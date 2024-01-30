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  • 30-денна гарантія повернення грошей
  • Безпечний стримінг, ігри, робота та перегляд вебсайтів
  • Потужне шифрування для захисту конфіденційності
  • Виберіть локацію в одній зі 105 країн світу
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Завантажте застосунок в Google Play

Не користуєтеся Google Play? Завантажте APK-файл VPN

Завантажте кращу VPN для Android.
Телефони Android з ExpressVPN

Що таке VPN для Android?

VPN, як-от ExpressVPN, замінює вашу реальну IP-адресу на адресу VPN-компанії, надаючи більшу анонімність під час роботи в Інтернеті, а також дозволяє вдавати, що ви перебуваєте в іншій країні. VPN також шифрує весь інтернет-трафік на пристрої Android, не дозволяючи третім особам, як-от Інтернет-провайдер та адміністратори мережі Wi-Fi, дізнатися, що ви робите в Інтернеті.

На пристроях Android можна завантажити застосунок ExpressVPN з Google Play Store або встановити файл APK безпосередньо з вебсайту ExpressVPN.

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Як налаштувати VPN для Android

Крок 1

Як оформити підписку на ExpressVPN
Оформте підписку на ExpressVPN

Відвідайте сторінку замовлення і виберіть варіант, який вам підходить. На всі наші плани поширюється 30-денна гарантія повернення грошей.

Крок 2

Завантажте застосунок Express VPN для Android. Пристрої Android зі знаком завантаження.
Завантажте застосунок VPN для Android

Завантажте та встановіть застосунок ExpressVPN для Android на телефон або планшет. Це можна зробити через Google Play Store (найпростіше) або завантажити файл APK.

Крок 3

Під'єднайтесь до VPN-сервера

Просто натисніть кнопку «Увімкнути», і ви миттєво під'єднаєтеся до найкращої локації для вашого з'єднання. Або оберіть сервер з нашої глобальної мережі.

Перегляньте наше відео для детальніших інструкцій

ExpressVPN for Android - App setup tutorial
Завантаження APK-файлу VPN без ризику.

Також можна завантажити файл APK

Окрім Google Play Store, ExpressVPN дозволяє завантажити застосунок VPN у форматі файлу APK (пакет для Android) напряму з цього вебсайту. APK-файл VPN дозволяє завантажити ExpressVPN, навіть без доступу до Google Play або якщо ви не бажаєте ним користуватися.

Вам потрібно буде дозволити встановлення файлів APK на пристрої Android. Далі ви можете встановити та користуватися ExpressVPN як звичайно. Не рекомендуємо завантажувати APK-файл ExpressVPN з будь-яких інших джерел.

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Яка найкраща VPN для Android?

Найкраща VPN для Android — це ExpressVPN з передовими функціями для покращення роботи в Інтернеті на телефонах, планшетах та інших пристроях.

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Зашифруйте з'єднання за допомогою VPN.

Інновації для захисту конфіденційності

Використовуючи найкраще шифрування в галузі, ми захищаємо ваш інтернет-трафік від перехоплення. Наша інноваційна серверна технологія розроблена так, щоб не записувати вашу активність, а застосунок для Android повністю захищає від витоку через системні налаштування Android, блокуючи доступ до інтернету при розриві з'єднання з VPN.

Ефективне розблокування для доступу до контенту

Цензура та інші регіональні обмеження можуть обмежувати доступ до вебсайтів, популярних застосунків і відео на вашому пристрої Android. ExpressVPN дозволяє обійти ці блокування, в тому числі в шкільних або офісних мережах Wi-Fi.

Високошвидкісна мережа ExpressVPN ідеально підходить для YouTube TV

Високі швидкості та плавний стримінг без проблем

Хоча VPN можуть сповільнювати швидкість з'єднання, ExpressVPN оптимізовано так, що ви навряд чи помітите різницю на своєму Android. Це означає меншу буферизацію та очікування при надійному захисту в Інтернеті.

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Блокуйте рекламу, трекери та шкідливі сайти

Передові функції захисту ExpressVPN дозволяють оптимізувати роботу в Інтернеті та відновити контроль над тим, що компанії знають про вас. Блокуйте трекери та шкідливі сайти з Threat Manager, приховуйте нав'язливу медійну рекламу з блокувальником реклами та захищайте дітей від відвертого контенту.

Ноутбук зі спідометром

Lightway, наш передовий протокол

Ексклюзивний протокол Lightway від ExpressVPN забезпечує чудовий досвід роботи в Інтернеті на пристроях Android з високим рівнем безпеки та надійними VPN-з'єднаннями, які часто можна ввімкнути за долі секунди.

ExpressVPN Keys: менеджер паролів для захисту всіх облікових записів.

Краща ціна з вбудованим менеджером паролів

ExpressVPN Keys, повнофункціональний менеджер паролів, вбудовано прямо у застосунок Android. З менеджером паролів потрібно запам'ятати лише один пароль, щоб отримати доступ до всіх своїх облікових записів. Вони захищені шифруванням з нульовим розголошенням, тому лише ви можете отримати доступ до свого акаунта Keys — навіть ми не маємо до нього доступу. І це не вимагає додаткових витрат.

VPN-сервери для швидкості, безпеки та повного доступу

Підключаючись до VPN-сервісу, ви насправді підключаєтеся до VPN-сервера — фізичного пристрою, який зашифровує та розшифровує ваш Інтернет-трафік до та від застосунків і вебсайтів, якими ви користуєтеся. Ми ретельно розробляли нашу серверну мережу, щоб забезпечити найкращий досвід роботи в Інтернеті.

Зображення героя VPN-сервера на передньому плані

Широкий вибір серверних локацій

Наші сервери розташовані в багатьох країнах — їхня кількість налічує 105 і постійно зростає. Це означає, що ви зможете підібрати локацію, яка відповідає вашим потребам, чи то для доступу до вебсайтів, обмежених для певних регіонів, чи то для безпечного перегляду вебсторінок, залишаючись при цьому у своїй країні.

10-гігабітні сервери для швидшого сервісу

Один VPN-сервер має обробляти трафік від декількох користувачів, кожен з яких має свої вимоги, що постійно змінюються. Ось чому пропускна здатність так важлива: це загальний обсяг даних, який один сервер може передавати щосекунди. Для наших серверів це 10 Гбіт/с — 10 гігабітів (10 мільярдів біт) на секунду, що дозволяє обробляти більший трафік без перевантажень, а отже, з кращою швидкістю.

Серверна технологія для вашої приватності

Ми зобов'язуємося не зберігати журнали інтернет-активності наших користувачів і розробили систему серверів, щоб досягти цієї мети. Ми називаємо її TrustedServer — система, яка ніколи не записує файли на жорсткий диск і використовує тільки оперативну пам'ять. Це дозволяє видаляти всі дані при кожному перезавантаженні системи, якщо персональні дані випадково збереглися на сервері. Ознайомтеся з детальним оглядом TrustedServer, який пройшов незалежну перевірку .

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Завантажте VPN для всіх пристроїв Android.

Завантажте VPN для всіх пристроїв Android

ExpressVPN працює на Android 14, 13, 12L, 12, 11, 10, Pie, Oreo, Nougat, Marshmallow і Lollipop. Користуйтеся ним на Samsung Galaxy, Nokia, Vivo, Huawei, Sony Xperia, LG, Motorola, Google Pixel, BlackBerry, HTC, Xiaomi, OnePlus, ZTE та інших брендах Android.

Потрібна така ж чудова функціональність на ноутбуці або настільному ПК? Одна підписка ExpressVPN дозволяє підключатися до VPN на восьми пристроях одночасно, тож її можна використовувати на Mac або Windows.

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Переваги VPN для Android.

Користуйтесь ExpressVPN на Android TV

Ви можете користуватися всіма перевагами захисту VPN, переглядаючи вебсторінки та улюблені розваги на Android TV таких брендів, як Sony, Hisense та TCL.

Щоб завантажити офіційний застосунок, пошукайте «ExpressVPN» в Google Play Store на вашому Android TV. Дізнайтеся більше про використання ExpressVPN на Android TV..

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Ігри на Android з VPN

ExpressVPN — найкраща VPN для ігор онлайн на вашому пристрої Android. VPN забезпечує конфіденційність ваших даних, захищає від DDoS-атак (розподілена відмова в обслуговуванні), а також зменшує пінг між ігровими серверами, з'єднуючи вас з локаціями поблизу мережевих хостів.

Якщо ваш інтернет-провайдер обмежує пропускну здатність для ігрового трафіку, ExpressVPN дозволить обійти ці обмеження та відновити швидкість з'єднання до нормального рівня. У деяких випадках геймери навіть повідомляли про підвищення швидкості.

Якщо ви граєте на консолях типу Nintendo Switch, PlayStation та Xbox, ExpressVPN також забезпечить захист.

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Запитання й відповіді

Що шанувальники говорять про ExpressVPN

    Оцінка 4,7 з 5

    Оцінка 4,4 з 5

    Відмінно

    Я маю ExpressVPN на всіх своїх пристроях — телефоні, ноутбуці, планшеті, AppleTV тощо, і мені він дуже подобається.

    TopherZ143

    Чудова VPN!

    Дуже заспокоює усвідомлення того, що моя IP-адреса не відома і за мною не стежать.

    king bishop

    Деякі відгуки від наших найзадоволеніших клієнтів. Усі відгуки можна знайти в App Store або Google Play.

    Вчора почав користуватися @expressvpn. Чудове рішення для тих, хто подорожує за кордон!

    Дастін Грайгер

    @D_Geiger

    Мушу сказати, що сервіс, який я отримав від @expressvpn, був бездоганним. Все працює без зайвого клопоту, тому якщо вам потрібна VPN, я б розглянув Express.

    ashbc

    @BCoinChaos

    Обожнюю Express за безпеку, швидкість та інші переваги👍

    nima088

    @Nill088

    Зі стабільною продуктивністю та надійною безпекою ExpressVPN є найкращою VPN з усіх наявних.

    Практично все, що є у цьому сервісі, є першокласним, і в цілому ExpressVPN — це просто одна з найкращих VPN-мереж на цю мить.

    Чудове комплексне рішення як для початківців, так і для досвідчених користувачів VPN.

    Інколи ми платимо експертним сайтам, щоб вони рекомендували нас клієнтам.

    Висвітлено в:

    ВідмінноОцінено 4.3 з 5

    Чому варто обрати ExpressVPN?

    Пройшов незалежну перевірку

    Сторонні перевірки підтверджують наші заяви про безпеку після ретельного тестування застосунків та систем.

    Миттєве налаштування

    Під'єднатися до ExpressVPN швидко і легко. Просто оформте підписку, завантажте застосунок та під'єднайтесь!

    Обхід обмежень Інтернет-провайдера

    ExpressVPN дозволяє обійти обмеження пропускної здатності від Інтернет-провайдера та забути про буферизацію.

    Підвищте рівень анонімності

    Змініть свою IP-адресу та локацію, щоб ваші дії в Інтернеті та метадані було неможливо відстежити.

    Контент зі всього світу

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    ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

    Спробуйте VPN для Android без ризиків

    Вам або сподобається ExpressVPN, або ми повернемо гроші.

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