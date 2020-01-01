Hong Kong VPN Proxy Hizmeti
ExpressVPN'in Hong Kong için VPN kılavuzu
Bir Özel Yönetim Bölgesi olarak, Hong Kong dünyanın en özgür ve sansürsüz internet erişimlerinden birine sahiptir. İfade özgürlüğü ve teknolojiye olan bağlılığı ile Hong Kong, sansürlü içeriklere Asya'dan erişmeye çalışan kullanıcılar için en popüler VPN konumlarından biridir.
Hong Kong içinde ve dışında VPN kullanma hakkında kapsamlı bir kılavuz için okumaya devam edin.
Hong Kong'da İnternet sansürü ve denetimi
Hong Kong'un Haklar Kanunu ifade özgürlüğünü garanti eder, ve bu internet kullanımını da kapsar. Siber suçları önleyen ve müstehcen içeriklerin dağıtımını engelleyen yasalara sahip olduğu halde, Hong Kong yine de dünyanın en iyi internet özgürlüğüne sahip yerlerden biridir, ve Facebook, Google ve Skype gibi hizmetlere sınırsız erişim sağlar.
Hong Kong devleti hiçbir web sitesini engellemez ve web sitesi sahiplerinin bir lisansa sahip olmalarını gerektirmez. Ancak, yerel internet servis sağlayıcılarının (İSSler) müşteri kullanımı kayıtları tutmalarına izin verilir, ve çoğu kişi bunu çevrimiçi gizlilik ihlali olarak görmektedir. Bir VPN kullanarak verilerinizi şifreleyin ve anonimliğinizi koruyun.
ExpressVPN dünyanın yer yerinde internet özgürlüğünü destekler
ExpressVPN, internetteki özgürlüğünüz için savaşan aşağıdaki kar amacı gütmeyen organizasyonların gururlu bir mali destekçisidir:
Asya'ya taşınmak için en iyi VPN
Asya'ya mı taşınıyorsunuz? Çalışmak veya eğitim görmek için yurtdışına taşınıyorsanız, bir Hong Kong VPN'i özgür internete erişmek için en iyi seçeneğinizdir.
Sevdiğiniz kişiler ile sosyal medya üzerinden iletişim halinde kalmaktan dizileri canlı izlemeye kadar, bir Hong Kong VPN'i bağlı kalmanızı sağlar ve internetin tamamına engeli kaldırmanıza yardımcı olur. Yeni yerinizde internet kullanım kuralları ne olursa olsun, bir Hong Kong VPN'i sansürü yenmenize yardımcı olacaktır ve size hızlı, anonim bir bağlantı sağlayacaktır.
En iyi sonuçlar için, havalimanına hareket etmeden önce VPN'inizi kurduğunuzdan emin olun. Böylece, Asya'ya vardığınız anda VPN'iniz hazır olacaktır!
Her cihaz için Hong Kong VPN'i
ExpressVPN Hong Konglu internet kullanıcılarını çevrimiçi korumak için sezgisel, yerel uygulamalara sahiptir.
ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır
iOS için VPN Android için VPN Windows için VPN Mac için VPN Linux için VPN Yönlendiriciler için VPN
Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri
Chrome eklentisi Firefox eklentisi
Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.ExpressVPN Edinin
Hong Kong VPN kullanıcıları dünya etrafında 94 ülkede 160 VPN sunucu konumuna bağlanabilirler:
VPN Nasıl Çalışır
Bir VPN (Sanal Özel Ağ) bilgisayarınız ve internetteki her web sitesi veya web hizmeti arasında güvenli bir tünel oluşturur. Bir vekil ile gerçek IP adresiniz gizli kalır, ve bu size dilediğiniz yerdeymişsiniz gibi görünmenizi sağlar. Bir Hong Kong VPN'ine bağlanarak, bir Hong Kong IP adresi ve Asya'daki en iyi internet gizliliğini elde edersiniz.
ExpressVPN ile, güçlü şifreleme sayesinde meraklılardan da korunursunuz. Herkese açık Wi-Fi korsanları, casuslar, internet servis sağlayıcınız ve diğerleri internet trafiğinizi okuyamazlar. ExpressVPN, gizli bilgileri korumak için tüm dünyadaki güvenlik uzmanları tarafından kullanılan standart olan AES-256 kullanır.