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  • 30-денна гарантія повернення грошей
  • Переглядайте потокові відео, грайте в ігри, працюйте та відвідуйте сайти безпечно
  • Першокласне шифрування та засоби захисту конфіденційності
  • Швидкі VPN-сервери у 105 країнах світу
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Скачати VPN для Mac
Найкращий VPN для Mac.
Налаштування VPN на Mac.

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VPN для Mac за 3 кроки

Налаштувати кращу VPN для Mac дуже просто. Встановіть застосунок VPN на MacBook або настільний комп'ютер з macOS та підключіться вже за 5 хвилин.

  1. Придбайте підписку на ExpressVPN.

  2. Завантажте та встановіть VPN-додаток для Mac.

  3. Підключіться та оберіть локацію сервера одним дотиком. Ось так просто!

Якщо вам потрібна допомога, зв'яжіться з командою підтримки ExpressVPN в онлайн-чаті або по електронній пошті.

Отримати ExpressVPN

Як налаштувати VPN для Mac

[uk-UA] ExpressVPN для Mac – посібник із налаштування додатку

  1. Перегляньте наше навчальне відео.

  2. Відвідайте сторінку налаштування VPN у Центрі підтримки.

  3. Або зв’яжіться з командою підтримки, що працює цілодобово та без вихідних, в онлайн-чаті чи по електронній пошті.

Отримати ExpressVPN
VPN для всіх пристроїв Apple.

Завантажте VPN
для всіх пристроїв Apple

ExpressVPN — це найкраща VPN для Mac, оскільки вона працює з усіма настільними комп’ютерами та ноутбуками Apple. Вона навіть нативно працює на Apple Silicon (M1 і M2)!

Підключіться до ExpressVPN на:

MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro та Mac mini.

ExpressVPN сумісна з:

macOS Sequoia (15), macOS Sonoma (14), macOS Ventura (13), macOS Monterey (12), macOS Big Sur (11), macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11).

Хочете користуватись перевагами нашого VPN-сервісу на своєму iPhone, iPad або iPod touch? Встановіть VPN для iOS та використовуйте усі пристрої одночасно.

Отримати ExpressVPN
Ігри на Mac із VPN.

Ігри на Mac
з VPN

Якщо ви граєте в онлайн-ігри на своєму Mac, ExpressVPN допоможе зберігати конфіденційність ваших даних, а також захистить вас від DDoS-атак (атак на відмову в обслуговуванні). Крім того, VPN може зменшити пінг між ігровими серверами, підключивши вас до локації, ближчої до хоста мережі.

Якщо ж ваш інтернет-провайдер обмежує ігровий трафік, ExpressVPN допоможе обійти ці обмеження та відновити швидкість вашої мережі до стандартного рівня. Деякі геймери навіть повідомляють, що використання VPN забезпечило їм вищу швидкість з'єднання.

Якщо ви граєте на ігрових приставках, таких як Nintendo Switch, PlayStation або Xbox, ExpressVPN зможе захистити і вас також.

Отримати ExpressVPN

Запитання й відповіді: VPN для Mac (Apple)

VPN-клієнт для Mac: основні функції

Більше VPN-локацій

Обирайте будь-яку локацію VPN-сервера у 105 країнах, включаючи Великобританію, США, Канаду та Австралію.

Оптимізація для високої швидкості

ExpressVPN постійно оптимізує сервери, щоб забезпечувати максимально високу швидкість.

Покращений захист від витоків

Надійний захист від витоків увімкнено за замовчуванням, що гарантує вам безпеку та конфіденційність.

Багатомовний інтерфейс

Не підходить англійська мова? Випробуйте ExpressVPN будь-якою з 17 інших мов.

Функція екстреного відключення Network Lock

Network Lock блокує ваш інтернет-трафік у разі розриву з’єднання з VPN, захищаючи ваші дані.

Ярлики для улюблених сервісів

Персоналізуйте свою VPN за допомогою посилань на сервіси, які ви найчастіше використовуєте. Вони будуть розміщуватися під кнопкою підключення.

Отримати ExpressVPN

Що шанувальники говорять про ExpressVPN

    Оцінка 4,7 з 5

    Оцінка 4,4 з 5

    Відмінно

    Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.

    TopherZ143

    Чудова VPN!

    Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.

    king bishop

    Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.

    Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!

    Дастін Грайгер

    @D_Geiger

    Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.

    ashbc

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    Чому саме ExpressVPN?

    Сервіс пройшов незалежну перевірку

    Результати сторонніх перевірок підтверджують наші заяви про безпеку після ретельного тестування додатків та систем.

    Швидке налаштування

    Підключитися до ExpressVPN дуже легко. Просто оформіть підписку, завантажте додаток та підключайтеся!

    Протидія обмеженням інтернет-провайдера

    ExpressVPN дає змогу уникнути обмежень пропускної здатності з боку інтернет-провайдера та забути про буферизацію.

    Технологія TrustedServer

    Технологія TrustedServer встановлює новий стандарт безпеки, що підтверджується незалежними перевірками.

    Зробіть анонімним ваше пребування онлайн

    Приховайте свою IP-адресу та місцезнаходження, щоб захиститися від відстеження метаданих та історії ваших переглядів онлайн.

    Доступ до контенту по всьому світу

    Отримайте доступ до застосунків та сервісів, які вам потрібні для роботи, перегляду потокового контенту та ігор.

    Підтримка в живому чаті

    Якщо у вас виникнуть питання щодо використання ExpressVPN на вашому пристрої, ви зможете в будь-який час зв'язатися зі службою підтримки.

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    ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

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