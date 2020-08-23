Hemen kaydolursanız herhangi bir planda ücretsiz ekstra 30 gün edinin.

Fırsatı kaçırmayın! 12 aylık plana abone olduğunuzda ücretsiz 4 ay edinin.

tvOS 17 için yerel uygulamaya sahip Apple TV için en iyi VPN'i edinin En İyi Apple TV VPN'i: tvOS 17 için yerel uygulama

Apple TV için en iyi VPN ExpressVPN'dir. ExpressVPN ile şunları yapabilirsiniz:

  • 4K ve HD kalitede yüksek hızda izleyin
  • Konumunuzu 105 ülkeden biriyle değiştirin
  • Diğer uygulamalar gibi App Store'dan yükleyin
  • 30 günlük para iade garantisiyle taahhütsüz deneyin
  • 4K ve HD kalitede yüksek hızda izleyin
  • Konumunuzu 105 ülkeden biriyle değiştirin
  • Diğer uygulamalar gibi App Store'dan yükleyin
  • 30 günlük para iade garantisiyle taahhütsüz deneyin
ExpressVPN Edinin
Apple TV'nizde bir VPN uygulaması kullanın.

Apple TV'de VPN uygulaması nasıl kurulur

ExpressVPN uygulamasını, HD ve 4K modelleri de içeren, App Store'a (tvOS) sahip Apple TV'lere doğrudan indirebilirsiniz. Tam yönergeler için destek sayfamızı ziyaret edin.

1. Adım

ExpressVPN'e nasıl kayıt olunur
ExpressVPN'e kaydolun

Sipariş sayfasını ziyaret edin ve sizin için en iyi seçeneği seçin. Planlarımızın tamamı 30 günlük para iade garantisi ile tamamen korunur.

2. Adım

Akıllı TV'ler için VPN'i kurmanın 2. adımı.
Uygulamayı indirin

Apple TV'nizde, App Store'a gidin ve ExpressVPN'i aratın. ExpressVPN uygulamasını seçin ve yüklemek için “İndir”i seçin.

3. Adım

tvOS yazan TV ve kumanda.
Hesabınıza giriş yapın

Kullanıcı adınız ve şifreniz veya QR kodu üzerinden ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Dilediğiniz VPN konumuna bağlanın ve sevdiğiniz dizileri izleyin.

Apple TV için ExpressVPN uygulamasının nasıl çalıştığı hakkındaki videomuzu izleyin.

Apple TV için yepyeni ExpressVPN uygulamasını indirin

ExpressVPN eski Apple TV'lerde nasıl kullanılır

Android VPN'in faydaları.

ExpressVPN, tvOS'e sahip Apple TV modellerinde çalışır, bu modellere Apple TV 4K'nın üç neslinin yanı sıra Apple TV HD (Apple TV 4. nesil olarak da bilinir) de dâhildir. Uygulama, 2015 ve öncesinde piyasaya sunulan ve App Store içermeyen daha eski Apple TV 3., 2. veya 1. Nesil modellerde kullanılamaz. Ancak, ExpressVPN'i yine de aşağıdaki yöntemleri kullanarak bu eski modellerde kullanabilirsiniz.

ExpressVPN'e sahip bir yönlendirici kullanın

İlk yöntem, Apple TV'nizi yerleşik olarak ExpressVPN özelliğine sahip olan Aircove gibi VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlamaktır. Ayrıca, uyumlu ise, başka bir Wi-Fi yönlendiricide ExpressVPN yükleyebilirsiniz. Her iki yöntemle de yönlendiricinize bağlanan akıllı TV'ler ve oyun konsolları gibi tüm cihazlarda VPN'in tam güvenlik ve gizlilik avantajlarından yararlanacaksınız. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda birkaç dokunuşla VPN'i açıp kapatabilir ve konum değiştirebilirsiniz.

MediaStreamer (DNS hizmeti) kullanın

Aboneliğinize dâhil olan ve dünyanın neresinde olursanız olun iyileştirilmiş bir izleme deneyimi sunabilen MediaStreamer hizmetini de kullanabilirsiniz. Kurulum çok kolay. Yalnızca şu adım adım yönergeleri takip edin. MediaStreamer, yavaş internet bağlantısına sahip kişiler için kullanışlı olabilecekken, VPN ile aynı gizlilik korumasını sunmadığını lütfen unutmayın.

Neden ExpressVPN?

Sınırları olmayan internet: Avrupa ve Amerika'da konumları olan bir harita.

105 ülkede sunucu

Küresel VPN sunucularımızla dünyanın herhangi bir yerindeymişsiniz gibi görünün.

Güvenli yeşil kilit.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Verileriniz, güvenlik uzmanlarının güvendiği standart olan AES-256 ile korunmaktadır.

Zarflar.

24 saat canlı sohbet desteği

Gerçek insanlar, kurulum ve sorun giderme konularında size yardımcı olmak için Türkçe dilinde 7/24 hizmetinizdedir.

TrustedServer teknolojisi dörtgen biçimli görsel

TrustedServer teknolojisi

Yenilikçi sunucu teknolojimiz sayesinde hiçbir zaman sabit diske veri yazılmaz.

Hız göstergesi.

Çok yüksek hızlar

VPN ağımız, en yüksek hızı sunmak için tasarlanmıştır ve üstün teknolojimiz ve Türkiye'deki sunucularımız ile desteklenmektedir.

Use ExpressVPN on up to 8 devices at once

Her platformda çalışır

ExpressVPN'in iOS, Android, Mac, Windows, Linux, yönlendiriciler ve daha fazlası için uygulamaları vardır.

Visual with 5 VPN locations

8 cihazda kullanın

ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve aynı anda en fazla sekizini bağlayın.

Bir klasör simgesinin üzerinde çarpı sembolü.

Aktivite kaydı yok

ExpressVPN sizi herhangi bir çevrimiçi etkinliğe bağlayabilecek verileri asla saklamaz.

World's #1 premium VPN lozenge visual

Dünyanın en iyi premium VPN'i

CNET, TechRadar, The Verge ve daha fazlası tarafından En İyi VPN ödülüne layık görüldük.

Tüm cihazlarınızda ExpressVPN indirin

iOS, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için en iyi VPN'i edinin.

ExpressVPN uygulamalarını indirin.

ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Amazon TV Fire Stick ve Samsung Smart TV gibi akıllı TV sistemleri dâhil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir. Android cihazlarınız için bir VPN APK'sı edinin veya iOS için ExpressVPN'i indirin. Chrome için bir VPN uzantısı da edinebilirsiniz.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için
Akıllı TV sistemleri için VPN
Apple TV için

Ayrıca en sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları

Chrome uzantısı (1)
Edge uzantısı (1)
Firefox uzantısı (1)

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

ExpressVPN Edinin

Müşterilerin neden ExpressVPN'i sevdiklerini öğrenin

Kullanıcı GHANI, Apple TV için ExpressVPN'i öneriyor.

@ExpressVPN'i kullanıyorum ve şu anda Apple TV üzerinden ABD Netflix'i izlemekten dolayı çok mutluyum. Seçenekler çoook daha iyi.

Ghani
Kullanıcı BACKINTOKYO, Apple TV için ExpressVPN'i öneriyor.

ExpressVPN'i (iyi müşteri desteğine sahip) iPad'de kurmayı ve sonra Airplay ve Apple TV kullanarak TV'nizden dizi izlemeyi öneririm.

BackinTokyo
Kullanıcı HUMECHGAMES, Apple TV için ExpressVPN'i öneriyor.

Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim stabil bağlantı için teşekkür ederim!

Bunu benim için iyi iş çıkaran ilk #vpn

humechgames
Harika 23175 değerlendirmede 5 üzerinden 4.6 puan aldı

Apple TV için VPN hakkında SSS

Apple TV'de VPN'e ihtiyacım var mı?
tvOS VPN'i destekliyor mu?
Apple TV için en iyi VPN hangisidir?
tvOS 17 için ücretsiz bir VPN var mı?
ExpressVPN, Apple TV 4K 3. nesil (2022) ile çalışıyor mu?
Apple TV+ ve Apple TV aynı şey midir?
Apple TV'de VPN üzerinden Netflix'i nasıl izleyebilirim?
MediaStreamer bir VPN ile aynı korumayı mı sağlar?
Apple TV ile VPN kullanmak yasa dışı mıdır?

ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik hizmetidir ve telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmamalıdır. VPN'imize bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz ve kontrol edemeyiz, bu yüzden Hizmet Şartları'mıza, içerik sağlayıcınızın şartlarına ve bu konudaki tüm yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Apple TV için ExpressVPN'i hemen deneyin

Sıkıntı yok. Apple TV için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin.

ExpressVPN Edinin

Dil Seçin