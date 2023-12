Nee. Apple TV is een kleine digitale mediaspeler die je verbindt met je televisie, en bevat apps die je in staat stellen om content uit de iTunes store en veel andere streamingdiensten te kijken, onder andere Netflix, Hulu en Amazon Video. Apple TV+ is de streamingdienst van Apple zelf en biedt originele films en tv-programma's. Je kunt Apple TV+ kijken op je pc, laptop, tablet of smartphone via tv.apple.com. Apple TV+ klanten kunnen ook streamen via de Apple TV app die werkt op iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch en Mac. De Apple TV app is ook beschikbaar op bepaalde Samsung smart-tv's evenals op Amazon Fire TV en Roku platforms.