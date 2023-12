Een VPN-APK is een VPN-app die beschikbaar is als een Android Package Kit (APK). Op een Android-apparaat kun je apps downloaden van buiten de Play Store, en één van die manieren is door APK-bestanden naar je apparaat over te brengen of te downloaden.

Met APK-bestanden kun je ook Android-apps downloaden op apparaten waarop Android draait maar waarop de Play Store niet is geïnstalleerd, zoals de Amazon Kindle Fire-tablet. Je kunt ook een app downloaden met een APK als deze geblokkeerd is in jouw land.

Met onze VPN-APK kun je de ExpressVPN-app downloaden op je Android-apparaat zonder dat je de Play Store hoeft te gebruiken.