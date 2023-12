VPN voor iPad

Your iPad goes everywhere you do, and so should your VPN. Use the ExpressVPN iOS app for iPad to hide your iPad’s IP address, protect your data on unsecured networks, and access blocked sites and services.

Je iPAd gaat overal met je mee, en dat zou ook moeten gelden voor je VPN. Gebruik de ExpressVON iOS-app voor de iPad om het IP-adres van je iPad te verbergen, je data te beschermen op onbeveiligde netwerken, en toegang te krijgen tot geblokkeerde websites en diensten.

ExpressVPN is compatibel met de volgende iOS-apparaten:

iPad 5, 6, 7, 8, 9, iPad Pro (alle generaties), iPad Air 2, 3, 4, 5, iPad Mini 4, 5, 6

Je kunt kiezen uit allerlei VPN-serverlocaties overal ter wereld, waaronder Noord- en Zuid-Amerika, het VK, Europa, Azië, Australië en Afrika.

Download de ExpressVPN app voor iOS in de App Store voor een proefperiode van zeven dagen: