ExpressVPN, tvOS'e sahip Apple TV modellerinde çalışır, bu modellere Apple TV 4K'nın üç neslinin yanı sıra Apple TV HD (Apple TV 4. nesil olarak da bilinir) de dâhildir. Uygulama, 2015 ve öncesinde piyasaya sunulan ve App Store içermeyen daha eski Apple TV 3., 2. veya 1. Nesil modellerde kullanılamaz. Ancak, ExpressVPN'i yine de aşağıdaki yöntemleri kullanarak bu eski modellerde kullanabilirsiniz.

ExpressVPN'e sahip bir yönlendirici kullanın

İlk yöntem, Apple TV'nizi yerleşik olarak ExpressVPN özelliğine sahip olan Aircove gibi VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlamaktır. Ayrıca, uyumlu ise, başka bir Wi-Fi yönlendiricide ExpressVPN yükleyebilirsiniz. Her iki yöntemle de yönlendiricinize bağlanan akıllı TV'ler ve oyun konsolları gibi tüm cihazlarda VPN'in tam güvenlik ve gizlilik avantajlarından yararlanacaksınız. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda birkaç dokunuşla VPN'i açıp kapatabilir ve konum değiştirebilirsiniz.

MediaStreamer (DNS hizmeti) kullanın

Aboneliğinize dâhil olan ve dünyanın neresinde olursanız olun iyileştirilmiş bir izleme deneyimi sunabilen MediaStreamer hizmetini de kullanabilirsiniz. Kurulum çok kolay. Yalnızca şu adım adım yönergeleri takip edin. MediaStreamer, yavaş internet bağlantısına sahip kişiler için kullanışlı olabilecekken, VPN ile aynı gizlilik korumasını sunmadığını lütfen unutmayın.