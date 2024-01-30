Підключаючись до VPN-сервісу, ви насправді підключаєтеся до VPN-сервера — фізичного пристрою, який зашифровує та розшифровує ваш Інтернет-трафік до та від застосунків і вебсайтів, якими ви користуєтеся. Ми ретельно розробляли нашу серверну мережу, щоб забезпечити найкращий досвід роботи в Інтернеті.

Широкий вибір серверних локацій

Наші сервери розташовані в багатьох країнах — їхня кількість налічує 105 і постійно зростає. Це означає, що ви зможете підібрати локацію, яка відповідає вашим потребам, чи то для доступу до вебсайтів, обмежених для певних регіонів, чи то для безпечного перегляду вебсторінок, залишаючись при цьому у своїй країні.

10-гігабітні сервери для швидшого сервісу

Один VPN-сервер має обробляти трафік від декількох користувачів, кожен з яких має свої вимоги, що постійно змінюються. Ось чому пропускна здатність так важлива: це загальний обсяг даних, який один сервер може передавати щосекунди. Для наших серверів це 10 Гбіт/с — 10 гігабітів (10 мільярдів біт) на секунду, що дозволяє обробляти більший трафік без перевантажень, а отже, з кращою швидкістю.

Серверна технологія для вашої приватності

Ми зобов'язуємося не зберігати журнали інтернет-активності наших користувачів і розробили систему серверів, щоб досягти цієї мети. Ми називаємо її TrustedServer — система, яка ніколи не записує файли на жорсткий диск і використовує тільки оперативну пам'ять. Це дозволяє видаляти всі дані при кожному перезавантаженні системи, якщо персональні дані випадково збереглися на сервері. Ознайомтеся з детальним оглядом TrustedServer, який пройшов незалежну перевірку .