Het dedicated IP van ExpressVPN is ontworpen met het oog op jouw privacy, en wij nemen extra voorzorgsmaatregelen om je anonimiteit te waarborgen. Bij een VPN delen doorgaans veel gebruikers hetzelfde IP-adres, een cruciaal element van het anonimiseringsproces van de VPN. Bij een dedicated IP dat aan een enkele gebruiker is toegewezen, moeten er speciale maatregelen genomen worden om de anonimiteit te verzekeren; nooit en te nimmer mogen externe partijen, of ExpressVPN zelf, in staat zijn om het dedicated IP in verband te brengen met de gebruiker.

ExpressVPN gebruikt kennisloze encryptie en vooruitstrevende cryptografische technologie om ervoor te zorgen dat er geen verband bestaat tussen jouw account en je dedicated IP — wij kunnen het nooit tot jou herleiden.

We gebruiken een systeem gebaseerd op blind tokens om je betalingsinformatie los te maken van het IP dat we aan jou toewijzen. Dat zorgt ervoor dat jouw dedicated IP en de configuratie ervan volledig privé zijn en worden versleuteld in een veilig end-to-end communicatiekanaal. Omdat ExpressVPN jouw toegangscode niet kan zien of herstellen, is het belangrijk dat je hem zorgvuldig bewaart om te voorkomen dat je de toegang tot je dedicated IP verliest.

Wij zullen onze code publiceren en ons veiligheidsdesign toelichten in een technisch whitepaper, dat binnenkort beschikbaar zal zijn.