Een Android TV-box is een apart apparaatje waarop software draait die is gebaseerd op Android en in elke televisie kan worden ingeplugd. Sommige zien eruit als een traditionele settopbox, en anderen zijn weer dongels. Er bestaat geen specifiek product genaamd “Android TV box”, en ze worden door veel verschillende bedrijven gemaakt. Op bepaalde apparaten die onder de categorie Android TV-box vallen, draait in feite een andere variant van Android, zoals bijvoorbeeld de producten uit de Amazon Fire-familie, maar het principe is hetzelfde: je kunt er Android-apps op installeren en draaien net als op een telefoon. Andere populaire Android TV-boxen zijn de Nvidia Shield, Xiaomi Mi en Chromecast met Google TV.