VPN's zijn legaal in verreweg de meeste jurisdicties ter wereld en worden door personen en bedrijven veel gebruikt om hun data te beschermen, ook in landen met zeer onderdrukkende regeringen. En zelfs waar VPN's ontmoedigd worden, staan veel regeringen ambtenaren, academici en bedrijven het gebruik van een VPN stilzwijgend toe zodat zij bij kunnen blijven in een wereld die overal met elkaar in verbinding staat. Het is voor landen gewoon niet praktisch om alle VPN's te verbieden.

Natuurlijk zijn illegale online activiteiten altijd illegaal, of je nu wel of niet een VPN gebruikt.