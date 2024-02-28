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Завантажте застосунок VPN для всіх пристроївЗавантажте застосунок VPN для всіх ваших пристроїв

Єдина підписка охоплює комп'ютер, планшет, телефон тощо

  • Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсторінок
  • Найкращі в галузі функції шифрування та конфіденційності
  • Швидкі VPN-сервери у 105 країнах
  • 30-денна гарантія повернення грошей
  • Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсторінок
  • Найкращі в галузі функції шифрування та конфіденційності
  • Швидкі VPN-сервери у 105 країнах
  • 30-денна гарантія повернення грошей
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Анімація з кількома пристроями, підключеними до VPN: ноутбук, роутер, планшет, ігрова консоль.

Завантажте останню версію застосунку VPN для всіх пристроїв

286K оглядів

286K оглядів

214K оцінок

214K оцінок

9838 оцінок

9838 оцінок

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Як скачати VPN за 3 кроки

Крок 1

Як оформити підписку на ExpressVPN
Оформіть підписку на ExpressVPN

Відвідайте сторінку замовлення і виберіть варіант, який вам підходить. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.

Крок 2

Завантажте VPN-застосунок

Ви одразу ж зможете завантажити застосунок для пристрою, яким ви користуєтеся. Отримати застосунки для всіх інших пристроїв так само просто.

Крок 3

Крок 3 завантаження VPN.
Виберіть локацію VPN-сервера

Просто натисніть кнопку «Увімкнути», і ви миттєво під'єднаєтеся до найкращої локації для вашого з'єднання. Або оберіть сервер з нашої глобальної мережі.

Отримати ExpressVPN
Схема VPN-захисту

Що таке VPN та як вона працює?

VPN (віртуальна приватна мережа) — це безпечний тунель між вами та Інтернетом. Коли ви підключаєтеся до VPN, ваш трафік надсилається через зашифрований тунель, який захищає його від перегляду з боку інтернет-провайдера, уряду та потенційних хакерів.

Коли ви використовуєте VPN для підключення до інтернету, VPN-застосунок на вашому пристрої (який також називають VPN-клієнт) встановлює безпечне з’єднання з VPN-сервером. Якщо конфіденційність та безпека важливі для вас, VPN має працювати у фоновому режимі кожного разу, коли ви виходите в мережу.

Завантажте VPN, яка забезпечує найкраще 256-бітне шифрування.

Які можливості надає VPN?

VPN — це програмне забезпечення, яке надає користувачам підвищений рівень безпеки в Інтернеті завдяки надійному шифруванню. Коли ви активуєте ExpressVPN на своєму пристрої весь ваш інтернет-трафік шифрується, а це означає, що ніхто, крім адресата, не зможе його прочитати. Таким чином ви захищаєте свої дії в Інтернеті від третіх осіб, до яких належать ваш інтернет-провайдер, урядові установи та навіть хакери.

Ще однією значною перевагою використання VPN є можливість змінити свою IP-адресу. Ваша справжня IP-адреса приховується, а замість неї присвоюється IP-адреса, що належить VPN-провайдеру. Таким чином вебсайтам важко пов’язати вашу діяльність в Інтернеті з вами, і їм буде здаватись, що ви перебуваєте в іншому місці, ніж де ви є насправді.

Завдяки можливості змінити ваше віртуальне розташування, VPN також дозволяє отримати доступ до контенту, який інакше був би недоступний. Це можуть бути вебсайти та послуги, які піддаються цензурі у вашій країні або блокуються у шкільних та офісних мережах Wi-Fi.

Переваги вибору ExpressVPN

Чому ExpressVPN — найкращий застосунок VPN для кращої конфіденційності, безпеки та доступу до контенту.

Інтернет без кордонів: карта з локаціями серверів у Європі та Америці.

Сервери у 105 країнах

Змінюйте віртуальну локацію завдяки нашій глобальній мережі VPN-серверів. Ви отримаєте IP-адресу для локації, яка відповідає вашим потребам.

Надійний зелений замок.

Краще шифрування в галузі

Дані, які ви передаєте, захищені стандартом шифрування AES-256, якому довіряють експерти з безпеки в усьому світі. Приховайте свою активність від інших.

Конверти.

Повний доступ до контенту

ExpressVPN оптимізовано для обходу цензури та інших регіональних обмежень, а також обмежень шкільних або офісних мереж Wi-Fi.

Візуал технології TrustedServer

Передові серверні технології

Наша інноваційна система TrustedServer розроблена так, щоб не записувати дії користувача, а додатковий захист передбачає примусове видалення всіх даних при кожному перезавантаженні.

Спідометр.

Протокол Lightway

Наш новаторський VPN-протокол Lightway створено з нуля для швидшого, безпечнішого та надійнішого користування VPN.

Використовуйте ExpressVPN на 8 пристроях одночасно

Доступна на всіх пристроях

Завантажте та налаштуйте ExpressVPN на Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Apple TV, Android TV, Fire TV і навіть на роутері.

Картинка з 5 локаціями VPN-серверів

Під'єднайте 8 пристроїв

Одна підписка дозволяє під'єднатися до ExpressVPN на восьми пристроях одночасно. Насолоджуйтесь захистом для всієї родини.

Значок хрестика на зображені папки.

Політика відмови від збору даних

ExpressVPN дотримується суворої політики відмови від збору даних про трафік і з'єднання, DNS-запитів або будь-чого, що б допомогло ідентифікувати вашу особу.

Візуал преміальна VPN №1 у світі

Приватні DNS-сервери

ExpressVPN має власний приватний, зашифрований DNS на кожному сервері. Ми обробляємо ваші DNS-запити, не передаючи їх третім особам.

Картинка з 5 локаціями VPN-серверів

Блокуйте рекламу та трекери

Оптимізуйте ваш досвід роботи в Інтернеті. Додаткові функції застосунку ExpressVPN дозволяють блокувати медійну рекламу, трекери та сайти для дорослих.

Конверти.

Зберігайте ваші паролі

ExpressVPN Keys, наш безпечний менеджер паролів, входить до кожної підписки, дозволяючи використовувати надійні, унікальні логіни. Вбудований у наші мобільні застосунки.

Візуал преміальна VPN №1 у світі

Перевірено експертами

Окрім внутрішнього тестування, ми регулярно залучаємо незалежних аудиторів для аналізу нашого коду та перевірки заяв про безпеку.

Що шанувальники говорять про ExpressVPN

    Оцінка 4,7 з 5

    Оцінка 4,4 з 5

    Відмінно

    Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.

    TopherZ143

    Чудова VPN!

    Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.

    king bishop

    Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.

    Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!

    Дастін Грайгер

    @D_Geiger

    Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.

    ashbc

    @BCoinChaos

    Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍

    nima088

    @Nill088

    Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.

    Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.

    Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.

    Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.

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    Уникайте ризиків безплатних VPN

    Існує безліч варіантів VPN, у тому числі й тих, які можна використовувати безплатно. То ж чому люди платять за VPN? Йдеться про виняткову швидкість, безпеку та якість обслуговування. Платні VPN-служби інвестують у свій продукт, щоб запропонувати вам кращий сервіс. Безплатні VPN можуть просто не працювати в потрібний момент.

    Варто також розглянути, як безплатні провайдери можуть дозволити собі пропонувати послуги безоплатно. Безплатний VPN-провайдер може заробляти на використанні вашого трафіку. Їхні методи можуть охоплювати показ реклами у браузері, зберігання історії відвідувань з метою продажу та запис вашої особистої інформації.

    ExpressVPN — це компанія, що забезпечує конфіденційність, а отже, гарантує, що ваші дії в Інтернеті будуть зашифровані, приховані від третіх осіб і не будуть записані.

    Запитання й відповіді

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    ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

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    Жодних проблем. Випробуйте ExpressVPN, яка пропонує 30-денну гарантію повернення грошей, для захисту своїх пристроїв вже сьогодні та убезпечте свої дії в Інтернет!

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