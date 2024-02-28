Які можливості надає VPN?

VPN — це програмне забезпечення, яке надає користувачам підвищений рівень безпеки в Інтернеті завдяки надійному шифруванню. Коли ви активуєте ExpressVPN на своєму пристрої весь ваш інтернет-трафік шифрується, а це означає, що ніхто, крім адресата, не зможе його прочитати. Таким чином ви захищаєте свої дії в Інтернеті від третіх осіб, до яких належать ваш інтернет-провайдер, урядові установи та навіть хакери.

Ще однією значною перевагою використання VPN є можливість змінити свою IP-адресу. Ваша справжня IP-адреса приховується, а замість неї присвоюється IP-адреса, що належить VPN-провайдеру. Таким чином вебсайтам важко пов’язати вашу діяльність в Інтернеті з вами, і їм буде здаватись, що ви перебуваєте в іншому місці, ніж де ви є насправді.

Завдяки можливості змінити ваше віртуальне розташування, VPN також дозволяє отримати доступ до контенту, який інакше був би недоступний. Це можуть бути вебсайти та послуги, які піддаються цензурі у вашій країні або блокуються у шкільних та офісних мережах Wi-Fi.