De beste anonieme VPN bescherming

ExpressVPN neemt uw privacy serieus.

Als een provider beweert dat hij “niets weet” maar geen antwoord geeft op eenvoudige vragen over wat zij precies wel en niet weten, dan is het niet onredelijk om hun claim dat zij “niets vastleggen” in twijfel te trekken. Helaas zijn de meeste providers niet transparant als het gaat om datgene wat VPN gebruikers het belangrijkst vinden: uw privacy.

Om de privacy van onze klanten te beschermen bewaart ExpressVPN alleen de allernoodzakelijkste informatie die nodig is om een zeer betrouwbare VPN dienst op grote schaal te exploiteren. Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid van ExpressVPN bekijken. Daarnaast hebben onafhankelijke audit professionals van PwC uitputtend onze code geëxamineerd en onze teamleden geïnterviewd om na te gaan of onze VPN servers in overeenstemming zijn met ons privacybeleid, zoals ons beleid van het niet verzamelen van activiteiten- of verbindingslogs. De audit heeft ook gecontroleerd of de TrustedServer technologie functioneert zoals we beschreven hebben. Kom meer te weten over het onafhankelijke audit-rapport.