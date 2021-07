De beste VPN om te gamen

Vergelijkbaar met hoe platforms voor streaming werken, streamen cloud gaming diensten direct van externe servers naar een scala aan compatibele apparaten, waardoor er geen high-end gaming machines nodig zijn. U kunt het zien als een soort Netflix, maar dan voor games. ExpressVPN is ideaal om uw cloud gaming ervaring te verbeteren, of u nu Google Stadia, Playstation Now, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now of Amazon Luna gebruikt.