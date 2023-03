In deze handleiding leer je hoe je de juiste serverlocatie kiest op basis van jouw behoeften. ExpressVPN heeft duizenden servers op vele locaties over de hele wereld. Bekijk de volledige lijst van VPN-serverlocaties.

Toegang krijgen tot content zoals tv-series en films uit een bepaald land

Belangrijk: Voor aanbevelingen voor VPN-servers op een bepaald streamingapparaat .

Om content te kijken die enkel in een bepaald land beschikbaar is, kun je verbinden met een VPN-serverlocatie in dat land. Als er meer dan één VPN-serverlocatie voor hetzelfde land beschikbaar is, kies dan de locatie die zich het dichtst bij je fysieke locatie bevindt.

Om te verbinden met een VPN-serverlocatie:

Hulp nodig?

Censuur omzeilen op je huidige locatie

Als je je in een land bevindt dat bekendstaat om censuur, gebruik dan de functie Smart Location in de app. Smart Location kiest automatisch een optimale locatie voor je uit op basis van anonieme meetgegevens als downloadsnelheid, latentie en afstand.

Kom erachter hoe je met Smart Location verbindt.

Hulp nodig?

Een veilige en private verbinding krijgen

Voor een veilige en anonieme verbinding kun je gebruikmaken van de functie Smart Location; die kiest automatisch de snelste VPN-serverlocatie voor je op basis van meetgegevens als downloadsnelheid, vertraging en afstand.

Kom erachter hoe je verbindt met Smart Location.

Hulp nodig?

Hoge downloadsnelheden krijgen

Er zijn heel veel factoren die je downloadsnelheden bepalen. Om de VPN-serverlocatie te vinden waarmee je optimale downloadsnelheden krijgt, kun je:

De VPN-serverlocatie selecteren die zich het dichtst bij jouw fysieke locatie bevindt in de Aanbevolen lijst met serverlocaties.

lijst met serverlocaties. De Smart Location functie gebruiken die de optimale locatie voor je kiest.

functie gebruiken die de optimale locatie voor je kiest. De snelheidstest uitvoeren in de ExpressVPN-app voor Mac of Windows. Verbind met de serverlocatie bovenaan de lijst van resultaten.

Belangrijk: Als de VPN-serverlocatie waarmee je verbonden bent langzamer is dan verwacht, raadpleeg dan deze Als de VPN-serverlocatie waarmee je verbonden bent langzamer is dan verwacht, raadpleeg dan deze handleiding voor probleemoplossen

Hulp nodig?

Problemen met mijn huidige VPN-serverlocatie oplossen

Als de VPN-serverlocatie waar je mee verbonden bent langzamer is dan verwacht, raadpleeg dan deze handleiding voor probleemoplossen.

Raadpleeg voor overige problemen de probleemoplossende stappen die op jouw probleem van toepassing zijn:

Hulp nodig?