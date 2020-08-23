tvOS 17 için yerel uygulamaya sahip Apple TV için en iyi VPN'i edinin En İyi Apple TV VPN'i: tvOS 17 için yerel uygulama
Apple TV için en iyi VPN ExpressVPN'dir. ExpressVPN ile şunları yapabilirsiniz:
- 4K ve HD kalitede yüksek hızda izleyin
- Konumunuzu 105 ülkeden biriyle değiştirin
- Diğer uygulamalar gibi App Store'dan yükleyin
- 30 günlük para iade garantisiyle taahhütsüz deneyin
- 4K ve HD kalitede yüksek hızda izleyin
- Konumunuzu 105 ülkeden biriyle değiştirin
- Diğer uygulamalar gibi App Store'dan yükleyin
- 30 günlük para iade garantisiyle taahhütsüz deneyin
Apple TV'de VPN uygulaması nasıl kurulur
ExpressVPN uygulamasını, HD ve 4K modelleri de içeren, App Store'a (tvOS) sahip Apple TV'lere doğrudan indirebilirsiniz. Tam yönergeler için destek sayfamızı ziyaret edin.
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun
Sipariş sayfasını ziyaret edin ve sizin için en iyi seçeneği seçin. Planlarımızın tamamı 30 günlük para iade garantisi ile tamamen korunur.
2. Adım
Uygulamayı indirin
Apple TV'nizde, App Store'a gidin ve ExpressVPN'i aratın. ExpressVPN uygulamasını seçin ve yüklemek için “İndir”i seçin.
3. Adım
Hesabınıza giriş yapın
Kullanıcı adınız ve şifreniz veya QR kodu üzerinden ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Dilediğiniz VPN konumuna bağlanın ve sevdiğiniz dizileri izleyin.
Apple TV için ExpressVPN uygulamasının nasıl çalıştığı hakkındaki videomuzu izleyin.
ExpressVPN eski Apple TV'lerde nasıl kullanılır
ExpressVPN, tvOS'e sahip Apple TV modellerinde çalışır, bu modellere Apple TV 4K'nın üç neslinin yanı sıra Apple TV HD (Apple TV 4. nesil olarak da bilinir) de dâhildir. Uygulama, 2015 ve öncesinde piyasaya sunulan ve App Store içermeyen daha eski Apple TV 3., 2. veya 1. Nesil modellerde kullanılamaz. Ancak, ExpressVPN'i yine de aşağıdaki yöntemleri kullanarak bu eski modellerde kullanabilirsiniz.
ExpressVPN'e sahip bir yönlendirici kullanın
İlk yöntem, Apple TV'nizi yerleşik olarak ExpressVPN özelliğine sahip olan Aircove gibi VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlamaktır. Ayrıca, uyumlu ise, başka bir Wi-Fi yönlendiricide ExpressVPN yükleyebilirsiniz. Her iki yöntemle de yönlendiricinize bağlanan akıllı TV'ler ve oyun konsolları gibi tüm cihazlarda VPN'in tam güvenlik ve gizlilik avantajlarından yararlanacaksınız. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda birkaç dokunuşla VPN'i açıp kapatabilir ve konum değiştirebilirsiniz.
MediaStreamer (DNS hizmeti) kullanın
Aboneliğinize dâhil olan ve dünyanın neresinde olursanız olun iyileştirilmiş bir izleme deneyimi sunabilen MediaStreamer hizmetini de kullanabilirsiniz. Kurulum çok kolay. Yalnızca şu adım adım yönergeleri takip edin. MediaStreamer, yavaş internet bağlantısına sahip kişiler için kullanışlı olabilecekken, VPN ile aynı gizlilik korumasını sunmadığını lütfen unutmayın.
Neden ExpressVPN?
105 ülkede sunucu
Küresel VPN sunucularımızla dünyanın herhangi bir yerindeymişsiniz gibi görünün.
Sınıfının en iyisi şifreleme
Verileriniz, güvenlik uzmanlarının güvendiği standart olan AES-256 ile korunmaktadır.
24 saat canlı sohbet desteği
Gerçek insanlar, kurulum ve sorun giderme konularında size yardımcı olmak için Türkçe dilinde 7/24 hizmetinizdedir.
TrustedServer teknolojisi
Yenilikçi sunucu teknolojimiz sayesinde hiçbir zaman sabit diske veri yazılmaz.
Çok yüksek hızlar
VPN ağımız, en yüksek hızı sunmak için tasarlanmıştır ve üstün teknolojimiz ve Türkiye'deki sunucularımız ile desteklenmektedir.
Her platformda çalışır
ExpressVPN'in iOS, Android, Mac, Windows, Linux, yönlendiriciler ve daha fazlası için uygulamaları vardır.
8 cihazda kullanın
ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve aynı anda en fazla sekizini bağlayın.
Aktivite kaydı yok
ExpressVPN sizi herhangi bir çevrimiçi etkinliğe bağlayabilecek verileri asla saklamaz.
Dünyanın en iyi premium VPN'i
CNET, TechRadar, The Verge ve daha fazlası tarafından En İyi VPN ödülüne layık görüldük.
Tüm cihazlarınızda ExpressVPN indirin
iOS, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için en iyi VPN'i edinin.
ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Amazon TV Fire Stick ve Samsung Smart TV gibi akıllı TV sistemleri dâhil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir. Android cihazlarınız için bir VPN APK'sı edinin veya iOS için ExpressVPN'i indirin. Chrome için bir VPN uzantısı da edinebilirsiniz.
Ayrıca en sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Müşterilerin neden ExpressVPN'i sevdiklerini öğrenin
@ExpressVPN'i kullanıyorum ve şu anda Apple TV üzerinden ABD Netflix'i izlemekten dolayı çok mutluyum. Seçenekler çoook daha iyi.
ExpressVPN'i (iyi müşteri desteğine sahip) iPad'de kurmayı ve sonra Airplay ve Apple TV kullanarak TV'nizden dizi izlemeyi öneririm.
Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim stabil bağlantı için teşekkür ederim!
Bunu benim için iyi iş çıkaran ilk #vpn
Apple TV için VPN hakkında SSS
Apple TV'de VPN'e ihtiyacım var mı?
Apple TV'nizde VPN kullanmanın dilediğiniz şeyi ultra hızlı HD kalitede, internet sağlayıcınız tarafından içeriğe bağlı olarak yavaşlatılmadan izlemek gibi birçok avantajı bulunuyor. ExpressVPN'in dünyanın her yerinden birçok farklı hizmet ile uyumlu olması için çalıştık çünkü yalnızca video izlediğinizden dolayı gizliliğinizi ve güvenliğinizi feda etmek zorunda olmamanız gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden, Apple TV deneyiminizi geliştirmeyi düşünüyorsanız bir VPN bunu kesinlikle başarabilir.
tvOS VPN'i destekliyor mu?
Evet, Haziran 2023 itibarıyla, Apple TV'nin tvOS'i artık telefonunuzda ve bilgisayarınızda olduğu gibi ExpressVPN gibi bir VPN'i indirmenize ve kullanmanıza izin veriyor. Yapmanız gereken tek şey, Apple TV'nin App Store'una gitmek ve bir VPN uygulaması indirmektir.
Apple TV için en iyi VPN hangisidir?
105 ülkedeki sunucular, sınıfında en iyi şifreleme ve en kısa bekleme süresiyle ultra yüksek hızlar sunan ExpressVPN, en iyi ve en güvenilir Apple TV VPN'idir. Kendiniz şahit olun; memnun kalmazsanız 30 gün içinde iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
tvOS 17 için ücretsiz bir VPN var mı?
tvOS 17'deki de dâhil olmak üzere, tüm uygulama mağazaları ücretsiz VPN'ler sunabilir ancak bu VPN'ler, ücretli bir VPN'in sahip olduğu güvenilirlik, güvenlik faydaları, ek özellikler ve müşteri desteğini sunamaz.
Ücretli bir VPN edinme konusunda emin değilseniz ExpressVPN, 30 günlük para iade garantisi sunmaktadır. Böylece tamamen risksiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Yalnızca bir cihaz için sınırlı bir versiyona değil, tüm özelliklerimize ve her uygulama platformuna erişim elde edeceksiniz. Herhangi bir nedenle memnun kalmazsanız paranızın tamamını geri alın.
ExpressVPN, Apple TV 4K 3. nesil (2022) ile çalışıyor mu?
Evet! ExpressVPN, ikinci nesil Apple TV 4K ve daha eski modellerde olduğu gibi, üçüncü nesil Apple TV 4K ile de çalışıyor.
Apple TV+ ve Apple TV aynı şey midir?
Hayır. Apple TV; iTunes mağazasından ve Netflix, Hulu ve Amazon Prime Video'nun dahil olduğu birçok internetten video izleme hizmetinden içerik izlemenizi sağlayan uygulamalar vasıtasıyla televizyonunuza bağlanan küçük bir dijital medya oynatıcıdır. Apple TV+ ise Apple'ın kendi hizmetidir ve özgün filmler ve TV programları içerir. Apple TV+'ı tv.apple.com adresinde masaüstü ve dizüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Apple TV+ müşterileri ayrıca iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch ve Mac ile çalışan Apple TV uygulamasından video izleyebilirler. Apple TV uygulaması, ayrıca bazı Samsung akıllı TV'lerde ve Amazon Fire TV ile Roku platformlarında mevcuttur.
Apple TV'de VPN üzerinden Netflix'i nasıl izleyebilirim?
Bu çok kolay! Apple TV'nizde App Store'dan ExpressVPN'i indirin ve giriş yapın. VPN'e bağlandıktan sonra, normalde yaptığınız gibi Apple TV'nizde Netflix'i veya diğer herhangi bir uygulamayı başlatın. Bir uygulamaya erişim sorunları yaşıyorsanız Destek Ekibi ile iletişime geçin.
MediaStreamer bir VPN ile aynı korumayı mı sağlar?
Hayır. MediaStreamer, cihazınızın görünen konumunu değiştirir ancak bunu tünelleme ve şifreleme gibi gizlilik avantajları olmadan yapar. Yavaş bir bağlantıda veya Apple TV'niz Apple TV için ExpressVPN uygulamasını indirmek için çok eskiyse faydalı olabilir.
ExpressVPN'i doğrudan yükleyemeyen daha eski Apple TV modellerinde tüm gizlilik ve güvenlik avantajlarından faydalanmak için, bir ExpressVPN Aircove yönlendiriciye veya yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanarak uyumlu bir yönlendiriciye bağlayın.
Apple TV ile VPN kullanmak yasa dışı mıdır?
Apple TV ile VPN kullanmak yasaldır.
ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik hizmetidir ve telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmamalıdır. VPN'imize bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz ve kontrol edemeyiz, bu yüzden Hizmet Şartları'mıza, içerik sağlayıcınızın şartlarına ve bu konudaki tüm yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.
Apple TV için ExpressVPN'i hemen deneyin
Sıkıntı yok. Apple TV için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin.