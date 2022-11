Wat kunt u met een VPN? Laten zien

In dit artikel wordt uitgelegd wat virtuele serverlocaties zijn en waarom ExpressVPN ze gebruikt.

Wat is een virtuele serverlocatie?

Bij verreweg de meeste ExpressVPN locaties bevindt de fysieke server zich in hetzelfde land als het geregistreerde IP adres. We hebben een gigantische fysieke aanwezigheid op elk continent (behalve Antarctica). We hebben geïnvesteerd in de bouw van een netwerk van servers in delen van de wereld waar bandbreedte duur is, zoals Australië, Japan, India en Brazilië.

Voor minder dan 3% van het aantal ExpressVPN servers komt het geregistreerde IP adres overeen met het land waarmee u wilt verbinden, maar bevindt de server zich fysiek in een ander land, normaal gesproken bij u in de buurt. Dit worden virtuele serverlocaties genoemd, en zij helpen ervoor te zorgen dat uw verbinding snel, veilig en betrouwbaar is.

Als u bijvoorbeeld ExpressVPN wilt gebruiken om met Indonesië te verbinden, dan wordt uw netwerkverkeer langs een server in Singapore geleid en krijgt het een Indonesisch IP adres, waardoor uw verkeer uit Indonesië lijkt te komen.

Waarom gebruikt ExpressVPN virtuele serverlocaties?

ExpressVPN heeft strenge standaarden voor servers om ervoor te zorgen dat u veilig, betrouwbaar en met constant hoge snelheid kunt verbinden. In sommige landen kan het lastig zijn om servers te vinden die aan deze vereisten voldoen. Met virtuele serverlocaties kunt u verbinden met dit soort landen en toch de verbindingskwaliteit behouden die u van ExpressVPN mag verwachten.

Lijst met virtuele serverlocaties

Behalve het bovenstaande lijstje bevinden alle ExpressVPN-serverlocaties zich fysiek in het opgegeven land.

Hoe weet ik met welke serverlocatie ik moet verbinden?

Raadpleeg deze handleiding over het kiezen van serverlocaties.

Als u meer hulp nodig hebt bij het kiezen van of verbinden met een VPN locatie kunt u dan helpen we u graag verder.

