VPN protocollen: IKEv2

IKEv2 is de afkorting van Internet Key Exchange Version 2. Naar dit VPN protocol wordt ook wel verwezen als IKEv2/IPsec, maar omdat IKEv2 nooit wordt gebruikt zonder de IPsec encryptielaag wordt het meestal afgekort tot IKEv2. Het wordt geacht lichter en stabieler te zijn dan OpenVPN, terwijl het toch nog deels aangepast kan worden. Het is echter alleen beschikbaar via UDP, wat door bepaalde firewalls geblokkeerd wordt.

IKEv2 is een van de nieuwste protocollen en heeft belangrijke voordelen, voornamelijk de snelheid. Het is erg geschikt voor mobiele apparaten op alle platforms.

ExpressVPN beveelt u aan om de OpenVPN en IKEv2 protocollen te gebruiken. Weliswaar biedt L2TP/IPsec ook nog steeds encryptie maar aanvallers kunnen toch mogelijk manieren vinden om de VPN sessie te ontcijferen.