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VPN для Mac за 3 кроки

Налаштувати кращу VPN для Mac дуже просто. Встановіть застосунок VPN на MacBook або настільний комп'ютер з macOS та підключіться вже за 5 хвилин.

Придбайте підписку на ExpressVPN. Завантажте та встановіть VPN-додаток для Mac. Підключіться та оберіть локацію сервера одним дотиком. Ось так просто!

Якщо вам потрібна допомога, зв'яжіться з командою підтримки ExpressVPN в онлайн-чаті або по електронній пошті.