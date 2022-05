Geen extra kosten, geen beperkingen

ExpressVPN Keys biedt de veiligheid en gemoedsrust van een betaalde wachtwoordmanager zonder het prijskaartje omdat het zonder extra kosten is inbegrepen in uw ExpressVPN abonnement.

De wachtwoordmanager is gratis te gebruiken, zelfs wanneer uw VPN abonnement verlopen is.

In tegenstelling tot uw geheugen - en bepaalde andere wachtwoordmanagers - is er geen limiet aan het aantal inloggegevens dat u kunt opslaan in ExpressVPN Keys of aan het aantal apparaten waar u het op kunt gebruiken.