Скачайте кращу VPN для Mac (Apple)
- Переглядайте потокові відео, грайте в ігри, працюйте та відвідуйте сайти безпечно
- Першокласне шифрування та засоби захисту конфіденційності
- Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
- 30-денна гарантія повернення грошей
- Переглядайте потокові відео, грайте в ігри, працюйте та відвідуйте сайти безпечно
- Першокласне шифрування та засоби захисту конфіденційності
- Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
- 30-денна гарантія повернення грошей
Отримайте надійну
VPN для Mac за 3 кроки
Налаштувати кращу VPN для Mac дуже просто. Встановіть застосунок VPN на MacBook або настільний комп'ютер з macOS та підключіться вже за 5 хвилин.
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Завантажте та встановіть VPN-додаток для Mac.
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Підключіться та оберіть локацію сервера одним дотиком. Ось так просто!
Якщо вам потрібна допомога, зв'яжіться з командою підтримки ExpressVPN в онлайн-чаті або по електронній пошті.
Як налаштувати VPN для Mac
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Перегляньте наше навчальне відео.
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Відвідайте сторінку налаштування VPN у Центрі підтримки.
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Або зв’яжіться з командою підтримки, що працює цілодобово та без вихідних, в онлайн-чаті чи по електронній пошті.
Завантажте VPN
для всіх пристроїв Apple
ExpressVPN — це найкраща VPN для Mac, оскільки вона працює з усіма настільними комп’ютерами та ноутбуками Apple. Вона навіть нативно працює на Apple Silicon (M1 і M2)!
Підключіться до ExpressVPN на:
MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro та Mac mini.
ExpressVPN сумісна з:
macOS Sequoia (15), macOS Sonoma (14), macOS Ventura (13), macOS Monterey (12), macOS Big Sur (11), macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11).
Хочете користуватись перевагами нашого VPN-сервісу на своєму iPhone, iPad або iPod touch? Встановіть VPN для iOS та використовуйте усі пристрої одночасно.
Ігри на Mac
з VPN
Якщо ви граєте в онлайн-ігри на своєму Mac, ExpressVPN допоможе зберігати конфіденційність ваших даних, а також захистить вас від DDoS-атак (атак на відмову в обслуговуванні). Крім того, VPN може зменшити пінг між ігровими серверами, підключивши вас до локації, ближчої до хоста мережі.
Якщо ж ваш інтернет-провайдер обмежує ігровий трафік, ExpressVPN допоможе обійти ці обмеження та відновити швидкість вашої мережі до стандартного рівня. Деякі геймери навіть повідомляють, що використання VPN забезпечило їм вищу швидкість з'єднання.
Якщо ви граєте на ігрових приставках, таких як Nintendo Switch, PlayStation або Xbox, ExpressVPN зможе захистити і вас також.
Запитання й відповіді: VPN для Mac (Apple)
Використання VPN на Mac гарантує конфіденційність та безпеку при роботі онлайн. Підключившись до будь-якого з наших VPN-серверів по всьому світу, ви зможете приховати IP-адресу свого пристрою, захистити свої дані в незахищених Wi-Fi-мережах та отримати доступ до заблокованих веб-сайтів.
Це дуже легко! Придбайте підписку на ExpressVPN, завантажте застосунок на свій пристрій та натисніть кнопку підключення на екрані.
Хоча на macOS є можливість підключитися до VPN-сервера у системних налаштуваннях, технічно це не VPN-сервіс. Фактично це тунель, який підключається до сторонніх VPN-сервісів, таких як ExpressVPN.
Компанія Apple розробила iCloud Private Relay для захисту вашої конфіденційності. Ця функція надсилає ваш онлайн-трафік через два безпечні інтернет-ретранслятори, але лише тоді, коли ви переглядаєте веб-сторінки за допомогою Safari. Крім того, вона не пропонує шифрування на всьому пристрої та не розблоковує веб-сайти чи контент, що недоступні у вашому регіоні.
Наш безпечний VPN-додаток забезпечує додатковий рівень захисту між вашим Mac та Інтернетом, щоб ви могли безпечно та конфіденційно відвідувати сайти, робити онлайн-покупки та дивитись потокове відео. Окрім того, що VPN захищає вас від відстежування онлайн та крадіжки персональних даних, сервіс також дозволяє розблокувати веб-сайти та контент, які можуть бути недоступні у вашому регіоні через накладену цензуру або роботу брандмауерів у вашій шкільній чи офісній мережі.
Так! ExpressVPN працює з різноманітними пристроями, включаючи комп’ютери, смартфони, смарт-телевізори та програвачі потокового медіа. Ви можете встановити застосунки ExpressVPN на будь-яку кількість пристроїв та використовувати ExpressVPN на восьми пристроях при наявності однієї підписки. Якщо ви хочете одночасно захищати більшу кількість пристроїв, встановіть ExpressVPN на свій Wi-Fi-роутер.
Одним з основних пріоритетів для ExpressVPN є забезпечення конфіденційності користувачів, тому ми не зберігаємо журналів активності та з’єднань. Крім того, ExpressVPN ніколи не зберігає жодних даних, які б дозволили будь-кому відстежити конкретну мережеву активність або поведінку окремого користувача. Дізнайтеся більше про те, як ExpressVPN дотримується політики відсутності журналів та забезпечує вашу конфіденційність.
Якщо ви шукаєте безкоштовну VPN для Mac, випробуйте ExpressVPN. Придбайте підписку на наш високоякісний сервіс та випробовуйте його протягом 30 днів. Ви отримаєте доступ до повного набору функцій та додатків, а не лише до обмеженої версії для одного пристрою. Якщо ж протягом цих 30 днів ви не переконаєтеся, що ми — найкраща мережа VPN для Mac, то отримаєте свої гроші назад — повністю. Це як безкоштовна пробна версія VPN, але краще.
Незважаючи на те, що існують безкоштовні VPN та проксі-сервіси, їх краще не використовувати, оскільки вони не пропонують того ж рівня конфіденційності та безпеки, як платні VPN.
Незалежно від того, потрібен вам VPN-додаток для комп’ютера Mac або для мобільних пристроїв під управлінням iOS (iPhone чи iPad), оформивши підписку на ExpressVPN на 6 або 12 місяців ви зможете захистити конфіденційність на восьми пристроях одночасно за допомогою кращого у своєму класі шифрування. Ми постійно оптимізуємо роботу нашого сервісу, щоб ви могли отримати дійсно швидку та надійну VPN. Переконайтеся в цьому самі, і якщо ви не будете повністю задоволені, то можете скасувати підписку протягом 30 днів та отримати повне відшкодування своїх грошей.
Безпека є одним з головних пріоритетів ExpressVPN. Розробляючи свої програми та системи, ми прагнемо запропонувати користувачам найвищий рівень конфіденційності та безпеки, а також регулярно залучаємо незалежних аудиторів для підтвердження наших заяв про безпеку. Це один із найкращих способів для наших користувачів дізнатися, чи можуть вони довірити нашим сервісам захист своїх персональних даних.
ExpressVPN пропонує широкий вибір статей про налаштування, використання сервісу та усунення неполадок. Якщо вам потрібна додаткова допомога, зверніться до команди цілодобової служби підтримки ExpressVPN.
VPN-клієнт для Mac: основні функції
Більше VPN-локацій
Обирайте будь-яку локацію VPN-сервера у 105 країнах, включаючи Великобританію, США, Канаду та Австралію.
Оптимізація для високої швидкості
ExpressVPN постійно оптимізує сервери, щоб забезпечувати максимально високу швидкість.
Покращений захист від витоків
Надійний захист від витоків увімкнено за замовчуванням, що гарантує вам безпеку та конфіденційність.
Багатомовний інтерфейс
Не підходить англійська мова? Випробуйте ExpressVPN будь-якою з 17 інших мов.
Функція екстреного відключення Network Lock
Network Lock блокує ваш інтернет-трафік у разі розриву з’єднання з VPN, захищаючи ваші дані.
Ярлики для улюблених сервісів
Персоналізуйте свою VPN за допомогою посилань на сервіси, які ви найчастіше використовуєте. Вони будуть розміщуватися під кнопкою підключення.
Що шанувальники говорять про ExpressVPN
Оцінка 4,7 з 5
Оцінка 4,4 з 5
Відмінно
Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.
TopherZ143
Чудова VPN!
Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.
king bishop
Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.
Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!
Дастін Грайгер
@D_Geiger
Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍
nima088
@Nill088
Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.
Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.
Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.
Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.
Висвітлено в:
Чому саме ExpressVPN?
Сервіс пройшов незалежну перевірку
Результати сторонніх перевірок підтверджують наші заяви про безпеку після ретельного тестування додатків та систем.
Швидке налаштування
Підключитися до ExpressVPN дуже легко. Просто оформіть підписку, завантажте додаток та підключайтеся!
Протидія обмеженням інтернет-провайдера
ExpressVPN дає змогу уникнути обмежень пропускної здатності з боку інтернет-провайдера та забути про буферизацію.
Технологія TrustedServer
Технологія TrustedServer встановлює новий стандарт безпеки, що підтверджується незалежними перевірками.
Зробіть анонімним ваше пребування онлайн
Приховайте свою IP-адресу та місцезнаходження, щоб захиститися від відстеження метаданих та історії ваших переглядів онлайн.
Доступ до контенту по всьому світу
Отримайте доступ до застосунків та сервісів, які вам потрібні для роботи, перегляду потокового контенту та ігор.
Підтримка в живому чаті
Якщо у вас виникнуть питання щодо використання ExpressVPN на вашому пристрої, ви зможете в будь-який час зв'язатися зі службою підтримки.
Надзвичайно надійне з'єднання
Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.
Надійна VPN для Mac
Або вам сподобається ExpressVPN, або ми повернемо вам гроші.
Спробуйте ExpressVPN для Mac із 30-денною гарантією повернення грошей вже сьогодні та захистіть свої дії в Інтернеті!