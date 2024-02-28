Завантажте застосунок VPN для всіх пристроївЗавантажте застосунок VPN для всіх ваших пристроїв
- Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсторінок
- Найкращі в галузі функції шифрування та конфіденційності
- Швидкі VPN-сервери у 105 країнах
- 30-денна гарантія повернення грошей
- Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсторінок
- Найкращі в галузі функції шифрування та конфіденційності
- Швидкі VPN-сервери у 105 країнах
- 30-денна гарантія повернення грошей
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286K оглядів
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214K оцінок
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Як скачати VPN за 3 кроки
Крок 1
Оформіть підписку на ExpressVPN
Відвідайте сторінку замовлення і виберіть варіант, який вам підходить. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.
Крок 2
Завантажте VPN-застосунок
Ви одразу ж зможете завантажити застосунок для пристрою, яким ви користуєтеся. Отримати застосунки для всіх інших пристроїв так само просто.
Крок 3
Виберіть локацію VPN-сервера
Просто натисніть кнопку «Увімкнути», і ви миттєво під'єднаєтеся до найкращої локації для вашого з'єднання. Або оберіть сервер з нашої глобальної мережі.
Що таке VPN та як вона працює?
VPN (віртуальна приватна мережа) — це безпечний тунель між вами та Інтернетом. Коли ви підключаєтеся до VPN, ваш трафік надсилається через зашифрований тунель, який захищає його від перегляду з боку інтернет-провайдера, уряду та потенційних хакерів.
Коли ви використовуєте VPN для підключення до інтернету, VPN-застосунок на вашому пристрої (який також називають VPN-клієнт) встановлює безпечне з’єднання з VPN-сервером. Якщо конфіденційність та безпека важливі для вас, VPN має працювати у фоновому режимі кожного разу, коли ви виходите в мережу.
Які можливості надає VPN?
VPN — це програмне забезпечення, яке надає користувачам підвищений рівень безпеки в Інтернеті завдяки надійному шифруванню. Коли ви активуєте ExpressVPN на своєму пристрої весь ваш інтернет-трафік шифрується, а це означає, що ніхто, крім адресата, не зможе його прочитати. Таким чином ви захищаєте свої дії в Інтернеті від третіх осіб, до яких належать ваш інтернет-провайдер, урядові установи та навіть хакери.
Ще однією значною перевагою використання VPN є можливість змінити свою IP-адресу. Ваша справжня IP-адреса приховується, а замість неї присвоюється IP-адреса, що належить VPN-провайдеру. Таким чином вебсайтам важко пов’язати вашу діяльність в Інтернеті з вами, і їм буде здаватись, що ви перебуваєте в іншому місці, ніж де ви є насправді.
Завдяки можливості змінити ваше віртуальне розташування, VPN також дозволяє отримати доступ до контенту, який інакше був би недоступний. Це можуть бути вебсайти та послуги, які піддаються цензурі у вашій країні або блокуються у шкільних та офісних мережах Wi-Fi.
Переваги вибору ExpressVPN
Чому ExpressVPN — найкращий застосунок VPN для кращої конфіденційності, безпеки та доступу до контенту.
Сервери у 105 країнах
Змінюйте віртуальну локацію завдяки нашій глобальній мережі VPN-серверів. Ви отримаєте IP-адресу для локації, яка відповідає вашим потребам.
Краще шифрування в галузі
Дані, які ви передаєте, захищені стандартом шифрування AES-256, якому довіряють експерти з безпеки в усьому світі. Приховайте свою активність від інших.
Повний доступ до контенту
ExpressVPN оптимізовано для обходу цензури та інших регіональних обмежень, а також обмежень шкільних або офісних мереж Wi-Fi.
Передові серверні технології
Наша інноваційна система TrustedServer розроблена так, щоб не записувати дії користувача, а додатковий захист передбачає примусове видалення всіх даних при кожному перезавантаженні.
Протокол Lightway
Наш новаторський VPN-протокол Lightway створено з нуля для швидшого, безпечнішого та надійнішого користування VPN.
Доступна на всіх пристроях
Завантажте та налаштуйте ExpressVPN на Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Apple TV, Android TV, Fire TV і навіть на роутері.
Під'єднайте 8 пристроїв
Одна підписка дозволяє під'єднатися до ExpressVPN на восьми пристроях одночасно. Насолоджуйтесь захистом для всієї родини.
Політика відмови від збору даних
ExpressVPN дотримується суворої політики відмови від збору даних про трафік і з'єднання, DNS-запитів або будь-чого, що б допомогло ідентифікувати вашу особу.
Приватні DNS-сервери
ExpressVPN має власний приватний, зашифрований DNS на кожному сервері. Ми обробляємо ваші DNS-запити, не передаючи їх третім особам.
Блокуйте рекламу та трекери
Оптимізуйте ваш досвід роботи в Інтернеті. Додаткові функції застосунку ExpressVPN дозволяють блокувати медійну рекламу, трекери та сайти для дорослих.
Зберігайте ваші паролі
ExpressVPN Keys, наш безпечний менеджер паролів, входить до кожної підписки, дозволяючи використовувати надійні, унікальні логіни. Вбудований у наші мобільні застосунки.
Перевірено експертами
Окрім внутрішнього тестування, ми регулярно залучаємо незалежних аудиторів для аналізу нашого коду та перевірки заяв про безпеку.
Що шанувальники говорять про ExpressVPN
Оцінка 4,7 з 5
Оцінка 4,4 з 5
Відмінно
Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.
TopherZ143
Чудова VPN!
Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.
king bishop
Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.
Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!
Дастін Грайгер
@D_Geiger
Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍
nima088
@Nill088
Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.
Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.
Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.
Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.
Висвітлено в:
Уникайте ризиків безплатних VPN
Існує безліч варіантів VPN, у тому числі й тих, які можна використовувати безплатно. То ж чому люди платять за VPN? Йдеться про виняткову швидкість, безпеку та якість обслуговування. Платні VPN-служби інвестують у свій продукт, щоб запропонувати вам кращий сервіс. Безплатні VPN можуть просто не працювати в потрібний момент.
Варто також розглянути, як безплатні провайдери можуть дозволити собі пропонувати послуги безоплатно. Безплатний VPN-провайдер може заробляти на використанні вашого трафіку. Їхні методи можуть охоплювати показ реклами у браузері, зберігання історії відвідувань з метою продажу та запис вашої особистої інформації.
ExpressVPN — це компанія, що забезпечує конфіденційність, а отже, гарантує, що ваші дії в Інтернеті будуть зашифровані, приховані від третіх осіб і не будуть записані.
Запитання й відповіді
Просто оформте підписку, щоб спробувати ExpressVPN без ризиків. Якщо протягом перших 30 днів вам з будь-якої причини не сподобається робота сервісу, скористайтесь нашою гарантією повернення грошей, щоб отримати повне відшкодування.
ExpressVPN серйозно піклується про вашу конфіденційність, забезпечуючи швидкість, просунуті функції та підтримку клієнтів, недоступні в безплатних VPN. Щоб забезпечити швидке, конфіденційне та безпечне з'єднання для всіх, ми інвестуємо у високопродуктивні сервери по всьому світу, кваліфікованих агентів підтримки, доступних у цілодобовому чаті, та досвідчених інженерів, які створюють, підтримують та постійно оптимізують наші застосунки та мережу.
Завантажувати та використовувати VPN-додатки законно в переважній більшості країн світу. Приватні особи та компанії використовують VPN для захисту своїх даних, в тому числі в країнах із жорсткими урядовими обмеженнями. Навіть там, де використання VPN не вітається, уряди мовчазно схвалюють їх використання чиновниками, науковцями та бізнесом, щоб вони лишалися конкурентними у сучасному світі. Рішення про заборону VPN було б непрактичним для будь-якої країни.
Of course, illegal online activity is always illegal, whether you are using a VPN or not.
Оскільки мобільні пристрої все частіше використовуються для цифрових задач, як-от банківські операції, перегляд вебсторінок та обмін повідомленнями, стає дедалі важливішим завантаження та використання VPN для захисту даних, особливо при використанні громадських мереж Wi-Fi. А якщо ви часто переглядаєте потокові відео або слухаєте музику на мобільних пристроях, з VPN можна під час подорожей дивитися той же розважальний контент, що й удома.
Найважливіша якість, яку слід враховувати при виборі VPN-сервісу — це довіра. Надійний VPN-провайдер:
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має прозору політику конфіденційності
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пройшов незалежний аудит
розробляє свої системи так, щоб не зберігати персональні дані
постійно дотримується принципів приватності в Інтернеті та цифрової свободи
Після цього виберіть VPN з урахуванням потрібних функцій, таких як локації VPN-сервера, сумісність з усіма вашими пристроями та необмежена пропускна здатність.
VPN доступні в різних цінових категоріях; деякі навіть безплатні. Але ми рекомендуємо уникати безплатних VPN, які менш ймовірно забезпечать хорошу продуктивність (швидкість), високі стандарти конфіденційності та обслуговування клієнтів. Що ще важливіше, їм треба якось заробляти гроші, і вони можуть це робити, відстежуючи та продаючи вашу активність в Інтернеті.
З ExpressVPN ви платите за те, що компанія VPN наймає найкращих інженерів для забезпечення оптимальної швидкості та безпеки. Ми постійно впроваджуємо інновації, щоб створити нові стандарти конфіденційності для наших користувачів. Перейдіть на нашу сторінку замовлення, щоб дізнатися про наші різні тарифні плани.
Якщо Інтернет-провайдер обмежує швидкість Інтернет-з'єднання, використання VPN справді може покращити швидкість завантаження. ExpressVPN регулярно входить до рейтингу найшвидших VPN-сервісів у світі, і хоча використання VPN може потенційно сповільнити ваше Інтернет-з'єднання, користувачі ExpressVPN часто не помічають різниці у швидкості.
Так, якщо обрати належний застосунок VPN з хорошою репутацією. Існують шкідливі VPN-застосунки, які маскуються під справжні преміумзастосунки. Деякі застосунки, особливо безплатні VPN, можуть записувати Інтернет-трафік замість того, щоб забезпечувати конфіденційність. За допомогою надійної VPN, як-от ExpressVPN, ваш Інтернет-трафік захищено надійним шифруванням, а сервери розташовано в 105 країнах. Ви також матимете доступ до цілодобової служби підтримки клієнтів через чат чи електронну пошту.
Спробуйте кращу VPN без ризику вже сьогодні
Жодних проблем. Випробуйте ExpressVPN, яка пропонує 30-денну гарантію повернення грошей, для захисту своїх пристроїв вже сьогодні та убезпечте свої дії в Інтернет!