Virtuele serverlocaties

Om zeker te zijn van een snelle, veilige en betrouwbare verbinding biedt een aantal landen nu virtuele serverlocaties aan. Wanneer u verbinding maakt met een virtuele locatie loopt uw internetverkeer vanaf een IP adres dat is geregistreerd in het land van uw keuze, en wordt het intussen omgeleid via een server in een land met een betere verbinding.

Kom meer te weten en bekijk de volledige lijst van landen met virtuele serverlocaties.