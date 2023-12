De geschiedenis van uw browser wordt normaal gesproken opgeslagen in uw browser. Het gebruiken van een VPN brengt hier geen verandering in. Maar u kunt wel uw browsegeschiedenis wissen in Chrome.

Uw browsegeschiedenis kan ook worden afgeleid door anderen die uw internetverbinding in de gaten houden, bijvoorbeeld uw internet- of wifiprovider. ExpressVPN versleutelt alle data tussen uw apparaat en de ExpressVPN-servers, waardoor het voor een provider of kwaadwillende wifi onmogelijk wordt om op te slaan welke websites u bezoekt.

Besef wel dat browsegeschiedenis iets anders is dan zoekgeschiedenis. Als u bent ingelogd op Google en de zoekmachine gebruikt, worden die zoekacties ook opgeslagen zelfs als u een VPN gebruikt. (Kom erachter hoe u uw Google-zoekgeschiedenis kunt wissen.)