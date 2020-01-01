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Hong Kong VPN Proxy Hizmeti

ExpressVPN'in Hong Kong için VPN kılavuzu

Bir Özel Yönetim Bölgesi olarak, Hong Kong dünyanın en özgür ve sansürsüz internet erişimlerinden birine sahiptir. İfade özgürlüğü ve teknolojiye olan bağlılığı ile Hong Kong, sansürlü içeriklere Asya'dan erişmeye çalışan kullanıcılar için en popüler VPN konumlarından biridir.

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Hong Kong içinde ve dışında VPN kullanma hakkında kapsamlı bir kılavuz için okumaya devam edin.

Hong Kong için VPN

Hong Kong'da İnternet sansürü ve denetimi

Hong Kong'un Haklar Kanunu ifade özgürlüğünü garanti eder, ve bu internet kullanımını da kapsar. Siber suçları önleyen ve müstehcen içeriklerin dağıtımını engelleyen yasalara sahip olduğu halde, Hong Kong yine de dünyanın en iyi internet özgürlüğüne sahip yerlerden biridir, ve Facebook, Google ve Skype gibi hizmetlere sınırsız erişim sağlar.

Hong Kong devleti hiçbir web sitesini engellemez ve web sitesi sahiplerinin bir lisansa sahip olmalarını gerektirmez. Ancak, yerel internet servis sağlayıcılarının (İSSler) müşteri kullanımı kayıtları tutmalarına izin verilir, ve çoğu kişi bunu çevrimiçi gizlilik ihlali olarak görmektedir. Bir VPN kullanarak verilerinizi şifreleyin ve anonimliğinizi koruyun.

Bir VPN ile Google'a engeli kaldırın
Not: ExpressVPN İngiliz Virgin Adaları merkezlidir ve İVA kanunlarına tabidir.

ExpressVPN dünyanın yer yerinde internet özgürlüğünü destekler

ExpressVPN, internetteki özgürlüğünüz için savaşan aşağıdaki kar amacı gütmeyen organizasyonların gururlu bir mali destekçisidir:

The Electronic Frontier Foundation The Internet Defense League Fight for the Future Access

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Asya'ya taşınmak için en iyi VPN

Asya'da yaşayan yabancılar için Hong Kong VPN'i

Asya'ya mı taşınıyorsunuz? Çalışmak veya eğitim görmek için yurtdışına taşınıyorsanız, bir Hong Kong VPN'i özgür internete erişmek için en iyi seçeneğinizdir.

Sevdiğiniz kişiler ile sosyal medya üzerinden iletişim halinde kalmaktan dizileri canlı izlemeye kadar, bir Hong Kong VPN'i bağlı kalmanızı sağlar ve internetin tamamına engeli kaldırmanıza yardımcı olur. Yeni yerinizde internet kullanım kuralları ne olursa olsun, bir Hong Kong VPN'i sansürü yenmenize yardımcı olacaktır ve size hızlı, anonim bir bağlantı sağlayacaktır.

En iyi sonuçlar için, havalimanına hareket etmeden önce VPN'inizi kurduğunuzdan emin olun. Böylece, Asya'ya vardığınız anda VPN'iniz hazır olacaktır!

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Her cihaz için Hong Kong VPN'i

ExpressVPN Hong Konglu internet kullanıcılarını çevrimiçi korumak için sezgisel, yerel uygulamalara sahiptir.

Her cihaz için Hong Kong VPN'i

ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır

iOS iOS için VPN Android Android için VPN Windows Windows için VPN Mac Mac için VPN Linux Linux için VPN Router Yönlendiriciler için VPN

Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri

Chrome eklentisi Firefox eklentisi

Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.

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Hong Kong VPN kullanıcıları dünya etrafında 94 ülkede 160 VPN sunucu konumuna bağlanabilirler:

Kuzey ve Güney Amerika

Asya-Pasifik

Avrupa

Orta Doğu ve Afrika

VPN sunucu konumlarımızın tam listesini görün


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VPN Nasıl Çalışır

VPN, siz ve internet arasındaki güvenli bir tüneldir

Bir VPN (Sanal Özel Ağ) bilgisayarınız ve internetteki her web sitesi veya web hizmeti arasında güvenli bir tünel oluşturur. Bir vekil ile gerçek IP adresiniz gizli kalır, ve bu size dilediğiniz yerdeymişsiniz gibi görünmenizi sağlar. Bir Hong Kong VPN'ine bağlanarak, bir Hong Kong IP adresi ve Asya'daki en iyi internet gizliliğini elde edersiniz.

ExpressVPN ile, güçlü şifreleme sayesinde meraklılardan da korunursunuz. Herkese açık Wi-Fi korsanları, casuslar, internet servis sağlayıcınız ve diğerleri internet trafiğinizi okuyamazlar. ExpressVPN, gizli bilgileri korumak için tüm dünyadaki güvenlik uzmanları tarafından kullanılan standart olan AES-256 kullanır.


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30 günlük para iade garantisi

ExpressVPN'i risksiz deneyin. 30 günlük para iade garantisi ile %100 korunursunuz.

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