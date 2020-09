ExpressVPN støtter en rekke protokoller, metodene som enhetene dine benytter for å koble til en VPN-server. Disse er OpenVPN (UDP) og OpenVPN (TCP) ; L2TP/IPsec og IPsec ; IKEv2 og PPTP . Listen over viser hvilke protokoller som er tilgjengelige ved hver serverlokasjon. (Ikke alle protokollene er tilgjengelige på alle enheter.)

Virtuelle serverlokasjoner

For å sikre at forbindelsen din er rask, sikker og pålitelig, har en rekke land nå virtuelle serverlokasjoner. Når du kobler deg til en virtuell lokasjon, kommer trafikken din fra en IP-adresse som er registrert i det landet du ønsker, mens den blir sendt via en server i et land med en bedre forbindelse.

Les mer og se en fullstendig liste over land med virtuelle serverlokasjoner.