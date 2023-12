ExpressVPN is allereerst een privacybedrijf en zal daarom nooit logs van activiteiten of verbindingen bijhouden. ExpressVPN slaat ook nooit data op die iemand in staat zouden stellen om specifieke netwerkactiviteiten of gedrag te herleiden tot een individuele gebruiker. Lees meer over de inzet voor privacy en het logbeleid van ExpressVPN.