome:

  • Натисніть ?> Більше інструментів > Розширення.

  • Знайдіть розширення ExpressVPN Chrome і натисніть Деталі.

  • Прокрутіть вниз та увімкніть Дозволити в режимі інкогніто

Тепер можна відкрити нове вікно в режимі інкогніто з додатковою конфіденційністю та безпекою VPN.

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Скачайте ExpressVPN на всі пристрої

Одна підписка ExpressVPN дозволить завантажити VPN на всі популярні платформи. Окрім встановлення розширення VPN у Chrome, ви можете налаштувати ExpressVPN на всіх сумісних пристроях і платформах, а також використовувати його на восьми одночасно.

Завантажити застосунки ExpressVPN.
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Безпечно та перевірено: аудити розширення ExpressVPN для Chrome

Завантажити застосунки ExpressVPN.

Наше розширення для браузера пройшло суворий аудит безпеки від акредитованої компанії з кібербезпеки Cure53:

Засновник, генеральний директор і дослідник безпеки компанії Cure53 Маріо Хайдеріх (Mario Heiderich) підкреслив нашу міцну базу безпеки, сказавши: «Загалом, після завершення цього аудиту команда тестувальників може лише зробити висновок, що команда ExpressVPN вже створила міцний фундамент безпеки для розширення для браузера»

Окрім аудитів, ми також проактивно вдосконалюємо наш захист через програму bug bounty. Запрошуючи дослідників безпеки з усього світу виявляти вразливості в наших системах, включаючи розширення для браузерів, ми прагнемо постійно поліпшувати безпеку.

Що шанувальники говорять про ExpressVPN

    Оцінка 4,7 з 5

    Оцінка 4,4 з 5

    Відмінно

    Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.

    TopherZ143

    Чудова VPN!

    Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.

    king bishop

    Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.

    Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!

    Дастін Грайгер

    @D_Geiger

    Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.

    ashbc

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    Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍

    nima088

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    Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.

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    Запитання і відповіді: розширення VPN для Chrome

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    Спробуйте розширення VPN для Chrome без ризиків

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