Завантажте найкращий застосунок VPN для Android
- Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсайтів
- Потужне шифрування для захисту конфіденційності
- Виберіть локацію в одній зі 105 країн світу
- 30-денна гарантія повернення грошей
- Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсайтів
- Потужне шифрування для захисту конфіденційності
- Виберіть локацію в одній зі 105 країн світу
- 30-денна гарантія повернення грошей
Не користуєтеся Google Play? Завантажте APK-файл VPN
Що таке VPN для Android?
VPN, як-от ExpressVPN, замінює вашу реальну IP-адресу на адресу VPN-компанії, надаючи більшу анонімність під час роботи в Інтернеті, а також дозволяє вдавати, що ви перебуваєте в іншій країні. VPN також шифрує весь інтернет-трафік на пристрої Android, не дозволяючи третім особам, як-от Інтернет-провайдер та адміністратори мережі Wi-Fi, дізнатися, що ви робите в Інтернеті.
На пристроях Android можна завантажити застосунок ExpressVPN з Google Play Store або встановити файл APK безпосередньо з вебсайту ExpressVPN.
Як налаштувати VPN для Android
Крок 1
Оформте підписку на ExpressVPN
Відвідайте сторінку замовлення і виберіть варіант, який вам підходить. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.
Крок 2
Завантажте застосунок VPN для Android
Завантажте та встановіть застосунок ExpressVPN для Android на телефон або планшет. Це можна зробити через Google Play Store (найпростіше) або завантажити файл APK.
Крок 3
Під'єднайтесь до VPN-сервера
Просто натисніть кнопку «Увімкнути», і ви миттєво під'єднаєтеся до найкращої локації для вашого з'єднання. Або оберіть сервер з нашої глобальної мережі.
Перегляньте наше відео для детальніших інструкцій
Також можна завантажити файл APK
Окрім Google Play Store, ExpressVPN дозволяє завантажити застосунок VPN у форматі файлу APK (пакет для Android) напряму з цього вебсайту. APK-файл VPN дозволяє завантажити ExpressVPN, навіть без доступу до Google Play або якщо ви не бажаєте ним користуватися.
Вам потрібно буде дозволити встановлення файлів APK на пристрої Android. Далі ви можете встановити та користуватися ExpressVPN як звичайно. Не рекомендуємо завантажувати APK-файл ExpressVPN з будь-яких інших джерел.
Яка найкраща VPN для Android?
Найкраща VPN для Android — це ExpressVPN з передовими функціями для покращення роботи в Інтернеті на телефонах, планшетах та інших пристроях.
Інновації для захисту конфіденційності
Використовуючи найкраще шифрування в галузі, ми захищаємо ваш інтернет-трафік від перехоплення. Наша інноваційна серверна технологія розроблена так, щоб не записувати вашу активність, а застосунок для Android повністю захищає від витоку через системні налаштування Android, блокуючи доступ до інтернету при розриві з'єднання з VPN.
Ефективне розблокування для доступу до контенту
Цензура та інші регіональні обмеження можуть обмежувати доступ до вебсайтів, популярних застосунків і відео на вашому пристрої Android. ExpressVPN дозволяє обійти ці блокування, в тому числі в шкільних або офісних мережах Wi-Fi.
Високі швидкості та плавний стримінг без проблем
Хоча VPN можуть сповільнювати швидкість з'єднання, ExpressVPN оптимізовано так, що ви навряд чи помітите різницю на своєму Android. Це означає меншу буферизацію та очікування при надійному захисту в Інтернеті.
Блокуйте рекламу, трекери та шкідливі сайти
Передові функції захисту ExpressVPN дозволяють оптимізувати роботу в Інтернеті та відновити контроль над тим, що компанії знають про вас. Блокуйте трекери та шкідливі сайти з Threat Manager, приховуйте нав'язливу медійну рекламу з блокувальником реклами та захищайте дітей від відвертого контенту.
Lightway, наш передовий протокол
Ексклюзивний протокол Lightway від ExpressVPN забезпечує чудовий досвід роботи в Інтернеті на пристроях Android з високим рівнем безпеки та надійними VPN-з'єднаннями, які часто можна ввімкнути за долі секунди.
Краща ціна з вбудованим менеджером паролів
ExpressVPN Keys, повнофункціональний менеджер паролів, вбудовано прямо у застосунок Android. З менеджером паролів потрібно запам'ятати лише один пароль, щоб отримати доступ до всіх своїх облікових записів. Вони захищені шифруванням з нульовим розголошенням, тому лише ви можете отримати доступ до свого акаунта Keys — навіть ми не маємо до нього доступу. І це не вимагає додаткових витрат.
VPN-сервери для швидкості, безпеки та повного доступу
Підключаючись до VPN-сервісу, ви насправді підключаєтеся до VPN-сервера — фізичного пристрою, який зашифровує та розшифровує ваш Інтернет-трафік до та від застосунків і вебсайтів, якими ви користуєтеся. Ми ретельно розробляли нашу серверну мережу, щоб забезпечити найкращий досвід роботи в Інтернеті.
Широкий вибір серверних локацій
Наші сервери розташовані в багатьох країнах — їхня кількість налічує 105 і постійно зростає. Це означає, що ви зможете підібрати локацію, яка відповідає вашим потребам, чи то для доступу до вебсайтів, обмежених для певних регіонів, чи то для безпечного перегляду вебсторінок, залишаючись при цьому у своїй країні.
10-гігабітні сервери для швидшого сервісу
Один VPN-сервер має обробляти трафік від декількох користувачів, кожен з яких має свої вимоги, що постійно змінюються. Ось чому пропускна здатність так важлива: це загальний обсяг даних, який один сервер може передавати щосекунди. Для наших серверів це 10 Гбіт/с — 10 гігабітів (10 мільярдів біт) на секунду, що дозволяє обробляти більший трафік без перевантажень, а отже, з кращою швидкістю.
Серверна технологія для вашої приватності
Ми зобов'язуємося не зберігати журнали інтернет-активності наших користувачів і розробили систему серверів, щоб досягти цієї мети. Ми називаємо її TrustedServer — система, яка ніколи не записує файли на жорсткий диск і використовує тільки оперативну пам'ять. Це дозволяє видаляти всі дані при кожному перезавантаженні системи, якщо персональні дані випадково збереглися на сервері. Ознайомтеся з детальним оглядом TrustedServer, який пройшов незалежну перевірку .
Завантажте VPN для всіх пристроїв Android
ExpressVPN працює на Android 14, 13, 12L, 12, 11, 10, Pie, Oreo, Nougat, Marshmallow і Lollipop. Користуйтеся ним на Samsung Galaxy, Nokia, Vivo, Huawei, Sony Xperia, LG, Motorola, Google Pixel, BlackBerry, HTC, Xiaomi, OnePlus, ZTE та інших брендах Android.
Потрібна така ж чудова функціональність на ноутбуці або настільному ПК? Одна підписка ExpressVPN дозволяє підключатися до VPN на восьми пристроях одночасно, тож її можна використовувати на Mac або Windows.
Користуйтесь ExpressVPN на Android TV
Ви можете користуватися всіма перевагами захисту VPN, переглядаючи вебсторінки та улюблені розваги на Android TV таких брендів, як Sony, Hisense та TCL.
Щоб завантажити офіційний застосунок, пошукайте «ExpressVPN» в Google Play Store на вашому Android TV. Дізнайтеся більше про використання ExpressVPN на Android TV..
Ігри на Android з VPN
ExpressVPN — найкраща VPN для ігор онлайн на вашому пристрої Android. VPN забезпечує конфіденційність ваших даних, захищає від DDoS-атак (розподілена відмова в обслуговуванні), а також зменшує пінг між ігровими серверами, з'єднуючи вас з локаціями поблизу мережевих хостів.
Якщо ваш інтернет-провайдер обмежує пропускну здатність для ігрового трафіку, ExpressVPN дозволить обійти ці обмеження та відновити швидкість з'єднання до нормального рівня. У деяких випадках геймери навіть повідомляли про підвищення швидкості.
Якщо ви граєте на консолях типу Nintendo Switch, PlayStation та Xbox, ExpressVPN також забезпечить захист.
Запитання й відповіді
Використання VPN на Android гарантує безпеку всього, що ви робите. Підключившись до будь-якого з наших VPN-серверів у 105 країнах, ви можете замінити IP-адресу вашого пристрою на іншу, захистити свої дані в незахищених мережах Wi-Fi та отримати доступ до цензурованих сайтів і сервісів.
Так! ExpressVPN доступний на багатьох пристроях, включаючи комп'ютери, смартфони та ігрові консолі. Ви можете встановити ExpressVPN на будь-яку кількість пристроїв, і за однією підпискою до ExpressVPN можна під'єднати до восьми пристроїв одночасно. Або встановіть ExpressVPN на свій Wi-Fi-роутер, щоб під'єднати ще більше пристроїв.
Хоча для Android є безплатні VPN і проксі-сервіси, ми не рекомендуємо їх використовувати, оскільки вони не забезпечують таку ж конфіденційність і безпеку, як платні VPN. Багато з них не працюють як заявлено, деякі можуть навіть продавати ваші дані, а більшість залишають ваші мережі вразливими до атак.
Дізнайтеся більше про безплатні проксі-сервіси в порівнянні з VPN.
VPN APK — це VPN-застосунок у вигляді пакета для Android (APK). На пристрої Android ви можете завантажувати програми не з Play Store, і одним із таких способів є передача або завантаження файлів APK на ваш пристрій.
Файли APK також дозволяють завантажувати застосунки Android на пристрої на базі Android, але без встановленого Play Store, наприклад, на планшети Amazon Kindle Fire. Також, якщо застосунок заблокований у вашій країні, можна завантажити його у виді файлу APK.
Наш файл APK дозволяє завантажити застосунок ExpressVPN на пристрій Android без використання Play Store.
Це так просто! Просто виконайте ці кроки:
Перейдіть до панелі керування облікового запису ExpressVPN або завантажте файл APK тут
У розділі «Налаштування пристроїв» виберіть Android
Нарешті, натисніть кнопку «Завантажити APK»
Хоча завантажувати APK-файли безпечно, це слід робити лише з перевірених джерел, наприклад, з панелі керування профілю ExpressVPN. Завантажуючи APK з менш надійних джерел, ви наражаєте свої пристрої на небезпеку, оскільки вони можуть містити шкідливе ПЗ.
Найкращий APK-файл VPN для Android для завантаження — ExpressVPN. ExpressVPN забезпечує швидке, приватне та безпечне з'єднання для кожного завдяки 10-гігабітним серверам нового покоління, найкращому в галузі шифруванню та просунутим функціям, як-от розділене тунелювання.
ExpressVPN перш за все забезпечує конфіденційність і тому не зберігає жодних журналів активності та з'єднань. ExpressVPN також ніколи не зберігає жодних даних, які б дозволили відстежити певну мережеву активність або поведінку окремого користувача. Дізнайтеся більше про зобов'язання ExpressVPN щодо конфіденційності та політику збору даних.
Всі тарифи ExpressVPN пропонують гарантію повернення грошей без ризиків. Ви можете користуватися повнофункціональною версією ExpressVPN на своїх пристроях протягом 30 днів і повернути всі гроші.
Безпека посідає чільне місце в нашій роботі в ExpressVPN. Ми не тільки прагнемо розробляти застосунки та системи, що забезпечують високий рівень конфіденційності та безпеки, але і регулярно залучаємо незалежних аудиторів для перевірки наших заяв щодо безпеки. Для користувачів це один з найкращих способів дізнатися, чи можуть вони довірити нашим сервісам свій захист. Перегляньте повний список перевірок та прочитайте повні звіти.
ExpressVPN пропонує великий вибір статей, як налаштовувати, використовувати та усувати неполадки. Якщо вам потрібна додаткова допомога, ви можете в будь-який час зв'язатися із командою підтримки ExpressVPN.
Завдяки серверам в 105 країнах, найкращому в галузі шифруванню та надвисокій швидкості з мінімальною буферизацією, найкращою VPN для Android є ExpressVPN.
Що шанувальники говорять про ExpressVPN
Оцінка 4,7 з 5
Оцінка 4,4 з 5
Відмінно
Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.
TopherZ143
Чудова VPN!
Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.
king bishop
Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.
Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!
Дастін Грайгер
@D_Geiger
Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.
ashbc
@BCoinChaos
Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍
nima088
@Nill088
Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.
Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.
Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.
Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.
Висвітлено в:
Чому варто обрати ExpressVPN?
Пройшов незалежну перевірку
Сторонні перевірки підтверджують наші заяви про безпеку після ретельного тестування застосунків та систем.
Миттєве налаштування
Під'єднатися до ExpressVPN швидко і легко. Просто оформте підписку, завантажте застосунок та під'єднайтесь!
Обхід обмежень Інтернет-провайдера
ExpressVPN дозволяє обійти обмеження пропускної здатності від Інтернет-провайдера та забути про буферизацію.
Технологія TrustedServer
Технологія TrustedServer, що пройшла перевірку на захист конфіденційності, встановлює новий стандарт безпеки.
Підвищте рівень анонімності
Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб ваші дії в Інтернеті та метадані було неможливо відстежити.
Контент зі всього світу
Отримайте доступ до застосунків та сервісів, потрібних для роботи, стримінгу та ігор.
Підтримка в живому чаті
Звертайтесь до служби підтримки цілодобово в разі питань про ExpressVPN на будь-якому пристрої.
Надзвичайно надійне з'єднання
Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.
Спробуйте VPN для Android без ризиків
Вам або сподобається ExpressVPN, або ми повернемо гроші.
Спробуйте ExpressVPN для Android із 30-денною гарантією повернення грошей та захистіть Інтернет-з'єднання!