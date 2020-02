Hoe kunt u uw IP adres veranderen

en uw locatie verbergen

Het is heel eenvoudig om uw IP adres te verbergen of te wijzigen. U hebt alleen een VPN nodig (virtual private network).

Een VPN verandert uw IP adres door u virtueel op een andere locatie te plaatsen. Wanneer u een VPN gebruikt wordt uw internetverkeer omgeleid via een versleutelde tunnel zodat niemand kan zien wat u online aan het doen bent, zelfs uw provider niet.

Met een VPN lijkt het alsof u zich op dezelfde plek bevindt als de serverlocatie. Als u bijvoorbeeld in de VS bent en verbinding maakt met met een VPN locatie in het VK, dan lijkt het alsof u in het VK bent.