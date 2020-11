VPN protocollen: OpenVPN (TCP vs. UDP)

Wat is OpenVPN?

OpenVPN is een relatief nieuw en zeer aanpasbaar protocol. Het mooiste van OpenVPN is dat het open source is. “Open” lijkt misschien geen goed idee voor een veiligheidstool, maar het is eigenlijk een enorm voordeel. Als er veiligheidsproblemen zijn in de code (tot op heden zijn er nog geen bekend) dan worden deze snel gevonden door de open source gemeenschap. In combinatie met een krachtig encryptie-algoritme is OpenVPN één van de veiligste beschikbare VPN protocollen.