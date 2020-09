ExpressVPN understøtter en række protokoller, dvs. de metoder din enhed bruger til at oprette forbindelse til en VPN server. Disse er OpenVPN (UDP) og OpenVPN (TCP) ; L2TP/IPsec og IPsec ; IKEv2 ; og PPTP ;. Den ovenstående liste viser hvilke protokoller der er tilgængelige for hver serverplacering. (Ikke alle protokoller er tilgængelige på alle enheder.)

Virtuelle serverplaceringer

For at sikre, at din forbindelse er hurtig, sikker, og pålidelig, har visse lande nu også virtuelle serverplaceringer. Når du forbinder til en virtuel placering, vil din trafik komme fra en IP-adresse registreret i dit valgte land samtidig med at den bliver routed igennem en server i et land med en bedre forbindelse.

Lær mere og se en fuld liste over lande med virtuelle serverplaceringer.