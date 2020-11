Welk VPN protocol is het beste?

Welk VPN protocol moet ik gebruiken?

Als u ExpressVPN gebruikt is uw standaard keuze het niet hoeven kiezen: selecteer simpelweg “Automatisch” en laat de app het beste protocol voor uw situatie kiezen. Maar als u zich in speciale omstandigheden bevindt en uw protocol handmatig wilt kiezen, vindt u hier een overzichtelijke referentielijst van welke wanneer te gebruiken:

OpenVPN: Supersnel, robuust en veilig. Werkt vlekkeloos op alle apparaten en platforms. Een nadeel is dat handmatig instellen veel werk en onhandig is. Gebruik over het algemeen het OpenVPN protocol wanneer deze beschikbaar is.

L2TP/IPsec: Op maat gemaakte VPN oplossing die eenvoudig in te stellen is en veel wordt gebruikt in de VPN wereld. Heeft meer geavanceerde veiligheidsfuncties vergeleken met PPTP maar heeft mogelijk moeite met het omzeilen van firewalls. Kies voor L2TP wanneer OpenVPN niet beschikbaar is.

IKEv2: Meest geschikt voor mobiele apparaten, zeker als u een BlackBerry gebruikt. Is stabiel, snel en veilig. Een solide alternatief voor OpenVPN.

PPTP: Het oudste VPN dat op heden in gebruik is, maar ook het slechtste ingesteld. Biedt superhoge snelheden maar erg slechte beveiliging en mogelijk aangetast door overheidsactoren.

WireGuard: Begint langzaam bekender te worden als VPN dienst, dit lean protocol is nog steeds actief in ontwikkeling en heeft niet de betrouwbaarheid van de OpenVPN suite.

SSTP: Werkt enkel op Microsoft apparaten. Wordt gezien als veilig en snel maar zijn eigenaarschap wordt in twijfel getrokken.